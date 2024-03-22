«Трёхтонники» идут на фронт: ФАБ-3000 способны помочь с изоляцией ТВД уничтожением мостов

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«Трёхтонники» идут на фронт: ФАБ-3000 способны помочь с изоляцией ТВД уничтожением мостов

После известий о том, что российская военная промышленность наращивает обороты по выпуску мощнейших авиационных бомб ФАБ-3000, военные эксперты обсуждают возможные варианты развития события в следствия их применения. Основной упор в размышлениях по этому поводу делается на то, что применять «трёхтонники», идущие на фронт, по украинским полевым позициям ВКС России, конечно, не будут. А вот вариант для изоляции («локализации») театра военных действий методом уничтожения мостов через реки – вполне.

Сегодня в экспертной среде продолжаются споры о том, почему Россия часто не уничтожает мосты, по которым идёт снабжение войск противника на фронте. А если и уничтожает, то в крайнем случае – как, например, было на днях в Сумской области – был уничтожен мост через реку Ворсклица, когда боевики ГУР атаковали Белгородскую область.



Причём зачастую своеобразные претензии высказываются в связи с тем, что даже при ударе по мосту он не разрушается так, чтобы его восстановление было невозможно как минимум в ближайшие месяцы. И всё это на фоне того, что киевский режим и его западные спонсоры постоянно угрожают уничтожить Крымский мост, и притом, что ВСУ уже атаковали мосты, которые соединяют Крымский полуостров с Херсонской областью.

Таким образом, ФАБ-3000 может стать действительно грозным оружием против мостов, находящихся на тех, подконтрольных киевскому режиму, территориях, которые для таких бомб, оснащённых УМПК, досягаемы. То есть, это могут быть мосты на глубине примерно до 60 км. В стратегическом смысле глубина не велика, но для того, чтобы ограничить ТВД и лишить противника возможности оперативной переброски сил, средств и снабжения – вариант.

Также ФАБ-3000 - действенное средство против украинских укрепов, которые пытаются создавать войска противника после потери Авдеевки.
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    36 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:31
      А чем таскать эти "трехлитровки" будут? УМПК для них уже есть?
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        -5
        Сегодня, 07:39
        Цитата: Nexcom
        А чем таскать эти "трехлитровки" будут? УМПК для них уже есть?

        И по дальности вопросы. Избыточная же штука, даже для мостов.
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 07:50
          Цитата: Владимир_2У
          И по дальности вопросы. Избыточная же штука, даже для мостов.

          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            0
            Сегодня, 08:31
            Хорошая песня "16 тонн" - только она про шахтёров.
      2. BAI Ранг пользователя
        BAI
        +3
        Сегодня, 07:40
        Есть даже для 9000. Если делают - значит есть. Никому не нужна бомба без носителя
        1. Алт22 Ранг пользователя
          Алт22
          0
          Сегодня, 08:27
          Носители есть, а УМПК для них пока нет.
          Как будет - тогда будете иметь возможность их показать, будете иметь возможность доказать свои слова, а пока это только желаемые предположения, мечты.
      3. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 07:43
        Цитата: Nexcom
        А чем таскать эти "трехлитровки" будут? УМПК для них уже есть?

        Скорее всего есть. Иначе не наращивали бы их производство. В зону действия ПВО, для сброса чугуния, самолёты отправлять не будут.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:45
          Скорее всего есть. Иначе не наращивали бы их производство. В зону действия ПВО, для сброса чугуния, самолёты отправлять не будут.


          Хорошо если всё так. Наших пилотов беречь надо.
      4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 08:04
        А чем таскать эти "трехлитровки" будут? УМПК для них уже есть?
        ...злые языки поговаривают что беспилот С-70 Охотник могёт до трёх таких жбанов тягать
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:07
          да хотя бы 2 таких жбана таскал - уже было бы замечательно.
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            +1
            Сегодня, 08:25
            да хотя бы 2 таких жбана таскал -
            ...ну производитель как бы официально заявил что до 9 тонн могёт этот девайс тянуть,...так что светлая ему дорога ...и у нас ,как злые языки оговорили что мол де "секта подбития мостов", отляжет с души
      5. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 08:08
        Цитата: Nexcom
        А чем таскать эти "трехлитровки" будут?

        Ту-22М
      6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 08:10
        Ту-22М3, как вариант Су-34: УПМК на подходе.
      7. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 08:15
        Может Ту22М3М приспособили?
    2. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +3
      Сегодня, 07:37
      .Также ФАБ-3000 - действенное средство против украинских укрепов, которые пытаются создавать войска противника после потери Авдеевки.

      Если фашисты боятся ФАБ-500, то представляю сколько радости вызовет у них эта новость. Их (ФАБ-300) бы на Мариуполь полтора года назад, можно было похоронить гадов из азова в подземельях Азавстали.
      1. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 08:33
        Чего-то я не понял. А разве из советских запасов их нет? Разве СССР не припас таких в количестве для уничтожения всех мостов в европпе и америке?
    3. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      -4
      Сегодня, 07:42
      собственно говоря хаймарсов хватило чтобы антоновский мост сделать не проездным так что мосты через днепр стоят потому что они нужны обеим сторонам а трехтонка ну ниче такая поросят глушить))
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +5
        Сегодня, 08:07
        Сколько на это времени и хаймарсов ушло? И то, "непроездным" антоновский мост сделали мы в итоге вообще-то. Хаймарсы по этой части оказались очень неэффективными.
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:45
      Известие порадовало. дождёмся результатов применения. yes
    5. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      +2
      Сегодня, 07:47
      Ну вот, уже аккуратно так, но все больше спрашивается в прессе по поводу мостов, почему они неприкасаемые. Загадка.
      1. Апис1962 Ранг пользователя
        Апис1962
        +2
        Сегодня, 08:15
        Много вопросов не только по мостам, но и в отношении вещательных ТВ и интернет ретрансляторов и прочее даже с учетом наличия спутниковой связи.
    6. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 07:50
      Всего наилучшего, хорошей работы!
      Однако, как показала военная операция, дронов, вероятно, больше всего в прифронтовой зоне. И очень опасны для людей и машин.

