Мощные ракетные удары по объектам энергетики киевского режима стали ответом на попытки ГУР и ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области

77
Мощные ракетные удары по объектам энергетики киевского режима стали ответом на попытки ГУР и ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области

Российские войска сегодня дали жёсткий ответ на попытки киевского режима прорваться в Курскую и Белгородскую области. Как и обещал верховный главнокомандующий, без ответа эти действия противника не останутся в любом случае. И ответ этот может быть асимметричным. По сути, так и произошло в ночь на 22 марта и ранним утром.

Подтверждена информация о том, что череда ракетных ударов привела к выводу из строя целого ряда объектов энергетики на подконтрольных режиму Зеленского территориях.



Противник в своих ТГ-каналах и СМИ публикует кадры горящей инфраструктуры ДнепроГЭС. Станция находится в оккупированном ВСУ Запорожье. Ударами нарушена возможность работать со шлюзами. Под вопросам сама генерация электроэнергии на станции.

Серия ударов, как уже сообщало «Военное обозрение», пришлась по объектам энергетики на севере Украины. В частности, поражены цели, связанные с электрогенерацией и распределением в Харькове и области.

Электроснабжение военных и военно-промышленных объектов нарушено в Днепропетровске (Днепре) и области.

Жёсткий российский ответ на действия киевского режима против жителей Курской и Белгородской области, безусловно, не отрезвит киевские власти (отрезвить их невозможно), но, возможно, даст повод осознать тот факт, что любая провокация против России, любая жизнь гражданина нашей страны, которую забрали украинские боевики, не останется без внимание и надлежащего ответа.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    77 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Комментарий был удален.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +9
      Сегодня, 09:42
      И никто не поймет, почему это опять "ответы", а не ежедневная рутина
      Ну кроме кремлевских стратегов, видимо. Но и это не точно
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +5
        Сегодня, 10:02
        Про ответку фантазии писателя данной заметки
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 10:16
          Почему фантазии?А,просто так совпало.Это уже было,совпадение такое.После атак на Крымский мост,ну иди снйчас,после атае на Курскую и Белоородскую...Ничего личного,совпадение.А я вот что думаю,им дали целый оод на восстановление электроэнергетики.Целый год,Карл!..В этой стратегии у 'гроссмейстера" явно проблемы
      2. art266 Ранг пользователя
        art266
        +6
        Сегодня, 10:03
        Вот именно, 2 года назад это нужно было сделать и не давать восстанавливать.
      3. Denis812 Ранг пользователя
        Denis812
        +2
        Сегодня, 10:26
        Если бы Вы оторвали свой зад и подались бы на завод, где делают ракеты, глядишь бы и чаще они летать бы стали.
        Ну а если без наездов, то всё просто - есть ракеты и цели - атакуем. Нет - не атакуем.
        Не надо искать какой-то заговор там где его нет.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 10:48
          У нас дефицит ракет? По вашему мнению? Возможно
          Может стоило этим озаботиться ДО начала войны? И сделать десятирной запас?
          1. Denis812 Ранг пользователя
            Denis812
            +3
            Сегодня, 10:52
            Может стоило.
            Только "десятирной" как Вы говорите запас не слишком бы помог. Расстреляли бы его как и нанешний.

            И второе: некоторые виды вооружений поступили прямо перед войной. Не было возможности их накапливать.

            И третье: стоит ли сейчас делать "десятирной" запас? И если стоит то чего? Ракет? Или дронов? Или эсминцев? Или всего? А гречку тоже надо хранить в десятирном размере или обойдёмся тем что есть?
          2. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 11:31
            Цитата: Ivan№One
            Может стоило этим озаботиться ДО начала войны? И сделать десятирной запас?

