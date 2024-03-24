Военно-политический смысл демарша Макрона
Микрон Бонапартович
Делая крикливые и агрессивные заявления, Франция выступает как марионетка США, решая американские задачи, а именно: стремясь еще сильнее разжечь войну в Европе.
Во Франции всего два боеспособных соединения, и одно из них – это иностранный легион. Там в том числе много выходцев из Восточной Европы и из стран, находящихся на территории экс-СССР. Если что, то их и могли бы отправить. Это также подтверждается слухами, исходящими от этих легионеров.
Но отправка и потеря этой дивизии была бы катастрофична для Франции, и даже, на мой взгляд, тупой Макрон не может этого не понимать, иначе его фамилия была бы Микрон. Тем более что Францию сейчас очень сильно унизили в Африке. «Вагнер» вышвырнул их из ряда стран, и они, несомненно, понимают свое реальное место по отношению к русским.
Так что своей почти единственной боеспособной дивизией Франция рисковать, видимо, не будет. А различного рода французские советники и специалисты на Украине уже давно, и их количество можно было бы увеличивать и уменьшать, не создавая шумиху в медийном пространстве.
Так что, казалось бы, к чему эти заявления?
Тем не менее это не следует рассматривать как безумный бред или дешевый блеф, и вот в чем дело.
Искусство манипуляций
Французская дипломатия достаточно умело манипулирует различными менее опытными и еще более глупыми политическими кланами, будучи, на мой взгляд, слабой и недальновидной нацией, она все же отличается искусством манипуляций, которые зачастую позволяют ей загребать жар чужими руками.
Вспомним, например, как было с Сирией.
В начале войны в Сирии Франция имитировала свое участие во вторжении, у берегов Сирии стоял авианосец и совершал один самолето-вылет в день. А во французской прессе это называлось войной против терроризма международной коалиции под руководством Франции.
Сразу же после начала российской операции в Сирии Франция отправила туда наблюдателей собирать факты нарушений прав человека со стороны России. Другими словами, они решали свои задачи руками РФ, обвиняя одновременно нас в различных грехах. Это не первый исторический пример такого рода.
Также успешно они втягивали Россию в Русско-турецкие войны, оказываясь потом неожиданно за столом переговоров. Например, во время Берлинской конференции.
Также было и во время Второй мировой войны, когда профашистская Франция вдруг оказалась одной из победительниц той войны.
Коалиция из Буратин
Другими словами, издавая этот медийный шум, Франция пытается собрать коалицию из Буратин, которых она и планирует отправить воевать за хитрую французскую лису Алису и ее американского хозяина Карабаса-Барабаса. И, надо отметить, что у Франции такие номера часто получаются. И коалиция уже вырисовывается, и первые кандидаты появились. Чего стоит совместное заявление Франции, Германии и Польши.
Слон в комнате – это Польша. Поляков им не жалко. Кстати, заметили – Польше вдруг разблокировали 130 миллиардов долларов помощи, которые до этого отказывались отдавать. Похоже, что это форма взятки коррумпированному польскому истеблишменту за макроновских солдат.
Польша – это ключевая пешка и разменная монета в американской игре по созданию напряжения в Европе и по развязыванию войны на европейском театре военных действий. Цель такой войны, как и раньше, ослабить Европу и усилить американскую гегемонию в мире, обогащаясь на людском горе и крови.
Польша регулярно делает агрессивные заявления не только в сторону России и Украины, а и Германии. Польское политическое руководство, находясь под американским контролем, активно пытается стравить народы Европы, хотя бы и ценой самой Польши.
Так, например, недавно Польша неожиданно затребовала от Германии дополнительный триллион, вызвав тем самым негодование у немцев и воспоминания о том, что большое количество их территорий отошло к Польше. Неудивительно поэтому слышать от немцев фразы в стиле – хорошо, тогда верните Померанию. И эта предсказуемая реакция и есть цель американских кукловодов польского истеблишмента – взаимные претензии и эскалация напряженности, подталкивание к войне в Европе.
На мой взгляд, спецоперация бы не понадобилась, если бы сохранялся Советский Союз. Украина сейчас дополнительно загоняется в долговую кабалу, от 60 до 90 процентов выданных денег остается в США, и самый главный американский интерес в том, что дополнительно именно советские граждане взаимно уничтожают друг друга, разрушают советские города и оставшуюся промышленность, при том, что Америка не теряет ни одного солдата. Трудно представить себе более прибыльный бизнес для США.
Как наказать?
Долгосрочное решение, с моей личной точки зрения, могло бы начинаться, помимо многого другого, с восстановления СССР.
И, в частности, по-моему, было бы хорошо нанести сокрушительный упреждающий удар по Франции, лишая ее возможности даже думать о какой-то интервенции и вмешательстве в украинский конфликт.
Как это организовать – вопрос технический и вполне решаемый, если, например, задействовать и активизировать сами их внутренние пороховые бочки. Там ведь есть и баски, которые борются за свободу от Франции, а также свободолюбивый корсиканский народ, да и много чего еще. Как раз им-то и нужно сейчас чуточку помочь, думается мне.
Также, я полагаю, что и прямой обезоруживающий удар по Макрону тоже вполне приемлем.
Почему я так думаю?
Да если бы НАТО могло уничтожить Россию, оно бы это и так уже давно осуществило, и даже без всякого повода, просто от ненависти к нам. А если они этого до сих пор не сделали, значит – просто не могут.
Вот почему своевременное строгое наказание квакающей Франции за её агрессивную риторику тоже, на мой частный взгляд, не должно ограничивать Россию никакими нарисованными Макроном красными линиями.
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