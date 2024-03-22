Польская пресса: Пообещавшие Украине истребители F-16 страны теперь просят помочь им деньгами и обслуживанием самолётов

В 2024 году Украина вроде как должна получить от ряда европейских государств истребители F-16 американского производства. Однако теперь те страны, которые обещали помочь Киеву с западными самолетами, сами просят помощи деньгами. Об этом пишет польская пресса.Первыми передать Украине истребители американского производства решили Дания и Нидерланды. Обе страны собрались менять в авиапарках своих военно-воздушных сил истребители F-16 на более современные F-35. Старые самолеты было решено передать Украине. Но сейчас выясняется, что для передачи Киеву самолетов американского производства той же Дании самой потребуется помощь.Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген нуждается в сторонней помощи, чтобы выполнить свои обещания перед Киевом по поставке самолетов. Естественно, первым делом Поульсен попросил деньги. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить долгосрочное финансирование передачи самолетов Украине.По словам руководителя датского военного ведомства, содержание самолетов будет очень дорогостоящей задачей. На ее решение потребуются немалые суммы и, судя по всему, в одиночку Дания платить за всё не готова.Датские власти собирались отправить первые истребители на Украину еще на рубеже 2023 и 2024 гг. Но планы руководства страны впоследствии изменились. Первоначально сроки поставок сместились на весну, а затем и на лето 2024 года. В первую партию должны войти шесть самолетов, а всего Копенгаген передает Киеву девятнадцать истребителей американского производства.Министр обороны Дании отмечает, что одной из главных проблем станет сервисное обслуживание самолетов. Без помощи коммерческих организаций здесь не обойтись. Соответственно, надо будет финансировать их услуги. Глава датского военного ведомства явно намекает, что странам Евросоюза неплохо было бы дать Копенгагену денег, раз уж он передает Киеву истребители.

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