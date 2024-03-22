Ущерб подсчитывают до сих пор: в Киеве назвали атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины самой масштабной за все время конфликта

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Ущерб подсчитывают до сих пор: в Киеве назвали атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины самой масштабной за все время конфликта

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар в том числе по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Сразу в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, в некоторых крупных городах не работает метро, встали трамваи и троллейбусы. Украинские железные дороги сообщают о серьезных перебоях в движении поездов, задействуются тепловозы.

Можно точно сказать, что после атак в осенне-зимний период 2022-223 годов, это самый мощный удар по энергосистеме незалежной. Опять же впервые ВС РФ нанесли серьезные повреждения на нескольких генерирующих электроэнергию объектах, ранее целями в основном были распределительные подстанции.



Самые серьезные последствия для энергосистемы Украины будут от ударов по Днепровской гидроэлектростанции. По некоторым данным, на этом крупнейшем украинском объекте генерации ракетными ударами уничтожены все или почти все машинные залы и подъемные устройства. Судя по фото и видео, которые открыто публикуют украинские пользователи, после прилетов на станции в нескольких местах, включая машинный зал и железнодорожные пути, вспыхнул пожар. Плотина при этом не пострадала. Компания «Укргидроэнерго» подтвердила информацию о прилете по Днепровской ГЭС. Дви­же­ние по ав­то­до­рож­но­му пе­ре­ез­ду Дне­пров­ской гид­ро­элек­тро­стан­ции пол­но­стью оста­нов­ле­но

Мощность ДнепроГЭС достигает 1569 МВт, это самая мощная ступень Днепровского каскада. Эксперты полагают, что генерация электроэнергии на ДнепроГЭС будет остановлена полностью. Причем ресурсов, а главное соответствующего оборудования еще советских стандартов для восстановления станции у Киева просто нет. Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что полностью выведены из строя ГЭС-1 и ГЭС-2, на последней разбиты подкрановые балки.

В Харькове в результате ударов ВС РФ выведены из строя две генерирующие станции, в том числе одна из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей ТЭЦ-5. В настоящее время пожар на этой электростанции все еще не потушен. Выведена из строя Змиевская ГРЭС, находящаяся в 55 км от Харькова и обеспечивающая электроэнергией три области: Харьковскую, Полтавскую и Сумскую. Вся Харьковская область осталась без света, не работает мобильная связь и интернет, возникли перебои с водоснабжением. Вокзал и поезда в Харькове переведены на резервное питание. Кроме того, поражен Харьковский танковый завод. Сообщатся. что только в Харьковской области было 15 прилетов.

Также сообщается, что выведена из строя крупнейшая электростанция Западной Украины Бурштынская ТЭС. Остановила работу после ракетных ударов и Ладыженская ГРЭС, на последней разбиты два энергоблока. Графики аварийных отключений экстренно введены в Кривом Роге, Одессе, Днепропетровске (Днепре), Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях. Власти Днепра (Днепропетровска) призвали жителей делать запасы воды. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщает об ударах по нескольким теплоэлектростанциям, не уточняя, по каким именно. Заявлено лишь, что на них серьезно повреждено оборудование.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил о том, что нынешние удары по энергетическим объектам стали самыми масштабными за весь период военного конфликта. Такого же мнения придерживается председатель правления «Укрэнегро» Владимир Кудрицкий. Касательно ДнепроГЭС, Кудрицкий подтвердил, что риска прорыва дамбы нет, большие повреждения получили генерирующие объекты станции. В настоящее время идет оценка ущерба.

С большим опозданием вышла сводка Воздушных сил ВСУ. В ней сообщается, что ночью Украину атаковала 151 воздушная цель, из них 92 были «сбиты». Из 88 ракет «сбито» менее половины (37), среди них нет ни одного «Кинжала», которых украинские военные насчитали в количестве семи. В сводке ничего не говорится о дронах-камикадзе «Герань», хотя даже Зеленский успел сообщить, что их было задействовано в ночное и утреннее время порядка шестидесяти.
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    26 комментариев
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    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +3
      Сегодня, 12:06
      А не нужно было бить по Курской АЭС - был бы свет и тепло
      ночью в Полтаве - (минус) 2 градуса
      1. Alex Nevs Ранг пользователя
        Alex Nevs
        +1
        Сегодня, 12:21
        По вальцману, правда не в ту сторону пошло. Видать накаркал военный преступник.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 12:32
          в Киеве назвали атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины самой масштабной за все время конфликта

          Нужно привыкать... Будете бить по Белгороду, Курску или по Запорожской АЭС, ну в общем по нашей территории, они станут ещё масштабнее... Игры кончились... am
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:09
      И что мешало нам сделать ещё в 2022 году?
      1. Alex Nevs Ранг пользователя
        Alex Nevs
        -4
        Сегодня, 12:20
        Слушать надо первоисточники а не тикток. Ну если не-догадывайся на кофейной гуще.
    3. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 12:10
      Опять же впервые ВС РФ нанесли серьезные повреждения на нескольких генерирующих электроэнергию объектах,

