В итоге появляются фейки о том, что ТЦК избирает людей, ТЦК похищает людей, ТЦК отправляет людей с улицы сразу на фронт.

Запад всё активнее наседает на режим Зеленского, требуя от того провести масштабную мобилизацию. Примером может считаться приезд в Киев сенатора Линдси Грэма (*внесён в России в список террористов и экстремистов) и отповедь с его стороны в адрес украинских властей о том, что они тянут с принятием закона о мобилизации, «хотя служить должны все». Сенатор с лицемерным недоумением заявлял, почему на Украине идёт затягивание времени, а в Киеве продолжают обсуждать, с какого возраста проводить мобилизацию – с 25 или 27 лет.Все эти слова и намерения приводят к новой поляризации в украинском обществе. Своё мнение по этому поводу высказал спикер Полтавского областного ТЦК (украинский аналог областного военного комиссариата) Роман Истомин.Истомин, комментируя участившиеся случаи избиения сотрудниками ТЦК мужчин на улицах украинских городов, он заявил, что часто «люди в форме не имеют никакого отношения к ТЦК».Истомин:По словам работника украинского военкомата, это вызывает «недоверие общественности к сотрудникам ТЦК, как следствие – приводит к конфликтам при проверке документов на улице».О реальных случаях «пакования» мужчин на улицах сотрудниками украинских «территориальных центров комплектования» Истомин говорить не стал. Видимо, это, по его логике, тоже «не всегда сотрудники ТЦК», даже если те по несколько человек затаскивают украинцев в микроавтобусы и потом везут именно в здания ТЦК.При этом Истомин всё же говорит, что мобилизация поляризует общество страны.Обращает на себя внимание и заявление депутата ВРУ Разумкова, заявившего, что закон о мобилизации - диверсия против Украины., диверсия против государства, экономики, обороноспособности. Разумков отметил, что всё больше украинцев выводят средства со счетов и пытаются выбраться за границу.