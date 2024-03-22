Боевики нацбатов ВСУ уже назначили виновного за вероятное поражение Украины в конфликте с Россией

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Боевики нацбатов ВСУ уже назначили виновного за вероятное поражение Украины в конфликте с Россией

Украинская армия быстрым темпом движется к поражению, поступающее пополнение, набранное в ходе тотальной мобилизации, не способно заменить выбывших подготовленных солдат. Да и с высшим командованием не все в порядке, профессиональных военных Зеленский и Ермак убрали. С такими заявлениями выступают боевики националистических подразделений в закрытом чате ParaBelum в Telegram, где общаются представители ВСУ, СБУ и нацбатов, сообщил источник.

Националисты уже назначили ответственных за будущее поражение в войне против России, это действующие власти во главе с Зеленским. На данный момент обсуждаются варианты выхода из этой ситуации, но пока "все плохо". Новому главкому Сырскому в вину ставят не только то, что он не умеет командовать, но и даже то, что он "русский". Прибывающее пополнение названо "алкашами", не желающими и не умеющими воевать. Отмечается, что среди высшего руководства страны нет ни одного "украинца", а значит у них нет желания до конца "стоять за Украину". На данный момент Украина стоит на краю пропасти и хватит одного толчка, чтобы она рухнула.



Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная "шляпа". Это звоночек к тому, что следующий этап войны мы проигрываем. Без снарядов, без адекватных тактических генералов, без позиций, без окопов. Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет

- приводит РИА Новости слова одного из националистов.

Ранее представители нацбатов предлагали создать свою партию с боевых крылом для захвата власти в стране и устранения все "неугодных". По-видимому, Зеленский тоже будет в этом списке, причем на первых позициях.
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    32 комментария
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    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +9
      Сегодня, 12:18
      "алкашами", не желающими и не умеющими воевать.
      Это вы их не желаете и не умеете похмелять yes .
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 12:20
        аххахаааахаа ................100% wassat wassat laughing
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 12:41
          Националисты уже назначили ответственных за будущее поражение в войне против России, это действующие власти во главе с Зеленским.

          Ну назначили... А дальше что...??? Кроме вони в интернете ничего не видно и не слышно... Да и судя по всему, наша армия хорошо нацистов накосила за эти два года... Их уже не столько, да и они уже не те... am
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 12:57
            ну так в интернете орать и выть они все -мастера , а на практике совершить какой то поступок не в состоянии , так просто "мурзилки картонные" laughing
    2. Million Ранг пользователя
      Million
      -2
      Сегодня, 12:19
      Украинская армия быстрым темпом движется к поражению

      Во! А в Белгороде об этом и не знают.
      1. LTCNL Ранг пользователя
        LTCNL
        0
        Сегодня, 12:36
        Большинство хуторян рвавшихся в Белгород об этом уже точно не узнают.
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -2
        Сегодня, 12:54
        знают, тысячи трупов фото есть
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:20
      «Боевики нацбатов ВСУ уже назначили виновного за вероятное поражение Украины» —

      Давно назначили,заранее —
      — «Зеленский для нас, украинцев - это очень опасно...Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые в Революцию и на войне погибли.И очень важно, что бы он это понимал» ...
      - - -
      -Д.Ярош* ,Май 2019 г.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +1
        Сегодня, 12:27
        -Д.Ярош*
        В среде укронациков давно сбитый летчик. Да и лапы коротки у него на НАТОвского ставленника.
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +6
          Сегодня, 12:39
          Ваш Ярош /по-настоящему Арош/ -как и Беня Коломойский, как и Зеля -истинный иерусалимский украинэць
    4. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 12:21
      Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет

      Если они думают, что Залужный, Кучма и им подобные и есть самые настоящие украинцы, то судьба этих "героев" из чата выглядит не менее печальной чем сейчас. sad
    5. kebeskin Ранг пользователя
      kebeskin
      +1
      Сегодня, 12:21
      Интересно после истечения срока Зеленского, будем ли мы наблюдать афганистацию общества в виде деления на отдельные банды атаманов.
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +2
        Сегодня, 12:40
        Цитата: kebeskin
        отдельные банды атаманов.
        а террбаты это и есть банды атаманов
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:24
      Нацбаты просто забыли кто их содержит .Они еще Зельцу ноги целовать выстроятся
    7. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +1
      Сегодня, 12:24
      среди высшего руководства страны нет ни одного "украинца"

