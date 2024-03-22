Представители киевского режима обсуждают поляризацию в украинском обществе из-за мобилизации

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Представители киевского режима обсуждают поляризацию в украинском обществе из-за мобилизации

Запад всё активнее наседает на режим Зеленского, требуя от того провести масштабную мобилизацию. Примером может считаться приезд в Киев сенатора Линдси Грэма (*внесён в России в список террористов и экстремистов) и отповедь с его стороны в адрес украинских властей о том, что они тянут с принятием закона о мобилизации, «хотя служить должны все». Сенатор с лицемерным недоумением заявлял, почему на Украине идёт затягивание времени, а в Киеве продолжают обсуждать, с какого возраста проводить мобилизацию – с 25 или 27 лет.

Все эти слова и намерения приводят к новой поляризации в украинском обществе. Своё мнение по этому поводу высказал спикер Полтавского областного ТЦК (украинский аналог областного военного комиссариата) Роман Истомин.



Истомин, комментируя участившиеся случаи избиения сотрудниками ТЦК мужчин на улицах украинских городов, он заявил, что часто «люди в форме не имеют никакого отношения к ТЦК».

Истомин:

В итоге появляются фейки о том, что ТЦК избирает людей, ТЦК похищает людей, ТЦК отправляет людей с улицы сразу на фронт.

По словам работника украинского военкомата, это вызывает «недоверие общественности к сотрудникам ТЦК, как следствие – приводит к конфликтам при проверке документов на улице».

О реальных случаях «пакования» мужчин на улицах сотрудниками украинских «территориальных центров комплектования» Истомин говорить не стал. Видимо, это, по его логике, тоже «не всегда сотрудники ТЦК», даже если те по несколько человек затаскивают украинцев в микроавтобусы и потом везут именно в здания ТЦК.

При этом Истомин всё же говорит, что мобилизация поляризует общество страны.

Обращает на себя внимание и заявление депутата ВРУ Разумкова, заявившего, что закон о мобилизации - диверсия против Украины., диверсия против государства, экономики, обороноспособности. Разумков отметил, что всё больше украинцев выводят средства со счетов и пытаются выбраться за границу.
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    9 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 06:17
      Разумков отметил, что всё больше украинцев выводят средства со счетов и пытаются выбраться за границу.

      Так мужиков вроде как не выпускают...??? Хотя...
      Коль не хочешь сдохнуть на Донбассе,
      К Киеву тихонько отползай...
      Там купи билет в ближайшей кассе,
      И во Львов с подружкой удирай...
      Здесь переползешь через границу,
      Ну, а дальше в Польше будешь жить...
      Лучше там, в «руках держать синицу»,
      Чем тут «журавлём небесным» быть...
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 06:23
      Самой главной, ставшей уже с Украины привычной, фразы я от военкома не услышал - "Все ролики с силовым захватом мобилизуемых на улицах украинских городов - российская пропаганда и фейк..."
      У нас же украинцы только не врут никогда... laughing

      Такому барану скажешь, что трава у военкомата зелёная - скажет, что это российская пропаганда. А тут - смолчал. Странно...
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 06:25
      в Киеве продолжают обсуждать, с какого возраста проводить мобилизацию – с 25 или 27 лет
      По-моему, этот возраст весь уже за границей
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +2
        Сегодня, 06:40
        Может поэтому и обсуждают так долго - это намёк, мол, тикайте, хлопцы! laughing
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:54
      Американцы призывают увеличить мобилизацию путем сокращения возраста рекрутов подлежащих ей, ТЦК пытаясь выполнить план действуют жестко и без колебаний. После этого начинают жаловаться на "поляризацию" в обществе. Вот когда сотрудников ТЦК начнут отстреливать и резать в подъездах их домов, вот тогда можно сказать, что поляризация достигла своего пика. А пока киеву требуется много "мяса" и он любыми средствами его получит.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:55
      В западных СМИ работа ТЦК на улицах украинских городов - это Российская Пропаганда,видео снимается в России.Но проблема признаётся ,почему украинцы голосуют ногами в любую сторону подальше от ЛБС.Какие они не благодарные - не хотят умирать за " западные демократические ценности",не европейцам же эти ценности защищать.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 07:22
        На западе уже утверждают что "Аллея Ангелов", пожар в доме профсоюзов, это всё фейки и ничего такого не было. Они там совсем рехнулись.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 07:33
          Цитата: Уарабей
          Они там совсем рехнулись.

          В "западном райском саду " такие новости не приветствуются их переделывают как им удобно.Они полностью отгородились от нас используя тотатальную монополию в своих СМИ.
    6. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 07:31
      Поляризация - это слово наше или опять укросми придумали? "Поляризация - состояние частицы с преимущественной ориентацией ее спина вдоль выбранного направления". Есть прекрасное русское слово - "Разделит".

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