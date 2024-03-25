Керченско-Эльтигенская десантная операция: пролог к освобождению Крыма

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Керченско-Эльтигенская десантная операция: пролог к освобождению Крыма

После того, как осенью 1943 года войска Третьего рейха потерпели поражение на Кавказе, советское командование приступило к подготовке операции по освобождению Крымского полуострова.

Прологом к разгрому фашистов в Крыму стала Керченско-Эльтигенская десантная операция, начавшаяся в ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года. В ней принимали участие войска Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота, а также Азовской флотилии.



Цель операции заключалась в создании плацдарма на Керченском полуострове для дальнейшего развития наступления и освобождения всего Крыма совместно с 4-м Украинским фронтом.

Уже ночью 1 ноября 1943 года первая группа из 2,5 тысяч советских десантников из 18-й армии высадилась в районе Эльтигена. Операция проходила в крайне жестких условиях. Помимо вновь разбушевавшегося шторма и вражеских морских мин, которых в Керченском проливы было более 6 тыс., торпедные катера, на которых перемещались десантники, сели на блуждающую мель. В итоге бойцам приходилось добираться до берега вплавь в ледяной воде, оставив провизию и тяжелое снаряжение.

Высадка первой волны советских десантников стала неожиданностью для немецких и румынских войск. Между тем в течение дня, 1 ноября, противник предпринял 19 контратак, пытаясь выбить бойцов РККА с занятого плацдарма.

2 ноября в районе Эльтигена высадились еще 3 тысячи советских десантников. В целом, на занятый плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км в глубину, было переброшено свыше 9,5 тысяч бойцов 18-й армии.

В свою очередь, противник бросил все силы на уничтожение вышеупомянутого плацдарма. Уже 9 ноября советский десант был полностью блокирован. При этом в условиях непрекращающихся ожесточенных боев, нехватки провизии и даже воды, воины РККА удерживали плацдарм в районе Эльтигена на протяжении 40 дней, пока 11 декабря 1943 года от командования не поступил приказ об эвакуации в Тамань.

Стоит отметить, что, оттянув основные силы вермахта на себя, бойцы 18-й армии дали возможность для высадки северо-восточнее Керчи десанта 56-й армии, который к 12 ноября захватил плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи. Впоследствии, к 4 декабря, туда удалось переправить 75 тыс. человек, 769 орудий и миномётов, 128 танков, 7180 тонн боеприпасов и большое количество других грузов.

Несмотря на попытки войск противника, который начал перебрасывать в Керчь резервы из Перекопа, ликвидировать плацдарм, бойцы 56-й армии удерживали его вплоть до начала Крымской операции.

  • архивное фото
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2 комментария
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  1. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 08:06
    ночью 1 ноября 1943 года первая группа из 2,5 тысяч советских десантников из 18-й армии высадилась в районе Эльтигена
    Подвиг !
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Uncle Lee
      Подвиг !

      Причем массовый, отличились все рода и виды наших Вооруженных Сил. Противопоставляя качественному превосходству противника свое мужество и желание победить...

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