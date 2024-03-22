Несколько месяцев назад, до переизбрания Путина и военной деградации Зеленского, мы были на грани переговоров. Американские лидеры узнали о такой возможности и поставили Зеленскому ультиматум: "Никаких переговоров или урегулирования или мы не будем поддерживать ваше правительство невоенными средствами в размере $45 миллиардов"

У Украины нет пути к победе, и закончится все тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков

Украина могла согласиться на переговоры с Россией несколько месяцев назад, потеряв только часть своих регионов, но теперь под угрозой потери гораздо большие территории. Вмешательство Соединенных Штатов поставило на мирном урегулировании конфликта крест. Об этом пишет американский публицист Сеймур Херш.Конфликт на Украине мог завершиться для Киева потерей всего четырех областей и Крыма, если бы диалог состоялся до президентских выборов в России, но этого не произошло по вине США. Как утверждает Херш, все шло к мирным переговорам, в которых посредником выступала Турция, но администрация Байдена выставила Зеленскому ультиматум, пригрозив окончательно перекрыть финансовые потоки, а это 45 млрд. долларов ежегодно на невоенные цели. При этом в Вашингтоне прекрасно понимают, что у Киева практически нет шансов выстоять против России даже с помощью Запада.- пишет публицист.Теперь же ситуация совсем другая, конфликт будет решаться военным путем, а шансы у России забрать еще больше территорий Украины очень большие. Российская армия гораздо сильнее украинской, она укрепилась в последнее время и проводит атаки. Украинские войска несут большие потери и готовятся отступать еще дальше. Все идет к тому, что Украина потеряет ряд городов, включая Харьков.- добавляет Херш.