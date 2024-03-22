В ходе ночного ракетного удара ВС РФ была выведена из строя значительная часть энергосистемы Украины, разрушены мощности ДнепроГЭС

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В ходе ночного ракетного удара ВС РФ была выведена из строя значительная часть энергосистемы Украины, разрушены мощности ДнепроГЭС

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам противника и энергоинфраструктуре Украины. Для поражения заданных целей использовались ракеты и дроны «Герань-2». Украинские СМИ пишут о применении российской армией, в том числе, и гиперзвуковых «Кинжалов».

Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что в Днепре (Днепропетровск) поражен один из объектов ГУР, которая курирует атаки боевиков на российское приграничье.



В то же время поступают данные о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры по всей территории контроля киевским режимом.

Один из них пришелся по Днепровской ГЭС в Запорожской области. Согласно сообщениям от местных властей, на станции продолжается пожар, движение по плотине перекрыто, при этом риск прорыва отсутствует. В Запорожье наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.







Уничтожен специальный кран, который регулирует работу шлюзов. Соответственно, у киевского режима нет возможности контролировать сброс воды.

Электроснабжение частично пропало в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях. В значительной мере обесточен Харьков, а в Кривом Роге введен график аварийных отключений. Не функционирует предприятия военно-промышленного комплекса в этих и ряде других регионов, подконтрольных Киеву.



Сообщается и о серьезных повреждениях объектов энергетики в Одесской области. Согласно данным ДТЭК в Одессе введены стабилизационные отключения света.

В свою очередь, по данным сервиса Netblocks, по всей Украине наблюдаются сбои в работе сети Интернет. Наиболее сложная ситуация в Харькове, Хмельницком, Виннице и Днепропетровске.
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    76 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:50
      Так турбины в машзале всё или как?
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +16
        Сегодня, 09:55
        Цитата: Копчёный
        Так турбины в машзале всё или как?

        Скоро узнаем...ну судя по зареву, ДнепроГЭС надолго вышла из строя
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          +8
          Сегодня, 10:08
          Солидарен, на долго ..) А горит то как хорошо.. !
          Надеюсь на продолжение по другим ГЭС шумеров..
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +12
            Сегодня, 10:18
            Вот не жилось чубатым,спокойно. Они времена Януковича будут вспоминать,как лучшие времена.))))
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +7
            Сегодня, 10:22
            Скоро узнаем...ну судя по зареву, ДнепроГЭС надолго вышла из строя

            Ну а чего...??? Они "Каховскую ГЭС" разрушать не стеснялись... Запорожскую АЭС обстреливать не боялись... Почему бы нам не ответить симметрично и не разрушить Днепропетровскую, а то как-то ассиметричные ответы не очень устраивают... Тем более они с удовольствием сносят символы СССР, так поможем им в этом!!! am
            1. Кармела Ранг пользователя
              Кармела
              -1
              Сегодня, 11:32
              Цитата: Lev_Russia
              Тем более они с удовольствием сносят символы СССР, так поможем им в этом!!!


              Какой вы злобный.
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                +2
                Сегодня, 11:45
                Какой вы злобный.

