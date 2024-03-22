FT: США потребовали от спецслужб Украины прекратить удары по топливно-энергетическому комплексу России

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FT: США потребовали от спецслужб Украины прекратить удары по топливно-энергетическому комплексу России

Удары украинских беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса России могут привести к росту мировых цен на нефть, что совсем не нужно Соединенным Штатам. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

Украинские спецслужбы получили запрет на удары по энергетической системе России от США. По данным британского издания, высокопоставленным сотрудникам СБУ и ГУР Украины посланы "неоднократные предупреждения". Вашингтон просто запретил бить по НПЗ и другой инфраструктуре, связанной с ТЭК. Правда, сделал это, прикрываясь заявлениями, что США якобы не одобряет любые удары по территории России.



Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России (...) Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов

- заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Отмечается, что ударами по российским НПЗ Зеленский хотел повысить затраты Москвы на военные действия, а также вынудить США одобрить выделение военной помощи. Однако, добился он совершенно другого, в США начали опасаться роста цен на нефть, поскольку мировые биржи очень нервно реагируют на сообщения об ударах. Хотя Россия и находится под санкциями, она остается одним из крупнейших экспортеров нефти. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре противника, которой пользуются и западные страны.

А вот по российским городам и мирному населению Украине бить никто не запрещает, это же никак не отразится на мировых ценах на нефть. К тому же, чем меньше останется русских, тем лучше будет англосаксам.
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    35 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +12
      Сегодня, 10:47
      Удары украинских беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса России могут привести к росту мировых цен на нефть, что совсем не нужно Соединенным Штатам.
      belay Байден, переживает за нашу весеннюю посевную? recourse
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +4
        Сегодня, 11:07
        Байден завуалированно снимает с США ответственность при применение ВСУ ракет ATACMS по российским НПЗ на дальности свыше 300 км
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +2
        Сегодня, 11:11
        Ну нам тоже следует сказать, что мы понимает беспокойство США по повышению у них цен на топливо laughing А дальше наши действия должны быть, как в басне Крылова "А Васька слушает, да ест" laughing
      3. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        +2
        Сегодня, 11:34
        Байден, переживает за нашу весеннюю посевную?

        Нет.
        Обычная игра слов.
        Делают одно(бомбят), говорят другое(нельзя бомбить).
        Перед выборами в США хотят показать себя зайками лужайками.
      4. Cartograf Ранг пользователя
        Cartograf
        0
        Сегодня, 11:43
      5. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 12:56
        "Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре противника, которой пользуются и западные страны."
        Вот, где собака порылась, вот, почему мы не бьем по НПЗ.
    2. Ив762 Ранг пользователя
      Ив762
      +10
      Сегодня, 10:49
      [quote...]в США начали опасаться роста цен на нефть...[/quote]
      Если б били по трубопроводам, танкерам, портам, или хотя б по вышкам. А НПЗ это переработка, да и есть их много и в других странах...
      В общем, корреляция как минимум слабая; более чем чтоб запад отказывался от удовольствия нагадить России.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 11:09
        так РФ уже как месяц ввела запрет на экспорт нефтепродуктов и диз. топлива - СВР работает
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +2
          Сегодня, 11:18
          вот цены на бензин от разных НПЗ на сегодня для оптовиков в РФ, еще и скидку дают 20%
    3. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +4
      Сегодня, 10:50
      Картина маслом - кукловод США управляет кровавым клоуном, НПО не бомбят, а по гражданским можно. Невероятно если прекратят бомбить НПО.
    4. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +1
      Сегодня, 10:51
      [/quote]1 час назад, ТАСС, Политика
      FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ
      ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Украины остановить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.


      Источник: nznp.ru
      Как указали собеседники издания, США предупредили Киев, что удары беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, как пишет FT, Вашингтон опасается, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую в том числе полагаются западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.

      «Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России», — приводит FT комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.[quote]


      Боятся за нефтепроводы. Американцы терять прибыль не хотят. Дружба дружбой с Украиной, а деньги врозь!
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:54
        Цитата: Тима
        «Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России»
        А оружие кто поставляет?
    5. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 10:51
      Да, уж! Это что же получается, что мы сами не можем защитить свои заводы? Требуется вмешательство штатов, что бы нас не обижали? Непонятно . Кто и что мешает нам уничтожить инфраструктуру вражеского бандеровского режима?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Вольноопределяющийся Марек
        Кто и что мешает нам уничтожить инфраструктуру вражеского бандеровского режима?

        США. Это же они говорят, что нужно бомбить, а чего делать нельзя.
        Если бы Россия действовала по своему сценарию, то на Украине ещё осенью прошлого года дальше Киева не было бы электричества, а из средств связи и коммуникаций были бы сигнальные флажки и телефоны-автоматы.
      2. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +1
        Сегодня, 11:27
        Кто и что мешает нам уничтожить инфраструктуру вражеского бандеровского режима?

        Я на этот вопрос не могу найти ответа с самого начала СВО request
      3. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 11:44
        Американцы отлично понимают, что пиар удары на производства не влияют, а на рост цен влияют, от чего Россия только выигрывает, если бы влияли они такого не заявляли, они пытались российскую нефтянку задушить прекрасно понимая, что это вызовет рост цен.
    6. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 10:51
      в США начали опасаться роста цен на нефть, поскольку мировые биржи очень нервно реагируют на сообщения об ударах.

