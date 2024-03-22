«Искандеры» и «Кинжалы» сбить не удалось: ВСУ отчитались о последствиях ночных ударов ВС РФ по украинским объектам

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«Искандеры» и «Кинжалы» сбить не удалось: ВСУ отчитались о последствиях ночных ударов ВС РФ по украинским объектам

Сегодня ночью и рано утром военная инфраструктура киевского режима опять подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Для ударов по украинским военным объектам и энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях, ВС РФ применяли ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Между тем, сообщили об атаках и воздушные силы Украины. Как и следовало ожидать, ВСУ опять отчитались об «уничтожении» большинства дронов и ракет, атаковавших украинские объекты. Так, по утверждению представителей воздушных сил Украины, ночью территорию страны атаковала 151 воздушная цель, 92 цели были сбиты.



Украинские военные заверяют, что из 63 беспилотников «Герань» (их называют «Шахедами») были сбиты 55, из 45 крылатых ракет – 35. В то же время, в этот раз представители ВСУ были куда скромнее в своих заявлениях. Теперь они уже не стали рассуждать о «сбитии» 100 из 90 ракет и тому подобное.

В командовании воздушных сил Украины признали, что ракеты «Искандер» и «Кинжал» сбить не удалось. Все 7 «Кинжалов» попали в цели, как и 12 ракет «Искандер». Кроме того, утверждается, что ВС РФ били по украинским объектам и 22 зенитными ракетами С-300, которые тоже попали в цели. Всего из 88 ракет, запущенных по территории страны, удалось сбить лишь 37 ракет – менее половины.

Интересно, с чем связана подобная «правдоподобность» сегодняшнего отчета воздушных сил Украины? Не исключено, что так Киев пытается выпросить у Запада новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, а бесконечными рассказами об «успехах» ПВО этого не добьешься.
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    25 комментариев
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    1. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +6
      Сегодня, 11:37
      Опять банки с огурцами закончились? Скумбрия сидя с Хилари на полном серьезе тогда вещала журналистам.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 11:38
        «Искандеры» и «Кинжалы» сбить не удалось: ВСУ отчитались о последствиях ночных ударов

        А чего так...??? До этого же всё скрывали и врать не уставали... Неужто скрывать стало бесполезно и правда наружу вылезла...???
        Вы же знаете, что лжете,
        Продолжая дальше врать…
        Ложь, в которой вы живете,
        Не мешает крепко спать…???
        Убаюкав свою совесть,
        Позабыв про всякий стыд,
        С упоением вы врете,
        Пока совесть крепко спит… am
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          +10
          Сегодня, 11:40
          А как скрыть что весь Харьков обесточен? Вот и пришлось признать.
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +2
            Сегодня, 11:46
            Они скоро на волов пересядут. Исорически- национальный вид транспорта,укров. И электроэнергии не требуется.. Шляпа из соломы,вышиванка, кнут, грудастые хо# лушки..... Красота и национальный колорит...))
          2. LIONnvrsk Ранг пользователя
            LIONnvrsk
            +1
            Сегодня, 12:05
            утверждается, что ВС РФ били по украинским объектам и 22 зенитными ракетами С-300, которые тоже попали в цели.
            Интересно, с чем связана подобная «правдоподобность» сегодняшнего отчета воздушных сил Украины?

            Ну, ясен пень, ПВО Окраины пытаясь сбить кинДжалы, привычно засадили по своим объектам и теперь стрелки переводят! yes
        2. mikh-korsakov Ранг пользователя
          mikh-korsakov
          +2
          Сегодня, 12:13
          Да нет. Это другое. Там дирижирует артист. Для украинской публики исполняется Марш Черномора. Типа "Нам Кинжалы нипочём, мы Кинжалы кирпичом..." Когда же надо поклянчить у хозяев средства ПВО исполняют Плач Ярославны. "Налетели злые вОроны, погасили наше солнышко, не поспать, не постирать, деток в школу не собрать". Но похоже, хозяевам этот концерт надоел. Хотя остались и энтузиасты, которые заявляют "Я теперь Наполеон...", но более осторожные шепчут " как бы не было нам худо..."
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +2
        Сегодня, 11:45
        Так весна ... подъели бабки соленья request
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Обычный
        Опять банки с огурцами закончились? Скумбрия сидя с Хилари на полном серьезе тогда вещала журналистам.

