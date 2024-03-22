Американская пресса: Истребитель F-35 не получит новый двигатель в ближайшее время

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Американская пресса: Истребитель F-35 не получит новый двигатель в ближайшее время

Истребители пятого поколения F-35 производства США в ближайшее время так и не обзаведутся новыми двигателями. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на принятое Конгрессом США решение о расходах на 2024 финансовый год.

В соответствии с текстом соглашения, законодатели выделяют 280 миллионов долларов на разработку двигателей. Эти деньги преимущественно будут направлены компаниям Pratt и GE Aerospace, разрабатывающим прототипы силовых установок для самолетов.

Как сообщает пресса, фактически утвержденное конгрессменами соглашение не поддерживает установку нового двигателя на истребители F-35 и, более того, по факту запрещает подобную интеграцию альтернативных двигателей на эти самолеты. Выделяемые компаниям оборонно-промышленного комплекса средства предназначаются исключительно для финансирования разработок по дальнейшему совершенствованию двигателей.

Ранее американские власти долго размышляли над тем, есть ли смысл осуществлять модернизацию двигателя Pratt или выбрать иные пути решения проблемы. В конечном итоге было решено отказаться от двигателей AETP как от несовместимых со всеми тремя вариантами истребителя-невидимки, да еще и слишком дорогими в эксплуатации.

Кстати, из-за ситуации с двигателями даже возник примечательный спор между производителем самолетов F-35 компанией Lockheed Martin и компанией Pratt. Представитель Lockheed заявил, что желает видеть на самолетах новые двигатели, но такое утверждение ожидаемо привело к негативной реакции со стороны компании Pratt.

В конечном итоге, в Конгрессе США все же засомневались в целесообразности установки новых двигателей. Председатель Подкомитета по защите ассигнований Палаты представителей Кен Калверт, республиканец от Калифорнии, подчеркнул, что в Конгрессе не собираются заменять существующий двигатель Pratt & Whitney.
  • Wikipedia / Official U.S. Navy Page
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18 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -1
    Сегодня, 08:56
    Полосатики размахнулись широко... но есть нюансы!
    Там разговоры о дороговизне проекта, не очевидных преимуществах и прочем, прочем...
    Ах да, там ведь и о следующем поколении ли таков разговоры идут, о многом прочем, на что средств, ресурсов... возможно, не хватает.
    Всё надо считать, считать....
    1. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +4
      Сегодня, 09:01
      Горячие движки F-35 -хороший подарок для нашей ПВО! Пусть так и остаются -им же хуже! И вообще сегодня день начался с радостных новостей! Наконец начали выносить укроэнергетику! Хорошо пошло:В ночь на 22 марта нанесена серия ударов по военно-промышленной и энергетической инфраструктуре киевского режима. Успешно поражены ряд важных объектов в крупных городах и населенных пунктах страны.

      Так, 15 прилетов пришлись на Харьков и область, в результате которых были выведены из строя Змиевская ГРЭС и ТЭЦ-3. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что город практически полностью без света. Имеются также проблемы с водой, теплом и интернетом.



      Серьезно повреждены объекты инфраструктуры и подконтрольных киевскому режиму районах Запорожья. В частности, точные попадания зафиксированы по машинным залам ДнепроГЭС, они полностью уничтожены. Генерация электроэнергии более не представляется возможным.

      Мощность ДнепроГЭСа достигает 1569 МВт, это самая мощная ступень Днепровского каскада. В год вырабатывается до 4008 млн кВт·ч энергии. Станция обеспечивает более 10% суточного распределения электроэнергии Украины как по правому, так и по левому берегу Днепра.



      Взрывы также были слышны в Одессе и Днепропетровске, где наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Графики аварийных отключений экстренно введены в Кривом Роге. Кроме того, зафиксированы попадания в Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях.

      Ударом ракеты повреждена Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, а также крупнейшая электростанция в западной части Украины – Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области.

      Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил о том, что нынешние удары по энергетическим объектам стали самыми масштабными за последнее время.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +3
        Сегодня, 09:06
        Энергетика, это становой хребет как промышленности, так и государства в целом!
        Зиму они пережили... ладно, не стали их из городов выживать в тот момент, а дальше... а дальше посмотрим.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 09:24
          rocket757
          (Виктор)
          +2
          Сегодня, 09:06
          Новый
          Энергетика, это становой хребет как промышленности, так и государства в целом!
          Зиму они пережили... ладно, не стали их из городов выживать в тот момент, а дальше... а дальше посмотрим.
          Да, Россия не воюет с населением. Но энергетика идет не только на освещение и подачу тепла тамошнему народу. Львиная его доля идёт в ВПК. Надо добивать его.
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:28
            Маленький цех/производство можно запитать от стационарных/резервных генераторов, но это дорого и не надёжно!!! Серьёзное предприятие... а какие серьёзные предприятия ВПК у них есть, работают??? Это наша недоработка!!!
            1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
              a.s.zzz888
              +1
              Сегодня, 09:34
              rocket757
              (Виктор)
              0
              Сегодня, 09:28
              Новый
              Маленький цех/производство можно запитать от стационарных/резервных генераторов, но это дорого и не надёжно!!! Серьёзное предприятие... а какие серьёзные предприятия ВПК у них есть, работают??? Это наша недоработка!!!
              Таки да. О самоделкиных кружках речь не идёт. У них то планов - громадьё! Только рейнметаль им 4 завода пообещал. А их то надо чем то запитать! Ну, и главное - надеюсь мы поможем им распланировать местность )) как "Калибрами", так и ФАБАМи. wink
              1. rocket757 Ранг пользователя
                rocket757
                +1
                Сегодня, 09:39
                Построить новые заводы/производства, это так, информационный шум для поддержки... вибрации скакуасов.
                Полукустарное производство того, сего, это так, по мелочи, ничего изменить не может.
        2. Витов Ранг пользователя
          Витов
          +1
          Сегодня, 09:49
          Двигатель F-135 , который стоит на серийных F-35 , превосходит "изделие 30" для Су-57 по всем параметрам, который только планируют устанавливать... F-135 это лучший двигатель в своём классе на серийно выпускаемых самолётах. Нежелание устанавливать более совершенный двигатель на самолёт связано с тактическими просчётами по применению F-35 и его несоответствию концепции многоцелевого самолёта. Хотя американцы это отрицают и будут отрицать всегда, для успешной продажи союзникам...
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            -1
            Сегодня, 10:21
            Вообще то, совершеннее, не значит, что в каком то конкретном случае это даст заметное преимущество.
            Во всякие нюансы тыкатся не вижу смысла... рядом не стоял, а доверять оценкам других, дело такое, не надёжное...
            А по совокупности, в реале и сравнивать особо нечего, сушка ещё на подлете и когда прилетит окончательно, фиг её знает.
            "Пингвин" ... уж больно много вокруг него, всякого разного, но он летает, воюет... но есть нюансы.
            В общем, ничего выдающегося не показал.
            Так о чем речь? Что и с чем сравнивать?
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 08:58
    Истребители пятого поколения F-35 производства США в ближайшее время так и не обзаведутся новыми двигателями. Об этом пишет американская пресса

    Да они ка бы и на старом неплохо летают... Вопрос в целесообразности - стоит ли тратить огромные деньги в этом конкретном случае...??? На сколько повысится эффективность самолета и его цена...??? Если эффективность на чуть-чуть, а цена вполне существенно, то вряд ли стоит это делать... am
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -2
      Сегодня, 09:07
      Да они ка бы и на старом неплохо летают...
      Возможно. Но вот в Сша, что пишут по этому поводу
      В сентябрьском отчете 2023г Государственного контрольного управления (GAO) прямо указано на то, что число боеспособных истребителей F-35 колеблется от 15 % до 30 %.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:19
        А из за чего написано...??? Именно из за двигателя или есть ещё какие-то причины...??? hi
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          -1
          Сегодня, 09:27
          Они делают акцент на определение "боеспособность", который по их понятию
          Пентагон понимает под термином "боеспособность" возможность взлета самолета и выполнение им хотя бы одного задания.
          А про десятки недостатков этого самолета, о которых пишут американцы можете поинтересоваться через поисковик.
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:02
    законодатели выделяют 280 миллионов долларов на разработку двигателей

    280 миллионов на разработку нового двигателя для истребителя и еще на 2 фирмы .Это что перевод не правильный ,за эти деньги можно только посмотреть на новый движок
  4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 09:08
    Столкнулись интересы бизнеса, пусть бодаются ))) ❗
  5. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 09:10
    Говорили, что это супер- пупер и вообще всем аппаратам аппарат. Тогда зачем ему новый двигатель? winked
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -3
    Сегодня, 09:32
    Кстати, из-за ситуации с двигателями даже возник примечательный спор между производителем самолетов F-35 компанией Lockheed Martin и компанией Pratt. Представитель Lockheed заявил, что желает видеть на самолетах новые двигатели, но такое утверждение ожидаемо привело к негативной реакции со стороны компании Pratt.

    Кстати, из-за этой ситуации можно заключать пари - что появится раньше: новое «изделие 30» для Су-57 или новый двигатель для старых F-35...
  7. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 09:39
    Похоже, что опупея с пингвинами закончится только тогда, когда их снимут с вооружения))) завидую хозяевам Локхида - так "разводить лохов на ровном месте" - это какой талантище надо иметь. Одесса отдыхает)))

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