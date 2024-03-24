Экспедиция к предкам. Спорт, игры и танцы в Древнем Египте



Борцы. Роспись гробницы царедворца Хнумхотепа в Бени Хасане. Судя по этому изображению, он любил борьбу и увлекался этим занятием!

«И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла.»

Книга Бытие, 30:8



Роспись на стене гробницы фараона Тутанхамона в Долине Царей и находящийся в ней его золотой гроб... Изображения на стенах – фигуры богов, с которыми богу-фараону предстоит встретиться в загробном мире



Увеличенное изображение со сценами борьбы



Игра в мяч. Древнеегипетская фреска



Плетёный мяч. Новое царство. Династия XIX-XX. Дата: ок. 1295-1070 гг. до н. э. Поселение к северу от пирамиды, раскопки ММА. Материал: льняное волокно. Диаметр 6,3 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Древнеегипетские игроки в шахматы» (1879). Художник Лоуренс Альма-Тадема (1836–1912). Частная коллекция



Изображение из гробницы QV66. Царица Нефертари Меренмут (первая жена Рамсеса II) играет в сенет, ок. 1298-1235 годы до н. э. На этой фреске Нефертари играет с потусторонним миром, о чём говорят иероглифы в её верхней части. То есть эта сцена показывает нам царицу, которая пытается узнать свою судьбу. И победа в этой игре для неё будет означать преодоление всех трудностей, которые возникнут на её пути к счастливым «полям Иалу»



Лев и газель играют в сенет – фрагмент сатирического папируса периода Рамессидов (ок. 1150 год до н. э.). Британский музей