      Хотелось бы узнать, а по каким признакам определяется настоящий "украинец", очень долго и много об этом идет базар среди свидомитов, а инструкции по применению до сих пор нет.
    8. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 12:24
      На данный момент Украина стоит на краю пропасти и хватит одного толчка, чтобы она рухнула.

      Она сама туда лезет...не стоит мешать ей это делать.
      Азовцы сейчас расстрелами занимаются...любой заподозренный в лояльности легко может быть расстрелян этими упырями крови человеческой.
    9. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 12:26
      Будет забавно наблюдать как эта агонизирующая кодла, скоро начнет жрать друг друга!
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:27
      Боевики нацбатов ВСУ уже назначили виновного за вероятное поражение Украины в конфликте с Россией
      . Да ладно, ручные бандерлоги, они гутарят только то, что им указали/разрешили.
      Ещё один передел власти... кто прикормил бандерлогов, тот и в лидерах "общественного мнения".
    11. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      +2
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Million
      Во! А в Белгороде об этом и не знают.

      Для терроризма не надо иметь много сил. Выпустил пакет из рзсо по площади и хорошо. Но вы набрасывайте набрасывайте.
    12. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:28
      Ни одного украинца среди них нет

      Можно больше сказать: украинцев практически нет даже среди тех, кто считает себя супер-турбо-украинцем.
    13. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 12:29
      Вот для этих из "парабеллума" и нужна ФАБ 3000......................
    14. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 12:29
      Ниочём не говорит... У нас тоже достаточно недовольных и МО и Самим, так шта... wink
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:42
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        Ниочём не говорит... У нас тоже достаточно недовольных и МО и Самим, так шта... wink

        И у них есть танки/ пулеметы - как у украинских террбатов и их атаманов? Однако....
      2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:42
        Вовремя и по делу подмечено! good
        Даже здесь таких горлопанов парабелумных четверть сотни наберётся...
    15. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 12:30
      Давно пора всех этих "зель" с ермаками и сырскими повесить за их музыкальные инструменты. Если мы по какой-то причине этого не делаем, может хоть те сделают. За это мы в обиде не будем...
    16. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      -1
      Сегодня, 12:34
      Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная "шляпа". Это звоночек к тому, что следующий этап войны мы проигрываем. Без снарядов, без адекватных тактических генералов, без позиций, без окопов. Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет
      - никто вас не любит - пойдите и самоубейтесь головой об стенку!
    17. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:37
      Виновные назначены, осталось нацикам решить, что и главное когда с ними делать.
      Украина стоит на краю пропасти и хватит одного толчка, чтобы она рухнула
      Кто сделает последнее движение, чтобы подтолкнуть ее?
    18. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:40
      Мы имеем смену, которая на порядки худшего качества. Как офицеры, люди и вообще — это полная "шляпа".

      Ну а кто сомневался в качестве генетических холопов? Нацик с такими выводами сам тупой, как пробка, т.к. бесперспективность нацистской идеологии может не понимать только отчаянно слабоумный человек и таких, к удивлению, чуть ли не большинство в 404.
    19. pv1005 Ранг пользователя
      pv1005
      0
      Сегодня, 12:51
      От тыж, зрада, зрадная. laughing
    20. newtc7 Ранг пользователя
      newtc7
      0
      Сегодня, 12:53
      А шо таки Ермак не украинец? Похоже тоже русский … ))
    21. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:57
      в телеге полно видео где они отказываются от мяса ввиде мобиков, всех кого сейчас ловят имеют нулевую мотивацию
    22. VanaCatu Ранг пользователя
      VanaCatu
      0
      Сегодня, 12:59
      Есть один истинный украинец, небезызвестный Джонсанюк-профессиональный специалист в вопросах войны и мира.

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