      Но России придется добиться серьезного прогресса в ближайшие два-три месяца. Если крупных и стратегических успехов не будет достигнуто, России придется довольствоваться достигнутым. И установить мощную и интеллектуальную оборону на границах на земле и в воздухе.

      Основная цель многих целей – ликвидировать украинских операторов дронов! А найти оператора вражеского дрона — это все равно, что искать иголку в стоге сена.Практически невозможно! это касается обеих сторон!

      Хоть некоторые ситуации и из третьей мировой, некоторые говорят из второй мировой войны, каждый может сравнивать как хочет, дронов раньше не было.
      Это факт, что дроны меняют каждую войну. И танки больше не будут так важны, определенно не так важны, как раньше!
      И в этом случае обе стороны массово модернизируют не только дроны, но и систему защиты от дронов. А любой прогресс будет сопряжен с множеством потерь! Людские потери!
      Ситуация зайдет и останется тупиком, если Россия не добьется крупных стратегических успехов в ближайшие несколько недель или двух месяцев.
      Даже если другая сторона — проклятые нацисты, многие из них не глупы. И их поддерживают коррумпированные западные политики.
      И тем более важно, что Россия устанавливает эффективные системы обороны вдоль всей границы.
      А если в какой-то момент скажут, что военная операция окончена! И только границы охраняются орлиным взором!
    7. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      -1
      Сегодня, 07:51
      Может ,надо не изобретать лисапед,а поучиться у Врага.Стая полупогружных катеров с грузом те же 2000кг,идущих по реке тихо,но быстро безлунной ночью,и нет мостов на всем протяжении реки,а не на 100км.(Источник-Крымский мост 17.07.2023)Почему у них хорошо получается мосты рвать ,а у нас нет?Ответ:Нет приказа.Нет Воли
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +2
        Сегодня, 08:10
        Цитата: юрий Л
        Стая полупогружных катеров с грузом те же 2000кг,идущих по реке тихо,но быстро безлунной ночью,и нет мостов на всем протяжении реки,а не на 100км.

        А с какой точки вы предлагаете запускать эту стаю катеров для ликвидации мостов через Днепр в районе Киева, Кременчуга и Днепропетровска ? Там этих мостов по всей длине реки больше 20-и штук.
        1. юрий Л Ранг пользователя
          юрий Л
          0
          Сегодня, 08:30
          А начать надо с Днепра. Запускать их можно ночами с в районе тех же известных Крынок.Днепр бонами не перегорожен.Падение хотя бы 2-3мостов по Днепру резко усложнит логистику Врага и реально изменит ситуацию на ЛБС.А уж если все мосты до Киева уронить...Мечтать не вредно,но ведь нечем,а у наших енералов только после Крымского моста и потерь кораблей что то щелкнуло в голове на эту тему, разработки конечно ведутся,но...время.Почему не раньше?А вот потому...В очередной раз Вражина нас опередил.А что касается 3т бомб,то надо им мощный движок обязательно присобачить и скидывать с минимум 15км,тогда она глядишь, километров 300 пролетит,какой то стратегический,а не тактический толк глядишь и будет.А вообще,конечно,2,года ликвидировать систему ПВО ,которую досконально вроде бы знаешь,это надо постараться(и не надо говорить про иностранные вкрапления,основа там была и есть советская)Как это получилось,интересный вопрос...
    8. Vyacheslav P Ранг пользователя
      Vyacheslav P
      +1
      Сегодня, 07:54
      Всё просто. украинцы в спешке строят линии обороны, вот для чего нужны бомбушки - трихонушки...
    9. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 07:58
      для изоляции («локализации») театра военных действий методом уничтожения мостов через реки – вполне.
      ....НУ ВОТ НАКОНЕЦ ТО...это нашему мудрому командованию надо было 3 года думать
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -1
      Сегодня, 08:03
      «Трёхтонники» идут на фронт: ФАБ-3000 способны помочь с изоляцией ТВД уничтожением мостов
      . Обсуждай, не обсуждай... пока ПВО противника имеет место быть, самолёты над территорией противника не летают!!!
      Как планирующий боеприпас, дополненный специальным модулем... может и спланирует, но далеко ли???
      Дёшево и сердито... вряд ли получится, придётся идти по пути... да как все остальные, кто делает такие изделия специально и серийно.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:22
        написано же что летит до 60 км
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 08:40
          Реально... передовая линия обороны противника и ближние тылы. Тоже надо, но ни о каких мостах и прочем, в глубине обороны, территории противника говорить не, не, опасно для носителей.
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 08:41
            пока о мостах не идет речи, как только будем ближе так и по мостам прилетит
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 08:47
              Боеприпасы специально разработанные для планирования летят заметно дальше, при должном толчке/импульсе при сбросе...
    11. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:03
      Проходила инфа что полторашка с УМПК летает на 10 ок км дальше чем поллитровка с крылушками.Это какой размер нужен УМПК для трёхлитровой " банки"?
    12. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +1
      Сегодня, 08:20
      Абсолютно правильное изделие, ещё год назад нужно было, может и отступление не случилось
    13. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 08:21
      Это будет хорошим подарком с Востока всем скакуасам!
    14. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 08:23
      По центру киева десяток на майдан

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