            Когда на войне хватает снарядов? Никогда. Уже в 2022-м году по Украине было выпущено больше тысячи ракет. По-вашему, какие запасы должны были изготовить? Десятки тысяч, а то и ближе к сотне? Извините, а такие арсеналы есть хотя бы у США? По-моему, десятерной запас для СВО не смог изготовить никто.
            Что вообще касается вопросов "почему не сделали запасы", "почему промышленность оказалась не готова" и т.д. это уже вопросы не о том, почему каждый день не уничтожаются стратегические объекты, а о том, почему была проведена плохая подготовка. А это... О том, почему к ПМВ страны-участницы плохо подготовились, до сих пор толки идут, хотя больше века прошло, а Вам прям сейчас подавай ответы об СВО?
        2. Сеpгей Ранг пользователя
          Сеpгей
          +2
          Сегодня, 11:03
          Цели есть всегда. Тот же танковый завод Малышева в Харькове свои координаты не меняет с Советских времен. И все знают, что там производят и ремонтируют танки. Просто команда нужна.
    3. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      +7
      Сегодня, 09:42
      Снова эта риторика "ответили". А надо на регулярной основе, а не ждать, пока они ударят.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 11:32
        А если не говорить, что ответили, тогда публика будет требовать ответа, приуроченного к тому, чем она возмущена, игнорируя то, что происходит на регулярной основе.
        Риторика - вообще не то, о чём должно заботиться МО.
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +12
      Сегодня, 09:42
      Бурштинская ТЭС — минус. Ладыженская ТЭС — минус пара блоков. Харьковский танковый завод и две ТЭЦ поражены в Харькове ракетным ударом в ночь на 22 марта. А так же выведено из строя все энергетическое оборудование на ТЭС. Харьков -без электричества.В Львове и области после прихода ракет, так же поражены объекты энергетики.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +5
        Сегодня, 09:51
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Бурштинская ТЭС — минус. Ладыженская ТЭС — минус пара блоков. Харьковский танковый завод и две ТЭЦ поражены в Харькове ракетным ударом в ночь на 22 марта. А так же выведено из строя все энергетическое оборудование на ТЭС. Харьков -без электричества.В Львове и области после прихода ракет, так же поражены объекты энергетики.

        Это не ответка. am
        Это маленькая-маленькая ответулечка.
        Полноценная ответка будет, когда на Украине электроэнергия исчезнет навсегда.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          -1
          Сегодня, 11:33
          Цитата: Бородач
          Полноценная ответка будет, когда на Украине электроэнергия исчезнет навсегда.

          Этого не случится никогда.
          1. Уничтожили реактор/турбину - сделают новое.
          2. Мобильные генераторы никто не отменял.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 09:43
      Мощные ракетные удары по объектам энергетики киевского режима стали ответом на попытки ГУР и ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области
      . Это не остановит ни зелебобиков, ни их кураторов...
      Трудности населения, ШЕРИФА НЕ ВОЛНУЮТ.
      Он не их шериф, сидит на "зарплате" от внешних спонсоров.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +5
        Сегодня, 09:48
        Уверяю тебя, несколько месяцев без электричества отсановят кого угодно в 21 веке. Даже если ты сам сидишь с генератором и тебе кто-то горючку подвозит каждый день
        Всем горчюки не подвезут

        Но видимо хадачи такой нет
        Раз не довели до конца 1,5 года назад
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:14
          "жираф большой, ему видней".... тезис имеет место быть, а вот верить не верить в него, дело сугубо индивидуальное.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 09:53
        Трудности населения, ШЕРИФА НЕ ВОЛНУЮТ.

        "... Трудно сражаться на передовой, когда твоя семья сидит дома без света..." (Залужный, не цитата). Нужно свет выключать полностью...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 10:11
          Трудно, но... МОЖНО!!!
          Скакуасы, даже внешне, не похожи, не стали как избалованные гейропейцы, они... увы, такие же как и мы, азиаты варвары, упертые и готовые пожертвовать многим, ради цели, той что втемяшелась нам в мозги!!!
          Пусть не все такие, но кто может сказать, каких там больше???
          Моё мнение... будет трудно, но многие там упрутся рогом и... "Русские не сдаются!!!", а там и такие есть!!!
          Время покажет, что и как будет???
          Мы победим, но будет трудно...
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 09:54
        Цитата: rocket757
        Мощные ракетные удары по объектам энергетики киевского режима стали ответом на попытки ГУР и ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области
        . Это не остановит ни зелебобиков, ни их кураторов...
        Трудности населения, ШЕРИФА НЕ ВОЛНУЮТ.
        Он не их шериф, сидит на "зарплате" от внешних спонсоров.