                А ещё я кусаюсь!!! laughing
            2. ААК Ранг пользователя
              ААК
              0
              Сегодня, 11:41
              А ещё есть Кременчугская и Каневская ГЭС, а уж ГРЭС-то сколько...
        2. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 10:20
          наконец то, дождались
          2 года тут все ныли, даже ципсошники - ну когда же будут удары по мостам через Днепр
          ну почти по мостам - ну только не совсем как все хотели - печалька good
        3. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          Сегодня, 10:36
          А что - так можно было? belay С самого начала? what
      2. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        +7
        Сегодня, 09:57
        Наверное, трансформаторно- распределяющая часть.
        Вот маслице и горит.
        1. zsdk Ранг пользователя
          zsdk
          -1
          Сегодня, 10:50
          В машинном зале турбинного масла тоже не мало.
      3. Пуз Большой Ранг пользователя
        Пуз Большой
        +11
        Сегодня, 10:33
        Судя по фото машзалу (как минимум его половине) настала полная кабзда. Турбины может и уцелели, они всё же в глубоко в шахте гидроагрегата сидят, но вот регуляторам, насосным станциям и прочей автоматике точно кранты. Генераторы скорее всего тоже пострадали, вопрос только в какой степени. Тут даже не ремонт, тут восстановительные работы на сотни миллионов долларов.
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 11:56
          Дело даже не в суммах, а в том, где брать запчасти для ремонта ? Хоть всё долларами обклей, турбины не закрутятся ....
        2. БойКот Ранг пользователя
          БойКот
          0
          Сегодня, 12:05
          тут восстановительные работы на сотни миллионов долларов.
          Вы правы наверняка, наиболее вероятно машзал надо строить с нуля. Но они же хотели декоммунизации, не так ли? Воистину, бойтесь своих желаний... Надеюсь, наши на этом не остановятся.
    3. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +7
      Сегодня, 09:51
      Вот он жаренный петух, зашевелились.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:04
        Цитата: Trapp1st
        Вот он жаренный петух, зашевелились.

        И руководство укроПВО зашевелилось.laughing Бодро отчитались, что им удалось сбить аж 37 крылатых ракет и 55 дронов-камикадзе. Опять у них почти перемога. lol
    4. Sancho_SP Ранг пользователя
      Sancho_SP
      +5
      Сегодня, 09:53
      Странно только что начинают не с самого запада. Строго громить только машзалы с запада на восток. А восточная часть может еще и целая нам останется, хотя бы частично.
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        +7
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Sancho_SP
        А восточная часть может еще и целая нам останется, хотя бы частично.

        Сомнительно. Принцип "Так не доставайся же ты никому!" никто не отменял.
      2. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        +14
        Сегодня, 09:59
        А что там долбить на Западе?
        Ни заводов крупных, ни ГЭС.
        Одни деревни.
        1. Forcecom Ранг пользователя
          Forcecom
          +3
          Сегодня, 10:34
          Цитата: U-58
          А что там долбить на Западе?

          а вот не скажите, Днестровская ГАЭС - самая крупная в Европе, есть что там долбить, есть
        2. Кармела Ранг пользователя
          Кармела
          0
          Сегодня, 11:34
          Цитата: U-58
          А что там долбить на Западе?
          Ни заводов крупных, ни ГЭС.
          Одни деревни.


          Там ещё две АЭС.
          1. U-58 Ранг пользователя
            U-58
            0
            Сегодня, 12:44
            Во-во, по АЭС и жахнем. Это будет самое то, что надо.
            stop
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:10
        Больше года не было ударов по энергетике.Ну,чтож,лучше поздно,чем никогда.Поражает непоследовательность действий
        1. Звонарев Ранг пользователя
          Звонарев
          0
          Сегодня, 11:26
          Энергетика это еще и коммунальная сфера. Как заявляется, мы же не варвары, заморить мирное население не хотим, дожидались весны и тепла...
        2. stelltok Ранг пользователя
          stelltok
          -1
          Сегодня, 11:27
          Поражает непоследовательность действий

