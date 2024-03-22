FT: США потребовали от спецслужб Украины прекратить удары по топливно-энергетическому комплексу России
Удары украинских беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса России могут привести к росту мировых цен на нефть, что совсем не нужно Соединенным Штатам. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.
Украинские спецслужбы получили запрет на удары по энергетической системе России от США. По данным британского издания, высокопоставленным сотрудникам СБУ и ГУР Украины посланы "неоднократные предупреждения". Вашингтон просто запретил бить по НПЗ и другой инфраструктуре, связанной с ТЭК. Правда, сделал это, прикрываясь заявлениями, что США якобы не одобряет любые удары по территории России.
- заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Отмечается, что ударами по российским НПЗ Зеленский хотел повысить затраты Москвы на военные действия, а также вынудить США одобрить выделение военной помощи. Однако, добился он совершенно другого, в США начали опасаться роста цен на нефть, поскольку мировые биржи очень нервно реагируют на сообщения об ударах. Хотя Россия и находится под санкциями, она остается одним из крупнейших экспортеров нефти. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре противника, которой пользуются и западные страны.
А вот по российским городам и мирному населению Украине бить никто не запрещает, это же никак не отразится на мировых ценах на нефть. К тому же, чем меньше останется русских, тем лучше будет англосаксам.
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