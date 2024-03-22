Чехия завершила передачу Украине вертолётов Ми-24В, поставив последние машины

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Чехия завершила передачу Украине вертолётов Ми-24В, поставив последние машины

Воздушные силы ВСУ пополнились двумя ударными вертолетами Ми-24, технику еще советского производства Киеву поставила Чехия. Об этом пишет Deník N со ссылкой на заявление министра обороны республики Яну Чернохову.

По данным издания, Минобороны Чехии завершило передачу Украине ранее обещанных вертолетов Ми-24В, выведенных из состава ВВС республики в прошлом году. Всего Киев получил восемь винтокрылых машин, две последние из которых были отправлены примерно две недели назад. Причем это было сделано без какой-либо огласки. При этом утверждается, что все вертолеты Чехия Украине подарила, а не продала. Как заявила Чернохова, у Чехии больше не осталось никакой техники для Киева, все что было, чехи украинцам уже отдали.



Эти боевые машины прослужили ВВС республики более 40 лет, никакой иной военной техники для дарения у нас уже не осталось

- приводит издание слова министра.

О том, что Украина получит ударные вертолеты Ми-24В из наличия ВВС Чехии Чернохова объявила в августе прошлого года. Техника была выведена из состава ВВС республики на фоне получения американских вертолетов UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. Всего США поставят Чехии по десять вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, причем по четыре машины каждого типа передаются Праге в качестве "награды" за военную помощь Украине.
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    15 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:17
      Значит у какелов больше пополнения вертолетами не предвидется.... Ибо если поставят западные вертолёты - на них придётся переучивать пилотов, а это не быстро.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 06:22
        Как заявила Чернохова, у Чехии больше не осталось никакой техники для Киева, все что было, чехи украинцам уже отдали.

        Ну последние, так последние... Хотя последнее даже вор не берёт, но на Украину это правило не распространяется... Она не вор, а просто попрошайка... fool
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 06:24
          Ну чехи как всегда - крутанулись. Старьё какелам слили - всё до остатка, а себе боле-менее современное получат. Хитропопые.....
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 06:38
            Цитата: Nexcom
            Ну чехи как всегда - крутанулись. Старьё какелам слили - всё до остатка, а себе боле-менее современное получат.
            Что-то мне сомнительно, что за восемь старых советских вертолётов, отданных бесплатно, они получат бесплатно восемь новых, и желательно - американских. Скорее всего, или не бесплатно, или не новых, или не восемь. А наиболее вероятно - всё сразу. У них там с танками, по-моему, кидняк уже какой-то был.
            Скорее всего, бросили то, что осталось, и попытались максимально доходчиво объяснить: "На, подавись... НЕТУ БОЛЬШЕ! Можешь не клянчить..."
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              0
              Сегодня, 06:41
              Да все западные страны старьё им сливают, чтобы не тратить средства на утилизацию.
              Это же им выгодно - старье отдали, взамен получат что-то по-свежее. И при этом будут трындеть что помогли Неньке.
              1. частное лицо Ранг пользователя
                частное лицо
                +3
                Сегодня, 07:30
                Это же им выгодно - старье отдали, взамен получат что-то по-свежее.

                Да ладно вам причитать старьё отдали. Вы в курсе какого года выпуска они и какой налёт часов ? Сомневаюсь. И не вам находится под огнём этого "старья".
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:33
        Цитата: Nexcom
        Ибо если поставят западные вертолёты - на них придётся переучивать пилотов, а это не быстро.

        Зачем им переучивать? Они своих посадят, без огласки. Да и обслуживание тоже обеспечат! am
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:37
          Ну это да, могут так сделать......
      3. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 06:42
        Nexcom hi, да ладно, вон в статье написанно что передали без огласки, так что передавали и будут передовать, а там глядишь и производство подтянут на новый уровень.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:27
      «Эти боевые машины прослужили ВВС республики более 40 лет, никакой иной военной техники для дарения у нас уже не осталось» —

      — Теперь чехов придётся купить что-нибудь "ненужное",чтобы подарить Украине ...
    3. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +2
      Сегодня, 06:28
      Некоторым многоходовочникам стоило бы поучиться у партнеров... И технику поменяли и ВПК по полной обеспечили заказами и выглядят этакими благодетелями.
    4. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +1
      Сегодня, 06:32
      В отечественную чези не только немцев вооружали но и воевали против нас, история повторяется. Мягко с ними ссср повел, вот и опять
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        0
        Сегодня, 07:47
        Чехи и в гражданскую в Сибири "хорошо" отметились. И часть золотого запаса России вывезли. Поганый народец.
    5. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 06:47
      На фотографии в статье - такое ощущение, что вертолёт изолентой обмотали. Дополнительное бронирование? lol
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:47
      у Чехии больше не осталось никакой техники для Киева, все что было, чехи украинцам уже отдали.
      Плохо украинцев знаете г-да чехи. Те проведут свою инвентаризацию у вас и выставят новые требования отдать (подарить) уже из более нового. А не согласитесь, то бочку дерьма на вас выльют. Зато чехи получат американские вертолеты и
      по четыре машины каждого типа передаются Праге в качестве "награды" за военную помощь Украине.
      И списанные сбагрили, и восемь шт. в "подарок за отличную службу" получат. Чехи от такой сделки явно с большим бонусом.

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