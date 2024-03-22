Маловероятно, что Франция действительно готова к затяжному конфликту в ЕС. Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом

Как бы грозно не хмурил брови Эммануэль Макрон, заявляя о готовности Франции противостоять России в конфликте на Украине, на самом деле Парижу нечего противопоставить Москве в открытом столкновении, шансов на победу у него нет. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.В статье, вышедшей в издании InfoBRICS, Лейрос усомнился в способности Франции выстоять в прямом столкновении с Россией. По его словам, на сегодняшний день ни Франция, ни любая другая страна Европы не имеет армии, способной противостоять российской. Да и с вооружением и боеприпасами проблемы.- пишет аналитик.Отправив своих военных на Украину, Франция фактически объявит войну России со всеми вытекающими из этого последствиями в виде ударов по местам дислокаций, центрам принятия решений и так далее. А противопоставить этому французы ничего не смогут. Да и статься 5 устава НАТО здесь не сработает. В то же время, французы могут поверить лживой пропаганде и попытаться померятся силами с Россией, что приведет к катастрофе на всей территории Европы.