Представитель Пентагона: Киев способен победить только с помощью американского конгресса

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Представитель Пентагона: Киев способен победить только с помощью американского конгресса

Украинским войскам приходится отступать, закрепляясь на новых рубежах. Это происходит потому, что Соединенные Штаты прекратили поставку киевскому режиму оружия, техники и боеприпасов.

Такое заявление сделала на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона пояснила, что власти Соединенных Штатов не оказывают ВСУ необходимую военную помощь, так как не получили на это разрешение конгрессменов. Чиновница приходит к выводу, что лучшей мерой поддержки Украины стало бы оказание давления на конгресс США, так как от законодателей зависит слишком многое.

Сингх напомнила, что на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин созвал контактную группу и заявил, что не позволит Украине проиграть. Но Киев, считает она, способен победить только с помощью американского конгресса, ведь без его решения он не сможет получить военную помощь США.


В ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов Сингх подтвердила, что Соединенный Штаты не собираются отправлять войска на помощь киевскому режиму.

Президент Байден очень четко сказал, что американских сапог на украинской земле не будет

- заявила чиновница.

Ранее помощник главы американского государства по нацбезопасности Джейк Салливан признался, что не знает, когда будет принято решение насчет помощи Украине. Да и откуда он мог бы это знать, ведь без дополнительного бюджетного финансирования, одобренного конгрессом, данный вопрос решить невозможно.
  • Минобороны США
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28 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:13
    Представитель Пентагона: Киев способен победить только с помощью американского конгресса
    . Ну да, конгрессмены всем скопом идите помогайте скакуасам побеждать... и да, кастрюли на кумполы одеть не забудьте, а то за своих не примут! laughing
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:25
      Киев, считает она, способен победить только с помощью американского конгресса, ведь без его решения он не сможет получить военную помощь США.

      Да чего уж мелочиться... Вряд ли тут что-то американское поможет (и конгресс и оружие), а вот инопланетное продвинутое... Как насчёт бластеров и "Звезды смерти"...??? laughing
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:32
        Дать задание Голливуду, пусть вдохновляющее, что то снимут, а то скакуасы вибрировать перестали и ползком, ползком, по щелям, по норам, а то и за бугор норовят уползти.
  2. fif21 Ранг пользователя
    fif21
    +2
    Сегодня, 09:15
    Пропали ваши денежки матрасники ! wassat Киев не спасет никто , а будете вмешиваться , заседать придется на развалинах вашего убогого конгресса . tongue
    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 09:27
      Пропали ваши денежки матрасники !
      ...как в песне
      не прячьте ваши денежки по банкам и углам, заройте ваши денежки-ГДЕ? в стране дураков
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:15
    Надо проверить- США потребовали от Украины прекратить атаки нефтяной инфраструктуры России,Байдену не нравится рост цены на нефть.Достижение Байдеэконмики дешёвый ( относительно) бензин на заправка под угрозой. bully
  4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:18
    Представитель Пентагона пояснила, что власти Соединенных Штатов не оказывают ВСУ необходимую военную помощь, так как не получили на это разрешение конгрессменов.
    Виноваты "конгрессмены". Ну да, ну да...
    До мая наркота зе возможно ещё протянет. А потом - в унитаз! Это в лучшем случае.
    наглы очень горазды на всяяяяякие пакости, а охрана наркоты зе состоит из наглов. bully Могут и "новичок" ))применить, а свалить есть на кого.
  5. dimy44 Ранг пользователя
    dimy44
    +1
    Сегодня, 09:18
    Еще мечтают о какой-то победе. Реально тупые, прав был Задорнов.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:26
      Нет. Тупые те кто воспринимает заявление современных политиков как нечто важное или некую константу. Ещё тупее, те кто перешёл на клиповое мышление. Это уже всё, дно.
  6. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +3
    Сегодня, 09:19
    неделе глава Пентагона Ллойд Остин созвал контактную группу и заявил, что не позволит Украине проиграть. Но Киев, считает она, способен победить
    ....чёт какой то тупик.... Остин не позволит проиграть, но киев способен победить.....что то с этим ."НО" не то...или перевод тупой или лупатая
    1. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      0
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Крымский партизан 1974
      неделе глава Пентагона Ллойд Остин созвал контактную группу и заявил, что не позволит Украине проиграть. Но Киев, считает она, способен победить
      ....чёт какой то тупик.... Остин не позволит проиграть, но киев способен победить.....что то с этим ."НО" не то...или перевод тупой или лупатая

