В Бердянске ликвидирован готовящий теракт агент военной разведки Украины

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В Бердянске ликвидирован готовящий теракт агент военной разведки Украины

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру, очередной агент спецслужб Украины был выявлен в Бердянске Запорожской области. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По имеющимся данным, сотрудники ФСБ вышли на след агента военной разведки Украины, готовящего теракт в Бердянске. Как оказалось, агентом оказался завербованный ГУР МО Украины гражданин России 1974 года рождения, причастный к ряду других преступлений. В частности, он участвовал в убийстве офицера ВС России осенью прошлого года с помощью заложенного взрывного устройства, а также неоднократно передавал своим кураторам в Киеве сведения о местах дислокации российских войск и правоохранителей.



Подозреваемы устроил тайник на кладбище и прибыл туда накануне выборов российского президента, чтобы достать оружие. При попытке его задержания стал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнем. На месте боя был обнаружен пистолет Макарова, а по месту жительства обнаружено самодельное взрывное устройство, с помощью которого и планировалось совершение теракта. Также был изъят телефон для связи с кураторами из Киева.

(...) предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России, 1974 года рождения (...) пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём

- говорится в сообщении.

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    13 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 11:19
      Ну и славно что ликвидировали. Одним предателем меньше. good
      Всех их в расход (если только следствию не будут интересны для дальнейших оперативных действий)....
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: Nexcom
        Ну и славно что ликвидировали. Одним предателем меньше. good
        Всех их в расход (если только следствию не будут интересны для дальнейших оперативных действий)....

        Вот это правильно.
        По максимуму. am good
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 11:33
        Кстати да.... а то какое-то животное в зоопарке содержать всю жизнь никому не нужно.

        Считаю, что пока СК не введут за измену, будут гадить за 5тыр все кому не лень.
        1. dimy44 Ранг пользователя
          dimy44
          +2
          Сегодня, 11:40
          СК наврядли введут, а вот распространение в народе негласной команды живьем не брать может отрезвить некоторых желающих срубить денег.
      3. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 11:34
        А если будет интересен для следствия, то потом - при попытке к бегству!
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:36
          Повесить как Власова. Дешевле. Боеприпас пригодится на ЛБС.
    2. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      +2
      Сегодня, 11:25
      Когда нибудь снимут фильм и о действиях наших разведчиков и подполья на Украине... а пока, работайте братья. soldier
    3. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 11:31
      Вот это правильно - убийцу ликвидировать при задержании. А то наш гуманный суд даст 10 лет, а потом еще по УДО выйдет
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:35
        Цитата: BAI
        а потом еще по УДО выйдет

        Статья УДО, при терроризме не применяется
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:32
      При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован.
      Туда ему и дорога! Хоть на этого государству не придется тратиться в местах лишения свободы.
    5. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 11:39
      Интересно, за какую сумму граждане РФ продаются? За сто тысяч заливать зелёнкой бюллетени это де, билизм. Теперь 5 лет будут иметь с пожизненный клеймом. За полмиллиона долларов литак продался, но это хорошие деньги для России, а не жизни на Западе. Вероятно деньги это второе, первое готовность к предательству.
    6. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      0
      Сегодня, 11:42
      Всех ливерсантов,шпионов и прочих недругов в расход и никаких разговоров
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:57
      Ликвидировать, самое то...
      Знать такие кадры чего то важного не могут, судить и содержать их потом... зачем?

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