          Дело в нехватке мощностей. Вы же понимаете, что для того чтобы сделать ракету, надо много компонентов произвести, а на всё это требуется время.
        3. gmss Ранг пользователя
          gmss
          0
          Сегодня, 11:48
          последовательность в том, что х о х о л за год расслабился и рагрузил такие обьекты, отправив зрк в сторону лбс. теперь кочующие "пэтриоты и насамсы" придется вертать в зад.
          без электричества логистика и производство у них на время затормозится, потребление гсм увеличится кратно. как все починят (а смогут ли...) то необходимо повторить.
          зы. заметьте кстати, всю ципсу сегодня с утра как ветром сдуло))) компьютер без розетки не работает)))
      4. old64 Ранг пользователя
        old64
        +8
        Сегодня, 10:20
        По западной украине тоже били. Ивано-франковская и Винницкая область. "На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область)", благодаря удачному географическому расположению они постоянно работают на экспорт, а это валюта и закупка вооружений. Захидэнерго плачет горькими слезами. Зато экологию подправили. Город Бурштын один из самых загрязнённых городов окраины.
      5. Kolt27 Ранг пользователя
        Kolt27
        +1
        Сегодня, 10:44
        Вот и я об этом же написал в другой статье, а меня минусами забросали. Я тоже за то, чтобы квест на выживание начали с западных областей.
    5. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +17
      Сегодня, 09:54
      Нет электроэнергии = нет производства.
      Хороший вариант good
    6. nobody75 Ранг пользователя
      nobody75
      0
      Сегодня, 09:54
      Наконец - то!
      Воздушное наступление на энергосистему украины подорвет усилия по мобилизации!
      Харьков должен быть разрушен! И разрушение медленно но движется!
      С Уважением
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 11:37
        Цитата: nobody75
        Харьков должен быть разрушен!

        и что хорошего разрушать самый прорусский город с самой большой поддержкой РФ из существовавших городов Украины на 22.02? Да и вообще что за выражение- давайте разрушим Харьков? а что не Львов-рассадник нацизма? да и вообще, у нас что- задача города восточной Украины разрушать?
        Без Уважения
        1. nobody75 Ранг пользователя
          nobody75
          +2
          Сегодня, 12:04
          и что хорошего разрушать самый прорусский город с самой большой поддержкой РФ из существовавших городов Украины на 22.02?

          Видели в Белгороде "поддержку"... До сих пор прилетает. А базируются террористы в Харькове. И Харьковчане их кормят. Если разнести Харьков в щебенку - это сильно упростит ситуацию на доске. Зачем нам лишние сложности?
          С Уважением
          1. советник 2 уровня Ранг пользователя
            советник 2 уровня
            -2
            Сегодня, 12:16
            Цитата: nobody75
            А базируются террористы в Харькове. И Харьковчане их кормят.

            да? прямо с борщом приходят покормить голодающих? а я думал их полосатики через ГУР кормят.. и кстати, Вы вообще понимаете, что предлагаете геноцид, не стесняясь? чувак с усиками, с 20 века гордится Вами.. а размер Харькова Вы судя по всему не очень представляете.. как и то, что, как например у меня-у многих родственники и в Белгороде и в Харькове одновременно.. жители этих городов очень тесно связаны исторически и лично... а снесете его, тогда точно 99% населения 404т врагами станет и у них будет основание.. так что не Львов то с нациками разрушать?
            1. nobody75 Ранг пользователя
              nobody75
              +1
              Сегодня, 12:17
              а я думал их полосатики через ГУР кормят.. и кстати, Вы вообще понимаете, что предлагаете геноцид, не стесняясь?

