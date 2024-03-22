В результате ночных ударов поражены объекты ГУР, пункты дислокации ВСУ, средства ПВО в Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах

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В результате ночных ударов поражены объекты ГУР, пункты дислокации ВСУ, средства ПВО в Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах

В ночь на 22 марта российские войска нанесли новую серию ударов по объектам киевского режима, в том числе на оккупированных ВСУ территориях. Украинская сторона утверждает, что в ночное время суток ВКС РФ применили несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ставленники киевского режима в Днепре (переименованный Днепропетровск) заявляют, что несколько «Кинжалов» «прилетели по городу».

Стало известно о том, что в результате ракетных ударов в Днепре поражены объекты, связанные с украинским Главным управлением разведки. Также уничтожена как минимум одна пусковая установка системы противовоздушной обороны.



Не менее 7 прилётов зафиксировано в Запорожье, на данный момент находящемся под контролем войск киевского режима. В результате ударов огневое поражение нанесено предприятиям, на которых режим наладил выпуск оружия и боеприпасов, пунктам базирования личного состава.

Взрывы прогремели на объектах противника в Кременчуге Полтавской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области. По некоторым данным, эту авиабазу ВС ВСУ, как ранее и аэродром в Староконстантинове, готовили для принятия самолётов натовского образца.

Серия ударов нанесена по местам дислокации личного состава противника, штабам и объектам военпрома в Харькове и Кривом Роге. Причём в Харькове к 5:30 мск насчитали не менее 20 взрывов.

К настоящему моменту известно, что российские ракеты летят в стороны западных регионов Украины. Противник объявил тревогу по всей стране.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:52
      «К настоящему моменту известно, что российские ракеты летят в стороны западных регионов Украины» —

      — "Пусть летят они,летят и нигде не встречают преград" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 07:03
        В результате ночных ударов поражены объекты ГУР, пункты дислокации ВСУ, средства ПВО в Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах

        Хорошо прошлись... Почаще бы так... good
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          +1
          Сегодня, 08:45
          лучше бы прошлись по тем кто Белгород и Курск кошмарит.
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +6
        Сегодня, 07:09
        Голова Харьковской области Синегубов говорит, что было около 15 прилетов по энергетическим объектам... Харькив почти весь без света!
        1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
          Владимир Владимирович Воронцов
          +10
          Сегодня, 07:12
          «Харькив почти весь без света!» —
          1. LIONnvrsk Ранг пользователя
            LIONnvrsk
            +6
            Сегодня, 07:19
            Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
            «Харькив почти весь без света!» —

            А если будет темно, то "Я не вижу никаких запахов" (с) он же yes
        2. next322 Ранг пользователя
          next322
          +6
          Сегодня, 07:25
          Харькив почти весь без света!
          скакать можно и без света.....
        3. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 07:35
          Цитата: LIONnvrsk
          Синегубов говорит, что было около 15 прилетов
          Из них 100 сбили wink
        4. Донна_Роза_дАльвадорес Ранг пользователя
          Донна_Роза_дАльвадорес
          +1
          Сегодня, 08:17
          По машзалам ДнепроГЭС жахнули. У Соловьева в телеграмме фото.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +8
      Сегодня, 07:06
      поражены объекты, связанные с украинским Главным управлением разведки. Также уничтожена как минимум одна пусковая установка системы противовоздушной обороны.
      ГУР стал частенько получать по своим объектам и л/с что конечно радует. Неплохо было бы и Буданова повторно и уже окончательно накрыть.
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +4
        Сегодня, 07:18
        Цитата: rotmistr60
        Неплохо было бы и Буданова повторно и уже окончательно накрыть.

        Наверное ждут, пока пирожок расслабится и переедет из случайного бункера в свой. Уверен, ему уже выписан билет к бандере.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 07:18
      Кто там на западной Украине хотел открыть аэропорты для полётов за границу?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 07:40
        Цитата: tralflot1832
        Кто там на западной Украине хотел открыть аэропорты для полётов за границу?

        Украинские аэропорты открыты для полёта к Бандере. am
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Бородач
          для полёта к Бандере.

          Рейс в одну сторону,без возврата.
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 07:22
      А где же "правдивый" отчёт нового спикера о доблестном ППО? Где заваленые Кинжалы, крылатые ракеты, десяток другой самолётов, гераньки?))
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +4
        Сегодня, 07:32
        Патроны к "Браунингам" иссякли. А может, не той системы.
        1. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          0
          Сегодня, 07:38
          Цитата: п-к
          Патроны к "Браунингам" иссякли. А может, не той системы.

          Сводит дЕбет с крЕдитом. Сколько бабок було, сколько банок було ими задействовано...))
      2. gmss Ранг пользователя
        gmss
        +2
        Сегодня, 07:34
        К вечеру напишут что все сбили из того самого браунинга.
        Поленообразные интересно поднимали свою авиацию сегодня? Они мне напоминают навозных мух, если близко какой-то движ, то они все на взлет.
    5. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 07:34
      Очень хорошая новость с утра!
    6. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 07:37
      заявляют, что несколько «Кинжалов» «прилетели по городу».

      Ну да. Если "Кинжал" с десяток метров бункерных бетонных укреплений насквозь прошивает, то что бы он сделал с какой-нибудь многоэтажкой при прилёте?
    7. 123_123 Ранг пользователя
      123_123
      0
      Сегодня, 08:02
      средства ПВО в Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах
      Днепр это река. Город называется Днепропетровск. Украинская хунта пришла к власти антиконституционным методом, путем госпереворота и ее решения, в том числе в отношении переименования городов, не могут считаться легитимными.
    8. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      -3
      Сегодня, 08:10
      Нет никакого толка от таких ударов.Кто ставит цели?Демон от этих укольчиков нисколько не снижает своей звериной целеустремлённости яростно сопротивляться воинам Сил Света.А просто потому ,что бьют по пальцам,а надо бить по башке Чудовища.г.Киев,Банковая,11(понятно,что тут имеется в виду не это здание,там клерки только сидят,а реальная сеть бункеров,где копошится отвратительная масса уроамериканских опарышей,слёзно молящая ( шутка) нашего ВГ о прижигании.)Так когда оно будет,все ,все без исключения мои собеседники спрашивают себя,окружающих только про ЭТО.Повторяю вопрос : ВГ ВС РФ ,когда будет снесена башка нелюдского укрочудовища?Без башки даже укродемон буйствовать ещё не научился(да,придется ее сносить 2-3 раза,но именно ЭТО надо делать,а не поражать объекты,связанные с ГУР или с чем там еще
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:36
        хватит писать чушь.......

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