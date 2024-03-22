ВСУ снова нанесли удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire, российская ПВО перехватила часть снарядов
Несмотря на то, что ВСУ оттянули основные силы от российской границы, обстрелы Белгородской области не только не прекращаются, но и усиливаются. Не стало исключением и сегодняшнее утро. Как сообщают власти региона, по Белгороду и Белгородскому району враг ударил ракетами, есть погибшие и раненые.
Украинские вооруженные формирования четко выполняют приказ Зеленского превратить Белгородскую область в "серую зону", специально нанося ракетные удары по населенным пунктам. Сегодня утром ВСУ снова ударили по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire, российская ПВО перехватила в воздухе восемь снарядов, но несколько все же попали по городу.
- говорится в сообщении Минобороны.
По данным властей, в результате удара пострадали жилые дома, учреждения здравоохранения, автомобили. Погибла женщина, гулявшая утром с собакой, снаряд разорвался прямо рядом с ней. Также ранения получили несколько человек. Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы, идет оценка ущерба.
- написал в своем ТГ-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ситуация с обстрелами приграничных областей будет продолжаться, пока не будет создана санитарная зона или перестанет существовать так называемая Украина в ее нынешнем виде.
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