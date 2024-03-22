В России разработали новый станок для пулемёта Калашникова, позволяющий вести огонь по беспилотникам

Фото иллюстрационное

(...) Одной из возможностей поражения низколетящих целей является реализация станка для установки и наведения пулемета, который имеет достаточную огневую мощь для выполнения задачи. Одним из таких образцов является пулемет Калашникова модернизированный

Целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки пулемета Калашникова модернизированного (...) способного поражать как наземные цели, так и низколетящие беспилотные летательные аппараты