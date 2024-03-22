Пресса Индии: Нью-Дели стал крупнейшим в мире партнером Вашингтона в проведении военных учений

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Пресса Индии: Нью-Дели стал крупнейшим в мире партнером Вашингтона в проведении военных учений

Нью-Дели стал крупнейшим в мире партнером Вашингтона в проведении военных учений. По факту Индия проводит сейчас больше совместных маневров и обменов опытом с Соединенными Штатами, чем любая другая страна мира.

Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель индийской газеты The EurAsian Times Пракаш Нанда.



Он считает, что Соединенные Штаты активизировали военное сотрудничество с максимально возможным числом стран Индо-Тихоокеанского региона, стараясь сформировать антикитайский союз.

К примеру, отмечает Нанда, на данный момент проходят совместные американо-индийские учения Tiger-Triumph-24 на восточном побережье Индии, которые начались 18 марта и продлятся по 31-е. Соединенные Штаты задействовали в них свои военные корабли, а также военнослужащих армии и корпуса. морской пехоты. С индийской стороны участвуют боевые корабли, вертолеты и десантные катера ВМС Индии, техника и личный состав армии, медицинская группа быстрого реагирования, а также авиация.

Конечно, Индия не становится в безоговорочную позицию ведомого в отношениях с Соединенными Штатами. Она поддерживает также тесные связи с Москвой и Пекином. При этом Нью-Дели не может не беспокоить военное усиление КНР и ее сотрудничество в оборонной сфере с Пакистаном, с которым Индия конфликтует с момента обретения независимости.

Поэтому Нью-Дели использует Вашингтон в качестве противовеса усиливающемуся в Индо-Тихоокеанском регионе Китаю, что вполне совпадает и с американскими интересами.
  • ВМС Индии
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14 комментариев
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  1. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:44
    У фашингтонской рейхсканцелярии нет партнеров, есть только "шестерки". Так что, очень сомнительное достижение - быть старшей "шестеркой". Да и не дотягивают пока индейцы до старшей - это им только рассказывают)))
    1. Fisherman Ранг пользователя
      Fisherman
      0
      Сегодня, 11:47
      индийцы, не индейцы. А так совсогласен. Индия - не та страна, которая славится хотя бы одной Победой в войне с серьёзным соперником...палками в Кашмире кошмарить крестьян - это не война.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        -2
        Сегодня, 11:49
        Да нет, они как раз индейцы, тупые и недалекие, которые продали все и вся, за бусы и огненную воду.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:55
        Цитата: Fisherman
        индийцы, не индейцы. А так совсогласен. Индия - не та страна, которая славится хотя бы одной Победой в войне с серьёзным соперником...палками в Кашмире кошмарить крестьян - это не война.

        Чем индийцы отличаются от индейцев. Тем, что господин назначил их любимой женой? laughing
      3. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:11
        При этом Нью-Дели не может не беспокоить военное усиление КНР и ее сотрудничество в оборонной сфере с Пакистаном

        Одно дело тёрки с соседом иметь, а другое дело пытаться с амерами дружить против соседа. Пример окраины тут показателен. Не думаю, что индусы этого не видят и не понимают. yes
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 11:45
    Индия не становится в безоговорочную позицию ведомого в отношениях с Соединенными Штатами. Она поддерживает также тесные связи с Москвой и Пекином

    Вот это "и нашим, и вашим" обычно плохо кончается.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:51
      Индусы - мастера в затейливых позах раскорячиваться.....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:45
    «Индия не становится в безоговорочную позицию ведомого в отношениях с Соединенными Штатами» —

    — Позицию предварительно оговаривают (Камасутра) ...
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:49
    Соединенные Штаты активизировали военное сотрудничество с максимально возможным числом стран Индо-Тихоокеанского региона, стараясь сформировать антикитайский союз.

    Надо же!? Как это неожиданно! Разделяй БРИКС и властвуй...
    Это вам, г-н Путин, напоминание, как из закадычных друзей получаются толерантные партнёры...
    А ещё это говорит, что у России может быть только два союзника: армия и флот...
    А те 110 олигархов из списка Forbes - самые обычные паразиты на теле государства (страны), высасывающие соки из матушки-России.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:49
    А что Голливуд + Болливуд, "дружба" на век ача ача!
  6. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 12:03
    Ничего нового и неожиданного. Индия, к которой у Китая есть территориальные претензии, обязательно будет сотрудничать с врагами Китая. Советский Союз конфликтовал с Китаем, поэтому Индия ручкалась СССР. Теперь наоборот.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:07
    Нью-Дели стал крупнейшим в мире партнером Вашингтона в проведении военных учений.
    Это они преподносят, как свою заслугу или подчеркивают свою значимость в глазах "гегемона"?
  8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:20
    Нашли чем хвастаться?..
    Скажи мне: кто твой парнёр и я скажу тебе, какой же ты Му- дак. (из своего)
  9. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:53
    Джимми Ача корешится с гегемоном, гегемон дает Джимми стоговать бабло на нефти и натравливает на Китай. В бизнесе у этих соседей отпетые черти, которые не прочь что-нибудь отжать друг у друга. Западная банда этим пользуется и разжигает. Как и везде. Большое бабло не прочь отдать часть, чтобы за их хотелки воевали люди без бабла.

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