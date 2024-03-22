InfoBRICS: Франция не имеет шансов выстоять против России в прямом конфликте

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InfoBRICS: Франция не имеет шансов выстоять против России в прямом конфликте

Как бы грозно не хмурил брови Эммануэль Макрон, заявляя о готовности Франции противостоять России в конфликте на Украине, на самом деле Парижу нечего противопоставить Москве в открытом столкновении, шансов на победу у него нет. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

В статье, вышедшей в издании InfoBRICS, Лейрос усомнился в способности Франции выстоять в прямом столкновении с Россией. По его словам, на сегодняшний день ни Франция, ни любая другая страна Европы не имеет армии, способной противостоять российской. Да и с вооружением и боеприпасами проблемы.



Маловероятно, что Франция действительно готова к затяжному конфликту в ЕС. Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом

- пишет аналитик.

Отправив своих военных на Украину, Франция фактически объявит войну России со всеми вытекающими из этого последствиями в виде ударов по местам дислокаций, центрам принятия решений и так далее. А противопоставить этому французы ничего не смогут. Да и статься 5 устава НАТО здесь не сработает. В то же время, французы могут поверить лживой пропаганде и попытаться померятся силами с Россией, что приведет к катастрофе на всей территории Европы.
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    36 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +12
      Сегодня, 07:06
      — Галльскому петуху главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай ...
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:06
      Маня в наполеончика продолжает играться.... Ну-ну. Доиграется.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 07:06
      InfoBRICS: Франция не имеет шансов выстоять против России в прямом конфликте

      А зачем ей стоять...??? Пусть падает сразу, мы лежачих не бьём... Впрочем, для макроновской Франции можем сделать исключение... angry
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 07:07
      В то же время, французы могут поверить лживой пропаганде и попытаться померятся силами с Россией

      Горящий Париж и горящий Руан, лежащий в руинах собор Де Пари....
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 07:20
        Франция не имеет шансов выстоять против России в прямом конфликте

        В том то и прикол что лягушатники действуют как провокаторы и один на один воевать не пойдут . Их задача спровоцировать конфликт а там и нато подтянут.
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          +4
          Сегодня, 07:35
          Не подтянут. Недавнее вью Трампа это доказывает. Он недвусмысленно и открыто сказал: "Между США и проблемами в Европе лежит прекрасный большой красивый океан". ©
          Такой неприкрытый намек нельзя не заметить. И это и есть вся суть гринго. Они готовы разжигать конфликты в любой точке мира, но понимая, что сами находятся за атлантикой, спокойно могут себе позволить отсидеться. Помогать будут, спонсировать будут, но они точно не дураки и понимают, что это будет последняя война на планете. 5-й пункт в НАТО не включается автоматически.
        2. Lako Ранг пользователя
          Lako
          +1
          Сегодня, 08:18
          Они и не полезут на передовую. Париж планирует, разместить около 20 тыс. лягушатников на беларусской границе, высвободив и отправив на фронт, находящихся там вислоухих. А вот, дальше ситуация может развиваться непредсказуемо. Если Россия начнёт наносить удары по местам дислокации французов, то это может привести к прямому противостоянию.А наносить удары, нужно,что бы отбить у НАТОвцев ощущение вседозволенности.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:10
      Новатэк СПГ будет поставлять Франции и Росатом разорвёт все контракты с французами ,если Макрон объявит нам войну?
      1. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        +2
        Сегодня, 07:26
        Новатэк СПГ будет поставлять Франции и Росатом разорвёт все контракты с французами , если Макрон объявит нам войну?

        Ну Вы прямо на основы замахнулись. Война-войной, а ̶о̶б̶е̶д̶ бабки российских олигархов -святое. За глупость в соц.сетях срок можно схватить, а то что Миллер с Газпромом на сумму более миллиарда долларов финансируют Украину и ее ВСУ - "это другое".
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 07:39
          Товарооборот между нами и остальным миром 70% с дружескими странами и 30 % с " партнёрами"." Партнёры" добровольно участвуют в утилизации европейских западных ценностей на Украине .Им ни кто руки не выкручивает ,разорвите полностью с Россией экономические соглашения.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 08:41
            Цитата: tralflot1832
            .Им ни кто руки не выкручивает ,разорвите полностью с Россией экономические соглашения.