        Если вогнать население в каменный век, ему будет не до скачек и интернетов по причине отсутствия электричества, газа, топлива.
        Целами днями будут рожать дрова и воду, чтобы себе на костре во дворе дома пищу приготовить. А зимой будут сидеть в подвалах многоэтажек, буржуйки топить.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +4
          Сегодня, 10:07
          Моё мнение... не претендую на истину, но мне вот так кажется...
          Прежде чем последствия "энергетического голодания" дойдут... да пока к ним под кастрюли прорвёмся мысля, что у них наступает полный кырдец, они буду действовать-злодействовать по максимуму, уж их хозяева об этом позаботятся!!!
          В общем, время покажет...
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +2
            Сегодня, 10:25
            Привет,
            нам нужно отрепетировать окончание поставок газа через ГТС украины
            нанести удары по украинским газоперекачивающим станциям
            посмотреть как УкрГаз и ЕС справятся с поставками запасных перекачивающих ГТД
            зато ценник на газ и спг взлетит - пополняя бюджет РФ
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 10:33
              Приветствую soldier
              СВО не зря называют странной... уже обсуждать это надоело.
              И опять... "жираф большой, ему видней", больше никак у меня не выходит, но сомнения, сомнения, больше чем хотелось бы.
              Повлиять на... да ни на что существенное, мы не можем, будем принимать так как есть, потому как противится, это уж совсем край, да и пользы не будет.
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                +1
                Сегодня, 11:36
                Цитата: rocket757
                но сомнения, сомнения, больше чем хотелось бы.

                А чего сомневаться? По-моему, всё понятно. Политики ведут игру, в которой мы не понимаем. Вот и всё - никаких сомнений. Нормальная ситуация. Вопросы возникают о самой этой игре, но это уже для интересующихся - искусствоведов, так сказать.
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  Сегодня, 12:06
                  Политики "играются" и нашими жизнями тоже, поэтому вопросы будут задавать, как у нас, так и у них...
                  На счёт ответов, везде одинаково.
            2. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              +1
              Сегодня, 10:36
              Цитата: Romario_Argo
              Привет,
              нам нужно отрепетировать окончание поставок газа через ГТС украины
              нанести удары по украинским газоперекачивающим станциям
              посмотреть как УкрГаз и ЕС справятся с поставками запасных перекачивающих ГТД
              зато ценник на газ и спг взлетит - пополняя бюджет РФ

              Проще взорвать газоперекачивающие насосные станции в Курской и Белгородской областях, а стрелки перевести на теракт власовцев из курируемой Будановым РДК. И с восстановлением станций можно не спешить: типа запчастей нет.
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                0
                Сегодня, 10:39
                ай нет, пусть это будет головняк для немецкой Сименс
                - пусть на халяву или в кредит (не возвратный) поставят свои ГТД украине
                1. Бородач Ранг пользователя
                  Бородач
                  +1
                  Сегодня, 10:40
                  Цитата: Romario_Argo
                  ай нет, пусть это будет головняк для немецкой Сименс
                  - пусть на халяву или в кредит (не возвратный) поставят свои ГТД украине

                  Одно другому не помеха: пускай Сименс и нам забесплатно поставит новое оборудование.
                  1. Romario_Argo Ранг пользователя
                    Romario_Argo
                    +1
                    Сегодня, 10:43
                    Сименс быстрее про лоббирует восстановление ниток Северных потоков -1 и -2
                    1. Бородач Ранг пользователя
                      Бородач
                      +1
                      Сегодня, 10:46
                      Цитата: Romario_Argo
                      Сименс быстрее про лоббирует восстановление ниток Северных потоков -1 и -2

