Глава МИД Польши заявил, что приглашение Украины в НАТО может привести к войне против России

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Глава МИД Польши заявил, что приглашение Украины в НАТО может привести к войне против России

Несмотря на регулярные заявления киевских властей о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу, а также призывы к членам блока ускорить процесс вступления в него Украины, на Западе раз за разом дают руководству «незалежной» четко понять, что пока даже не рассматривают подобного варианта.

Так, сначала режиму Зеленского доходчиво объясняли, что воюющая страна не может быть принята в НАТО до тех пор, пока конфликт не будет исчерпан. Затем киевским властям и вовсе предложили некие весьма расплывчатые гарантии безопасности, договор о которых, к слову, уже подписан с ФРГ, Великобританией и Францией.



Между тем некоторые европейские политики все же поддерживают позицию президента Украины о скорейшем вступлении его страны в Североатлантический альянс. Более того, звучали даже предложения пригласить Украину в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе интервью Rzeczpospolita предупредил, что вышеупомянутый вариант может привести к войне против России.

Как заявил дипломат, Финляндия и Швеция, которые присоединились к блоку в прошлом и текущем году, получили гарантии безопасности от НАТО до официального объявления их членами альянса.

При этом со слов Сикорского, если пригласить Киев на июльском саммите и дать соответствующие гарантии Украине, которая находится в состоянии конфликта, то это может, как он выразился, «стать приглашением к войне с Россией».

По мнению главы МИД Польши, европейская общественность к такому варианту развития событий не готова.
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    11 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:33
      Глава МИД Польши заявил, что приглашение Украины в НАТО может привести к войне против России

      Почему может...??? Приведёт... И вам (Западу) это очень не понравится... Так что думайте...am
      1. Русь Ранг пользователя
        Русь
        +1
        Сегодня, 12:36
        Можно подумать по сию пору в стороне стоят.... ведут!!! Во все лопатки стараются...
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 12:39
        Почему может...??? Приведёт...

        Похоже даже в высших эшелонах власти Польши начали подозревать то, что Россия с Польшей и другими странами Восточной Европы церемонится уже не будет и наконец то применит яо для создания карантинной зоны на месте их расположения, отделив таким образом себя от Западной Европы.
        Предполагаемые ужасы результатов ядерной войны начинают остужать головы у самых неадекватных. hi
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 12:57
          Цитата: кредо
          Похоже даже в высших эшелонах власти Польши начали подозревать то, что Россия с Польшей и другими странами Восточной Европы церемонится уже не будет

          Всё правильно, за исключением одного, самого важного - у них НИКТО не верит в то, что мы сможем применить против них ядерное оружие.
          Прежде всего - они смотрят на своего гегемона. Тот давно бы на нашем месте половину Европы в труху снёс. Да там и не надо много - Париж или Лондон в застеклованную пустыню превратить или Польшу (давно уже напросилась) превратить в мёртвый "пояс безопасности" - вот так, по их мнению, ведут себя сильные. Потому их боятся.

          А если мы этого до сих пор не сделали, то значит, по их мнению, мы слабые. Значит, никогда не сделаем. Значит, и бояться не надо.
          А отсутствие страха, как известно, всегда рождает наглость.
      3. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: Lev_Russia
        вам (Западу) это очень не понравится..

        То, что сказал Сикорский, в переводе с их около дипломатического на человеческий означает, мы бы пригласили, но уж больно боязно. laughing
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:36
      И ни туды, и ни сюды!
      Про катят их, как всегда... но какую то "марковину - макАронину" перед их носом подвесят, не без этого!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:36
      «Более того, звучали даже предложения пригласить Украину в НАТО на июльском саммите» —

      — Более того,звучали и звучат предложения пригласить НАТО на Украину ...
    4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 12:38
      Песков уже сделал заявление...Россия находится в состоянии войны как только НАТО вписалось в этот конфликт.
      Очень важное заявление...оно объясняет внезапный массированый ночной удар по системам энергоснабжения Украины.
      Так что братцы готовимся к более серьёзным вещам.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:43
      По мнению главы МИД Польши, европейская общественность к такому варианту развития событий не готова.
      Вот и Польша вдруг расхотела напрямую воевать с Россией, понимая, что в Европе опереться не на кого, а Сша далеко и вмешиваться не станут.
    6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:44
      Какая отвратительная рожа! (с)
    7. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 12:55
      на Западе раз за разом дают руководству «незалежной» четко понять, что пока даже не рассматривают подобного варианта

      Чьи это выводы?
      Давайте по пунктам.
      Поставки натовского вооружения и технологий на Украину идут? Идут.
      Натовские инструкторы обучают ВСУ? Обучают
      ВСУ перестраивается на натовские стандарты? Перестраивается.
      Более того, не далее, как несколько дней назад на ВО даже статья промелькнула, что ввод сил НАТО на Украину - лишь вопрос времени
      Ну и как всё это вместе называется, если не фактически идущая ускоренная подготовка Украины для принятия в НАТО?
      А если судить по постоянно появляющимся комментариям на ВО, что мы и так, дескать, воюем не с Украиной, а с НАТО - то какая нам теперь разница, кто и что там "даёт четко понять незалежной"?

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