Мощные ракетные удары по объектам энергетики киевского режима стали ответом на попытки ГУР и ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области
Российские войска сегодня дали жёсткий ответ на попытки киевского режима прорваться в Курскую и Белгородскую области. Как и обещал верховный главнокомандующий, без ответа эти действия противника не останутся в любом случае. И ответ этот может быть асимметричным. По сути, так и произошло в ночь на 22 марта и ранним утром.
Подтверждена информация о том, что череда ракетных ударов привела к выводу из строя целого ряда объектов энергетики на подконтрольных режиму Зеленского территориях.
Противник в своих ТГ-каналах и СМИ публикует кадры горящей инфраструктуры ДнепроГЭС. Станция находится в оккупированном ВСУ Запорожье. Ударами нарушена возможность работать со шлюзами. Под вопросам сама генерация электроэнергии на станции.
Серия ударов, как уже сообщало «Военное обозрение», пришлась по объектам энергетики на севере Украины. В частности, поражены цели, связанные с электрогенерацией и распределением в Харькове и области.
Электроснабжение военных и военно-промышленных объектов нарушено в Днепропетровске (Днепре) и области.
Жёсткий российский ответ на действия киевского режима против жителей Курской и Белгородской области, безусловно, не отрезвит киевские власти (отрезвить их невозможно), но, возможно, даст повод осознать тот факт, что любая провокация против России, любая жизнь гражданина нашей страны, которую забрали украинские боевики, не останется без внимание и надлежащего ответа.
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