                      Ну, это вряд ли.
                      Одна труба целая осталась, но ни левые, ни правые не могут добиться её включения в работу. Болото Шольца топит все разумные инициативы, и переводит производства БМВ, Фольксваген, Мерседес в Китай и США.
                      Деиндустриализованной Германии много газа не нужно. Бюргеры согласны платить втридорога.
                      1. Болторез Ранг пользователя
                        Болторез
                        +1
                        Сегодня, 11:26
                        Деиндустриализованной Германии много газа не нужно.
                        Несмотря на деиндустриализацию, в Германии критическая нехватка квалифицированных рабочих. Может и нет никакой деиндустриализации?
                        1. Бородач Ранг пользователя
                          Бородач
                          0
                          Сегодня, 11:38
                          Цитата: Болторез
                          Деиндустриализованной Германии много газа не нужно.
                          Несмотря на деиндустриализацию, в Германии критическая нехватка квалифицированных рабочих. Может и нет никакой деиндустриализации?

                          Может и нет.
                          Просто исчезают индустриальные предприятия. laughing
                        2. Болторез Ранг пользователя
                          Болторез
                          0
                          Сегодня, 11:40
                          исчезают индустриальные предприятия
                          А вакансии, ради заполнения которых смягчают иммиграционное законодательство, остаются?
          2. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 10:34
            Цитата: rocket757
            Моё мнение... не претендую на истину, но мне вот так кажется...
            Прежде чем последствия "энергетического голодания" дойдут... да пока к ним под кастрюли прорвёмся мысля, что у них наступает полный кырдец, они буду действовать-злодействовать по максимуму, уж их хозяева об этом позаботятся!!!
            В общем, время покажет...

            Если до них долго доходит, то чем раньше сделаешь - тем быстрее дойдёт. Если их лишить электричества, газа, нефти сейчас, то к осени начнётся массовое бегство украинцев, если не за границу, то в хутора точно. Чем меньше населения в городах, тем проще их зачищать.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 10:41
              Если б лишили их того, сего, вообще всего, в начале зимы, то... визгу было б много, последствий, разных, тоже было б выше крыши!!!
              Для кого это было б лучше/хуже, это с какой стороны и с чьей позиции посмотреть!!!
              Гадать не будем, просто будем посмотреть, как пойдёт на этот раз и что из этого получится???
              Хотя, надо и дальше продолжать, выключать инфраструктуру энергетики незалежной!!!
              1. Бородач Ранг пользователя
                Бородач
                +2
                Сегодня, 10:43
                Цитата: rocket757
                Если б лишили их того, сего, вообще всего, в начале зимы, то... визгу было б много, последствий, разных, тоже было б выше крыши!!!
                Для кого это было б лучше/хуже, это с какой стороны и с чьей позиции посмотреть!!!
                Гадать не будем, просто будем посмотреть, как пойдёт на этот раз и что из этого получится???
                Хотя, надо и дальше продолжать, выключать инфраструктуру энергетики незалежной!!!

                Впереди лето.
                Как говорил Клычко: У них есть время подготовиться к земле. am
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  +1
                  Сегодня, 10:53
                  А теперь вопрос... трудно ли заровнять все то, что они умудрятся/сумеют отремонтировать???
              2. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                +1
                Сегодня, 11:26
                ждем наступления ВСРФ
                и нам потом все эти объекты энергетики восстанавливать под себя
      4. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +3
        Сегодня, 10:23
        хорошая ответка - главное своевременная
        просто потушили свет - +8 а по ночам -1 град при влажности 75% - это достаточно холодно
    6. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 09:44
      После удара по Запорожской ГЭС, отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская».
      В настоящее время крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная».
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 09:44
      кадры горящей инфраструктуры ДнепроГЭС