              Вы карту видели? Или глобус украины? Поласатики - за океаном! А я предлагаю "ксеноцид", а не геноцид!
              С Уважением
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +23
      Сегодня, 09:56
      Смотрим за трафиком кто то должен исчезнуть сегодня из комментаторов по независимых от него причинам! lolНеужели порты Одесской области будут набирать грузчиков для погрузки зерновых в ручную.Ж/д Одесской области может быть заблокирована вагонами зерновозами.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 10:05
        Это точно , внимательно будем наблюдать , даже проанализирую ( про комментаторов) laughing
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +7
        Сегодня, 10:10
        У профессионалов песперебойники стоят и генераторы, они уже учёные, да большинство уже не с Украины работает.
        1. БойКот Ранг пользователя
          БойКот
          +2
          Сегодня, 12:08
          Нынешняя ципса мало похожа на профессионалов laughing Но частично сидят в европах, потому мы их ещё увидим. К сожалению.
      3. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +2
        Сегодня, 12:33
        Проще было бы флажки по IP адресам выставлять.
    8. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:57
      Хохлота должна жить в темноте и в постоянном жывотном страхе и мокрых шальварах.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -5
        Сегодня, 10:00
        Хохлота должна жить в темноте и в постоянном жывотном страхе и мокрых шальварах.
        Кого то Вы мне напоминаете...
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +5
          Сегодня, 10:07
          Ну так всё правильно. Как вы меряете, так и вам отмерено будет. Чего они желали России, то и должно с ними произойти.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -6
            Сегодня, 10:08
            Ну так всё правильно. Как вы меряете, так и вам отмерено будет.
            Я допустим против что бы Юг РФ превратился в Юго-Восток бывшей украины. Поэтому не нравится мне такая логика))
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              0
              Сегодня, 10:17
              Мне тоже особо не нравится, но она объяснима.
        2. Shumi2010 Ранг пользователя
          Shumi2010
          0
          Сегодня, 11:37
          нда, телик вещь хорошая... для промывки мозгов
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:37
            нда, телик вещь хорошая... для промывки мозгов
            Факт и не только телик. Телик в основном для стариков.
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 10:00
      В ходе ночного ракетного удара ВС РФ была выведена из строя значительная часть энергосистемы Украины, разрушены мощности ДнепроГЭС
      . "значительная часть"... добить все, что у них есть.
      Ах, да, АЭС, вроде как обесточивать нельзя... ну так заглушить все именно так, чего они добивлись с Запорожской АЭС.
      Почему именно нас это должно волновать??? Пускай их хоряева/партнёры волнуются!!!
    10. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 10:07
      Хутор почуял блэк аут и завыл про самый массовый налет на энергосистему незалежной.
      По поступающей информации ДнепроГЭС выведена из строя. Дамба и плотина целы.
    11. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +10
      Сегодня, 10:09
      Жалел Путин укров! Не выбивал зимой энергосистему , что-бы мирняк не помёрз и не разморозились трубы. Но вот уже весна пришла... ПОРА!!!
    12. flint Ранг пользователя
      flint
      0
      Сегодня, 10:10
      Хорошо бы это было сделать поздней осенью, чтобы они всю зиму без электричества посидели.
    13. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +3
      Сегодня, 10:11
      Неожиданно... Так бы недельку, да ежедневно smile Потом можно и ультиматум.
    14. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +15
      Сегодня, 10:12
      Итак прилеты ДнепроГЭС, Ладыженской ГРЭС, Змиевской ГРЭС и ТЭЦ, запылали энергообъекты в Львовской области! Впервые нанесен удар по сети уровня 750 Кв! Ряд областей европоспасаемой сейчас без света и воды. За два года это самая масштабная атака на объекты энергоинфраструктуры. Укры уже переходят с электро- на дизельные поезда. Но и дизель не вечен…Русские гуманные...дали хутору зиму пережить.
    15. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      +2
      Сегодня, 10:19
      Плотины враг будет уничтожать, как уже сделал. Это должно быть принято нашим военным руководством как условия задачи освобождения русских земель.
    16. megadeth Ранг пользователя
      megadeth
      +2
      Сегодня, 10:25
      Утренний МРАУ по укрофашистам, как бальзам на душу, ждём скорого продолжения!!! good
    17. Горный стрелок Ранг пользователя
      Горный стрелок
      +3
      Сегодня, 10:26
      Вот так бы каждый день! И вместо физзарядки! Мощно получилось.
    18. old64 Ранг пользователя
      old64
      +3
      Сегодня, 10:27
      Декоммунизация идёт полным ходом. Всё, что было построено СССР.
    19. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 10:28
      Это нужно было сделать год назад. А не палить ракеты на второстепенные трансформаторные будки, которые хо.хол быстро восстановил.

