День штурманской службы ВВС России
24 марта в Российской Федерации отмечается День штурманской службы Военно-воздушных сил России. Это профессиональный праздник военнослужащих, без которых невозможно представить себе современную военную авиацию.
День штурманской службы ВВС – праздник молодой. Он был учрежден в 2000 году, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации № 370 от 2 августа 2000 года. Дата 24 марта была выбрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев распорядился создать Центральную аэронавигационную станцию (ЦАНС). Так в России появились авиационные штурманы, хотя изначально штурманов для флота начали готовить еще при Петре Великом – в Навигацкой школе.
В военной авиации штурманы выполняют важнейшие задачи. Их самая главная цель – выполнение боевого задания, в первую очередь – обеспечение воздушной навигации, хотя участвуют штурманы и в решении всех остальных задач, выполняемых военной авиацией – от нанесения авиаударов до десантирования военной техники и личного состава.
Несмотря на то, что современные самолеты давно используют сложнейшее электронное оборудование, профессия военного штурмана сохраняет свою востребованность и актуальность. Даже самые передовые самолеты все еще не обходятся без участия профессионалов высочайшего класса в управлении. При этом чем сложнее само оборудование, тем более высокий уровень профессионализма и квалификации требуется и от военного штурмана, с этим оборудованием работающего.
Функции современного военного штурмана не сводятся к сопровождению полета самолета из одной точки в другую. Современный штурман – специалист по боевому применению военной авиации, орт которого зависит выполнение боевых задач и нанесение наибольшего урона силам врага. Теперь штурманы управляют многофункциональными авиационными системами, которые выполняют боевые задачи.
Специальная военная операция ВС РФ против украинских формирований в очередной раз подтвердила важность профессии штурмана военно-воздушных сил. Сегодня военные штурманы с риском для жизни решают задачи в зоне боевых действий, входя в состав экипажей самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. В военных условиях штурман не имеет права на ошибку, и от его профессионализма, равным образом, как и личного мужества, зависит выполнение поставленной перед экипажем воздушной машины боевой задачи.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих военных штурманов ВКС России, ветеранов штурманской службы, всех причастных, с этой знаменательной датой. Отдельные поздравления – штурманам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции. Желаем отличной службы и отсутствия потерь!
- Министерство обороны Российской Федерации
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