Премьер-министр Венгрии на фоне неудач ВСУ допустил вероятность отправки войск НАТО на Украину через три месяца
Западные страны действительно могут отправить на Украину свои воинские контингенты. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По мнению главы венгерского правительства, войска НАТО в перспективе могут оказаться на территории Украины. Произойти это может уже через три месяца, считает Орбан.
- подчеркнул премьер-министр Венгрии.
В качестве примера Орбан привел историю с поставками вооружений и военной техники из ФРГ на Украину. В самом начале конфликта Берлин отказывался поставлять Киеву «летальное» вооружение, ограничиваясь поставками защитной амуниции, медицинского оборудования и так далее. Затем начались поставки вооружений, танков Leopard, а сейчас уже активно обсуждается и перспектива поставок дальнобойных ракет.
Возможность ввода войск НАТО на Украину связана с тем, что ВСУ проигрывают на поле боя. В интернете уже появилась информация, что посетивший Киев советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отвод украинских войск к реке Днепр. По мнению Салливана, такой ход необходим Украине для сохранения потенциала своих вооруженных сил.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, посетивший вчера украинскую столицу, призвал киевский режим к дополнительной мобилизации. Он считает, что это потребуется для пополнения несущей сильные потери действующей армии.
Таким образом, представители Запада, оценивая реальное положение ВСУ на фронте, очень обеспокоены, и в этой связи нельзя исключать самые разные ходы, вплоть до отправки войск если не НАТО как организации, то отдельных европейских стран.
- kremlin.ru
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