В результате ночных ударов поражены объекты ГУР, пункты дислокации ВСУ, средства ПВО в Днепре, Харькове, Кривом Роге и других городах
В ночь на 22 марта российские войска нанесли новую серию ударов по объектам киевского режима, в том числе на оккупированных ВСУ территориях. Украинская сторона утверждает, что в ночное время суток ВКС РФ применили несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ставленники киевского режима в Днепре (переименованный Днепропетровск) заявляют, что несколько «Кинжалов» «прилетели по городу».
Стало известно о том, что в результате ракетных ударов в Днепре поражены объекты, связанные с украинским Главным управлением разведки. Также уничтожена как минимум одна пусковая установка системы противовоздушной обороны.
Не менее 7 прилётов зафиксировано в Запорожье, на данный момент находящемся под контролем войск киевского режима. В результате ударов огневое поражение нанесено предприятиям, на которых режим наладил выпуск оружия и боеприпасов, пунктам базирования личного состава.
Взрывы прогремели на объектах противника в Кременчуге Полтавской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области. По некоторым данным, эту авиабазу ВС ВСУ, как ранее и аэродром в Староконстантинове, готовили для принятия самолётов натовского образца.
Серия ударов нанесена по местам дислокации личного состава противника, штабам и объектам военпрома в Харькове и Кривом Роге. Причём в Харькове к 5:30 мск насчитали не менее 20 взрывов.
К настоящему моменту известно, что российские ракеты летят в стороны западных регионов Украины. Противник объявил тревогу по всей стране.
Информация