Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью

К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела

Несмотря на то, что ВСУ оттянули основные силы от российской границы, обстрелы Белгородской области не только не прекращаются, но и усиливаются. Не стало исключением и сегодняшнее утро. Как сообщают власти региона, по Белгороду и Белгородскому району враг ударил ракетами, есть погибшие и раненые.Украинские вооруженные формирования четко выполняют приказ Зеленского превратить Белгородскую область в "серую зону", специально нанося ракетные удары по населенным пунктам. Сегодня утром ВСУ снова ударили по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire, российская ПВО перехватила в воздухе восемь снарядов, но несколько все же попали по городу.- говорится в сообщении Минобороны.По данным властей, в результате удара пострадали жилые дома, учреждения здравоохранения, автомобили. Погибла женщина, гулявшая утром с собакой, снаряд разорвался прямо рядом с ней. Также ранения получили несколько человек. Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы, идет оценка ущерба.- написал в своем ТГ-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.Ситуация с обстрелами приграничных областей будет продолжаться, пока не будет создана санитарная зона или перестанет существовать так называемая Украина в ее нынешнем виде.