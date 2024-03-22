«Искандеры» и «Кинжалы» сбить не удалось: ВСУ отчитались о последствиях ночных ударов ВС РФ по украинским объектам
Сегодня ночью и рано утром военная инфраструктура киевского режима опять подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Для ударов по украинским военным объектам и энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях, ВС РФ применяли ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Между тем, сообщили об атаках и воздушные силы Украины. Как и следовало ожидать, ВСУ опять отчитались об «уничтожении» большинства дронов и ракет, атаковавших украинские объекты. Так, по утверждению представителей воздушных сил Украины, ночью территорию страны атаковала 151 воздушная цель, 92 цели были сбиты.
Украинские военные заверяют, что из 63 беспилотников «Герань» (их называют «Шахедами») были сбиты 55, из 45 крылатых ракет – 35. В то же время, в этот раз представители ВСУ были куда скромнее в своих заявлениях. Теперь они уже не стали рассуждать о «сбитии» 100 из 90 ракет и тому подобное.
В командовании воздушных сил Украины признали, что ракеты «Искандер» и «Кинжал» сбить не удалось. Все 7 «Кинжалов» попали в цели, как и 12 ракет «Искандер». Кроме того, утверждается, что ВС РФ били по украинским объектам и 22 зенитными ракетами С-300, которые тоже попали в цели. Всего из 88 ракет, запущенных по территории страны, удалось сбить лишь 37 ракет – менее половины.
Интересно, с чем связана подобная «правдоподобность» сегодняшнего отчета воздушных сил Украины? Не исключено, что так Киев пытается выпросить у Запада новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, а бесконечными рассказами об «успехах» ПВО этого не добьешься.
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