Сеймур Херш: Ультиматум США поставил крест на возможных переговорах России и Украины

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Сеймур Херш: Ультиматум США поставил крест на возможных переговорах России и Украины

Украина могла согласиться на переговоры с Россией несколько месяцев назад, потеряв только часть своих регионов, но теперь под угрозой потери гораздо большие территории. Вмешательство Соединенных Штатов поставило на мирном урегулировании конфликта крест. Об этом пишет американский публицист Сеймур Херш.

Конфликт на Украине мог завершиться для Киева потерей всего четырех областей и Крыма, если бы диалог состоялся до президентских выборов в России, но этого не произошло по вине США. Как утверждает Херш, все шло к мирным переговорам, в которых посредником выступала Турция, но администрация Байдена выставила Зеленскому ультиматум, пригрозив окончательно перекрыть финансовые потоки, а это 45 млрд. долларов ежегодно на невоенные цели. При этом в Вашингтоне прекрасно понимают, что у Киева практически нет шансов выстоять против России даже с помощью Запада.



Несколько месяцев назад, до переизбрания Путина и военной деградации Зеленского, мы были на грани переговоров. Американские лидеры узнали о такой возможности и поставили Зеленскому ультиматум: "Никаких переговоров или урегулирования или мы не будем поддерживать ваше правительство невоенными средствами в размере $45 миллиардов"

- пишет публицист.

Теперь же ситуация совсем другая, конфликт будет решаться военным путем, а шансы у России забрать еще больше территорий Украины очень большие. Российская армия гораздо сильнее украинской, она укрепилась в последнее время и проводит атаки. Украинские войска несут большие потери и готовятся отступать еще дальше. Все идет к тому, что Украина потеряет ряд городов, включая Харьков.

У Украины нет пути к победе, и закончится все тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков

- добавляет Херш.
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    33 комментария
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    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:34
      Да будет так! Победа будет за нами!

      Хотя не очень приятно - наша армия сражается, а за кулисами идет какое-то шуршание...

      Мое мнение- реальные переговоры могут начаться только после ликвидации Зеленского и некоторых других упоротых.
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +12
        Сегодня, 07:36
        Какие переговоры? Капитуляция с последующим проведением референдума в, пока ещё, не вошедших с состав РФ областях бывшей Украины. И, конечно же, демилитаризация и денацификация...
        Иначе "Буч" насмотримся и много ещё крови прольётся.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 07:44
          Цитата: Anarchist
          Какие переговоры? Капитуляция с последующим проведением референдума в, пока ещё, не вошедших с состав РФ областях бывшей Украины. И, конечно же, демилитаризация и денацификация...
          Иначе "Буч" насмотримся и много ещё крови прольётся.

          Какой к чёрту референдум? Референдум украинцы могут в Канаде провести. На Украине украинцы будут выполнять приказы России.
          1. п-к Ранг пользователя
            п-к
            0
            Сегодня, 07:53
            Так точно! Полная капитуляция, и никаких референдумов.
          2. Дедок Ранг пользователя
            Дедок
            0
            Сегодня, 08:20
            Какой к чёрту референдум? Референдум украинцы могут в Канаде провести. На Украине украинцы будут выполнять приказы России.


            нет такой страны
            а на территории РФ - законы одни- для всех
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +8
          Сегодня, 07:45
          Цитата: Anarchist
          Капитуляция с последующим проведением референдума в, пока ещё, не вошедших с состав РФ областях бывшей Украины.

          Я Думаю, что референдум проводить лишнее. Поставить перед фактом и все.
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +4
            Сегодня, 07:51
            Цитата: Егоза
            Поставить перед фактом и все.

            Или перед стенкой...
            * * *
            Там в Европе отлынивают от службы миллионы украинских граждан, диктующих свои запросы и претензии европейской власти. Продумать вопрос с их предназначением в новой стране необходимо заранее, чтобы не получить бандеровское подполье внутри России.
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              +1
              Сегодня, 07:58
              Цитата: ROSS 42
              Цитата: Егоза
              Поставить перед фактом и все.

              Или перед стенкой...
              * * *
              Там в Европе отлынивают от службы миллионы украинских граждан, диктующих свои запросы и претензии европейской власти. Продумать вопрос с их предназначением в новой стране необходимо заранее, чтобы не получить бандеровское подполье внутри России.

