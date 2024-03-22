«Мы теряем станцию»: украинские источники сообщают о «двух прилётах» по инфраструктуре ДнепроГЭС

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«Мы теряем станцию»: украинские источники сообщают о «двух прилётах» по инфраструктуре ДнепроГЭС

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам на территории Украины была повреждена Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС). Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на заявление директора компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты.

По утверждению чиновника, якобы имели место два прилёта ракет – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Хотя местные жители сообщают о минимум 6 взрывах. Или это была детонация того, что хранилось на ГЭС вооружёнными силами Украины?..



Одна ракета, как сообщает киевский ставленник, попала в опору ГЭС-2, из-за чего были повреждены подкрановые балки. Машинный зал и электрическое оборудование станции нуждаются, по словам Сироты, в полном восстановлении.

Сирота утверждает, что «мы теряем станцию»:

Как работать, теперь не очень понятно, а ГЭС-2 вообще находится в критическом состоянии.

Есть множество фотографий с тем, в каком действительно состоянии пребывает самая мощная из всех контролируемых киевским режимом ГЭС.



Украинские власти снова апеллируют к Западу, требуя поставок новых и новых систем ПВО-ПРО. Именно в этом ключе стоит понимать заявления представителей украинских властей о масштабном ущербе, причиненном Днепровской ГЭС. С другой стороны, есть универсальный способ для Украины избежать любых подобных ситуаций – прекратить боевые действия и принять ту реальность, которая сформировалась после февраля 2022 года.
  • Википедия / Олеся Боресюк
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24 комментария
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 12:11
    На украинском видео на Днепрогэс я насчитал не менее 6 прилётов- взрывов.По украинской версии было два,остальные 4 ые это взрыв газов "штоле"?
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +3
      Сегодня, 12:13
      остальные 4 ые это взрыв газов "штоле"?
      Укропы могли в помещения станции боеприпасы затащить для безопасного хранения.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +8
        Сегодня, 12:16
        Укропы могли в помещения станции боеприпасы затащить для безопасного хранения.
        Нельзя и кондиционеры со счетов списывать.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 12:52
          По утверждению чиновника, якобы имели место два прилёта ракет – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

          Будете по нашей территории стрелять, ещё и третий прилёт будет... Окончательный!!! am
      2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +6
        Сегодня, 12:24
        они это любят и на ТЭС и на АЭС частенько БК размещают, но вот ракеты "storm shadow" сегодня наши ушатали в подземных бункерах двумя "кинжалами" в Староконстантинове.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:21
      детонация скорее всего чего то взрывоопасного what
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +4
      Сегодня, 12:25
      Цитата: tralflot1832
      На украинском видео на Днепрогэс я насчитал не менее 6 прилётов- взрывов.По украинской версии было два,остальные 4 ые это взрыв газов "штоле"?

      Ага, пуканы у украинцев порвало. laughing lol wassat
      Это пока прилётикушки.
      Прилёты будут, когда ВСЕ электростанции на Украине погасят. good
      1. borisvt Ранг пользователя
        borisvt
        0
        Сегодня, 12:59
        ..когда ВСЕ электростанции на Украине погасят
        давно пора, ей-богу
    4. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 12:29
      Цитата: tralflot1832
      украинской версии было два

      Вот на этом видео https://vk.com/video251781107_456243580 видно три прилёта по машинному отделению и одно по подкрановым путям.
      А тут https://t.me/ZOV_Voevoda/9967 последствия видно.
      Нехило!
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
  2. Anarchist Ранг пользователя
    Anarchist
    +3
    Сегодня, 12:11
    Сирота утверждает, что «мы теряем станцию»
    Осиротел, бедняжка. Даже если и ударили, то мало.
  3. Комментарий был удален.
  4. кредо Ранг пользователя
    кредо
    -5
    Сегодня, 12:12
    Это не вы теряете, а Россия теряет.
    Хотя если взглянуть с другой стороны а для чего она нам нужна, если мы планируем сделать Днепр исключительно судоходной рекой без всяких там ГРЭС.
    1. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +7
      Сегодня, 12:17
      мы планируем сделать Днепр исключительно судоходной рекой без всяких там ГРЭС.
      до строительства Днепрогэса Днепр не был полностью судоходен. Пороги знаменитые, однако.
  5. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 12:14
    Кричите-"Хьюстон,у нас проблемы"(с)
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:15
    Война, объекты поддерживающие и военную инфраструктуру противника уничтожаются без сантиментов...
  7. Комментарий был удален.
  8. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 12:25
    Одновременно киевский режим «развязывает руки» в глазах Запада для проведения новых диверсий и атак на территории Российской Федерации.

    Да укронацисты уже давно гадят с развязанными руками, поэтому нечего уповать что, дескать если мы будем их бить как следует, они нам станут вредить больше. Вообще в начале СВО Путин как то сказал, мол если драка неизбежна, надо бить первым. Абсолютно правильная тема, вот только удар этот должен быть обезоруживающим, а не так как мы начали, - по щёчкам. ВСУшников поначалу не трогали, типа они не нацисты, цветов ожидали. А они нас РПГ встретили... А мы тогда ещё не начинали... Сколько ребят положили.. Может хоть сейчас, а?...
  9. ln_ln Ранг пользователя
    ln_ln
    0
    Сегодня, 12:26
    А это точно наши ракеты?
  10. al3x Ранг пользователя
    al3x
    -1
    Сегодня, 12:26
  11. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:26
    Ветер изменился на Банковой ? Только вчера сбили, из 8 все 16 и вдруг у них не хватает ракет и ПВО
  12. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:32
    Машинный зал и электрическое оборудование станции нуждаются, по словам Сироты, в полном восстановлении.
    Что они вряд ли смогут сделать в ближайшие несколько месяцев даже работая по "стахановски". Сегодняшняя ночь прошла плодотворно для нас и плачевно для украины. Чего им желаю и в дальнейшем.
  13. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    0
    Сегодня, 12:49
    «Мы теряем станцию»
    Вы её обрели то по случаю, наследство великой цивилизации досталось папуасам. Ну вот и попрощайтесь, как со всем советским wink
  14. Ретвизан 8 Ранг пользователя
    Ретвизан 8
    0
    Сегодня, 12:52
    А что так?
    Это ж перемога.
    Вот это настоящая ДЕКОММУНИЗАЦИЯ !
    wassat
  15. singless Ранг пользователя
    singless
    0
    Сегодня, 12:55
    она давно уже была приготовлена к взрыву. то есть заминирована сбу. вот под это дело они и взорвали её а теперь плачут дайте дайте
  16. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 12:57
    Выработка электроэнергии на Днепрогэсе на самом деле небольшая,
    Годовая выработка электроэнергии, млн кВт⋅ч 3905

    это больше похоже на показательную акцию с учетом известности Днепрогэса.
  17. Комментарий был удален.
  18. Комментарий был удален.
  19. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 13:00
    "...поставок новых и новых систем ПВО-ПРО. ..." - а зачем ? И так почти всё сбивают ! А скоро еще огурцы пойдут, бабки подключатся .... wink

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