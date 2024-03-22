Как работать, теперь не очень понятно, а ГЭС-2 вообще находится в критическом состоянии.

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины была повреждена Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС). Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на заявление директора компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты.По утверждению чиновника, якобы имели место два прилёта ракет – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Хотя местные жители сообщают о минимум 6 взрывах. Или это была детонация того, что хранилось на ГЭС вооружёнными силами Украины?..Одна ракета, как сообщает киевский ставленник, попала в опору ГЭС-2, из-за чего были повреждены подкрановые балки. Машинный зал и электрическое оборудование станции нуждаются, по словам Сироты, в полном восстановлении.Сирота утверждает, что «мы теряем станцию»:Есть множество фотографий с тем, в каком действительно состоянии пребывает самая мощная из всех контролируемых киевским режимом ГЭС.Украинские власти снова апеллируют к Западу, требуя поставок новых и новых систем ПВО-ПРО. Именно в этом ключе стоит понимать заявления представителей украинских властей о масштабном ущербе, причиненном Днепровской ГЭС. С другой стороны, есть универсальный способ для Украины избежать любых подобных ситуаций – прекратить боевые действия и принять ту реальность, которая сформировалась после февраля 2022 года.