      Ну что же, не стоит останавливаться на этом. Нужно продолжать бить фашистскую гадину, без энергии она не будет такая шустрая и наглая... Мосты бы вот ещё...
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +2
        Сегодня, 12:42
        Ещё в марте 2021 года была дана информация что нужно уничтожать энергогенерацию и ЖД в Украине, только так можно победить всё это сатанинское отродье вылезшее на Украине. Но три года водили политесы с укрскими олигархами, вот и доводились. Понятно что "капиталистический ворон" не выклюет глаз такому же "капиталистическому ворону". Подождите, в Англии скоро будут короновать антихриста, вот тогда-то начнётся веселуха по полной, сейчас только пролог. То что будут атаки на Курскую и Белгородскую области предупреждал ещё в 2022 году. Ни чего они не добьются, но крови попортят. Народ готовьтесь, начинается лихая година. То что было до этого, просто пролог к драме.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:49
          Цитата: 2112vda
          Ещё в марте 2021 года была дана информация что нужно уничтожать энергогенерацию и ЖД в Украине, только так можно победить всё это сатанинское отродье вылезшее на Украине. Но три года водили политесы с укрскими олигархами, вот и доводились. Понятно что "капиталистический ворон" не выклюет глаз такому же "капиталистическому ворону". Подождите, в Англии скоро будут короновать антихриста, вот тогда-то начнётся веселуха по полной, сейчас только пролог. То что будут атаки на Курскую и Белгородскую области предупреждал ещё в 2022 году. Ни чего они не добьются, но крови попортят. Народ готовьтесь, начинается лихая година. То что было до этого, просто пролог к драме.

          У наших рублевских олигархов есть доля бизнеса на Украине.
          Остался Абрамович без ДнепроГЭСа. laughing
    4. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +7
      Сегодня, 12:11
      3 года надеялись получить структуру целехонькой, может дошло наконец что ее не видать ни в каком виде.
    5. WBond Ранг пользователя
      WBond
      0
      Сегодня, 12:12
      ...по сводкам ударов за последние пару недель по тылам и ПВО, чувствую, что началась предварительная подготовка чего-то серьёзного...
    6. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:12
      Для планировщиков наших.Для остановки АЭС,не надо бить по реактору.Уничтожить контур охлаждения на конденсаторы турбин,да и там целый список критически важных мест.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:23
        Любой энергетик скажет, выбить трансформаторы подстанции и все, делов не дальше не будет.
        Ещё, именно по АЭС, к ним подводится резервное питание от других источников, без этого они работать НЕ ДОЛЖНЫ!!! Слишком опасно.
        Кстати, военные это тоже знают, все те, кому положено!!! soldier
      2. anatolv Ранг пользователя
        anatolv
        0
        Сегодня, 12:46
        Срочно молнируйте в ГШ РФ! А то там мужики до сих пор не знают куда стрелять и по каким объектам бить!
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:15
      Надеюсь сталелетейная промышленность Украины наконец поймала " козла".Мы с Тофиком уже голову ломаем как этот слиток из печи доставать ,с минимальными экономическими затратами. bully
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +3
        Сегодня, 12:28
        Пилите "козла" болгарками! Глядишь, до конца СВО успеете :)
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 12:42
        Не надо ломать голову.Поручите цыганам.
      3. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +1
        Сегодня, 12:45
        Подложить под лешадь пару, тройку Фаб-3000 и подорвать, а затем "большим сачком" ловить козла в воздухе.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:17
      на этом крупнейшем украинском объекте генерации ракетными ударами уничтожены все или почти все машинные залы и подъемные устройства
      А это трындец для них. Если в свое время ДнепроГЭС строили всем союзом, то сегодня те кто привык скакать даже ремонт в одиночку не потянут. Вот и посмотрим, как будут выкручиваться.
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 12:33
      О плотине ДнепроГЭСа ещё в десятых говорили, как об "аварийной".
      Было ограничено движение транспорта по ней. Шлюзовое хозяйство вообще разрушено...
      Не удивлюсь, если мы услышим о новой техногенной катастрофе уровня Каховской ГЭС.
      И даже догадываюсь, что назовут её причиной...
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:35
      У нас все как то с опозданием. За 2 года ,часть промышленности переехала на зап Украину .Вот туда надо бить .
      Бурштынская ТЭЦ
      Калащская ТЭЦ
      Добротворская ТЭЦ
      Ладыженская ТЭЦ
      Киевская ГРЭС
      Киевская ГЭС
      Трипильская ТЭЦ
    11. ln_ln Ранг пользователя
      ln_ln
      +1
      Сегодня, 12:35
      До ВОВ мы копировали турбины и другое оборудование ГЭС с американцев. Интересно, остались ли у них сейчас эти производства.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: ln_ln
        До ВОВ мы копировали турбины и другое оборудование ГЭС с американцев. Интересно, остались ли у них сейчас эти производства.

        Для производства нужна электроэнергия.
        Круг замкнулся. good
    12. Corvair Ранг пользователя
      Corvair
      0
      Сегодня, 12:40
      Заметьте, что советский принцип построения децентрализованной единой энергосистемы впервые проходит масштабную проверку боем и очень неплохо себя показывает, даже несмотря на высокий исходный износ.
    13. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      0
      Сегодня, 12:46
      С началом СВО полагал, что подобные сводки будут ежедневными и через месяц всё закончится
    14. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 12:56
      ..энергетическая компания Украины ДТЭК сообщает об ударах по нескольким теплоэлектростанциям
      Наконец-то и Ахметов долавировался, пусть погрустнеет чуть, вместе со своими ставленниками bully
    15. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 12:58
      какое приятное и доброе утро. И вода горячая есть в отличие от шумерской братии

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