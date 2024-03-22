Депутат Бундестага предложил отменить выплаты пособий военнообязанным украинцам, находящимся в Германии

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Депутат Бундестага предложил отменить выплаты пособий военнообязанным украинцам, находящимся в Германии

В странах Евросоюза всё активнее идёт обсуждение возможной отправки украинских беженцев-мужчин обратно на Украину. Причём всё в привычной риторике стран Запада. Сначала инициатива как бы вскользь обозначается кем-то одним, потом появляются заявления от других, что мы, мол, этого делать точно не будем, а после этого растёт хор голосов, предлагающих конкретные меры к тому, чтобы заставить украинцев уехать самих.

С одной из инициатив выступил немецкий депутат Флориан Хан, представляющий партию Христианский демократический союз. По словам депутата Бундестага, необходимо принять решение об отмене каких-либо выплат и программ поддержки в отношении военнообязанных украинцев.



Немецкий парламентарий заявил о том, что многие украинцы просто прячутся от мобилизации в то время, когда другие воюют на фронте.

Хан:

Германия, немецкие налогоплательщики не должны тратить свои финансы на уклонистов, на тех, кто прячется на нашей территории от мобилизации.

Всё это укладывается в общезападный тренд о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. И как бы ни была изъезжена эта фраза, но она, на самом деле, выражает идеологический подход Запада.

Связаны слова Хана ещё и с тем, что в ХДС выступают против отправки немецкого военного контингента на Украину. Поэтому его слова можно истолковать так: «Зачем посылать немецких солдат на Украину, если в самой Германии живут военнообязанные украинцы, получающие ещё и деньги от немецкого государства».
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    18 комментариев
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    1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 06:32
      Популистские заявления... В любой стране таких, плюсики зарабатывающих, на популярных темах пруд пруди. smile
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:38
        Чем дальше будет продвигаться Россия, тем чаще будут звучать такие голоса. И кто знает, количество моет перейти в качество.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 06:56
          Популистские заявления... В любой стране таких, плюсики зарабатывающих, на популярных темах пруд пруди.

          Может и популистские, но это прямой призыв отправить украинских мужиков, обитающих в "Неметчине" в окопы "Донетчены"... А нам вот это надо...??? В общем, господа немцы, вы же добрые, тактичные и такие либерально демократичные, кормите и дальше украинских мужчин и не дайте им погибнуть и сгнить на русской земле... am
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:35
      Несмотря на то, что в Швеции всем беженцам, независимо от страны откуда они приехали, платят одинаковое денежное довольствие, именно украинским беженцам критически не хватает этих денег. Они жалуются, требуют, стучатся во все двери и бьют во все колокола, чтобы им увеличили материальное содержание. Ведь семья беженцев получает на проживание 61 шведскую крону в день на каждого взрослого, а дети получают от 37 до 50 крон, в зависимости от возраста. Это не слишком много.

      https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/6097-ukrainskie-bezhentsy-my-khotim-zhit-v-shvetsii-a-ne-vyzhivat

      Халяву сбежавшим обламывают. Безоблачной сытой жизни им там не предвидится. Ибо работать они там не хотят, а всё ждут что их сытно содержать будут.....
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:31
        Цитата: Nexcom
        бьют во все колокола, чтобы им увеличили материальное содержание
        Дай скаклу минизинец, он и руку откусит wink
    3. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 06:36
      Если пресловутым молодым мужикам перестать платить пособия, то они не на фронт поедут, а куда-то в третью страну. Без денежного содержания география сильно расширяется.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 06:44
        Цитата: Pharmacist
        Если пресловутым молодым мужикам перестать платить пособия, то они не на фронт поедут, а куда-то в третью страну. Без денежного содержания география сильно расширяется.

        Вот смеху будет, если в Америку поедут... laughing
        География-то большая, а вот мест, где Америка сумеет своих вассалов заставить их содержать - не так и много.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 06:46
          Амеры как-раз ограничение ввели на количество украинских беженцев. Не сильно они горят желанием их у себя там видеть и содержать.
    4. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 06:40
      «Зачем посылать немецких солдат на Украину »

      Хранция за всех повоюет... в первых рядах....
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 06:42
        Это Маня так решил за всех. Не думаю что френчи горят желанием двухсотиться за Зелю.
      2. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:20
        Поумирает.... Под жовто-блакитным...
    5. skept Ранг пользователя
      skept
      +1
      Сегодня, 06:43
      Любопытная у них полемика:своих засылать на Украину или "уклонистам-украинцам" не платить пособия.

      Мазохисты
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +2
        Сегодня, 06:44
        Толерантные... итить твою девизию...
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +1
          Сегодня, 07:21
          Они бригадные... Иттить бригаду
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 06:57
        Цитата: skept
        Любопытная у них полемика:своих засылать на Украину или "уклонистам-украинцам" не платить пособия.

        Для засылки на Украину французы появились, можно бы и ослабить давление на укробеженцев. На Украине темпами идёт заготовка лягушачьего мяса и икры.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:52
      Германия, немецкие налогоплательщики не должны тратить свои финансы на уклонистов, на тех, кто прячется на нашей территории от мобилизации.
      А как же быть, с правом человека на жизнь ? И причём тут мобилизацию, когда люди бегут от войны, чтобы жить.
      Гитлеровский режим был менее жестокий, чем шольцовско-ундерляйнский.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:01
      необходимо принять решение об отмене каких-либо выплат и программ поддержки в отношении военнообязанных украинцев.
      Депутат плохо знает украинцев. Даже если отменят выплаты, украинцы добровольно не побегут на украину записываться в добровольцы, а найдут массу способов для получения немецких денег. А немцы со своей толерантностью не посмеют силой депортировать их в "родные пенаты". Поэтому пожинайте то, что посеяли и сопите в две дырочки.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:13
      Флориан Хан украинцев не знает,всё попала Германия на евро.Она будет платить и каятся в лучшем случае.

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