Американская компания поставит Германии системы ПВО и ПРО Patriot взамен переданных Украине ЗРК

Благодаря этому расширению Германия не только модернизирует свою собственную значительную систему противовоздушной обороны, но и повысит свою совместимость с союзниками и еще больше укрепит основную миссию НАТО

Дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и оборудование для них начнут поставлять в Германию. Соответствующий контракт ранее был подписан американской компанией Raytheon, сообщает западная пресса.Как утверждают источники, стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда долларов. За эти деньги компания обязуется поставить Германии дополнительные системы и оборудование для зенитных ракетных комплексов американского производства.Согласно условиям контракта, немецкая сторона получит новейшие радары Patriot Configuration 3+, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, станции управления, запасные части. Также специалисты компании займутся техническим обеспечением и поддержкой эксплуатации зенитных ракетных комплексов на территории самой Германии.- заявил руководитель подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon Том Лалиберти.На фоне нарастающих военно-политических рисков и передачи части своих зенитных ракетных комплексов Украине, Германия озадачилась вопросами дальнейшего совершенствования своей противовоздушной обороны. Это и потребовало принятия решения о заключении контракта с одним из гигантов американского оборонно-промышленного комплекса.