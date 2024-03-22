После взрывов в Харьковской области отмечаются перебои в движении поездов

16
После взрывов в Харьковской области отмечаются перебои в движении поездов

В Харьковской области после ночных взрывов отмечаются перебои в движении поездов. Об этом сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Железнодорожный вокзал Харькова переведен на резервное питание.

Вследствие того, что несколько участков железной дороги на территории региона были обесточены, в настоящее время движение всех поездов, включая скоростные, осуществляется при помощи тепловозов.



Городские власти сообщают о как минимум 15 взрывах на территории Харькова. В частности, в результате комбинированных ударов выведена из строя ТЭЦ-5 - одно из крупнейших предприятий энергетики на подконтрольных киевскому режиму территориях. Во всей Харьковской области отмечаются перебои с электроэнергией, мобильной связью, интернетом и водоснабжением.

В результате ночного массированного удара было выведено из строя значительное количество объектов энергетической инфраструктуры, что привело к остановке производств в том числе и военного назначения. Остановка движения поездов значительно усложняет противнику снабжение своих группировок на фронте.

По оценкам представителей ВС ВСУ, минувшей ночью наши войска применили для атак на объекты на Украине по меньшей мере 88 ракет разных модификаций и 63 ударных БПЛА "Герань-2". Несмотря на то, что украинское командование традиционно отчиталось о сбитии почти всех ракет и беспилотников, возникшие перебои с электроэнергией свидетельствуют об успешном поражении намеченных целей.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denissdaf Ранг пользователя
    Denissdaf
    +7
    Сегодня, 11:55
    Наконец то на третий год СВО начали бомбить машинные залы энерго генерирующих строений.
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Denissdaf
      Наконец то на третий год СВО начали бомбить машинные залы энерго генерирующих строений.

      Главное чтобы это было постоянно, а не разовая акция.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:28
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: Denissdaf
        Наконец то на третий год СВО начали бомбить машинные залы энерго генерирующих строений.

        Главное чтобы это было постоянно, а не разовая акция.

        Пускай на дрезинах катаются, фитнесом занимаются. laughing
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          +1
          Сегодня, 12:38
          Цитата: Бородач
          Пускай на дрезинах катаются,

          Тепловозы кушают солярку тоннами , поэтому скоро на паровозы перейдут , хотя и тут облом , уголек то в Донбассе . wassat
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:16
      Хочется надеется, что эшелонов с вооружением на восток и север области поубавится в разы.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:55
    переведен на резервное питание.
    . резервное питание дело такое, не надёжное и затратное.
  3. Комментарий был удален.
  4. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    +1
    Сегодня, 12:06
    Нет маршей с лозунгами : " Мацкаляку на гилягу?". А зря, осветились бы...
  5. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +2
    Сегодня, 12:06
    осуществляется при помощи тепловозов.

    При помощи геофонов можно отслеживать локомотивы и выбивать ланцетами. Заменить тепловоз сложнее чем танк, а пораженный кумулятивом дизель отремонтировать невозможно.
    1. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 12:26
      Тепловоз спрятать то негде, странно что их раньше не повыбивали.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -1
        Сегодня, 12:29
        Тепловоз спрятать то негде
        Протяженность жд на украине нехилая- к каждому заводику при союзе ветка была. Плюс в качестве макетов после первых атак укропы выведут на дороги давно раздраконенный на металл нерабочий хлам.
    2. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Болторез
      отслеживать локомотивы и выбивать ланцетами.

      Ланцеты далеко не летают, нужно что то другое.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 12:57
        Неоднократно было отмечено, что укропы эшелоны чуть ли не на передовой таскают.
  6. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 12:07
    Во всей Харьковской области отмечаются перебои с электроэнергией, мобильной связью, интернетом и водоснабжением.
    Перебои блин, 3 года войны у них перебои сцка...
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:13
    в настоящее время движение всех поездов, включая скоростные, осуществляется при помощи тепловозов.
    В следующий раз и паровозы могут потребоваться если не сдали их с хранения на металл. А ведь в свое время многие спрашивали почему не бьем по депо на узловых станциях. Раздолбали бы вместе с тепловозами, так проблемы сегодня у них были еще крупнее.
  8. Alex Nevs Ранг пользователя
    Alex Nevs
    0
    Сегодня, 12:19
    Чей то по вальцману получается, только не в ту сторону.
  9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:25
    После взрывов в Харьковской области отмечаются перебои в движении поездов
    И эхом... поезда-поезда-поезда... (если прочитать быстро, можно услышать реальное положение дел в Харькове)

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»