            Капиталистические устои, разорвать не возможно, если обе стороны исповедуют капитализм.
        2. alexandreII Ранг пользователя
          alexandreII
          0
          Сегодня, 07:52
          Не Миллер,а Герой Труда господин Миллер,человек день и ночь трудится,не спит,а Вы фамильярничаете...
          1. Дилетант Ранг пользователя
            Дилетант
            0
            Сегодня, 08:01
            Не Миллер,а Герой Труда господин Миллер

            Если делать - то по большому

            А так же многирижды кавалер "Заслуг перед отечеством", "Ордена Труда" (Вьетнам), Почётного знака «За заботу о красоте города» (Правительство Санкт-Петербурга) и прочая-прочая-прочая...
            Когда только все успевает...
            1. alexandreII Ранг пользователя
              alexandreII
              0
              Сегодня, 08:02
              Это мой косяк,не учел)))))))
        3. Жнец Ранг пользователя
          Жнец
          +3
          Сегодня, 08:12
          Будь вы на месте Миллера, т.е. на месте главы крупнейшей корпорации, что бы вы делали? Война войной, а газ продавать кому- то надо. В этом суть бизнеса газпрома. Налоги в бюджет платить надо, людей в штате газпрома кормить надо, баблосики за проданный газ опять же в бюджет нести надо (с которого финансируется российская армия).
          Так что, какая разница кому продавать, врагам или партнерам, если в конечном счёте это приносит пользу бизнесу и бюджету.
          Понятно, что лучше бы только друзьям, но нет такой возможности, враги платят не хуже, а то и лучше (без скидок)
          1. Дилетант Ранг пользователя
            Дилетант
            -1
            Сегодня, 08:19
            Так что, какая разница кому продавать, врагам или партнерам,

            Вы схватили самую суть. "Деньги не пахнут".
            Просто раньше это называлось "Родину продавать", а теперь "бизнес, ничего личного"
            1. Жнец Ранг пользователя
              Жнец
              0
              Сегодня, 08:33
              Просто раньше это называлось "Родину продавать", а теперь "бизнес, ничего личного"

              В рыночной экономике иначе никак. Таковы реалии капитализма. За Родину и за Путина из окопов в штыковую не побегут. Много мотивированных военных, кому Родина милее денег, но полно и таких, кто за деньги пришёл на фронт.
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 08:43
            Цитата: Жнец
            Будь вы на месте Миллера, т.е. на месте главы крупнейшей корпорации, что бы вы делали?

            Так вот в том и разница, что мы на его месте не сидим.
    6. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +3
      Сегодня, 07:11
      Еще один момент который все упускают : российская армия воюя третий год имеет колоссальный опыт ведения боевых действий на родном твд . И боевую обстрелянную армию , прошедшую не учения Строгая угроза -20... или Неотвратимое возмездие-20... , а огонь воду и медные трубы Мариуполя, Бухмута и Авдеевки. А это очень дорого стоит . Плюс не надо забывать что мы на своей земле , русской , а дома и стены помогают.
    7. anclevalico Ранг пользователя
      anclevalico
      -3
      Сегодня, 07:11
      Опять песня про вторую армию мира...
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +5
        Сегодня, 07:32
        А кто же первая армия мира? И потом. Сейчас идёт освобождение земли русской. Поэтому существуют своего рода тормоза в виде минимизации потерь среди гражданских лиц, например. На ЕС-овские территории такие привилегии вряд-ли будут распространяться. Откуда квакнут, туда и бахнут.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 07:34
        Цитата: anclevalico
        Опять песня про вторую армию мира...

        Вторая армия - это в прошлом.
        Теперь у нас первая армия в мире!!!
        Ни одна армия в мире не имеет такого боевого опыта.
        По боевому опыту на втором месте ВСУ, но там с вооружением проблемы, и грошей нема.
      3. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 07:46
        Цитата: anclevalico
        Опять песня про вторую армию мира...