      Отличный удар... good но надо бы ещё добавить...
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 10:31
        там уже нечему..........
    8. ugos Ранг пользователя
      ugos
      +4
      Сегодня, 09:50
      Не совсем так, скорее это ответка за НПЗ, и намёк что бы на НПЗ больше не покушались, ведь там реальные ДЕНЬГИ, а Белгородских конечно жалко, но не так как СВОИ ДЕНЬГИ.
      И кстати, долго это продолжатся не буде,т наше руководство ничего не доводить до конца, как бы пугается а как на это отреагируют ''дорогие партнеры'',не заругают ли.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 10:01
        Цитата: ugos
        Не совсем так, скорее это ответка за НПЗ, и намёк что бы на НПЗ больше не покушались, ведь там реальные ДЕНЬГИ

        ...и за удары по нашим портам
      2. ugos Ранг пользователя
        ugos
        +3
        Сегодня, 10:14
        ''США призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вашингтон заявил Киеву, что атаки дронов могут привести к росту цен на нефть и спровоцировать ответные меры.''
        А это доказательство что нашим разрешили немного наказать украинцев.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 09:51
      Вброс для размышления,уничтожение на Днепрогэсе приводов поднятия шлюзов для залпового сброса воды в Днепр даёт нам шанс на дсантную операцию ниже по течению.Почемуто у нас неожиданно появилась Днепровская флотилия.Теперь у украинцев возникла новая тема - дожди это хорошо или плохо.Весна приде и она покажет где кто нагадил.Куда водичку будем сбрасывать и как с водохранилищ выше по течению Днепрогэса?В Сочи мерзкая погода,но эта новость подняла мне настроение. drinks
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +5
        Сегодня, 10:02
        Доброго утра, Сочи! У нас в Ростове тоже пасмурно. Думаю в ближайшее время много чего будет поднимать нам настроение! drinks
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +4
          Сегодня, 10:07
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Ростове тоже пасмурно. Думаю в ближайшее время много чего будет поднимать нам настроение!
          Думаю фоточки в течении дня будут нам поднимать настроение.Портальный кран на плотине Днепрогэса снесли к чертям,это говорит о точности наших ракет,проломили крышу машинного зала,теперь там не один клинниг не уберёт без бензорезов строительный мусор. hi
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            +5
            Сегодня, 10:09
            да им там задали задачку , теперь воют на всех своих сетевых помойках laughing
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              +7
              Сегодня, 10:20
              Сейчас запад подключится к вою,это не демократично бить по гражданским объектам,смотрите на Израиль вот как надо! Начну просмотр как обычно с норвежцев ,эти самые обезбашенные.
              1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
                oleg-nekrasov-19
                +2
                Сегодня, 10:28
                уже подключилсь , первые как всегда -американцы laughing
              2. megadeth Ранг пользователя
                megadeth
                0
                Сегодня, 10:36
                Сегодня 25 лет, с начала бомбардировок империалистическими хищниками из стран НАТО Югославии, вот им и ответ на их вой...
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 10:39
        Цитата: tralflot1832
        Вброс для размышления,уничтожение на Днепрогэсе приводов поднятия шлюзов для залпового сброса воды в Днепр даёт нам шанс на дсантную операцию ниже по течению.Почемуто у нас неожиданно появилась Днепровская флотилия.Теперь у украинцев возникла новая тема - дожди это хорошо или плохо.Весна приде и она покажет где кто нагадил.Куда водичку будем сбрасывать и как с водохранилищ выше по течению Днепрогэса?В Сочи мерзкая погода,но эта новость подняла мне настроение. drinks

        Что помешает еврофашистам взорвать шлюзовые ворота, как на Каховской ГЭС?
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 10:51
          Каховское море ,несколько отличается от Днепрогэсовского моря.Но делать всё равно всушникам что то придётся - паводок на носу.
    10. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      -3
      Сегодня, 09:54
      Почему не зимой, почему не каждый день??

