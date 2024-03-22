Премьер-министр Венгрии на фоне неудач ВСУ допустил вероятность отправки войск НАТО на Украину через три месяца

47
Премьер-министр Венгрии на фоне неудач ВСУ допустил вероятность отправки войск НАТО на Украину через три месяца

Западные страны действительно могут отправить на Украину свои воинские контингенты. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению главы венгерского правительства, войска НАТО в перспективе могут оказаться на территории Украины. Произойти это может уже через три месяца, считает Орбан.



Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием

- подчеркнул премьер-министр Венгрии.

В качестве примера Орбан привел историю с поставками вооружений и военной техники из ФРГ на Украину. В самом начале конфликта Берлин отказывался поставлять Киеву «летальное» вооружение, ограничиваясь поставками защитной амуниции, медицинского оборудования и так далее. Затем начались поставки вооружений, танков Leopard, а сейчас уже активно обсуждается и перспектива поставок дальнобойных ракет.

Возможность ввода войск НАТО на Украину связана с тем, что ВСУ проигрывают на поле боя. В интернете уже появилась информация, что посетивший Киев советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отвод украинских войск к реке Днепр. По мнению Салливана, такой ход необходим Украине для сохранения потенциала своих вооруженных сил.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, посетивший вчера украинскую столицу, призвал киевский режим к дополнительной мобилизации. Он считает, что это потребуется для пополнения несущей сильные потери действующей армии.

Таким образом, представители Запада, оценивая реальное положение ВСУ на фронте, очень обеспокоены, и в этой связи нельзя исключать самые разные ходы, вплоть до отправки войск если не НАТО как организации, то отдельных европейских стран.
  • kremlin.ru
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:23
    Венгрия как страна НАТО предоставит сухопутные коридоры на Украину для войск?
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 10:28
      А какие причины, возможности, у правительства Венгрии, этому противится?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 10:43
        Западные страны действительно могут отправить на Украину свои воинские контингенты. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

        Орбан прекрасно понимает, что НАТО всё равно попробует спасти ВСУ( в него уже столько вложено) открыто вмешавшись в этот конфликт... Ну а нам нужно забыть про любые "красные линии" и про любые ограничения уже сейчас и наглядно показать сторонникам такой "помощи" ВСУ с чем они столкнутся вторгнувшись...Думаю даже разовое применение тактического ЯО остудило бы западные безответственные головы европейских политиков... am
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:49
        Цитата: rocket757
        А какие причины, возможности, у правительства Венгрии, этому противится?
        Гибель своих военнослужащих и перенос военных действий на территорию Венгрии
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:57
          Все это очень не понятно и ставить себя на место тех, других, третьих, дело бессмысленное.
          Политики, у многих из них по семь пятниц на неделе!
        2. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Сегодня, 11:23
          Предоставление прохода иностранных войск по своей территории не ведёт к конфликту. Пример Белоруссии в 2022-м
        3. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          0
          Сегодня, 11:50
          Цитата: Голландец Михель
          Цитата: rocket757
          А какие причины, возможности, у правительства Венгрии, этому противится?
          Гибель своих военнослужащих и перенос военных действий на территорию Венгрии

          У нас есть 5-7 миллионная армия для этого?
      3. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 11:21
        Цитата: rocket757
        А какие причины, возможности, у правительства Венгрии, этому противится?

        Закон "Воронки боевых действий" всегда затягивал в свой круговорот другие страны, а не наоборот.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:02
          Приветствую soldier
          Ситуация такова, что некоторые надеятся отсидется в стороне... авось пронесёт мимо.
          Как оно случится на самом деле... кто может сказать, хоть примерно, с высокой долей вероятности???
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 10:29
      Какой в этом смысл? У Венгрии граница с 404 небольшая, а Орбан мужик неглупый, предпочтёт нейтралитет даже в составе НАТО. Думаю, что его слова - свое рода инсайдерский слив планов запада для нас. Чтоб мы были готовы к планам НАТО отстоять хотя бы часть окраины. Кто-то же должен долги и кредиты отдавать.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 11:19
        Таки он и говорит, что сначала, якобы , планы, а через месяц два три свершившееся событие! Приводит аналогию с поставками натовской техники!
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:30
      Цитата: tralflot1832
      Венгрия как страна НАТО предоставит сухопутные коридоры на Украину для войск?