              В эпоху цифровизации с подпольем сложновато. Оцифровать украинцев так, что они без фейс-контроля шага не ступят (покруче чем в пандемию нас), вот вам и денацификация. Шаг влево, шаг вправо - полное цифровое обнуление: ни денег на карте, ни имущества, да ещё и в розыске для автоматических видеокамер, как в Крепком орешке -4.
              1. Дедок Ранг пользователя
                Дедок
                0
                Сегодня, 08:21
                так у нас это уже сделано в городах
      2. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +8
        Сегодня, 07:40
        Ликвидация кукольного клоуна ничего не изменит.Нужна полная денацификация Украины,или вернее, того что от неё останется.
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 07:42
          да поделят ее, галиция пшекам , буковина румынам, закарпатье венграм.
          остальное нам.
        2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 07:49
          Это не делается в секунду. Или вы правда думаете, когда такое говорите, что это в принципе возможно? Они там с 45 года с молоком матери это впитывали, а теперь вдруг мы пришли и они такие взяли и денацифицировались. У меня знакомая ездила туда учителем работать в новые регионы РФ, так вот она была в шоке на сколько дети зомбированы. И это еще лояльные регионы. А что твориться западнее? Не надо себя обманывать...денацификация это миф.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 08:29
            Если окраинцы легко зомбируются, то и перезомбировать можно.
            Надо только правильных исполнителей найти.
      3. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 07:51
        А что даст ликвидация Зеленского? Разве, что "легче" будет протолкнуть "договорняк". Разве цели СВО заключаются в ликвидации Зеленского?
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 08:28
          Цитата: Владимир М
          А что даст ликвидация Зеленского?
          Скорее всего начнутся смутные времена. Украинская государственность ещё не устоялась
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 08:46
            Украина в любом случае потеряет государственность.
      4. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        -1
        Сегодня, 08:08
        Цитата: Ilya-spb
        Хотя не очень приятно - наша армия сражается, а за кулисами идет какое-то шуршание...

        За кулисами это в порядке вещей, им плевать, что плебсу приятно, а что нет, да и потом делать приятно это работа штатных пропаган..нов.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 07:36
      "Вашими устами да Богу в уши" господин Херш. Но пока дай Бог хоть 4 региона освободить. И до иконы господину президенту как до луны!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:37
      «Всё идёт к тому, что Украина потеряет ряд городов, включая Харьков» —

      — «Россия будет вдохновляться делами Петра Великого – долго и упорно возвращать своё»...
    4. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:42
      . Ультиматум США поставил крест на возможных переговорах России и Украины

      Теперича можно ставить кресты, когда Россия уже положила крест... большой и толстый....
    5. BigBoss Ранг пользователя
      BigBoss
      +2
      Сегодня, 07:47
      Эксперты говорят, что у Путина каждое последующее предложение хуже предыдущего. Возможно, что недавно опубликованная "карта Медведева" это видение будущего украины президентом РФ.
    6. Shumi2010 Ранг пользователя
      Shumi2010
      0
      Сегодня, 07:47
      украинцы вообще ченить сами думают??
    7. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 07:48
      Шансы у России забрать ещё больше территорий у Украины может и есть. Так поэтому европейцы и собираются ввести свои подразделения на территории Украины. И тут возникает вопрос, что в этом случае будет делать Россия? Не думаю, что те же французы будут официально воевать против Армии России. Понятно, что Россия продолжит наносить удары по той же Одессе, а дальше что? Затягивание СВО? Похоже у запада (США и Британия) и есть главная цель - затягивание СВО, но в тоже время не "пустить" дальше Россию.
    8. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 07:49
      Может, для начала в Белгороде обстрелы прекратить, а потом уж предвосхищать "победу России"?
      1. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        -2
        Сегодня, 08:05
        "Может, для начала в Белгороде обстрелы прекратить, а потом уж предвосхищать "победу России"?"

        Обстрелы Белгорода вызывают возмущение наших жителей, что благотворно сказывается на боевом духе и желании наказать.
    9. ric Ранг пользователя
      ric
      -1
      Сегодня, 07:54
      Обратно хотели по тихому состряпать договорничок, но что-то пошло не так , как это всё мерзко .
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:55
      Сеймур Херш расчехлился полностью.На счёт ввода французских войск - проверим их боевую устойчивость .Последний раз их проверяли на этот аспект очень давно - в Индокитайском регионе.
    11. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 07:58
      То есть США сами признают что это наша земля!
    12. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      0
      Сегодня, 08:11
      Да неужели только сейчас дошло что бандеровцы проиграют? что на западе верили сначала в эту дурь? сравнили мощь России и окраины и уверовали в победу над нами?
    13. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:15
      Одесса-жемчужина у моря...
    14. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:26
      Вмешательство Соединенных Штатов поставило на мирном урегулировании конфликта крест
      Диву даёшься, с каким упорством они ходят замогилезировать скаклофф wink
    15. TOS-NN Ранг пользователя
      TOS-NN
      0
      Сегодня, 08:28
      вернет национальную жемчужину, то есть Харьков


      Не в обиду жителям Харькова будет сказано, но считал жемчужиной
      Херсон. Оттуда Григорий Потёмкин и Фёдор Ушаков ставили Новую
      Россию и Черноморский Флот. Пусть Харьков мощнее экономикой,
      численностью и положением, но Херсон - это корни, это История.
    16. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 08:46
      который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков
      recourse Жемчужина то жемчужина, да только что америкосы нас так туда толкают? request Добра нам желают... feel Харьков возьмем, но опосля, пусть "дозреет." Брать миллионник, нужна миллионная армия. Зайдем на правый берег Днепра, сам в руки упадет. recourse

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