        Хоть двадцать пятая по этим дурацким рейтингам. Такой боевой опыт имеют на данный момент только две армии, догадайтесь с двух раз какие. Но при этом одна полностью обеспечивает себя сама, а вторая живёт на подачках. Да плюс к этому у одной есть козырь, ЯО, а вторая этого лишена.
    8. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 07:12
      Если Микрон, все таки, решится на эту авантюру, это будет главная ошибка в его жизни.
    9. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 07:12
      Интересно наблюдать как эксперты всякие нагнетают и что будет по итогу. Главное не забыть какими словами, версиями, это делали в СМИ и потом сравнить с получившемся в реальности.
    10. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 07:13
      Это как его, Бонапартизм!
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:15
      Лейрос усомнился в способности Франции выстоять в прямом столкновении с Россией.
      Да, не вдохновили французов "мышцы" на фото боксирующего Макрона, которые по одним источникам были созданы ИИ, а по другим банально фотошопом. Не желает большинство французов воевать, а тем более с Россией.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:35
        Цитата: rotmistr60
        Лейрос усомнился в способности Франции выстоять в прямом столкновении с Россией.
        Да, не вдохновили французов "мышцы" на фото боксирующего Макрона, которые по одним источникам были созданы ИИ, а по другим банально фотошопом. Не желает большинство французов воевать, а тем более с Россией.

        Макрона другое вдохновляет.
    12. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 07:23
      Наполеоны у нас в пятой палате.... wassat
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Mouse
        Наполеоны у нас в пятой палате
        А этот в Пятой республике wink
    13. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 07:37
      Мне кажется они думают так. "Мы отправим воевать с Россией тысяч несколько солдат. Они там повоюют, а мы тут круасаны похаваем". Не понимают, что ракеты летят и до парижу, что в таком случае будут лупить по военным заводам во Франции в том числе. Не думаю, что наши будут церемониться с французами в случае их вступления в конфликт. Или там голова исключительностью европейской настолько забита, что они не верят в саму возможность ответного удара?
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 07:56
        . Не понимают, что ракеты летят и до парижу,

        Ну, до этого вряд ли дойдёт, но на французов будет объявлена настоящая охота, как на Леопарды и Абрамсы. Мало им не покажется, это точно.
        1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 08:11
          Тогда мы априори проиграли, потому что играем по их правилам. Если страна официально вступает в конфликт и допустим с ее аэродромов летят самолеты, значит надо долбить по аэродромам чтоб больше не летали. Идут официально танки и люди, надо лупить по заводам танковым и военным частям. А если мы их просто встречаем на территории украины и там воюем по каким то странным правилам, то это не война, это какой то дикий кровавый спорт.
    14. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 07:52
      Да и статься 5 устава НАТО здесь не сработает

      Помимо статьи 5 есть ещё и статья 6, которая подразумевает применение статьи 5 при нападении на вооружённые силы стран-участниц НАТО, где бы они ни были:
      на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из
      Договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы, суда или
      летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в
      другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент
      вступления в силу настоящего Договора размещались оккупационные силы

      Так что, французские ВС, вступив на территорию Украины, могут считаться как раз "оккупационными силами", нападение на которые "включает" статью 5.
      Однако, статья 5 вовсе не подразумевает автоматическую войну. Говорится лишь об осуществлении совместных действий, которые сочтут необходимыми, включая военные действия. Типа могут и просто пальчиком погрозить, а могут и воевать.
    15. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 08:08
      Бабкин пирожок включил альфа- самца, являясь самкой. И ничего хорошего французам это не сулит. Мелкие неприятности они конечно могут причинить, но ответ для них будет убийственный. sad
    16. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: Жнец
      За Родину и за Путина из окопов в штыковую не побегут.

      За Родину - в штыковую бегали, бегают и будут бегать, потому что наша Родина - Россия.
      p.s. Да и сравнивать Сталина и Путина не надо. Масштаб разный.

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