В ходе ночного ракетного удара ВС РФ была выведена из строя значительная часть энергосистемы Украины, разрушены мощности ДнепроГЭС
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам противника и энергоинфраструктуре Украины. Для поражения заданных целей использовались ракеты и дроны «Герань-2». Украинские СМИ пишут о применении российской армией, в том числе, и гиперзвуковых «Кинжалов».
Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что в Днепре (Днепропетровск) поражен один из объектов ГУР, которая курирует атаки боевиков на российское приграничье.
В то же время поступают данные о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры по всей территории контроля киевским режимом.
Один из них пришелся по Днепровской ГЭС в Запорожской области. Согласно сообщениям от местных властей, на станции продолжается пожар, движение по плотине перекрыто, при этом риск прорыва отсутствует. В Запорожье наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Уничтожен специальный кран, который регулирует работу шлюзов. Соответственно, у киевского режима нет возможности контролировать сброс воды.
Электроснабжение частично пропало в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях. В значительной мере обесточен Харьков, а в Кривом Роге введен график аварийных отключений. Не функционирует предприятия военно-промышленного комплекса в этих и ряде других регионов, подконтрольных Киеву.
Сообщается и о серьезных повреждениях объектов энергетики в Одесской области. Согласно данным ДТЭК в Одессе введены стабилизационные отключения света.
В свою очередь, по данным сервиса Netblocks, по всей Украине наблюдаются сбои в работе сети Интернет. Наиболее сложная ситуация в Харькове, Хмельницком, Виннице и Днепропетровске.
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