Германия, немецкие налогоплательщики не должны тратить свои финансы на уклонистов, на тех, кто прячется на нашей территории от мобилизации.

В странах Евросоюза всё активнее идёт обсуждение возможной отправки украинских беженцев-мужчин обратно на Украину. Причём всё в привычной риторике стран Запада. Сначала инициатива как бы вскользь обозначается кем-то одним, потом появляются заявления от других, что мы, мол, этого делать точно не будем, а после этого растёт хор голосов, предлагающих конкретные меры к тому, чтобы заставить украинцев уехать самих.С одной из инициатив выступил немецкий депутат Флориан Хан, представляющий партию Христианский демократический союз. По словам депутата Бундестага, необходимо принять решение об отмене каких-либо выплат и программ поддержки в отношении военнообязанных украинцев.Немецкий парламентарий заявил о том, что многие украинцы просто прячутся от мобилизации в то время, когда другие воюют на фронте.Хан:Всё это укладывается в общезападный тренд о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. И как бы ни была изъезжена эта фраза, но она, на самом деле, выражает идеологический подход Запада.Связаны слова Хана ещё и с тем, что в ХДС выступают против отправки немецкого военного контингента на Украину. Поэтому его слова можно истолковать так: «Зачем посылать немецких солдат на Украину, если в самой Германии живут военнообязанные украинцы, получающие ещё и деньги от немецкого государства».