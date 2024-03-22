Американская компания поставит Германии системы ПВО и ПРО Patriot взамен переданных Украине ЗРК
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Дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и оборудование для них начнут поставлять в Германию. Соответствующий контракт ранее был подписан американской компанией Raytheon, сообщает западная пресса.
Как утверждают источники, стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда долларов. За эти деньги компания обязуется поставить Германии дополнительные системы и оборудование для зенитных ракетных комплексов американского производства.
Согласно условиям контракта, немецкая сторона получит новейшие радары Patriot Configuration 3+, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, станции управления, запасные части. Также специалисты компании займутся техническим обеспечением и поддержкой эксплуатации зенитных ракетных комплексов на территории самой Германии.
Благодаря этому расширению Германия не только модернизирует свою собственную значительную систему противовоздушной обороны, но и повысит свою совместимость с союзниками и еще больше укрепит основную миссию НАТО
- заявил руководитель подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon Том Лалиберти.
На фоне нарастающих военно-политических рисков и передачи части своих зенитных ракетных комплексов Украине, Германия озадачилась вопросами дальнейшего совершенствования своей противовоздушной обороны. Это и потребовало принятия решения о заключении контракта с одним из гигантов американского оборонно-промышленного комплекса.
Wikipedia / Lawree Roscoe Washington Jr., U.S. Army - http://www.defenseimagery.mil;
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