Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины

На стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют и наемники из Молдавии. Соответствующее признание сделал министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.Молдавские граждане входят в состав формирований интернационального легиона территориальной обороны Украины. Сколько именно молдаван воюет на стороне ВСУ, неизвестно. Но можно предположить, что, учитывая географическую близость двух государств и невысокий уровень жизни населения в Молдавии, это количество может быть и не маленьким.- заявил глава Минобороны Молдавии.Между тем, в Молдавии за наемничество полагается уголовная ответственность. Никакого «легального» наемничества, как мы прекрасно понимаем, быть не может. Ранее президент Молдавии Майя Санду угрожала лишать гражданства страны тех молдаван, кто будет воевать на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. А ведь, по такой же логике, можно сказать – «они это делают легально, вступив в военные структуры России».Ранее стало известно, что в одной из попыток нападения на территорию российской Белгородской области участвовало румынское формирование. Нельзя исключать и того, что в его составе могли находиться выходцы из Молдавии. В любом случае, учитывая нарастающую недружественность Кишинева по отношению к нашей стране, ничего удивительного в появлении молдавских наемников в составе ВСУ нет. Вероятно, их количество будет только расти.