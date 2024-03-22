ВСУ снова нанесли удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire, российская ПВО перехватила часть снарядов

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ВСУ снова нанесли удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire, российская ПВО перехватила часть снарядов

Несмотря на то, что ВСУ оттянули основные силы от российской границы, обстрелы Белгородской области не только не прекращаются, но и усиливаются. Не стало исключением и сегодняшнее утро. Как сообщают власти региона, по Белгороду и Белгородскому району враг ударил ракетами, есть погибшие и раненые.

Украинские вооруженные формирования четко выполняют приказ Зеленского превратить Белгородскую область в "серую зону", специально нанося ракетные удары по населенным пунктам. Сегодня утром ВСУ снова ударили по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire, российская ПВО перехватила в воздухе восемь снарядов, но несколько все же попали по городу.



Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью

- говорится в сообщении Минобороны.

По данным властей, в результате удара пострадали жилые дома, учреждения здравоохранения, автомобили. Погибла женщина, гулявшая утром с собакой, снаряд разорвался прямо рядом с ней. Также ранения получили несколько человек. Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы, идет оценка ущерба.

К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела

- написал в своем ТГ-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ситуация с обстрелами приграничных областей будет продолжаться, пока не будет создана санитарная зона или перестанет существовать так называемая Украина в ее нынешнем виде.
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    39 комментариев
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    1. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +3
      Сегодня, 09:35
      Наркоман очень хочет,что бы мы ответили ,так же по мирным жителям и стали такими же ,как эти всуки.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +2
        Сегодня, 09:38
        По мирным не стреляем, но часть украинской энергетики сегодня уничтожили, ВО молчит.
        1. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          +4
          Сегодня, 09:41
          Надо нашим военным выключить им всё электричество.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +2
            Сегодня, 10:17
            Зеленский мечтает из Белгорода сделать серую зону...

            Ну а я мечтаю, чтобы "Банковая" улица в Киеве стала улицей "Разрухи", а офис президента Зеленского стал воронкой... Чтобы здание "Рады" превратилось в котлован для бассейна... Пусть детишки купаются и радуются... Всяк полезней чем среда обитания "Слуг народа"... am
            1. Александр 3 Ранг пользователя
              Александр 3
              +1
              Сегодня, 10:28
              Киев всё равно будет нашим.Учителям придётся долго и нудно перевоспитывать учеников.
    2. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +2
      Сегодня, 09:35
      Украинские вооруженные формирования четко выполняют приказ Зеленского превратить Белгородскую область в "серую зону"


      Давно пора давать спец.службам задание на устранение этого придурка
      1. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        0
        Сегодня, 09:49
        За такие заявления пора зелёного Гитлера объявить террористом с вытекающими последствиями, а то он всё ещё надеется на гарантии Беннета.
    3. р_у_с_с_к_и_й Ранг пользователя
      р_у_с_с_к_и_й
      +1
      Сегодня, 09:37
      Помнится мне гарант вещал, что обстрел наших старых территорий - это будет красная линия, после которой мы покажем кузькину мать! А на деле: в инфополе минимум информации по Белгороду. У нас все хорошо: победил с 87%, все отлично, будет строить трассу Москва Питер за триллионы рублей, Сочи - Джубга тоже за триллионы, а там жители как-нибудь сами справятся
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:37
      Сегодня утром ВСУ снова ударили по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire,
      . Всё предсказуемо... чем бить, у них пока есть.
      Просто оборонятся... увы, увы, так никто себя защитить не мог, никогда.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -2
      Сегодня, 09:37
      Cегодня ночью и утром ,наши смачно ответили по Украине ,да так что на Украине интернет трафик обрушился.Егоза в чате?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 09:52
        Да ладно. Она что, с Украины?
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 10:00
          Внимательно читайте её коментарии,там всё ясно. hi
    6. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 09:38
      Наверно получили деньги на обслуживание этих РСЗО от чехов, вот и вдарили, как и в будущем деньги датские на обслуживание F16.
    7. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +4
      Сегодня, 09:38
      Киев по территории РФ стреляет чешскими Вампирами, РФ ничего не предпринимает, значит можно и больше и дальше.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -3
        Сегодня, 09:54
        РФ ничего не предпринимает? А с xoxлами кто воюет? Неужели китайцы?
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          -1
          Сегодня, 10:01
          Ципса лютуээ и минусуээ laughing
        2. Отшельница Ранг пользователя
          Отшельница
          0
          Сегодня, 10:06
          Запад даёт Киеву ракеты с условием не нанесения ударов по РФ. Patriot сбил российский самолёт на российский территории, чешские ракеты уже законно бомбят Белгород. Вопрос - неужели украинские беспилотник долетают до Питера незаметно? Много вопросов к господам партнёрам, ответов адекватных нет.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 10:08
            Не назовете варианты - адекватных ответов?
            1. Отшельница Ранг пользователя
              Отшельница
              0
              Сегодня, 10:13
              Адекватные ответы от запада на наши вопросы. Когда первый Вампир прилетел по Белгороду наши запросили заседание в ООН по этому вопросу, чехи не явились на заседание. Это адекватное поведение? Позволяете стрелять по РФ своими ракетами, объясните свои действия, в противном случае это равносильно вступлению в конфликт на стороне Украины.
              1. Уарабей Ранг пользователя
                Уарабей
                -1
                Сегодня, 10:19
                Ну, то есть, вариантов "адекватных ответов" у вас - нет... А от запада вообще никаких ответов ждать не надо.
                1. Отшельница Ранг пользователя
                  Отшельница
                  0
                  Сегодня, 10:22
                  U-58
                  Сегодня, 09:39

