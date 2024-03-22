Боевики нацбатов ВСУ уже назначили виновного за вероятное поражение Украины в конфликте с Россией
Украинская армия быстрым темпом движется к поражению, поступающее пополнение, набранное в ходе тотальной мобилизации, не способно заменить выбывших подготовленных солдат. Да и с высшим командованием не все в порядке, профессиональных военных Зеленский и Ермак убрали. С такими заявлениями выступают боевики националистических подразделений в закрытом чате ParaBelum в Telegram, где общаются представители ВСУ, СБУ и нацбатов, сообщил источник.
Националисты уже назначили ответственных за будущее поражение в войне против России, это действующие власти во главе с Зеленским. На данный момент обсуждаются варианты выхода из этой ситуации, но пока "все плохо". Новому главкому Сырскому в вину ставят не только то, что он не умеет командовать, но и даже то, что он "русский". Прибывающее пополнение названо "алкашами", не желающими и не умеющими воевать. Отмечается, что среди высшего руководства страны нет ни одного "украинца", а значит у них нет желания до конца "стоять за Украину". На данный момент Украина стоит на краю пропасти и хватит одного толчка, чтобы она рухнула.
- приводит РИА Новости слова одного из националистов.
Ранее представители нацбатов предлагали создать свою партию с боевых крылом для захвата власти в стране и устранения все "неугодных". По-видимому, Зеленский тоже будет в этом списке, причем на первых позициях.
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