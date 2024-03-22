Американская оружейная компания разработала 9-мм «умный» пистолет, работающий только в руках владельца

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Американская оружейная компания разработала 9-мм «умный» пистолет, работающий только в руках владельца

В США к продаже готовится первая партия 9-мм Smart-пистолетов, разработанных американской оружейной компанией Biofire. Данное оружие позиционируется как "умное оружие", действующее только в руках владельца.

Новый пистолет использует интегрированные системы распознавания отпечатков пальцев и 3D-распознавания лиц, поэтому действует только в руках авторизированного владельца. При этом он моментально блокируется, как покидает руку. Для разблокировки также не требуется никаких лишних действий, для этого достаточно просто сжать рукоять. Как заявляют в компании, один пистолет можно настроить как на одного человека, так и на несколько, прописав их в настройках. Для всех других пистолет будет заблокирован, что исключает попадания оружия в руки преступников или детей. На оружии отсутствует подключение к внешним сетям, пистолет не имеет встроенного Wi-Fi, Bluetooth или GPS, доступ к нему имеется только у хозяина. Все делается через портативную док-станцию Smart Dock с сенсорным экраном.



Для авторизованных пользователей интеллектуальный пистолет Biofire работает так же, как и любое другое огнестрельное оружие. (...) Мгновенно разблокируйте свое огнестрельное оружие, просто взяв его в руки - никаких кодов, кнопок или приспособлений не требуется

- говорится на сайте компании.


Пистолет работает от литий-ионной батареи, заряда которой хватает на несколько месяцев. Спусковой крючок и боек курка (ударник) не связаны между собой физически, сигнал идет "по проводам". Оружие можно заказать как для правшей, так и для левшей, рукоять настраиваемая. Используемый патрон - 9х19 мм, магазин на 10 или 15 патронов. Стоимость - 1499 долларов.

Первые пистолеты будут доступны ограниченному кругу покупателей уже в конце марта, в свободную продажу поступят позднее.
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    43 комментария
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    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 09:07
      Ну для самообороны годится, хотя наверно такую мандулу таскать с собой и не комильфо, структурам он возможно зашел бы, если бы основа была супер-пупер.
      Интересно, а что делать владельцу, если батарейка сядет?
      1. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +1
        Сегодня, 09:31
        Ну взять хотя бы тюремную охрану, там ведь щас только дубинки, дабы преступник оружие не отобрал, а этот смысла нет отбирать.
      2. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +1
        Сегодня, 09:45
        Какая еще самообороны с девайсом, который виснет от мороза или потных рук? Покетпистоли или револьверы облегченные из титана для целей самообороны вообще фабрикуют без внешнего преда, чтобы не было мучительно больно - ну когда припрет применить внезапно.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 09:08
      Теперь отмазка- соседа пристрелил не я, а негр, который у меня ствол отобрал, не сработает. laughing
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 09:10
        И у полиции отнимать смысла нет.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:08
      Американская оружейная компания разработала 9-мм «умный» пистолет, работающий только в руках владельца
      . Против лома нет приёма, если нет другого лома!
      Если, кто то, сумел сделать, найдётся другой, кто сумеет СЛОМАТЬ!
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 09:18
        Тут весь расчет на то, что нельзя будет быстро воспользоваться отобранным оружием, а не вообще невозможности его переделки под "всех". Пистолет примитивное изделие. Достаточно будет просто выкинуть всю электронику от туда, оставив одну батарейку и он будет работать.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:24
          Где то там, где оружие не имеет свободного хождения, это может... а может и нет.
          Вроде все просто, но есть нюансы.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 09:27
            На хищение оружия такая приблуда никак повлиять не может. Ибо оно переделывается элементарно. Хотяя.... Это же янкесы. Эти и вправду могут решить, что раз им сказали, что пистолет не стреляет без руки владельца, значит ловить уже нечего. laughing
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 09:34
              Разве это проблема?
              Начнут оружие с рукой... отнимать, а то и перчатку какую придумают, делов то!
              1. Уарабей Ранг пользователя
                Уарабей
                0
                Сегодня, 09:39
                Вообще, конечно, это "изобретение" имеет право на жизнь, но только для тех, для кого оружие это игрушка, способ проведения досуга. По банкам пострелять и всё такое. В общем там, где твоя жизнь от оружия не зависит. Вот для этих случаев, полезная вещь.
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  Сегодня, 09:42
                  Вещь не бесполезная вообще, в некоторых случаях, панацея от несчастных случаев, но... гарантии не даёт.
                2. Aken Ранг пользователя
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 10:16
                  Эта тема уже отработана в фантастической литературе, где русские партизаны лишаются возможности использовать трофейное оружие НАТО.
              2. cpls22 Ранг пользователя
                cpls22
                0
                Сегодня, 12:10
                Цитата: rocket757
                Разве это проблема?
                Начнут оружие с рукой... отнимать, а то и перчатку какую придумают, делов то!

