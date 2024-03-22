Новая версия разработанного специально для СВО дрона-камикадзе «Привет-82» вышла на этап испытаний

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Новая версия разработанного специально для СВО дрона-камикадзе «Привет-82» вышла на этап испытаний

Разработанный специально для СВО дрон-камикадзе "Привет-82" получит новую модификацию, испытания которой проводятся в настоящее время. Об этом сообщает Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН).

18-19 марта в Великом Новгороде прошел слет разработчиков и производителей систем обнаружения и подавления БПЛА, где на второй день показали новую модификацию дрона-камикадзе "Привет-82", а также дрона-охотникапод названием "Осоед", который способен сбивать вражеские дроны, выстреливая в них специальной сетью. Пока подробностей по новым беспилотникам нет, оба проходят испытания.



Дрон-камикадзе "Привет-82" был разработан в КБ "Око" специально для СВО, в декабре прошлого года появилась информация, что беспилотник модернизирован с учетом опыта боевого применения. Новая версия под названием "Привет-82М1" получила возможность управления из укрытия, теперь оператор не находится на открытой местности.

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, максимальная скорость - до 140 км/ч, крейсерская - 90 км/час. Полезная нагрузка - до 5,5 кг, может нести одну 82-мм минометную мину. Запускается с катапульты. Беспилотник применяется для уничтожения артиллерии, бронетехники, а также укреплений противника.

По дрону-охотнику "Осоед" данных пока мало, он создан на базе 9-дюймового FPV-дрона, способен действовать как днем, так и ночью. Сбивает вражеские беспилотники специальной сеткой, которая выстреливается с расстояния 5-6 метров. Скорость - 140 км/час, дальность - 4-5 км, время нахождения в воздухе - 24 минуты.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:39
      «Дрон-камикадзе "Привет-82"» —

      — Ребята с юмором придумывают названия ...
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:40
      Вот и ладушки. Ждем Привет, большой и горячий, и два привета сверху. wink
    3. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +14
      Сегодня, 06:43
      Новости на данный момент. Идет мощнейшая атака на шумерию. Харьков полностью обесточен, Днепропетровск частично. В Киеве народ щемится в метро, ожидают прилеты и туда. После ночной атаки геранями, сейчас идет атака с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и дополнительно 4 Ту-22М3
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +9
        Сегодня, 06:54
        Цитата: Обычный
        В Киеве народ щемится в метро, ожидают прилеты и туда.

        Так точно. Как объявили тревогу в 3 часа ночи, так и не отменили пока. "Сюрпрайз" для НАТОвского адмирала.
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          +6
          Сегодня, 06:57
          Пусть теперь гальские петухи, планирующие повоевать на украине крепко подумают какие прилеты будут по ним.
          Еще поднялись два Миг-31 с кинжалами, летят в киевскую область.
    4. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      +3
      Сегодня, 06:47
      . Сбивает вражеские беспилотники специальной сеткой, которая выстреливается с расстояния 5-6 метров.

      С такого расстояния и пневматикой можно зафигачить по лёгким пластиковым изделиям. Чем собственно и являются небольшие БПЛА. Вес пневматического пистолета всего грамм 400-500. Добавить ему только автоматический режим.
    5. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 07:12
      Парни при создании дрона не парились, прямо как у хуситов выглядят ракетные изделия из канализационной трубы, барашки торчат как в СССР у ширпотреба. Ну, да ладно - это изделие должно нести смерть, а значит должно быть страшным.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:36
      «Привет-82»
      Какое многообещающее название wink

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