Сенет из фаянса фараона Аменхотепа III, 1390-1353 гг. до н. э. Бруклинский музей

Каким развлечениям предавались люди Древнего Египта, и был ли у них развит спорт? В наши дни он стал поистине массовым явлением и как занятие, вид досуга, и как зрелище. А вот как со спортом и играми обстояло дело в Древнем Египте?Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к настенным росписям на стенах египетских гробниц. У нас до сих пор люди всё больше помнят о пирамидах, причём обычно называют три самые большие, о чём им говорили в пятом классе средней школы, но как раз в них-то особо ничего интересного и нет. Чего не скажешь о тысячах (!) мастабах (гробницах) их придворных, которые являются важнейшим источником наших знаний о Древнем Египте. На их стенах были выбиты барельефы и нарисованы фрески с изображением не только богов, но и повседневной жизни египтян: праздники с пирами и танцами, охота, «трудовые будни», словом, всё то, что при жизни окружало владельца той или иной мастабы и было дорого ему как память. Найдены интересные фрески и на стенах гробниц фараонов, на стенах храмов, хотя, разумеется, «божественного» там намного больше, чем «мирского». Впрочем, это понятно и удивления не вызывает.Вот посмотрите, как мастерски, хотя и очень скупыми линиями, изображены поединки борцов на стене одной из мастаб в Бени Хасане. Как они вцепились друг в друга, и никто не желает быстро уступать противнику. Борцы как бы примериваются и оценивают силы противника.Но вот один из них, наверное, самый ловкий и проворный, схватил партнёра за ногу. И вот он уже приподнят на воздух и сейчас окажется на земле... Но не тут-то было. Требуется ещё одна короткая схватка, пока, наконец, одному из борцов не удаётся опрокинуть другого навзничь.Причём ударился он о землю так крепко, что даже не может сам идти, и его товарищам приходится уносить его на руках. Жёсткая борьба была у египтян, ничего не скажешь!А вот ещё одно древнее изображение, с забавной сценкой, рисующей весёлые игры детей. И находится она тоже на стене одной из гробниц V династии. Но мы уже знаем, что египтяне были вовсе не склонны придавать своим гробницам мрачный характер. И хотя о загробной жизни и не забывали, знакома им была и «Песня арфиста»…А вот посмотрите на то, как древние египтяне играли в мяч. Ей-богу, но нашему футболу до их игры очень далеко. Ведь египтяне играли в мяч парами, и при этом один игрок садился на плечи или на спину партнёра. И один бегал, а другой бросал и ловил мяч, хотя возможно, что игрок «лошадь» тоже мог его ловить и передавать его игроку «седоку». Обратите внимание, что, судя по одежде, на спинах у игроков «лошадей» сидят девушки в традиционных египетских платьях на лямках. И вот что интересно: это была игра вроде развлечения или же и впрямь что-то вроде спортивного состязания между командами? Но опять же, так просто на спину партнёру не сядешь. Нужна тренировка. То есть такая игра была довольно массовой и очень даже популярной.Помнится в школе, где я учился, популярной игрой на переменах был «рыцарский турнир»: один мальчик садился на спину другого, засовывал под мышкой швабру и… атаковал точно такого же «шваброносца» пытаясь «выбить из седла». Кончилась «забава» тем, что концом ручки швабры один мальчик поставил на щеку другому здоровенный шрам, оставшийся на всю жизнь, и эту «забаву» строго-настрого у нас запретили. Но в этой игре с мячом, понятно, что особо ничего опасного не было.А ещё, если уж мы заговорили о детских играх, археологи нашли множество детских игрушек, включая разрисованных деревянных кукол с подвижными руками и ногами, очень похожих на современных Панча и Джуди, деревянного крокодила, который мог открывать и закрывать пасть, игрушечных обезьян, слонов, кошек и многих других зверей. Нашли также и клетки для птиц, то есть их держали в домах, как и мы.Но вернёмся к игре в мяч. Помимо парной игры сосуществовало и нечто похожее на футбол. При этом мячи делали из кожи и папируса, а набивали их соломой, волосом и тряпьём. Ну а фрески из Бенихасанских гробниц показывают, что мечами ещё и жонглировали. На одной фреске изображена девушка: она жонглирует тремя мячами одновременно, а её подруга при этом ловит мяч, скрестив руки.А вот ещё одна забава, которую в переводе на современный язык можно было бы назвать художественной гимнастикой или, ещё точнее, живыми картинами. Две девушки слева изображают победоносного фараона и поверженного врага. Победитель занёс над его головою кулак. Враг молит о пощаде. «Под ногами», — называется эта живая картина. Она перекликается с известным и весьма распространённым славословием в честь фараона, которое гласит: «».Вторая роспись, помещённая рядом с первой, лаконично называется «ветер». Как она выразительна! Глядя на этих изящно согнувшихся девушек, из которых одна касается руками земли, вспоминаешь высокие травы и кусты, гнущиеся под напором ветра. Стоящая же прямо девушка с вытянутой рукой, возможно, символизирует дерево, которое ветра не боится.Много было в древнем Египте игр на меткость глаза, сообразительность, быстроту отгадывания, а также настольных игр. Юноши охотно состязались в стрельбе из лука и в метании дротиков в цель. Но были игры и попроще. На одной фреске явно изображена игра «угадай, кто тебя ударил». То есть это популярная в моё детство игра пришла к нам «оттуда». Вот оно как!К глубокой древности относится и появление игральных досок, разделённых на квадраты. В частности, в Египте была очень популярной игра сенет. Для которой был придуман специальный ящик для фигур, крышка которого одновременно служила игровым полем. Игровое поле было вытянуто в длину и имело 3х10 клеток. В одном углу в линию выстраивается пять фишек одного игрока, по диагонали – его соперника. Главной задачей игры является пройти всё поле по маршруту, напоминающему букву «Z», и первым поставить свои фишки на место фишек противника.Интересно, что было найдено два разных папируса, которые содержали описание одной и той же партии в сенет. То есть это что-то вроде практикума по игре. Начинается она на 15-й клетке доски и завершается на 27-й, на которой изображён иероглиф воды. То есть победитель «бросает» своего противника в «воду» и «топит» его и таким образом добивается победы. Самые древние фрагменты сенетоподобных досок были найдены в погребениях Абу Раваш времён I династии (3100-2900 гг. до н. э.). Самое древнее изображение сенета обнаружено на рельефах гробницы Хесира — смотрителя королевской библиотеки фараона Джосера — в Саккаре (III династия, около 2686 г. до н. э.).В период Древнего царства была распространена и другая настольная игра на круглой доске. На ней была изображена свернувшаяся спиралью змея. Игра велась с помощью маленьких фигурок львов и собак, которые насаживались на тело змеи, и с помощью разноцветных каменных шариков. Правила игры восстановить не удалось.Ну и, конечно – и об этом нам тоже рассказывают фрески – египтяне были страстными танцорами. Ни один праздник, ни одно значительное событие в личной и общественной жизни не обходились без зажигательных коллективных плясок и танцев, сопровождаемых пением и игрой на музыкальных инструментах. Танцоры обвивали себя лентами, украшали голову венками. Иные сплетали волосы в длинную косу, к концу которой привязывали небольшой шарик. При быстрых движениях такая коса причудливо извивалась, образуя красивые линии, подобно нашим сегодняшним гимнастическим упражнениям с лентами.