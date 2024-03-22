Глава МИД Польши заявил, что приглашение Украины в НАТО может привести к войне против России

Несмотря на регулярные заявления киевских властей о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу, а также призывы к членам блока ускорить процесс вступления в него Украины, на Западе раз за разом дают руководству «незалежной» четко понять, что пока даже не рассматривают подобного варианта.Так, сначала режиму Зеленского доходчиво объясняли, что воюющая страна не может быть принята в НАТО до тех пор, пока конфликт не будет исчерпан. Затем киевским властям и вовсе предложили некие весьма расплывчатые гарантии безопасности, договор о которых, к слову, уже подписан с ФРГ, Великобританией и Францией.Между тем некоторые европейские политики все же поддерживают позицию президента Украины о скорейшем вступлении его страны в Североатлантический альянс. Более того, звучали даже предложения пригласить Украину в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне.В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе интервью Rzeczpospolita предупредил, что вышеупомянутый вариант может привести к войне против России.Как заявил дипломат, Финляндия и Швеция, которые присоединились к блоку в прошлом и текущем году, получили гарантии безопасности от НАТО до официального объявления их членами альянса.При этом со слов Сикорского, если пригласить Киев на июльском саммите и дать соответствующие гарантии Украине, которая находится в состоянии конфликта, то это может, как он выразился, «стать приглашением к войне с Россией».По мнению главы МИД Польши, европейская общественность к такому варианту развития событий не готова.