День штурманской службы ВВС России

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День штурманской службы ВВС России

24 марта в Российской Федерации отмечается День штурманской службы Военно-воздушных сил России. Это профессиональный праздник военнослужащих, без которых невозможно представить себе современную военную авиацию.

День штурманской службы ВВС – праздник молодой. Он был учрежден в 2000 году, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации № 370 от 2 августа 2000 года. Дата 24 марта была выбрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев распорядился создать Центральную аэронавигационную станцию (ЦАНС). Так в России появились авиационные штурманы, хотя изначально штурманов для флота начали готовить еще при Петре Великом – в Навигацкой школе.



В военной авиации штурманы выполняют важнейшие задачи. Их самая главная цель – выполнение боевого задания, в первую очередь – обеспечение воздушной навигации, хотя участвуют штурманы и в решении всех остальных задач, выполняемых военной авиацией – от нанесения авиаударов до десантирования военной техники и личного состава.

Несмотря на то, что современные самолеты давно используют сложнейшее электронное оборудование, профессия военного штурмана сохраняет свою востребованность и актуальность. Даже самые передовые самолеты все еще не обходятся без участия профессионалов высочайшего класса в управлении. При этом чем сложнее само оборудование, тем более высокий уровень профессионализма и квалификации требуется и от военного штурмана, с этим оборудованием работающего.


Функции современного военного штурмана не сводятся к сопровождению полета самолета из одной точки в другую. Современный штурман – специалист по боевому применению военной авиации, орт которого зависит выполнение боевых задач и нанесение наибольшего урона силам врага. Теперь штурманы управляют многофункциональными авиационными системами, которые выполняют боевые задачи.

Специальная военная операция ВС РФ против украинских формирований в очередной раз подтвердила важность профессии штурмана военно-воздушных сил. Сегодня военные штурманы с риском для жизни решают задачи в зоне боевых действий, входя в состав экипажей самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. В военных условиях штурман не имеет права на ошибку, и от его профессионализма, равным образом, как и личного мужества, зависит выполнение поставленной перед экипажем воздушной машины боевой задачи.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих военных штурманов ВКС России, ветеранов штурманской службы, всех причастных, с этой знаменательной датой. Отдельные поздравления – штурманам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции. Желаем отличной службы и отсутствия потерь!
  • Министерство обороны Российской Федерации
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7 комментариев
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  1. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +2
    Сегодня, 21:35
    Мои поздравления нашим летчикам и чтобы колличество вылетов было равно кол-ву посадок. И успешного выполнения боевого задания!!!
  2. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 21:45
    Списали штурмана с лётной работы. Поехал он к жене на родину, в деревню. Жена просит председателя колхоза взять мужа на работу, председатель и спрашивает штурмана:

    -Что делать умеешь?
    -Карты читаю, трассы прокладываю, считаю хорошо.
    -Карты у нас только игральные, трасса одна до райцентра, а вот счетовод нужен. Видишь стадо коров в поле? Сосчитай!
    Штурман посмотрел на стадо, достал НЛ-10, пошуровал и говорит:
    -54.
    Проверили, всё верно.
    -А вон на горизонте большое стадо коров, сколько?
    Штурман глянул на стадо, взял НЛ-10, пошуровал и говорит:
    -327.
    Проверили, опять всё верно. Закусило колхозников, согнали всех своих коров, считай, говорят. Штурман взглянул, взял НЛ-10, пошуровал туда-сюда и говорит:
    -1243.
    Два дня перепроверяли, сбивались три раза, но оказалось всё правильно. Председатель:
    -Беру тебя на работу, но расскажи, как это у тебя получается?
    -Да ничего сложного, считаю количество сосков, делю на четыре и беру поправку на яйца.
    С праздником штурманы !!! Иногда интуиция лучше всякого прибора !!!good drinks
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 21:50
    Всех причастных с праздником!!! drinks
    Просыпается командир экипажа(летчики), смотрит в потолок. А он весь ободранный, кровати вокруг казенные, одеяла дырявые, мужики какие-то.
    - Штурман;
    - Я, товарищ майор;
    - Штурман где мы?
    - По-моему в вытрезвителе;
    - Ну на хрена мне такая точность, ты мне город скажи!!!
  4. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 21:54
    Голубая кровь среди авиаторов - штурманы. И ведут они себя подобающе. За это можно не любить, но это для тех кто в авиации ничего не понял.
    С ними есть неудобства, но без них как-то мимо, с ними надёжнее, напряжённее, но веселее.
    За вас господа навигаторы - ура!
  5. ada Ранг пользователя
    ada
    0
    Сегодня, 22:13
    Штурмана! С праздником!
    Мне ребята говорили, что и у вас на кораблях смогем, только немного времени освоить оборудование и порядок работы. Хорошо специалистов - штурманов готовили.
    Удачи!
  6. Fachmann Ранг пользователя
    Fachmann
    0
    Сегодня, 22:19
    "Штурманы — отродье хамское, но дело свое зело разумеют. А, посему — в кают-компанию их пущать и чарку давать вовремя!
    Во время абордажного же боя на верхнюю палубу не пущать, дабы они своим омерзительным видом не смущали христолюбивое воинство."
    Из указа Петра I, Императора Всероссийского
    С праздником, мужики!
  7. Акс Мэтт Ранг пользователя
    Акс Мэтт
    0
    Сегодня, 22:31
    Ангелов-хранителей Ангелам-воителям!!!

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