      И опять не сносим инфраструктуру Киева.

      Однако, наш ответ скорее напоминает шлепок ладонью по попке нашалившему поцу. А пора бы уже и башку отрывать дебилу.
    20. nectarkill
      nectarkill
      +2
      Сегодня, 10:28
      Как же мы этого давно ждали, представляю какое сейчас отчаянье на Украине. Если ждали тепла чтоб не заморозить население это жирный минус нашим генералам, мне жизни наших солдат дороже, все должно идти на победу, а не думать о неудобстве врага.
    21. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 10:29
      Строила Советская власть строила....уже и электричества столько 404м не нужно ...
    22. Taskhyl
      Taskhyl
      -7
      Сегодня, 10:29
      Надо долбить по ОРУ АЭС! Вот тогда будет какой-то толк. А так всего лишь мелкие укусы
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 10:43
        возьми палку и себе подолби голову))) может умные мысли появятся))))
    23. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 10:42
      Гаснет лампочка Ильича...
      А не надо было его трогать!
      Кстати, интересно...
      Можно ли считать этот удар первым решением НОВОГО Верховного, получившего на то полномочия (87%) от своего народа?
      Думаю - да. good
    24. Victal Ранг пользователя
      Victal
      -3
      Сегодня, 10:43
      Предлагаю сносить мосты и плотины одну за одной при помощи подводных дронов, спускаемых вниз по Днепру из РБ
    25. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      -2
      Сегодня, 10:51
      Можно было и раньше этим заняться. Ну так лучше поздно чем никогда.
    26. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 10:52
      как приятно читать с утра, что у украинцев очередная мегазрада. Ничего страшного - будут без благ цивилизации - ближе к природе
    27. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 10:54
      Надеюсь, что туда ещё добавят, когда хххлы будут суетиться над устранением последствий.
    28. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 11:04
      Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам противника и энергоинфраструктуре Украины

      Весна началась, земля сохнет, пора подготавливать серьёзное наступление.
    29. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 11:06
      надо РФ продолжать тылы сносить противника !
    30. День победы Ранг пользователя
      День победы
      -1
      Сегодня, 11:07
      Корректируемые бомбы на фронте вынудили снять ПВО с объектов вот и раз))). А ещё 3т на подходе!
    31. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:33
      на первом и третьем снимках дым и незначительный огонь на территории машинного зала, но основное пламя вне зала - где то на плотине, что же там может так гореть??
    32. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 11:48
      Какой то нетривиальный сбой незаурядного кондиционера...
      "А нас то за шо?"
    33. Костадинов Ранг пользователя
      Костадинов
      -1
      Сегодня, 11:55
      В ходе ночного ракетного удара ВС РФ была выведена из строя значительная часть энергосистемы Украины, разрушены мощности ДнепроГЭС

      Украинская електроенергетика ето прежде всего АЕС которие никто не атакует.
      1. Andy_nsk Ранг пользователя
        Andy_nsk
        -1
        Сегодня, 12:11
        Я думаю, что АЭС никто и не собирается атаковать, зачем нам второй Чернобыль? Достаточно разнести высоковольтные подстанции рядом с АЭС... но даже их почему-то не трогают!?
    34. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 12:09
      Если рассчитывают, что ВСУ прекратят обстреливать Белгород, то зря - вна Украине к такому уже привыкли, ещё со времён Суровикина.
    35. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 12:09
      ДнепроГЭС находится не в области, а прямо в городе Запорожье. Первая крупная ГЭС первых советских пятилеток. Видел я её плотину ещё в советское время на студенческой практике. Красивая была. Понимаю, что жалеть нельзя, она на небратьев работала, в том числе и на их ВПК (в Запорожье раньше была мощная промышленность).... а сердце всё равно ёкнуло... Эх, после ВОВ восстанавливали, и теперь, видимо, будем восстанавливать... Если всё пойдёт как надо!

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