Сформирована Днепровская речная флотилия
Текущее положение на Днепровском направлении. Красным отмечены территории под контролем российской армии. Графика Lostarmour.info
В составе военно-морского флота России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. Эта структура не будет отличаться большими размерами или особым оснащением, но ей придется сыграть большую роль в текущей Спецоперации по демилитаризации Украины. Флотилия должна будет дополнить прочие войска и силы, задействованные в операции, и помочь с решением будущих боевых задач.
Новые формирования
20 марта в Москве состоялось очередное заседание Коллегии министерства обороны. Мероприятие традиционно началось с вступительного слова главы ведомства Сергея Шойгу. Министр рассказал о последних успехах вооруженных сил на фронтах текущей Спецоперации и в тылу. Кроме того, он поднял тему военного строительства и совершенствования организационно-штатной структуры войск.
По словам С. Шойгу, в соответствии с распоряжением Верховного Главнокомандующего, продолжается развитие вооруженных сил и повышение их боевых возможностей. С этой целью уже сформировано несколько сухопутных соединений и ожидается появление большого количества новых.
Уничтожение украинских лодок с диверсантами на р. Днепр. Фото Lostarmour.info
Текущие планы предусматривают и развитие флота. Так, министр впервые рассказал о формировании новой Днепровской речной флотилии. В составе этой флотилии создана бригада речных катеров. Какие-либо подробности в докладе министра не приводились.
Пока остаются неизвестными принципы организации флотилии и управления ею, численность и оснащение, пункты базирования и т.д. Впрочем, в ближайшее время катера нового объединения примут участие в боях, и Минобороны расскажет об их службе и успехах.
Цели и задачи
Министр обороны не стал называть точные причины формирования новой Днепровской флотилии и указывать ее цели и задачи. Тем не менее, ответы на эти вопросы понятны и без объяснения. В целом необходимость такого объединения связана со сложившейся обстановкой на фронтах и с ее ожидаемым развитием.
В настоящее время значительная часть линии соприкосновения российских войск и украинских формирований пролегает по р. Днепр. Наша армия контролирует левый берег от восточной части бывшего Каховского водохранилища до Днепровского лимана. Общая длина речного «фронта» превышает 330-340 км. Река является сложной для преодоления естественной преградой и ограничивает действия российской армии и украинских формирований. Тем не менее, противник регулярно пытается совершать вылазки на наш берег. Особую активность он проявляет в дельте Днепра, в районе островов около г. Херсон.
Авиационный удар по расположению противника на правом берегу Днепра. Фото Telegram / Fighterbomber
Вылазки противника успешно пресекаются с применением разнообразных сил и средств, имеющихся на этом участке фронта. Лодки с десантом противника выявляются беспилотной авиацией, после чего их атакуют артиллерия, ПТРК, беспилотники-камикадзе и т.д. Сумевшие высадиться на нашем берегу боевики остаются под огнем – до полного уничтожения или до сдачи в плен.
Имеющиеся на Днепровском направлении фронта силы и средства достаточны для сохранения и поддержания текущей ситуации. При этом возможно и, вероятно, необходимо усиление нашей группировки на этих участках фронта. Такая задача сейчас решается за счет создания Днепровской речной флотилии. Она сможет дополнить имеющиеся в районе войска и усилить их количественно и качественно.
Силы и средства
Точные сведения о составе и оснащении Днепровской речной флотилии пока отсутствуют. Пока известно лишь то, что в ее составе имеется бригада речных катеров. Возможно, новые данные об организационно-штатной структуре объединения, его оснащении и т.д. появятся позже.
Учитывая специфику зоны ответственности, можно предполагать, что основой флотилии станут именно соединения и подразделения на катерах. Кроме того, у объединения могут появиться собственные береговые войска с морской пехотой, артиллерией и т.д. При этом не следует ожидать, что численность надводных и береговых сил будет крупной. В этом отношении Днепровская флотилия будет едва ли не в разы уступать Каспийской – до недавнего времени наименее крупному объединению ВМФ России.
