Названы сроки передачи в боевой состав флота восстановленного после пожара корвета «Проворный» проекта 20385

12
Названы сроки передачи в боевой состав флота восстановленного после пожара корвета «Проворный» проекта 20385

Восстановленный после пожара корвет проекта 20385 "Проворный", достраиваемый на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, будет готов к передаче в состав флота в следующем году. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

На данный момент "Проворный" достраивается, в скором времени на него заселится экипаж, который уже сформирован и сейчас проходит обучение по эксплуатации корабля в Объединенном учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Затем корабль пройдет все необходимые испытания, включая государственные и к лету следующего года войдет в боевой состав ВМФ РФ. Как ранее уже сообщалось, корвет отправится служить на Камчатку, где войдет в состав соединения кораблей Охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России.



Передача корвета "Проворный" планируется в 2025 году. Уже к лету следующего года восстановленный после пожара корабль будет готов к сдаче заказчику, пройдет заводские и ходовые испытания

- приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете "Проворный", находящемся на "Северной верфи", вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. На сегодняшний день корабль полностью восстановлен, он получил новую надстройку и будет сдан без снижения эксплутационных характеристик.

Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий". Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:55
      Надеюсь виновники пожара понесли соответствующую отаетственность.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 10:13
        желательно спускать корабли на воду вообще без огласки
        т.к. это тема по противодиверсионным подразделениям и ПВО С-Петербурга
        нужно прямо на Северной верфи разворачивать ЗРК Тор-М2 на 50 метровых ЖБ-вышках
        чтобы можно было перехватывать те же управляемые 120-мм мины КМ-8 Грань и всякие ФПВ-дроны прорвавшиеся через заслон РЭБ
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 10:35
          Корабль достраивается и будет сдан флоту без снижения боевых (эксплуатационных) характеристик...

          А без "снижения" это как, до следующего пожара, но уже по причине поражения морскими дронами...??? «Проворный» — корвет с управляемым ракетным вооружением, которое в войне с дронами бесполезно... Может всё таки увеличим боевые характеристики и что-нибудь антидроновое на него поставим - РЭБы, ЗРК, пулеметы и так далее...??? Спецам виднее...
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 10:37
            С-Петербург защищен защитной дамбой - так что БЭКи не проскочат
            1. berlaga2005 Ранг пользователя
              berlaga2005
              +1
              Сегодня, 10:46
              Вот и Крымский мост надо дамбой защитить. Хотя бы временной из щебня, лет 5...10 простоит.
    2. Alex 22 22
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 09:59
      Какая скорость постройки! Всего то 11 лет! Корвет!
    3. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      -1
      Сегодня, 09:59
      Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий". Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.

      Вроде и по водоизмещению на год-полтора максимум, а строят десяток лет с хвостиком.
      Что в царской России долго строили, что и сейчас. sad
      Только ракеты и подводные лодки как пирожки печём.
      1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
        Медведев_Дмитрий
        -1
        Сегодня, 10:14
        " Мы будем делать ракеты, как Америка колбасу." wink
      2. Ksavier Ранг пользователя
        Ksavier
        -3
        Сегодня, 10:38
        О чем вы? Посмотрите скорость строительства подлодок в СССР и сейчас. Подлодки тоже штампуем теперь как в царской россии. Чему удивляться? Наше богоспасаемое правительство всеми силами стремиться обратно туда, где хруст французской булки, балы и юнкера. Новости посмотрите.
      3. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        -3
        Сегодня, 10:45
        Цитата: К-50
        Что в царской России долго строили, что и сейчас.

        В царской России строили одновременно по несколько крейсеров по 10-15 т. тонн, и долго это было лет пять. От сегодняшних сроков постройки кораблей в 10 раз меньше по водоизмещению отсталые верфи тех времён отличаются в сильно лучшую сторону. В общем как бы не работали плохо в РИ, сейчас всё хуже на порядки. И это мы не говорим про адмиралов...
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:10
      Корпус пострадал но не кретично,рубка не стекла ниже главной палубы.Это проблема всех военных кораблей в мире.Цена за малозаметность.
    5. belost79 Ранг пользователя
      belost79
      +2
      Сегодня, 10:11
      Работника завода, который первый заметил пожар и сообщил пожарным, потом доооолго таскали по особым отделам. Если на верфи что-нибудь загорится, все будут теперь шарахаться подальше и в пожарку звонить не будут))))
      К сожалению, это не шутка

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»