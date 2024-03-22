МИД России: История с «исчезновением» принцессы Уэльской показывает «дефицит честности» у британских властей

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МИД России: История с «исчезновением» принцессы Уэльской показывает «дефицит честности» у британских властей

События, связанные с якобы имеющим место «исчезновением» принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, демонстрируют склонность властей Великобритании к распространению фейковой информации в своих интересах. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с официальным заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, выложенным на сайте ведомства.

Как утверждается в заявлении, Лондон окончательно превратился в эпицентр по производству фейков «в промышленных масштабах». Одним из них, судя по всему, и является история с исчезновением представительницы королевской фамилии.

Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона

- подчеркивается в сообщении МИД РФ.


Британские власти стали эксплуатировать теории заговора, только бы мировая общественность поверила в фейк об исчезновении принцессы из активной общественной жизни. Примечательно, что медицинское учреждение, в котором лечилась принцесса, уже начало расследование обстоятельств, при которых сотрудники больницы пытались заполучить личные медицинские данные представительницы королевской семьи.

Напомним, что Кейт Миддлтон - супруга наследника британского престола принца Уильяма. Поэтому подробности ее жизни так волнуют британское общество.

Напомним, что принцесса не появляется на публике более двух месяцев. Известно, что у нее были проблемы со здоровьем. Вероятно, с этим и связано ее «исчезновение», хотя теперь Лондон пытается манипулировать общественным мнением в своих интересах, используя для этого историю с «пропавшей принцессой».
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30 комментариев
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  1. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    +2
    Сегодня, 10:42
    Пропала собака.... (С) laughing
    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 10:46
      [Лондон окончательно превратился в эпицентр по производству фейков ]
      Мягко сказано! Лондон превратился в помойку, так будет вернее!
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:47
      Опять Петров и Баширов... Уж больно Петрову принцессы нравятся... laughing
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: Lev_Russia
        Опять Петров и Баширов... Уж больно Петрову принцессы нравятся... laughing

        Принцесса Новичка нанюхалась вместо кокаина. am laughing
    3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 11:19
      Пропала собака...
      ....во в в яблочко...щя флеш моб организуем
      ...щенок белоснежный, есть рыжие пятна, есть рыжие пятна...и кисточкой фост..
      поддержим комрады?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:42
    — А нам она каким боком? ...
    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 10:51
      Ну, есть мнение, что она из рюриковичей...
      Принцы абы на ком не женятся.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 11:40
      Она просто человек, с которым людоедский британский режим вполне мог сотворить непотребное. Человека жалко! Жалко красивую женщину, мать троих детей.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Olga Taschilina
        Жалко красивую женщину, мать троих детей.

        Она родила наследников и дальше Короне она не нужна .
        1. Olga Taschilina Ранг пользователя
          Olga Taschilina
          0
          Сегодня, 11:45
          Вот-вот и я о том же, люди для них - ничто, власть - всё. Такую красоту загубили.
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 11:53
        Вот я тоже не понимаю, Кейт-то что кому плохого сделала, что тут некоторые так злорадствуют ? Ау, может поделитесь, откуда такая злоба к ней ?
        1. Olga Taschilina Ранг пользователя
          Olga Taschilina
          0
          Сегодня, 12:26
          У Кейт отличный вкус и отменное, женски выдержанное поведение при дебиловатом муже. Она умнее своего дурачка Уильяма. И это видно и невооружённым глазом. Опять малолетним мальчишкам расти без матери. печально!
  3. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:43
    Не понял, причём тут британская принцесса. Она тайно отправилась в рядах наёмников на окраину и пропала безвести где-то в Авдеевке?
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 10:46
      Она тайно отправилась в рядах наёмников на окраину и пропала безвести где-то в Авдеевке?
      Скорее лечится от алкашки или наркомании, может от всего сразу.
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:46
    Да фиолетово что там с Кем-то(Кейт),как там Карлуша с его раком простаты ?Венки заготавливают?
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:48
      Цитата: tralflot1832
      Да фиолетово что там с Кем-то(Кейт),как там Карлуша с его раком простаты ?Венки заготавливают?

      Карлуша скоро к Бандере отправится, поэтому британская пресса и переживает куда пропала наркоманка-принцесса.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:53
        Да там много у королевского хранилища драгоценностей аферистов ошивается,может они уже тю тю.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:49
    Скотланд-Ярд подключали или обошлись частным сыском? "Исчезновение" принцессы как-то повлияло на международную политику? Единственно в Британии, где жизнь королевской семьи вызывает огромный интерес, это может послужить отвлечением внимания населения от чего-то не очень приятного для Лондона.
    1. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 11:43
      Отвлечения от политики не случится. Это не первое необычное исчезновение принцессы в этой королевской семейке. Душегубы они все там окаянные.
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 10:55
    Цитата: Lev_Russia
    Опять Петров и Баширов... Уж больно Петрову принцессы нравятся... laughing

    Да ну... Нет, конечно, на фоне англицких чистокровных скаковых, она очень даже ничего. Но с нашими близко не сравнить!
    Надеюсь, обЧество и особенно прекрасные дамы, присутствующие на ВО простят мою пятничную игривость crying! Опять же весна на улице...
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:57
    Плевать на нее! Да и на них на всех!
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:16
    Зачем нам тиражировать их бред?
    Что, кто то не знает, какая она брехливая, пакостливая, драная наглая кошка?
  9. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 11:17
    Бриты выставляют всё так будто бы в России народ "аж кушать не может", так переживает за королевскую семью ......успокойтесь сэры и сэрухи -они нам,мягко говоря,до лампочки....похоже,им то больше и нечего сказать,если только новых Скрипалей или Березовского с Литвиненко не откопают...
  10. barclay Ранг пользователя
    barclay
    0
    Сегодня, 11:19
    Кому же он у нас интересен, этот Скейт Мидлтон?!!!! wassat
    А про моральный облик бритишей давно все известно. Может быть этот "укол" нашего МИДа они и заметят, но от него они не покраснеют.
  11. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:26
    МИД России: История с «исчезновением» принцессы Уэльской показывает «дефицит честности» у британских властей
    а на не пофиг?!!!
  12. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:48
    "...«дефицит честности»..." - ох уж эти дипломаты .... Нет, чтобы написать прямо "брешут, как дышат, постоянно"
  13. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:51
    "Фейк, фейки" - русский язык забыли ? Есть слово "фальшь" и производные от него.
  14. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    0
    Сегодня, 11:54
    Никогда не понимал интереса к жизни "высшего света". Вообще фиолетово, что у них там. А Лондон всегда таким был, там со дна давно черти стучат.
    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:15
      Никогда не понимал интереса к жизни "высшего света".
      Ну... без этого... всё-равно, что...
      рассуждать о дифференциальных уравнениях, не изучив арифметики.
      Вы же не думаете, что целый МИД РФ занимается фигнёй, делая официальные заявления на эту тему?..
      1. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        0
        Сегодня, 12:21
        Вы же не думаете, что целый МИД РФ занимается фигнёй,
        Я в МГИМО не учился, и что, и главное как, говорить дипломатам, судить не буду. Сужу по результатам, которые они получают. В силу своего разумения, естественно.

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