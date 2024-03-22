Американская компания поставит Германии системы ПВО и ПРО Patriot взамен переданных Украине ЗРК

6
Американская компания поставит Германии системы ПВО и ПРО Patriot взамен переданных Украине ЗРК

Дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и оборудование для них начнут поставлять в Германию. Соответствующий контракт ранее был подписан американской компанией Raytheon, сообщает западная пресса.

Как утверждают источники, стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда долларов. За эти деньги компания обязуется поставить Германии дополнительные системы и оборудование для зенитных ракетных комплексов американского производства.

Согласно условиям контракта, немецкая сторона получит новейшие радары Patriot Configuration 3+, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, станции управления, запасные части. Также специалисты компании займутся техническим обеспечением и поддержкой эксплуатации зенитных ракетных комплексов на территории самой Германии.

Благодаря этому расширению Германия не только модернизирует свою собственную значительную систему противовоздушной обороны, но и повысит свою совместимость с союзниками и еще больше укрепит основную миссию НАТО

- заявил руководитель подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon Том Лалиберти.

На фоне нарастающих военно-политических рисков и передачи части своих зенитных ракетных комплексов Украине, Германия озадачилась вопросами дальнейшего совершенствования своей противовоздушной обороны. Это и потребовало принятия решения о заключении контракта с одним из гигантов американского оборонно-промышленного комплекса.
  • Wikipedia / Lawree Roscoe Washington Jr., U.S. Army - http://www.defenseimagery.mil;
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:30
    Поставит , когда нибудь, может быть.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 08:34
      Дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и оборудование для них начнут поставлять в Германию.

      Вот так янки в Европе и делают гешефт... Сначала вытрясут из неё всё что можно за бесплатно на помощь Окраине, а потом поставят своё и вряд ли всё за бесплатно... Запчасти и обслуживание штатовской техники стоят очень дорого и вряд ли Штаты отдадут кому то такую кормушку... Практичности и прагматичности у них не грех и поучиться... feel
  2. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 08:31
    Да, умеют американцы на войнах подниматься. Опять в шоколаде. Для этого и развязывают их по всему миру...
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:36
    Как СВО показало Пэтриот не панацея от ударов,нужен комплекс мер .Мы хотябы всё это можем делать сами в отличии от запада.Ну и нас проблемы с дырами ПВО земля точно не плоская и ровная как лёд в Арктике.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:41
    Немцы отдали свое и частично бесплатно, а теперь получат американское и конечно за деньги, большие деньги. Но, на что только не пойдешь ради "победы над Россией". Вот только выигрывают от этого опять только американцы. Но на то и Европа, чтобы постоянно под кого-то ложится. А ведь когда-то Германия правила бал в Европе, а в последствии даже была "локомотивом" ее экономики.
  5. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 08:42
    Отдай жену дяде, а сам иди....

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»