      На концерты, шоу и курортные трассы находят же деньги...Озвучены планы на парады...
      Лучше бы на эти деньги готовили и посылали тысячи "стрижей" каждый день... Так и воевать уже было бы не с кем.
      1. Гнусный скептик Ранг пользователя
        Гнусный скептик
        +2
        Сегодня, 10:03
        Почему не зимой, почему не каждый день??

        Вы бы не задавались этим вопросом, если бы знали о состоянии Старобешевской, Зуевской, Углегорской и Мироновской ТЭЦ, ПС "Южная-330", "Штеровская ГРЭС-110", "Октябрьская" и прочие в ДНР и ЛНР.
        1. Cartograf Ранг пользователя
          Cartograf
          +1
          Сегодня, 10:43
          Ну так расскажите нам об их состоянии раз знаете. Что воздух то сотрясать
          1. Гнусный скептик Ранг пользователя
            Гнусный скептик
            0
            Сегодня, 10:52
            Ну так расскажите нам об их состоянии раз знаете.

            А их состояние ухудшалось каждый раз, после того, как мы, для радости читателей ВО, проводили удары по объектам украинской энергетики. В эту игру ведь можно играть обеим сторонам.
            1. spectr Ранг пользователя
              spectr
              0
              Сегодня, 11:52
              Видимо ставки повышаются. Не удивлюсь, если в следующем году будет удар по атомным электростанциям Украины.
              1. Гнусный скептик Ранг пользователя
                Гнусный скептик
                0
                Сегодня, 11:58
                Видимо ставки повышаются. Не удивлюсь, если в следующем году будет удар по атомным электростанциям Украины.

                Зачем? Нет смысла делать что-то, что заведомо ухудшит положение, а не улучшит. Между обеими сторонами уже установились негласные правила реагирования на те или иные действия противника, которые (правила) и сдерживают этого противника от злоупотребления имеющимися возможностями (во избежание ответных действий).
                1. spectr Ранг пользователя
                  spectr
                  0
                  Сегодня, 12:04
                  Минобороны как-то заявляло, что на территории АЭС украинцы хранят боеприпасы и вооружение, т.к. знают, что мы по ним не бьем. А если Украина начнет наполняться войсками НАТО, то будет уже не до сантиментов.
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:13
      череда ракетных ударов привела к выводу из строя целого ряда объектов энергетики на подконтрольных режиму Зеленского территориях.
      Как я понимаю мы, как люди благородные, дождались весны и теперь наконец ударили по энергообъектам? Ну, что же хоть сейчас ударили, хотя нужно было еще поздней осенью это сделать. Они в отличии от нас без всякой жалости бьют по гражданским и инфраструктуре.
    12. Kolt27 Ранг пользователя
      Kolt27
      -3
      Сегодня, 10:15
      Хорошая новость, но мне непонятно почему обнуляют электроэнергию в регионах в которых люди ближе к Русскому по духу. Я понимаю, что они уже там в большинстве с промытыми мозгами, но так они точно не выйдут из своего анабиоза, а только больше станут ненавидеть РФ. По мне лучше было западным областям и Киеву устроить квест на выживание. Да и Запорожская обл. вроде как территория РФ. Сами себе разрушили, сами потом и будем восстанавливать. Бобров в России много, мигрируем их туда, новую плотину построят laughing (это уже как в дополнение мой юмор, без него никуда feel )
      1. Kolt27 Ранг пользователя
        Kolt27
        0
        Сегодня, 10:31
        Это минусы мне влепили те кто думают, что надо беречь энергоструктуру на западе? recourse
      2. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +3
        Сегодня, 10:34
        Здесь не людей по духу надо делить, а бить по самым важным и значимым объектам. Не важно где они находятся. Что толку о разрухи в западных украинских сёлах, если большая часть промышленного потенциала на востоке?
        1. Kolt27 Ранг пользователя
          Kolt27
          +1
          Сегодня, 10:52
          Да не скажите, на западе тоже много всяких ништяков на которые глаз можно положить, вернее ракету.
      3. old64 Ранг пользователя
        old64
        +3
        Сегодня, 10:43
        Били и по западной украине. Во Львове поврежден объект энергетической инфраструктуры. "Также повреждены линии ЛЭП в центральных районах Украины. На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область)», «В Харькове помимо подстанцией и прилета по ТЭС-3 был поражен завод «Электротяжмаш». На ТЭС и заводе пожары. Также повреждена Змиевская ТЭС. В большинстве районов города нет света. На Днепрогэсе уничтожены или повреждены машинные залы. – журналист Борис Рожин.
      4. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Kolt27
        Хорошая новость, но мне непонятно почему обнуляют электроэнергию в регионах в которых люди ближе к Русскому по духу.