                Там контроль, похоже, в док-станцию внедрён. Взял из неё, и пока держишь в руке, он работает. А как выпустил - всё , клади на место. Не кобурное это оружие, а настольное. Для постов подойдёт, но и то сомнительно.
    4. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:08
      Это унизительно, когда личные данные стрелка считываются с ладони. Нет бы сделали когда считывание было скажем в виде суппозитория.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 09:09
      Следующий шаг - отобрать оружие у республиканцев и продавать smart - " пушки" только давшим клятву на верность демократам.Есть ещё вариант - дистанционное отключение " пушки" с подконтрольного Белому дому data - центра.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +4
        Сегодня, 09:12
        Уверен, это в планах.
        Дальнейшее развитие - распознавание лиц целей. Не во всех можно будет стрелять.
        1. Dimy4 Ранг пользователя
          Dimy4
          +1
          Сегодня, 09:22
          Дальнейшее развитие - распознавание лиц целей.

          Самое главное -- лицо хозяина, чтобы он не смог застрелится.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 10:14
            Застрелиться можно в любую другую часть тела.
            А вот если цель распознана как негр или транс, полицейский пистолет должен блокироваться.
            Иначе получится недемократично.
    6. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +2
      Сегодня, 09:09
      Ну прям как в фильме "Судья Дредд", а казалось фантастикой....
    7. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:09
      Читал про такое в фантастических произведениях. Вот уже и явь.
      Вот только открытый вопрос взлома и перепрограммирования.
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Aken
        Читал про такое в фантастических произведениях. Вот уже и явь.
        Вот только открытый вопрос взлома и перепрограммирования.

        Берете болгарку и кусок провода( от батарейки до бойка)......
        Кстати вес пистолета сразу станет меньше а сам пистолет компактнее
    8. Комментарий был удален.
    9. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +2
      Сегодня, 09:11
      Идея из "Судьи Дреда" воплощена. Вот так и наступает будущее...
    10. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 09:13
      Получается на холоде он в игрушку превращается. Литиевые аккумы быстро на холоде разряжаются.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 09:38
        Не думаю, что они их собрались в Антарктиде эксплуатировать. А так, почему то видится, что в комментариях у Вас проскальзывает зависть, которую вы старательно маскируете поиском отрицательных моментов. hi
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 09:42
          Зависть? К чему? Этой идее - сто лет в обед. И не применяется она широко не потому, что её до этого не смогли воплотить в жизнь, а по причине её бесперспективности. Стрелковое оружие слишком примитивно, для его надежной защиты от чужих рук.
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            -1
            Сегодня, 09:44
            А чего вы тогда так старательно "блох" выискиваете, Вам не всё равно? Не на наши же деньги будут производить.
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              0
              Сегодня, 09:46
              Да их и выискивать тут без надобности. Все блохи на поверхности.)) А так - почему бы и не обсудить это творение?
    11. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:14
      Используемый патрон - 9х19 мм, магазин на 10 или 15 патронов. Стоимость - 1499 долларов.