        Доблестное укроПВО вот такую победоносную картинку нарисовало, для пущей убедительности. Но никого не убедило. lol
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 12:56
          На мой взгляд, эффективность укропво зависит исключительно от "говоруна поветрянных сил" ! Недавно же нового поставили, а прежнего погнали (как-то маловато сбивать стал) и .... эффективность сразу повысилась ! Элементарно, аналитики и экпэрды, учитесь wink
    2. nPuBaTuP Ранг пользователя
      nPuBaTuP
      +4
      Сегодня, 11:37
      Неужто ракеты заканчиваются?)))
    3. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      -2
      Сегодня, 11:37
      Шутка слишком долго затянулась. Украине уже стоит сесть за стол переговоров с РФ и закурить трубку мира. Иначе обнуление не за горами.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:03
        Уже смысла нет. Кто то проиграв должен заплатить за весь банкет. Делить на две Украины уже никто не будет. Вроде как мода на заморозку конфликтов, переговоров в Женеве и тп как в старое доброе время, прошла.
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +7
      Сегодня, 11:38
      (их называют «Шахедами»)
      Так афторы новостей, вы сами то постоянно это не пишите yes
      что ВС РФ били по украинским объектам и 22 зенитными ракетами С-300, которые тоже попали в цели

      Можем, но смысл? Что у нас как всегда ракеты закончились, которые предназначены для этого? Это скорее всего все 404 с-300 упали на цели, пытаясь сбить кинжалы и искандеры laughing
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:39
      В командовании воздушных сил Украины признали, что ракеты «Искандер» и «Кинжал» сбить не удалось
      Что это с ними случилось или "постеснялись" из-за количества разрывов вызвавших пожары, которые наблюдало население?
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 11:40
      — А как там адмирал Бауэр?В бомбоубежище сидит или уже смылся? ...
    7. Fisherman Ранг пользователя
      Fisherman
      +2
      Сегодня, 11:40
      Из такого количества "сбитых ракет и Шахидов" укропы показали лишь один ролик с одной взорвавшейся в небе Геранью.
    8. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 11:45
      "...зенитными ракетами С-300, которые тоже попали в цели..." - своими по своим не мажут wink
    9. mavrus Ранг пользователя
      mavrus
      +1
      Сегодня, 11:46
      Опять какой-то бред про обстрелы ракетами С-300.
      Уже даже смеяться над этим не хочется.
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:10
        Меня этот вопрос тоже интересовал.
        И мне знающие люди из местного клуба пояснили, что ракеты С-300 вполне себе могут работать по земле.
        Тем более, что официально применение их в таком качестве не опровергается представителями МО.
        Хотелось бы знать Ваше мнение. Похоже оно отличается от того, что я слышал.
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 12:29
          Могут. По официальным данным на 5-40 км по баллистической траектории (до 200 км по аэродинамической цели). Откуда нужно стрелять, чтобы достать до Киева?
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 11:47
      "Правдоподобность" ВСУ обусловлена выбором нами целей удара и его последствиями.Западный капитал на Украине присутствует,не ради убытков.
    11. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      0
      Сегодня, 11:50
      Не исключено, что так Киев пытается выпросить у Запада новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, а бесконечными рассказами об «успехах» ПВО этого не добьешься.
      Можно подумать, что мнение бандеровцев как-то учитывается их хозяевами. Просто судя по последним сообщениям масштаб прилетов и разрушений просто не скрыть. Машзал Днепрогэса на кондиционер не спишешь.
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:52
      Интересно, с чем связана подобная «правдоподобность» сегодняшнего отчета воздушных сил Украины?
      . А причины есть и не одна!
      Во первых, темно... скорее всего и холодно, много где... а уж когда нечистоты попрут, там сям, будет не до победных реляций.
    13. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 12:01
      "Буданова в студию!"--- в Куеве ему уже и нимб вокруг головы нарисовали....к "святым" причислили..не спроста...
    14. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:07
      Интересно сегодня сталеплавильные мощности на Украине дали " козла" ?

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