        А как по-вашему, в каких областях больше всего сейчас сосредоточено войск и техники укрорейха? Ясное дело, что в восточных районах, вот потому и нарушают энергосистему в первую очередь именно там. Это моё личное мнение диванного аналитика.
        1. Kolt27 Ранг пользователя
          Kolt27
          0
          Сегодня, 12:09
          Не будет энергии - не будет логистики, ну или будет очень сильно затруднена. Это тоже моё личное мнение диванного эксперта. smile
    13. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +3
      Сегодня, 10:19
      Жёсткий российский ответ на действия киевского режима против жителей Курской и Белгородской области, безусловно, не отрезвит киевские власти


      Конечно, не отрезвит. Потому что это всё должно было быть разрушено в пыль с самым началом сво, а не на третий год, когда хххлы уже прокачались, вооружились и окончательно озверели.
    14. Mikelanjelo Ранг пользователя
      Mikelanjelo
      -1
      Сегодня, 10:31
      Что-то много вечно ноющих в комментариях. Может тролли хохлятские завелись?
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:47
        эти нытики всех уже задолбали, нет ударов плохо, есть удары тоже плохо, одним нажатием клавиши весь киев уничтожить, недалекие люди. глупые
    15. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 10:32
      Где удары по Киеву, там есть Рада и прочие деятели. Необходимо создавать такие условия, чтобы земля горела под задом у "власти" Бандеры.
    16. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 10:40
      Это в честь весеннего равноденствия, он же Новый год (Навруз Байрам) у мусульманской части нашего народа.
      День теперь будет длиннее ночи, и можно пожить без света, в смысле электричества, принимая солнечные ванны.
    17. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      0
      Сегодня, 10:41
      Зимой надо было это делать,зимой,чтобы прочувствовали на своей шкуре. А ВВП всё в миролюбие играет. Доигрался до ввода войск НАТО.
    18. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 10:55
      Российские войска сегодня дали жёсткий ответ на попытки киевского режима прорваться в Курскую и Белгородскую области ... Жёсткий российский ответ на действия киевского режима против жителей Курской и Белгородской области, безусловно, не отрезвит киевские власти

      Военные никогда не действуют в ответ, из мести, что бы напугать, отрезвить или ещё каких-то отвлечённых целей. Любые военные действия планируются и осуществляются ради военных целей – например, в рамках подготовки к наступлению. Поэтому, мосты уничтожают для изоляции конкретной зоны боевых действий, а не в глубоком тылу. И если уничтожены объекты энергосистемы, то это для того, что бы в ниужное время лишить энергии критичные для обороны противника объекты, а не затем, что бы население начало страдать, проникнулось и возмутилось – военным плевать на лирику, потому как в Уставах и Наставлениях ничего подобного не предусмотрено.
    19. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 12:01
      "...не отрезвит киевские власти (отрезвить их невозможно) ..." - кто-то серьёзно считает, что они принимают решения сами ? Это глупость или стёб ? Что хозяин прикажет, то холопья и будут делать ! Иначе плеть и лишение куска !

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»