      Через Венгрию вооружения не поставляются. Поставки идут через Польшу и Румынию.
      Опять Восточный Вал на Днепре собрались строить? В прошлый раз не помогло.
      Депутат Толстой дал интервью французскому журналисту: на французском языке объяснил ему, что ВСЕ французские военнослужащие, размещённые на Украине, будут уничтожены. am
      Совершенно чёткий и однозначный ответ. Если у французов много солдат, то они их могут отправить к Бандере транзитом через Украину. am
    4. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 10:38
      А куда они денутся. sad Будут как те мыши плакать, но кактус есть.
    5. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +4
      Сегодня, 10:41
      В перевозке военных грузов Венгрия отказала, полагаю не позволит и военным идти на Украину через свою страну. Но Польша, Румыния, они всегда готовы, тем более что наметили себе уже куски Украины.
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 10:26
    Навивает Летова
    ...И всё идёт по плану
    Всё идёт по плану...
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:26
    Премьер-министр Венгрии на фоне неудач ВСУ допустил вероятность отправки войск НАТО на Украину через три месяца
    . НАТО шка, это воля/желания полосатиков!
    Они с удовольствием постоять в стороне, когда прочие полезные дурни начнут убиваться где то там, за океяном...
    Сколько тех полезных дурней в гейропе, поди сосчитай??? Кто ж знал/предпологать, что гальского петушка так пробьёт на всякую дурь??? Вроде ничего не предвещало....
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:28
    "Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием"- подчеркнул премьер-министр Венгрии.
    Потому, что...
    1. Аппетит приходит во время еды. (нар.мудрость)
    2. Безнаказанность порождает вседозволенность (нар. мудрость)
  5. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 10:30
    Поподробнее: Стран Нато или НАТО....типа КФОР?
  6. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +7
    Сегодня, 10:32
    Orban le seul dirigeant Européen qui semble avoir un cerveau !
    Les autres sont maintenant comme des enfant qui perdant aux échecs et sont prêt à détruire le jeux ( le monde) pour que leur défaite ne soit pas visible...

    Орбан, единственный европейский лидер, у которого, кажется, есть мозги! Остальные сейчас как дети, которые проигрывают в шахматы и готовы разрушить игру (мир) так, чтобы их поражение не было видно...
    1. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +1
      Сегодня, 10:54
      Орбан разумно мыслит, а его записали в друзья Путина, хотя он отстаивает интересы своей страны.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:34
    войска НАТО в перспективе могут оказаться на территории Украины
    Западу "кровь из носа" необходимо исправлять сложившуюся ситуацию на ЛБС и для этого они могут пойти на любые меры вплоть до ввода своих войск. Мотивацию для этого придумают, а скорее всего уже придумали. И конечно в "бой" пошлют европейцев. В этом случае России необходимо будет отвечать сразу и болезненно для тех кто войдет. В данном случае на кону будет стоять безопасность самой России.
    1. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: rotmistr60
      В этом случае России необходимо будет отвечать сразу и болезненно для тех кто войдет.

      Сразу уничтожить США и Англию , после этого европейцы сбегут с поля боя . Особенно семейки Рокфелеров , Морганов , Ротшильдов , Гейтцов ... Обозначив их местонахождения , как центры принятия решений . Не думайте , что правительства и президенты стран G7 ,что то решают . Они марионетки в руках кукловодов . Уничтожать нужно подстрекателей , а потом уже спросить у "шестерок" - Вы за мир? hi
  8. LeutnantTom Ранг пользователя
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 10:34
    ФАБы и Ко и российские дроны наверное этого уже ждут!
    При условии, что Шойгу снова не допустит тактических и стратегических ошибок!
    Если войска НАТО переступили границу, то им надо немедленно познакомиться с ФАБ и Ко! И интенсивный и масштабный.
    И не ждите, пока войска НАТО выйдут на фронт!
  9. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    +4
    Сегодня, 10:35
    Всё к тому и идёт, начали с касок, бронежилетов, бинтов, дошли до химоружия, танков, дальнобойных ракет и ПРО. Теперь летят эти ракеты на Россию и это уже становится нормой.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Отшельница
      начали с касок, бронежилетов, бинтов, дошли до химоружия
      Вот надо было и отвечать сразу же, как только начали wink
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        +1
        Сегодня, 11:04
        При чем жёстко . Сказал сделал ... А не вот это вот сопли жевать как его все обманули. Дожевался
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 11:13
          Цитата: FoBoss_VM
          При чем жёстко

          Какую жёсткость вы бы предложили? Скинуть ядрёную бомбу на Варшаву или Лондон?
          1. fif21 Ранг пользователя
            fif21
            0
            Сегодня, 12:30
            Цитата: nik-mazur
            Скинуть ядрёную бомбу на Варшаву или Лондон?

