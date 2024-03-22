Ущерб подсчитывают до сих пор: в Киеве назвали атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины самой масштабной за все время конфликта
Минувшей ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар в том числе по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Сразу в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, в некоторых крупных городах не работает метро, встали трамваи и троллейбусы. Украинские железные дороги сообщают о серьезных перебоях в движении поездов, задействуются тепловозы.
Можно точно сказать, что после атак в осенне-зимний период 2022-223 годов, это самый мощный удар по энергосистеме незалежной. Опять же впервые ВС РФ нанесли серьезные повреждения на нескольких генерирующих электроэнергию объектах, ранее целями в основном были распределительные подстанции.
Самые серьезные последствия для энергосистемы Украины будут от ударов по Днепровской гидроэлектростанции. По некоторым данным, на этом крупнейшем украинском объекте генерации ракетными ударами уничтожены все или почти все машинные залы и подъемные устройства. Судя по фото и видео, которые открыто публикуют украинские пользователи, после прилетов на станции в нескольких местах, включая машинный зал и железнодорожные пути, вспыхнул пожар. Плотина при этом не пострадала. Компания «Укргидроэнерго» подтвердила информацию о прилете по Днепровской ГЭС. Движение по автодорожному переезду Днепровской гидроэлектростанции полностью остановлено
Мощность ДнепроГЭС достигает 1569 МВт, это самая мощная ступень Днепровского каскада. Эксперты полагают, что генерация электроэнергии на ДнепроГЭС будет остановлена полностью. Причем ресурсов, а главное соответствующего оборудования еще советских стандартов для восстановления станции у Киева просто нет. Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что полностью выведены из строя ГЭС-1 и ГЭС-2, на последней разбиты подкрановые балки.
В Харькове в результате ударов ВС РФ выведены из строя две генерирующие станции, в том числе одна из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей ТЭЦ-5. В настоящее время пожар на этой электростанции все еще не потушен. Выведена из строя Змиевская ГРЭС, находящаяся в 55 км от Харькова и обеспечивающая электроэнергией три области: Харьковскую, Полтавскую и Сумскую. Вся Харьковская область осталась без света, не работает мобильная связь и интернет, возникли перебои с водоснабжением. Вокзал и поезда в Харькове переведены на резервное питание. Кроме того, поражен Харьковский танковый завод. Сообщатся. что только в Харьковской области было 15 прилетов.
Также сообщается, что выведена из строя крупнейшая электростанция Западной Украины Бурштынская ТЭС. Остановила работу после ракетных ударов и Ладыженская ГРЭС, на последней разбиты два энергоблока. Графики аварийных отключений экстренно введены в Кривом Роге, Одессе, Днепропетровске (Днепре), Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях. Власти Днепра (Днепропетровска) призвали жителей делать запасы воды. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщает об ударах по нескольким теплоэлектростанциям, не уточняя, по каким именно. Заявлено лишь, что на них серьезно повреждено оборудование.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил о том, что нынешние удары по энергетическим объектам стали самыми масштабными за весь период военного конфликта. Такого же мнения придерживается председатель правления «Укрэнегро» Владимир Кудрицкий. Касательно ДнепроГЭС, Кудрицкий подтвердил, что риска прорыва дамбы нет, большие повреждения получили генерирующие объекты станции. В настоящее время идет оценка ущерба.
С большим опозданием вышла сводка Воздушных сил ВСУ. В ней сообщается, что ночью Украину атаковала 151 воздушная цель, из них 92 были «сбиты». Из 88 ракет «сбито» менее половины (37), среди них нет ни одного «Кинжала», которых украинские военные насчитали в количестве семи. В сводке ничего не говорится о дронах-камикадзе «Герань», хотя даже Зеленский успел сообщить, что их было задействовано в ночное и утреннее время порядка шестидесяти.
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