МИД России: История с «исчезновением» принцессы Уэльской показывает «дефицит честности» у британских властей
События, связанные с якобы имеющим место «исчезновением» принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, демонстрируют склонность властей Великобритании к распространению фейковой информации в своих интересах. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с официальным заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, выложенным на сайте ведомства.
Как утверждается в заявлении, Лондон окончательно превратился в эпицентр по производству фейков «в промышленных масштабах». Одним из них, судя по всему, и является история с исчезновением представительницы королевской фамилии.
- подчеркивается в сообщении МИД РФ.
Британские власти стали эксплуатировать теории заговора, только бы мировая общественность поверила в фейк об исчезновении принцессы из активной общественной жизни. Примечательно, что медицинское учреждение, в котором лечилась принцесса, уже начало расследование обстоятельств, при которых сотрудники больницы пытались заполучить личные медицинские данные представительницы королевской семьи.
Напомним, что Кейт Миддлтон - супруга наследника британского престола принца Уильяма. Поэтому подробности ее жизни так волнуют британское общество.
Напомним, что принцесса не появляется на публике более двух месяцев. Известно, что у нее были проблемы со здоровьем. Вероятно, с этим и связано ее «исчезновение», хотя теперь Лондон пытается манипулировать общественным мнением в своих интересах, используя для этого историю с «пропавшей принцессой».
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