      Значит убивать гражданских в Белгороде можно, главное НПЗ не задеть...??? Однако... сколько в этом гуманизма по американски... am
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +4
        Сегодня, 11:25
        Я удивляюсь, что у нас в России отказываются перенимать этот американский, с позволения сказать, гуманизм. Если бы в нашей политике было столько же цинизма, лицемерия и презрения к чужим жизням, на сколько мы были бы успешнее?
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:57
      Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов
      Зрада прилетела от куда в киеве не ждали. Лучший "друг и соратник" запретил Зеленскому пиарится на ударах по российским НПЗ.
    8. gabs Ранг пользователя
      gabs
      +1
      Сегодня, 11:05
      Надо смотреть кто собственники этих НПЗ. Причина скорее всего в них.
    9. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 11:05
      . США потребовали от спецслужб Украины прекратить удары по топливно-энергетическому комплексу России

      Зрада на зраде от повелителя. То деньги на войну в кредит, теперь вот по НПЗ нельзя стрелять и все в течении нескольких дней))).
    10. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 11:06
      Если США и "запретили" удары по НПЗ России, то причина немного в другом. США опасаются, что Россия будет "вынуждена" кардинально решать вопрос с Украиной. А это им не надо. США выгодно затягивание СВО. У них цель не только нанесение максимального ушерба России, но и развал экономик Франции и Германии.
    11. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +6
      Сегодня, 11:09
      Пока что результаты СВО приносят выгоду прежде всего США, и те естественно, не хотят, чтобы ситуация изменилась.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 11:39
        Цитата: С.З.
        Пока что результаты СВО приносят выгоду прежде всего США

        А вам не кажется это странным? Или наша власть находит преференции в подрывах нашей инфраструктуры при помощи вооружения из США?
        А может быть преференции в этом:
        1. С.З. Ранг пользователя
          С.З.
          0
          Сегодня, 11:52
          "А вам не кажется это странным? Или наша власть находит преференции в подрывах нашей инфраструктуры при помощи вооружения из США?"

          Я не удивляюсь. Какие были замыслы сказать уже трудно, но результат пока, увы, именно такой.

          Вот результаты выборов меня немного смущают - выходит, многим у нас это нравится.
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 11:09
      FT: США потребовали от спецслужб Украины прекратить удары по топливно-энергетическому комплексу России
      . Чуш полная!!!
      Это уже давно война без правил, ограничений с ИХ СТОРОНЫ!!!
      Тем более, говорить про какую то ОТВЕТКУ, с нашей стороны... большего идиЁтизма и представить нельзя!!! И ведь об том пишут, говорят, у нас на полном серьёзе!!!
      Вот что у тех деятелей в мозгах творится, они все ещё верят в какую то СВО!?
      Идёт война на уничтожение нашей государственности, нашего всего это надо принят и действовать только в такой парадигма!
      Наше дело правое, победа будет за нами!!!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 11:44
        Цитата: rocket757
        Это уже давно война без правил, ограничений с ИХ СТОРОНЫ!!!

        Без правил и ограничений пишется слово «чуш» с прилагательным полная, ибо:
        Мягкий знак после шипящих на конце слова пишется только у существительных женского рода 3-го склонения.
        Ь после шипящих на конце существительных пишется : ж.р., ед. ч., им. П.:
        ночь, вещь, рожь, мышь.
        не пишется : м.р., ед.ч., им.п.:
        мяч, лещ, нож, ковш.
    13. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:20
      Американские СМИ подают материалы по Украине только как средство межпартийной партийной борьбы за Президентской кресло.NYT например клеймит позором республиканцев - они на довольствии у Путина.Если бы не они - война давно бы была выиграна демократами.Нас вообще в расчёт не берут.
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:39
      Это вообще то делается по другому .США посылают в СМИ инфу, что арестованы счета ,домик и квартирка и могут быть изъяты ,как преступно нажитое.
      Кому надо ,тот поймет - хозяин не доволен
    15. Xocelolprox Ранг пользователя
      Xocelolprox
      +1
      Сегодня, 11:42
      У России два союзника - Орбан и Байден. Ну может хоть американский дед поможет.
    16. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Ив762
      В общем, корреляция как минимум слабая; более чем чтоб запад отказывался от удовольствия нагадить России.

      Там другая связь. Скорее опасения что товарищи хуситы могут внезапно найти что то ещё более точно "противотанкерное".
    17. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 12:00
      Хмм... В этом свете нынешние удары РФ по украинской энергосистеме выглядят конспирологически... smile США как третейский судья решает кому что атаковать, так получается...
    18. comradChe Ранг пользователя
      comradChe
      +1
      Сегодня, 12:04
      В новости прямым текстом говорится, что в этой ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ войнушке есть неписанные правила (а, скорее всего, писаные) , которые простому быдлу знать не надо (нефиг голову вверх пиднимати, копайся в дерьме, мало? ещё вы с рут). Ура-патриотам хочу сказать: Ждёте " перемен "??? Их НЕТ у "него" и НЕ будет. ТРЕПОТНИ на потеху "народа" сколько угодно, а вот дел....О-хо-хо, грехи наши тяжкие!
    19. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: comradChe
      В новости прямым текстом говорится, что в этой ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ войнушке есть неписанные правила

      Участие в ВМВ социалистического государства на одной из стороне не делает войну империалистической ? И там тоже неписанные правила были : боевые отравляющие вещества не применялись , например. Ну и да , обличительный комментарий это отлично , но я в очередной раз напомню : коммунисты СССР в итоге переродились в буржуазию. И винить надо только самих себя. Ах да , про то что "быдлу знать не надо ", много советская дипломатия доносила до народа ? Тоже нет. Так что идеализировать не стоит.
    20. Zacvasetskiy Ранг пользователя
      Zacvasetskiy
      0
      Сегодня, 12:57
      [censored] fool
      Воистину клоуны.

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