Названы сроки передачи в боевой состав флота восстановленного после пожара корвета «Проворный» проекта 20385
Восстановленный после пожара корвет проекта 20385 "Проворный", достраиваемый на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, будет готов к передаче в состав флота в следующем году. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
На данный момент "Проворный" достраивается, в скором времени на него заселится экипаж, который уже сформирован и сейчас проходит обучение по эксплуатации корабля в Объединенном учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Затем корабль пройдет все необходимые испытания, включая государственные и к лету следующего года войдет в боевой состав ВМФ РФ. Как ранее уже сообщалось, корвет отправится служить на Камчатку, где войдет в состав соединения кораблей Охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России.
- приводит ТАСС слова источника.
Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете "Проворный", находящемся на "Северной верфи", вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. На сегодняшний день корабль полностью восстановлен, он получил новую надстройку и будет сдан без снижения эксплутационных характеристик.
Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий". Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.
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