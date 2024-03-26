«Смешанный национальный состав дивизий создаёт огромные трудности»



Солдаты вермахта и литовские полицейские со свитком Торы на фоне горящей синагоги… 1941 год

Возрождение «великодержавного русского шовинизма»

«Часть новобранцев, прибывших в войска, оказались совершенно не владеющими русским языком и не понимающими русской разговорной речи и командного языка, что, безусловно, отразилось на боевой и политической подготовке частей армии».



Армейский комиссар 1-го ранга Л. З. Мехлис и Н. С. Хрущев в Бессарабии. 1940 год

Война и новая попытка создать национальные формирования

«Не возьму никого, кроме русских»

«Военное смешение языков привело, прежде всего, к тому, что народы («от молдаванина до финна») – перезнакомились. Не всегда они улучшали мнение друг о друге после этого знакомства. Оглядевшись и прислушавшись, русский крестьянин установил бесспорный факт: он воюет больше всех, лучше всех, вернее всех».

«Уже к концу первого года войны военкоматы выволокли на передовую наиболее дремучие элементы союзных окраин – безграмотных, не понимающих по-русски, стопроцентно неурбанистических кочевников.

Роты, составленные из них, напоминали войско Чингиза или Тимура… а командиры рот – плантаторов и мучеников одновременно, надсмотрщиков на строительстве вавилонской башни на другой день после смешения языков. Офицеры отказывались принимать нацменов».



Немецкие солдаты закуривают на советско-германском фронте. Предположительно, это солдаты грузинского легиона вермахта. Лето 1943 г.

Битва за Кавказ

«… состояние большинства национальных дивизий до последнего времени было плохое. В частях этих дивизий имелись массовые случаи дезертирства, членовредительства и измены Родине.

Две национальные дивизии – 89-я армянская и 223-я азербайджанская – по своей боевой подготовке и политико-моральному состоянию личного состава были признаны небоеспособными и отведены во второй эшелон».



Санитар санитарной роты 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии 22-й армии Северо-Западного фронта гвардии красноармеец Рамазан Ержанович Елебаев (1910–1943) выступает со своими песнями перед гвардейцами 4-й стрелковой роты, в которой сражались легендарные 28 героев-панфиловцев. Июнь 1943 г.

Рамазан Елебаев – казахский композитор, студент Московского государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, после начала Великой Отечественной войны прервал учебу и отправился на фронт. В период службы продолжал свое творчество, в том числе написал песни «Марш Талгарского полка», «Песня о 28 батырах», «Марш 23-го полка», «Молодой казах» (посвященную павшему в бою другу – Герою Советского Союза Толегену Тохтарову).

В феврале 1943 года под сильным минометным и пулеметным огнем противника Рамазан Елебаев вынес с поля боя 42 раненых бойца и командира с их оружием, за этот подвиг 22 мая 1943 года был награжден орденом Красного Знамени.

Погиб в бою 4 ноября 1943 года под д. Аршахино Калининской (современной Псковской) области.