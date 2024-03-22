Представитель Пентагона: Киев способен победить только с помощью американского конгресса
Украинским войскам приходится отступать, закрепляясь на новых рубежах. Это происходит потому, что Соединенные Штаты прекратили поставку киевскому режиму оружия, техники и боеприпасов.
Такое заявление сделала на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.
Представитель Пентагона пояснила, что власти Соединенных Штатов не оказывают ВСУ необходимую военную помощь, так как не получили на это разрешение конгрессменов. Чиновница приходит к выводу, что лучшей мерой поддержки Украины стало бы оказание давления на конгресс США, так как от законодателей зависит слишком многое.
Сингх напомнила, что на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин созвал контактную группу и заявил, что не позволит Украине проиграть. Но Киев, считает она, способен победить только с помощью американского конгресса, ведь без его решения он не сможет получить военную помощь США.
В ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов Сингх подтвердила, что Соединенный Штаты не собираются отправлять войска на помощь киевскому режиму.
- заявила чиновница.
Ранее помощник главы американского государства по нацбезопасности Джейк Салливан признался, что не знает, когда будет принято решение насчет помощи Украине. Да и откуда он мог бы это знать, ведь без дополнительного бюджетного финансирования, одобренного конгрессом, данный вопрос решить невозможно.
- Минобороны США
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