      Если у меня есть возможность купить пистолет за 200-300 долларов, вряд ли я буду стремиться купить пусть и "умный" пистолет за 1500 долларов... Хотя конкретные достоинства у этого пистолета несомненно есть... Ну хотя бы то, что твои дети не смогут им воспользоваться... Впрочем, сейчас пошли такие детки... В общем, оружие это для богатеньких "Буратин", которые смогут похвастаться им перед своими друзьями... Ну и для спецслужб... am
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 09:21
        Спецы такое оружие в руки не возьмут. Надеяться на то, что он распознает твои отпечатки, когда у тебя, скажем, грязные руки или ты в перчатках, такая себе затея laughing
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 10:34
        Цитата: Lev_Russia
        Впрочем, сейчас пошли такие детки...
        Сколько отец не прятал табельный - я находил всегда laughing Потом отцу надоело и мне как то уже скучно стало lol
        В итоге в тир в нашем овд водил - один раз выдали пм, который уже под списание был и 2 цинка не очень новых патронов. 2 недели растреливал... в ушах звенело и рука болела как у профессионального последователя Онана winked Но на удивление 1 затяжной и 2 осечки и пара недосылов. Какого года патроны увы не помню...
    12. denk20 Ранг пользователя
      denk20
      +2
      Сегодня, 09:21
      Теперь и пистолеты перепрошивать?
    13. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 09:23
      Требуется отдать на фронт . Один глюк электронной системы (обновление каждые 4 часа ?) или грязь попала на рукоятку, Wi-Fi не включился и ты труп ................
    14. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 09:28
      А что мешает в этот пистолет хорошую камеру присобачить,чоб перед выстрелом камера снимала цель и отсылало фото в Спортлото,да неплохо было бы чтоб была возможность телефонного звонка с этого пистолета и чоб мелодии хорошие играл . . .Да ! И имя звучное дать пистолету,к примеру -"Скай-Смарт-Айфон ибн Вай Фай 101 Голдстаримпериалишен" . . . fellow
    15. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Aken
      Не во всех можно будет стрелять.
      Американские тёщи будут себя вносить в нерастрельную базу данных за определённую плату. lol
    16. Ingvar7401 Ранг пользователя
      Ingvar7401
      0
      Сегодня, 09:31
      Думаю умельцы найдутся
    17. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 09:36
      Будет модная штучка, для удовлетворения своего эго smile А как же без вайфая и пр. ? "Фая нет вайфая..." Хотя может и получить распространение у силовиков. Сейчас НТР такие зигзаги делает, ччто диву даешься... Помню хихикали, когда была попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью дронов.. А сейчас за каждым бойцом охотятся. smile
    18. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      0
      Сегодня, 09:40
      Здесь вопрос, как быстро система распознает отпечатки пальцев владельца. Ведь доли секунды могут иметь решающее значение.
    19. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 09:43
      Видел такое в судье дредде
    20. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 09:48
      Лучше бы самолёты и танки такими бы сделали....чтоб наверняка никто другой не воспользовался... wassat
    21. Sancho_SP Ранг пользователя
      Sancho_SP
      +1
      Сегодня, 09:51
      Ну вот разве что тюрьмы, да. То есть где даже отверток нет у потенциального противника.
      Вполне очевидно, что даже слабый электронщик вроде меня подготовит изделие к выстрелу часа за два. А нормальный спец и вовсе перепишет прошивку как надо.
    22. uralex Ранг пользователя
      uralex
      0
      Сегодня, 10:36
      Еще бы этот пистолет тест на вменяемость бы делал - цены бы ему не было)))
    23. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 11:13
      Видимо тот уникальный случай когда пистолет умней владельца laughing

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