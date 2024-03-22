«Они это делают по своей инициативе»: глава Минобороны Молдавии признал наличие молдавских наёмников в составе ВСУ

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«Они это делают по своей инициативе»: глава Минобороны Молдавии признал наличие молдавских наёмников в составе ВСУ

На стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют и наемники из Молдавии. Соответствующее признание сделал министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Молдавские граждане входят в состав формирований интернационального легиона территориальной обороны Украины. Сколько именно молдаван воюет на стороне ВСУ, неизвестно. Но можно предположить, что, учитывая географическую близость двух государств и невысокий уровень жизни населения в Молдавии, это количество может быть и не маленьким.



Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины

- заявил глава Минобороны Молдавии.

Между тем, в Молдавии за наемничество полагается уголовная ответственность. Никакого «легального» наемничества, как мы прекрасно понимаем, быть не может. Ранее президент Молдавии Майя Санду угрожала лишать гражданства страны тех молдаван, кто будет воевать на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. А ведь, по такой же логике, можно сказать – «они это делают легально, вступив в военные структуры России».

Ранее стало известно, что в одной из попыток нападения на территорию российской Белгородской области участвовало румынское формирование. Нельзя исключать и того, что в его составе могли находиться выходцы из Молдавии. В любом случае, учитывая нарастающую недружественность Кишинева по отношению к нашей стране, ничего удивительного в появлении молдавских наемников в составе ВСУ нет. Вероятно, их количество будет только расти.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:11
      «На стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют и наёмники из Молдавии» —

      — "Одно слово - румыны" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:26
        «Они это делают по своей инициативе»

        По своей то может и по своей... На улицах Кишинёва ещё никого не отлавливают, но украинские рекрутеры и агитаторы из Молдавии, как и из Грузии и восточноевропейских стран, не вылезают... Ну и потом подъемные, деньги на проезд... Чьё это бабло...??? У Окраины нынче на это денег нет, так что вполне понятно на чьи деньги нанимаются наёмники... am
    2. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      0
      Сегодня, 08:17
      румыны недобитые не за морем! пусть немного подождут-к ним тоже придём
    3. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 08:17
      А раз по своей инициативе, то статус военнопленных на них не распространяется...
    4. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      +1
      Сегодня, 08:24
      Тоже мне новость, туда со всего света сброд едет, как-будто молдоване исключение, к тому же им можно крохи платить.
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:24
      Между тем, в Молдавии за наемничество полагается уголовная ответственность
      Сидеть им всем, что в Молдавии, что в России laughing
    6. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 08:27
      Шла бы эта Санду в ...рифму. Да видать некому девку приструнить.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 08:33
        Цитата: Пленник
        Да видать некому девку приструнить.

        Девка ,как и все остальные политики ЕС ,работает за деньги. Есть такая профессия - Родину продавать !
    7. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:31
      А чо ты оправдывешься , чувствуешь что одно место испачкалось, что ответить придётся?
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:34
      Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины
      Отмазался. Понятно, что пока силком желающих повоевать с российским войсками за бандеровщину ни кто не гонит. Но сегодня молдавская власть такой же враг России, как и европейская и не исключено, что в обмен на членство в ЕС пошлют на украину своих штатных в/сл.

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