            На Лондон и Фашингтон и не одну , и не ядерную , а нейтронную . wassat
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 11:12
        Цитата: Голландец Михель
        надо было и отвечать сразу же

        И ка бы вы ответили, будь у вас такая возможность?
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 11:15
          Цитата: nik-mazur
          И ка бы вы ответили, будь у вас такая возможность?
          А возможностей ответить поле непаханное. Включите голову
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Голландец Михель
            возможностей ответить поле непаханное. Включите голову

            Ну, вы ведь свою голову уже включили? Что вам мешает поделиться результатами и хотя бы тезисно обозначить это непаханое поле?
  10. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 10:37
    Венграм тоже хочется кусочек оторвать от жирного пирога... венгерские Карпаты...момент ждут... после интервенции НАТО дербанить незалежную будут сильно.
  11. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +2
    Сегодня, 10:57
    Дед самоход ведёт Зелькина за собой на поводке в могилу.

    Россия и уКраина якобы были на пороге начала разумных переговоров ещё до того, как произошла «военная деградация Зеленского».

    Руководство США выдвинуло ультиматум Зеленскому, потребовав не вести никаких мирных переговоров с Россией, в противном случае Вашингтон пригрозил Киеву отменить выделение $45 млрд «невоенных средств», утверждает американский журналист Сеймур Херш.

    Президент США Джо Байден сделал ставку на то, чтобы противостоять «российской угрозе НАТО», он не изменит курс даже при том, что «конец неизбежен», говорится в статье журналиста.

    «У Украины нет пути к победе, и закончится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернёт национальную жемчужину, то есть Харьков...»
  12. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    +2
    Сегодня, 11:05
    К сожалению, грядет что-то большое. ВМС США высадили в греческом порту Александруполис в общей сложности около 3000 единиц техники, включая боевые машины пехоты Bradley, JLTV, различные типы MRAP и танки M1 Abrams.
    Затем оборудование отправится в Румынию.
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Mедвежонок
      ВМС США высадили в греческом порту Александруполис в общей сложности около 3000 единиц техники

      Не пользуйтесь инфопомойками, типа Авиа.про. Ну, или хотя бы проверяйте инфовбросы:

      Грузовой корабль Военно-морских сил США Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки бронемашин в рамках военного усиления НАТО в Европе, сообщает портал Enikos.
      «С корабля были выгружены танки Abrams, БМП Bradley и бронеавтомобили Joint Light Tactical Vehicle (JLTV)», – говорится в публикации.

      Явно не три тысячи:
  13. aleks.29ru Ранг пользователя
    aleks.29ru
    +1
    Сегодня, 11:07
    Под каким соусом они входить собираются? По приглашению нелегитимного Зе, к тому времени, или как интервенты?
  14. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 11:09
    Джейк Салливан рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отвод украинских войск к реке Днепр

    По-умному, год назад надо было укровойска за Днепр отводить, но кто же на Западе и тем более вна Украине думает – им же пекло и свербело дойти до Крыма.
    А сейчас уже поздно пить Боржоми...
  15. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    0
    Сегодня, 11:22
    Полагаю, Одессу нам взять не дадут. Максимум Харьков осилим.
    Та часть Днепра будет за ними. Только как дальше жить, ждать пока укры снова войско соберут для похода на нас? И регулярные обстрелы терпеть?
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 11:32
      Остаётся надеяться что мы их опередим
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 12:35
        Цитата: Я свой
        Остаётся надеяться что мы их опередим

        Сомнения у меня большие , по поводу наших "гуманистов" . Хотелось бы ошибиться . hi
  16. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 11:23
    ФАБ-3000 уже подоспели, наступает время РДС.
  17. salat Ранг пользователя
    salat
    0
    Сегодня, 11:29
    Если французы решат заменить тех кто на границе с Белорусами стоит, в момент обмена накрыть Искандерами кассетными, вот это я понимаю будет посыл и тем и другим, что вна делать нечего!
    И кса почему туда ничего не летит? Всшники там пупки греют безнаказанно
  18. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 12:12
    Цитата: nik-mazur
    Явно не три тысячи:

    Ну вот взяли обломили человека...а он всего лишь пару ноликов дописал для дела...мог бы еще нолик для счастья добавить. smile
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: Леха с Андроида.
      он всего лишь пару ноликов дописал для дела

      Да, он не сам – это авиа.про, как обычно набросило на вентилятор.
      1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 12:26
        Авиа конечно помойка...пользоваться информацией с этого сливного бачка вредно для мозгов.
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 12:29
          Цитата: Леха с Андроида.
          Авиа конечно помойка

          Но при этом почти семьсот тысяч подписчиков, что удивляет и даже несколько пугает...
  19. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 12:14
    Потихоньку начинают в СМИ двигать тему о введении войск... В качестве миротворцев скорее всего. "И волки сыты и овцы целы" smile

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»