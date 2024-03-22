В России разработали новый станок для пулемёта Калашникова, позволяющий вести огонь по беспилотникам

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В России разработали новый станок для пулемёта Калашникова, позволяющий вести огонь по беспилотникам

Фото иллюстрационное


Российские военные в зоне СВО могут в ближайшей перспективе получить специальный станок для пулемета Калашникова, позволяющий вести огонь по вражеским беспилотникам. Патент на изделие получила Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.



Запатентованный станок предназначен для пулемета Калашникова модернизированного (ПКМ), он позволяет вести огонь и поражать как наземные, так и воздушные цели. Изделие позволяет вести вращение стволом по горизонтали на 360 градусов, по вертикали - от плюс 75 до минус 50 градусов.

(...) Одной из возможностей поражения низколетящих целей является реализация станка для установки и наведения пулемета, который имеет достаточную огневую мощь для выполнения задачи. Одним из таких образцов является пулемет Калашникова модернизированный

- приводит ТАСС выдержку из патента.

Как утверждают разработчики, у данного станка отсутствует главный недостаток уже принятых на вооружение аналогов, т.е. ограничение наведения ствола по вертикали и горизонтали. Установленный на новый станок ПКМ может свободно вести огонь по наземным целям, при необходимости свободно переключаясь на воздушные. Сама конструкция изделия простая и надежная.

Целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки пулемета Калашникова модернизированного (...) способного поражать как наземные цели, так и низколетящие беспилотные летательные аппараты

- говорится в документе.
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    16 комментариев
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +4
      Сегодня, 07:59
      Фото вообще зачётное. good
      Сразу понятно о чем речь. laughing
      1. keleg Ранг пользователя
        keleg
        0
        Сегодня, 08:47
        Только фото старого станка Степанова, с углом вертикальной наводки в +30 -10 градусов.
        В обсуждаемом в статье станке углы серьезно побольше.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:00
      Может пора уже задуматься о шрапнельных снарядах?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 08:02
        Цитата: tralflot1832
        Может пора уже задуматься о шрапнельных снарядах?

        Пора задуматься о дронах истребителях дронов с ИИ.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          -2
          Сегодня, 08:11
          Наверно это лучший вариант,но как быть с системой "свой - чужой"?
      2. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 08:06
        Самое простое - ураганную машинку на станке под патрон .LR 22.
      3. Правдодел Ранг пользователя
        Правдодел
        0
        Сегодня, 08:38
        Может пора уже задуматься о шрапнельных снарядах?

        Лучше и дешевле - картечь. Охотники картечью с незапамятных времен на гусей в полете охотились. Пришло время и по иным гусям картечь применить... Полагаю, будет очень кстати...
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:02
      Целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки пулемета Калашникова

      Имя Калашникова гремит и еще долго будет пугать врагов. Ай да русский изобретатель! good
    4. air wolf Ранг пользователя
      air wolf
      +1
      Сегодня, 08:14
      Нда, а универсальную автоматическую турель слабо сделать для защиты от бпла? С компьютером и системами обнаружения и управления стрельбой, нам это сейчас крайне важно, на БТР, БМП, танки, корабли, позиции и др объекты...
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 08:32
        Дима, мне кажется, стационар тут не подойдёт.Беспилотники летают и летают быстро, и слышно его, когда он уже рядом, поэтому время эффективной реакции ограниченно.И с собой скажем в атаку такой аппарат таскать не кто не будет.Это должно быть что-то лёгкое такое, чтобы, скажем, группа из пяти-шести человек могла, не напрягаясь, взять с собой и в случае атаки успеть его применить. hi
    5. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 08:15
      А куда делись целая куча ЗПУ, разработанных в СССР? Или их "по глупости" не патентовали, а кто-то "умный" сейчас "подсуетился"?
      Есть про это отличная статья еще от 2015 года коллеги "Бонго" у нас на ВО.
      https://topwar.ru/70782-otechestvennye-zenitno-pulemetnye-ustanovki-chast-2-ya.html
    6. жучок120560 Ранг пользователя
      жучок120560
      +1
      Сегодня, 08:21
      Гениально, на 3-м году войны наконец - то изобретен очередной "велосипед".
      Сколько же еще времени должно пройти, сколько людей и техники мы должны потерять, что - бы до этих "академиков" дошло, что армии действительно нужно в первую очередь?
      Что же касается новоизобретенного станка - на поле боя для пулеметчика он будет только обузой, из-за своего веса. Такой станок только стабилизированный в 2-х плоскостях очень бы пригодился флоту для организации обороны кораблей в ближней зоне.
    7. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:24
      Целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки пулемета


      а если есть изобретение - то значит есть и патент?
      или все таки патента нет - но от кликбейтов не избавиться?
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:28
      В США во всю обсуждают этот "сарай " на рубке РПКСН " Тула" СФ,говорят это скрин с кадров Россия-24.Что бы это значило. recourse
    9. Клон Ранг пользователя
      Клон
      0
      Сегодня, 08:36
      Ладно станок Саможенкова достаточно тяжелый, но разве станок Степанова не позволяет осуществлять стрельбу по воздушным целям в обозначенных параметрах? Или сие эпохальное "изобретение" из раздела "коронки" на пламегасителе? Пару болтиков убрали-добавили? Где фото или хотя бы схема, раз уже все запатентовано?
    10. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 08:45
      Уже было такое.
      Царь-пулемёт.
      Вспомним опыт дедов.

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