Катера пр. 03160 "Раптор". Фото СЗ "Пелла"
По всей видимости, надводные силы новой флотилии будут оснащены только катерами и моторными лодками. Размеры, осадка и водоизмещение такой техники должны соответствовать ограничениям Днепра и обеспечивать свободу действий в любой части реки, в т.ч. у берегов. По этой причине усиление флотилии кораблями даже малых классов выглядит маловероятным, если вообще возможным.
Новая флотилия может быть укомплектована скоростными катерами пр. 03160 «Раптор» и/или пр. 02510 БК-16. Вымпелы этих типов способны решать задачи патрулирования и охраны районов, выявлять и уничтожать силы противника. Также они могут перевозить личный состав, высаживать десант и поддерживать его огнем и т.д. В целом при помощи БК-16 и «Рапторов» можно будет решить основной круг задач, характерных для зоны ответственности новой флотилии.
Для защиты от десанта или диверсий со стороны противника могут использоваться противодиверсионные катера пр. 21980 «Грачонок». Они оснащаются специальным оборудованием для освещения надводной, подводной и воздушной обстановки, а также имеют вооружение для нейтрализации выявленных угроз. «Грачата» смогут улучшить защиту нашего берега от возможных нападений противника.
Береговая составляющая новой флотилии должна включать некоторые подразделения обеспечения, соответствующие потребностям надводных сил. Также возможно формирование полноценных береговых сил, оснащенных пехотным вооружением всех основных классов, бронетехникой, артиллерией и т.д. При этом флотилия вряд ли получит собственную морскую авиацию, как другие объединения ВМФ.
Катер БК-16. Фото Концерн "Калашников"
Широкие возможности
Нетрудно понять, какие результаты даст создание новой Днепровской речной флотилии. В целом речь идет о количественном и качественном усилении нашей группировки войск на этом направлении и росте существующего потенциала. Кроме того, у нашей армии появятся новые возможности, полезные в текущей ситуации и при ее дальнейшем развитии.
В первую очередь, появление на Днепре скоростных десантных и/или противодиверсионных катеров, а также, возможно, иных боевых единиц существенно улучшит возможности наших войск по охране акваторий. Упростится выявление попыток противника пересечь реку для создания плацдарма или даже для проведения диверсий.
Одновременно с этим улучшатся оперативные возможности наших войск. Так, катера обеспечат высадку на противоположный берег для решения тех или иных задач. При этом превосходство над противником в технике позволит резко снизить риски и повысить эффективность таких мероприятий.
На протяжении долгого времени обсуждается возможность проведения полномасштабной десантной операции с форсированием Днепра и созданием плацдарма на правом берегу. Очевидно, что значительную роль в такой операции должны играть именно десантные катера и иные вымпелы, способные быстро перебрасывать личный состав с вооружением, технику и т.д. При этом усиление надводных сил флотилии обеспечит требуемые масштабы десанта.
Скоростной катер БК-10. Фото Концерн "Калашников"
Собирается ли российское командование проводить такую десантную операцию, противник не знает. Однако появление на Днепре соответствующих сил и средств создаст потенциальную угрозу на важном направлении. Это заставит противника принимать меры и готовиться к отражению десанта. Ему придется прислать в зону боевых действий больше войск и матчасти, и они вновь станут мишенями для наших ударов с применением разнообразных средств и изделий – причем вне зависимости от планов высадки десанта.
Постоянное развитие
Таким образом, российские вооруженные силы продолжают принудительную демилитаризацию Украины и ищут способы повышения эффективности этих процессов. Новым инструментом, помогающим идти к поставленным целям и сокращающим риски, станет Днепровская речная флотилия. Ей предстоит усилить существующую группировку на одном из важных направлений.
Несмотря на ограниченные размеры и боевой состав, новая флотилия должна справиться с поставленными задачами. Она сможет обеспечить сохранение желаемой обстановки на Днепровском направлении или поспособствовать ее изменением в нужную нам сторону. По всей видимости, новое объединение уже готовится к боевой работе и решению поставленных задач, и вскоре станет известно о его первых успехах.
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