InfoBRICS: Франция не имеет шансов выстоять против России в прямом конфликте
36
Как бы грозно не хмурил брови Эммануэль Макрон, заявляя о готовности Франции противостоять России в конфликте на Украине, на самом деле Парижу нечего противопоставить Москве в открытом столкновении, шансов на победу у него нет. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
В статье, вышедшей в издании InfoBRICS, Лейрос усомнился в способности Франции выстоять в прямом столкновении с Россией. По его словам, на сегодняшний день ни Франция, ни любая другая страна Европы не имеет армии, способной противостоять российской. Да и с вооружением и боеприпасами проблемы.
Маловероятно, что Франция действительно готова к затяжному конфликту в ЕС. Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом
- пишет аналитик.
Отправив своих военных на Украину, Франция фактически объявит войну России со всеми вытекающими из этого последствиями в виде ударов по местам дислокаций, центрам принятия решений и так далее. А противопоставить этому французы ничего не смогут. Да и статься 5 устава НАТО здесь не сработает. В то же время, французы могут поверить лживой пропаганде и попытаться померятся силами с Россией, что приведет к катастрофе на всей территории Европы.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация