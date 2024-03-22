Чехия завершила передачу Украине вертолётов Ми-24В, поставив последние машины
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Воздушные силы ВСУ пополнились двумя ударными вертолетами Ми-24, технику еще советского производства Киеву поставила Чехия. Об этом пишет Deník N со ссылкой на заявление министра обороны республики Яну Чернохову.
По данным издания, Минобороны Чехии завершило передачу Украине ранее обещанных вертолетов Ми-24В, выведенных из состава ВВС республики в прошлом году. Всего Киев получил восемь винтокрылых машин, две последние из которых были отправлены примерно две недели назад. Причем это было сделано без какой-либо огласки. При этом утверждается, что все вертолеты Чехия Украине подарила, а не продала. Как заявила Чернохова, у Чехии больше не осталось никакой техники для Киева, все что было, чехи украинцам уже отдали.
Эти боевые машины прослужили ВВС республики более 40 лет, никакой иной военной техники для дарения у нас уже не осталось
- приводит издание слова министра.
О том, что Украина получит ударные вертолеты Ми-24В из наличия ВВС Чехии Чернохова объявила в августе прошлого года. Техника была выведена из состава ВВС республики на фоне получения американских вертолетов UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. Всего США поставят Чехии по десять вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, причем по четыре машины каждого типа передаются Праге в качестве "награды" за военную помощь Украине.
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