                  Адекватным ответом на этот беспредел может стать удар по "центру принятия решений".
                  Но вот будет ли он?
                  1. Уарабей Ранг пользователя
                    Уарабей
                    -2
                    Сегодня, 10:26
                    Это что за мифический "центр принятия решений" такой? Где он находится? Про Банковую опять что ли? Так там нет никого. А дорогущие ракеты надо использовать только там, где есть реальная польза для фронта, а не для какой-то глупой и бестолковой мести.
                    Укроп только для этого и старается бить по мирняку, чтобы наши озверели и начали совершать идиотские поступки и распылять силы и средства.
    8. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +2
      Сегодня, 09:39
      Адекватным ответом на этот беспредел может стать удар по "центру принятия решений".
      Но вот будет ли он?
    9. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 09:40
      Цитата: Александр 3
      Наркоман очень хочет,что бы мы ответили ,так же по мирным жителям и стали такими же ,как эти всуки.


      )) да неважно, что он думает - что думает наш, почти всенародно выбранный, росссийский главнокомандующий?
    10. пешик
      пешик
      -2
      Сегодня, 09:42
      Цитата: р_у_с_с_к_и_й
      Помнится мне гарант вещал, что обстрел наших старых территорий - это будет красная линия,


      дык, судя по выборам, так думает лишь малая часть населения РФ.
    11. Комментарий был удален.
    12. bubalik Ранг пользователя
      bubalik
      -1
      Сегодня, 09:45
      ВСУ снова ударили по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire,
      ,,снаряды данной системы способны преодолеть расстояние с сопредельного государства до Белгорода? Или удары наносятся с территории РФ?
    13. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 09:45
      Цитата: U-58

      Но вот будет ли он?


      В ответ на ваш животрепешущий вопрос - если до сих пор удара такого не было, имея все возможности для этого - значит этого удара не будет.
    14. пешик
      пешик
      -2
      Сегодня, 09:46
      Цитата: tralflot1832
      Cегодня.Егоза в чате?

      фьють фьюить - пока не видно её.
    15. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      -1
      Сегодня, 09:50
      Если этих обстрельщиков поймают живьем, то непременно мучить их так, чтобы плакали как дети и просили поскорее убить.
    16. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 09:51
      Лупасят друг друга во всю ивановскую... Но только так... или пан или пропал. Середки нет. У РФ сейчас выход один- принуждение к капитуляции тарасиков и завершение СВО. А что будет потом, война план покажет smile
    17. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +1
      Сегодня, 09:56
      Видимо в ответ на наш план,создают серую зону на территориях Белгородской и Курской областей.Ждем ответных действий и реализации планов уважаемый Президент,пора.
    18. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      +3
      Сегодня, 09:56
      Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

      Не согласуется с
      К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома.