      wassat Сабрина Сингх. hi
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:40
        Сабрина Сингх.
        ...да знавал я в юности одну Сабрину...там сиськибыли ВО, не чета этой , на счёт ситхов....их вроде из пушек в спину стреляли...по ходу что то выжило
    2. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Крымский партизан 1974
      .чёт какой то тупик.... Остин не позволит проиграть, но киев способен победить.....что то с этим ."НО" не то...или перевод тупой или лупатая

      Пентагон хочет, бандерлоги хотят, НО денег нет т.к. нет бюджета и через месяц-два в США сами бюджетники могут сесть на сухари. По этой причине в конгрессе говорят, давайте сначала обсудим бюджет, а уже потом помощь украине.
      P.S.- а эта лупатая, больше похожа на лупатого.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:22
    Но Киев, считает она, способен победить только с помощью американского конгресса
    Еще одна говорящая голова Пентагона уверена в "победе" киева с американской помощью. А до этого американцы и Европа чем занимались, разве не помогали всем, чем могли и даже больше?
    Ллойд Остин созвал контактную группу и заявил, что не позволит Украине проиграть.
    Сначала бы вылечил свою простату, а потом уже "не позволил киеву проиграть".
  8. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 09:23
    Американский конгресс, в окраинских окопах. Даешь!! laughing
  9. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:24
    Позавчера на радио "Вести ФМ"несколько раз говорили,что наши Росгвардейцы в Париже подарили Макрону оловянных солдатиков и машинки......Макрон что то странно затих,играет ,наверное.....
  10. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:24
    У меня самый короткий коментарий.
  11. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:26
    Эта джимми джимми предлагает заслать весь конгресс сшы в Бердычи?))
    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:35
      Эта джимми джимми предлагает заслать весь конгресс сшы в Бердычи?
      ...лучше в крынки...там веселей...а и да...она не джимми а Ача, Ача ,Ача
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Крымский партизан 1974
        Эта джимми джимми предлагает заслать весь конгресс сшы в Бердычи?
        ...лучше в крынки...там веселей...а и да...она не джимми а Ача, Ача ,Ача

        В сортах г... цыган не разбираюсь.))
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 09:43
          В сортах г... цыган не разбираюсь.
          ..да ладно,...раз привёл пример из индийского "Танцор диско", стало быть разбираешься кто есть джими а кто ача....и по ходу эта ача очередная псача
  12. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:27
    Представитель Пентагона: Киев способен победить только с помощью американского конгресса

    Какая глубокая мысль . ВСУ никто и звать никак ,как только Конгресс США замешкался с деньгами
  13. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:29
    Ещё не всё с краины высосали.... добавку просят....
  14. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:35
    Как сказал бы Виталик про конгрессменов. -Ни одного скачущего конгрессмена никто не видел,значит они москали,отсюда становится ясным как пень,отчего конгрессмены против финансирования Великой Украины!. . . bully
    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 09:40
      Да они не против финансирования Великой Украины, просто не могут ее на карте найти, все время на Россию натыкаются.
  15. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 09:39
    Побендить свое мужское население? Это да, каждый день минус тысяча, на прау лет хватит.
  16. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:43
    Только в своих влажных мечтах.
  17. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:46
    Надеюсь это не клоунада, чтобы усыпить нашу бдительность, а деньги втихую распределяются, вооружения накапливаются, мясо готовится.
    Скоро лето и они все понимают.

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