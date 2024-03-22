После взрывов в Харьковской области отмечаются перебои в движении поездов
В Харьковской области после ночных взрывов отмечаются перебои в движении поездов. Об этом сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Железнодорожный вокзал Харькова переведен на резервное питание.
Вследствие того, что несколько участков железной дороги на территории региона были обесточены, в настоящее время движение всех поездов, включая скоростные, осуществляется при помощи тепловозов.
Городские власти сообщают о как минимум 15 взрывах на территории Харькова. В частности, в результате комбинированных ударов выведена из строя ТЭЦ-5 - одно из крупнейших предприятий энергетики на подконтрольных киевскому режиму территориях. Во всей Харьковской области отмечаются перебои с электроэнергией, мобильной связью, интернетом и водоснабжением.
В результате ночного массированного удара было выведено из строя значительное количество объектов энергетической инфраструктуры, что привело к остановке производств в том числе и военного назначения. Остановка движения поездов значительно усложняет противнику снабжение своих группировок на фронте.
По оценкам представителей ВС ВСУ, минувшей ночью наши войска применили для атак на объекты на Украине по меньшей мере 88 ракет разных модификаций и 63 ударных БПЛА "Герань-2". Несмотря на то, что украинское командование традиционно отчиталось о сбитии почти всех ракет и беспилотников, возникшие перебои с электроэнергией свидетельствуют об успешном поражении намеченных целей.
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