      Никто не дискредитирует работу мо так, как это делают ответственные лица самого мо в попытке красиво отчитаться.
      "Единожды солгавший, кто тебе поверит?"(с)
      Пора бы уж давно навести порядок в подаче информации.
    19. Анна Штольц
      Анна Штольц
      +1
      Сегодня, 10:01
      Интересно, кто и где видел "приказ Зеленского превратить Белгородскую область в "серую зону"? Вот многим жителям Белгородчины кажется, что это негласное распоряжение нашего руководства. Иначе как объяснить, что на границе Белгородской области есть и силы и средства, готовые зачистить украинское приграничье, но НЕТ ПРИКАЗА идти вперёд? Ко всему прочему, бравый блогер Подоляка анонсировал переброску частей Азова на границу Белгородской области. Что в ответ? Очередной обстрел энергосистемы Украины? Чудесно, но с нами, коренными россиянами, что? У нас тоже населённые пункты сидят без света и газа из-за обстрелов и ДРГ, которые неделю находились в белгородских населённых пунктах. За 2 последних года погибли сотни белгородцев, и прогрессия нарастает. Был БелГород, станет серым?
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -3
        Сегодня, 10:37
        нет приказа потому что вы только и ждете чтобы наши войска пошли там на вас
    20. Alex 22 22
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 10:37
      По мирным не стреляем
      А они действительно мирные? Или еще не успели собраться " резать русню". А в 41, когда мы бомбили Берлин, то пострадали именно "мирные немцы". Я уже не говорю про гуманитарные бомбардировки англичан и амеров. Мы, что Д,Артатьяны или Дон Кихоты?
    21. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 10:44
      ... приказ Зеленского превратить Белгородскую область в "серую зону"

      Ну что, не прошло и нескольких дней, как Зеленский повторил идею Путина
      Ситуация с обстрелами приграничных областей будет продолжаться, пока не будет создана санитарная зона

      А пока президенты соревнуются в генерации идей, гибнут мирные люди
    22. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 11:01
      Киев сделать серой зоной звучит лучше.

      Алло, Шойгу, работай на опережение.
    23. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 11:49
      Ситуация с обстрелами приграничных областей будет продолжаться, пока не будет создана санитарная зона или перестанет существовать так называемая Украина в ее нынешнем виде.

      Никакой санитарной зоны не будет. Обстрелы будут продлжаться до конца войны
    24. Вовик Ранг пользователя
      Вовик
      0
      Сегодня, 12:39
      Если уничтожиьь всю эгергоструктуру Украины обстрелы не прекратятся у тех кто передает приказ об обстреле в войска у всех есть генераторы они без света не останутся а на остальных им плевать, остальные же побоятся выступать против нынешней власти, скорее удерут на запад или добровольцами на фронт пойдут, также будет и если все Украинские города в руины превращать будут, санитарная зона на 100 - 200 км особо ничего не решит есть ракеты и дроны с гораздо большей дальностью. Да и создать ее не так и просто сейчас будет, если в начале сво смогли быстро дойти до Чернигова и Киева то сейчас этот номер не пройдет там на границе натыкано мин и нарыто укреплений не меньше чем на Донбассе поэтому попытка туда зайти сейчас это распыление сил и продвижение по несколько километров в неделю. Как вариант относительно реальный и с минимальными потерями жля России этоо уничтожение киевской верхушки сначала Зеленского, потом следующего кто на его место станет и так до тех пор пока не одумаюся, думаю довольно быстро можно так решить проблему за свою шкуру эти люди переживают, тот же Зеленский если бы знал что за такие фортели умрет то делал бы все возможное чтобы по России не стреляли а так все это от безнаказаности. Но нынешнее российское руководство на это похоже не пойдет из страха потерять свои активы за пределами России, с одной стороны обстрелы России и гибель мирных людей а с другой потеря всего нажитого непосильным трудом и вывезенного за границу, для них выбор очевиден.

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