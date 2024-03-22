В Бердянске ликвидирован готовящий теракт агент военной разведки Украины
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Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру, очередной агент спецслужб Украины был выявлен в Бердянске Запорожской области. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
По имеющимся данным, сотрудники ФСБ вышли на след агента военной разведки Украины, готовящего теракт в Бердянске. Как оказалось, агентом оказался завербованный ГУР МО Украины гражданин России 1974 года рождения, причастный к ряду других преступлений. В частности, он участвовал в убийстве офицера ВС России осенью прошлого года с помощью заложенного взрывного устройства, а также неоднократно передавал своим кураторам в Киеве сведения о местах дислокации российских войск и правоохранителей.
Подозреваемы устроил тайник на кладбище и прибыл туда накануне выборов российского президента, чтобы достать оружие. При попытке его задержания стал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнем. На месте боя был обнаружен пистолет Макарова, а по месту жительства обнаружено самодельное взрывное устройство, с помощью которого и планировалось совершение теракта. Также был изъят телефон для связи с кураторами из Киева.
(...) предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России, 1974 года рождения (...) пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём
- говорится в сообщении.
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