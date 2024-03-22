«Это исконные территории нашей страны»: глава МИД Японии отказалась признать результаты российских выборов на Южных Курилах

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«Это исконные территории нашей страны»: глава МИД Японии отказалась признать результаты российских выборов на Южных Курилах

Власти Японии отказываются признавать выборы, которые Россия проводит на Южных Курилах. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

Токио рассматривает Южные Курилы как свои «северные территории», поэтому не признает ни российский суверенитет над островами, ни проводимые там российскими властями мероприятия, в том числе и выборы любого уровня.



Это исконные территории нашей страны, и Россия продолжает проводить там незаконные выборы. Это касается и обозначенных вами президентских выборов

- заявила глава МИД Японии.

Кроме того, руководитель японского дипломатического ведомства подчеркнула, что из-за событий на Украине любые переговоры с Россией по заключению мирного договора и решению вопроса Южных Курил невозможны. Каким образом украинский конфликт влияет на ситуацию на Дальнем Востоке и российско-японские отношения, она, разумеется, пояснять не стала. Но это и так понятно - США требуют от Японии максимальной солидарности с позицией Запада по украинскому вопросу, а эта солидарность заключается в намеренном ухудшении отношений с Россией.

Власти Японии, помимо Южных Курил, отказались признавать результаты президентских выборов и в тех регионах Российской Федерации, которые Токио рассматривает как «украинские» (Крым, Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики). Таким образом, Токио в очередной раз продемонстрировал свою недружественную позицию по отношению к нашей стране, невзирая на то, что ухудшение отношений между странами негативно сказывается и на состоянии японской экономики.
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    49 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +16
      Сегодня, 13:02
      Лосось плеснул хвостом по волне
      Острова скрылись в тумане
      Их уже не вернуть
      Смирись Нихон...
      ---
      © В.В.Воронцов Острова Восходящего солнца России
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +4
        Сегодня, 13:16
        ...Их уже не вернуть
        Смирись Нихон...

        Русский капитан подводной лодки,
        вглядываясь молча в горизонт,
        Вспомнил, что когда-то здесь Хоккайдо было,
        а теперь безбрежье чистых вод. hi
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 13:34
          Цитата: кредо
          ...Их уже не вернуть
          Смирись Нихон...

          Русский капитан подводной лодки,
          вглядываясь молча в горизонт,
          Вспомнил, что когда-то здесь Хоккайдо было,
          а теперь безбрежье чистых вод. hi

          Вообще-то Хоккайдо исконно Русская Земля, принадлежащая русским айнам.
          Может отобрать акции Сахалин-2 у японцев? Зачем им недемократичный газ?
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +1
            Сегодня, 13:42
            Вообще-то Хоккайдо исконно Русская Земля, принадлежащая русским айнам.
            Может отобрать акции Сахалин-2 у японцев? Зачем им недемократичный газ?

            Не знаю насчёт наличия и численности потомков айнов, но для удобства российского судоходства и лучшего обзора горизонта может статься так, что нам понадобиться расширить пролив Лаперуза до северной оконечности острова Хонсю. yes
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              -1
              Сегодня, 16:04
              Не знаю насчёт наличия и численности потомков айнов, но для удобства российского судоходства и лучшего обзора горизонта может статься так, что нам понадобиться расширить пролив Лаперуза до северной оконечности острова Хонсю.

              Примерно так же говорили пропагандисты в 1905 году, чем закончилось известно! Мы не сверхдержава СССР и ТОФ наш это не ТОФ СССР с ракетными крейсерами, эсминцами, БПК, кучей СКР и АПЛ, дивизией МРА и полков разведывательной авиации с базами от Вьетнама до Камчатки, включая базы на Курилах.
              Но отстоять свое нам конечно надо, но по умному!
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 13:46
          Токио рассматривает Южные Курилы как свои «северные территории», поэтому не признает ни российский суверенитет над островами,

          Зато то, что Япония является протекторатом США признаёт. И еще извиняются перед амерами за то, что те шарахнули по ним ядреными бомбами! yes
    2. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +18
      Сегодня, 13:02
      Да класть на тебя и всех вас что вы там считаете.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +6
        Сегодня, 13:12
        Цитата: Обычный
        Да класть на тебя и всех вас что вы там считаете.

        Пусть больше в рот Америке смотрят (в рот ли? feel). "Друг" их в такое гуано втянет, что повторения Хиросимы с Нагасаки не будет - просто весь мир будет смотреть на спутниковые снимки океана и гадать - "А где тут была Япония?"
    3. Nik2013 Ранг пользователя
      Nik2013
      +4
      Сегодня, 13:02
      А тебя кто спрашивал дура.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 13:23
        Цитата: Nik2013
        А тебя кто спрашивал дура.

        Она забыла , что РФ и Япония все еще находятся в состоянии войны . Нет мирного договора . У России руки развязаны , а ей остается только молиться hi
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 13:03
      А нам как-то фиолетово , чо ты там за себя думкаешь.
    5. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 13:03
      От японамать японского участкового... и как же нам теперь быть?
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 13:09
        как «украинские» (Крым, Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики)
        Хорошо, хоть на остальной территории России признала ! Аригото годзаимас ! А на Сахалине признала или нет ? А то я разволновался, валерьянку пью....
        1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
          Медведев_Дмитрий
          -1
          Сегодня, 13:30
          Не волнуйтесь. Японский знаете, кирпичи класть умеете,да и по кораблям... будете старостой в префектуре Карафуто lol
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 13:34
            Цитата: Медведев_Дмитрий
            будете старостой в префектуре Карафуто

            Это для меня великая честь ! Вот только это неисполнимо, по определению... hi
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +9
      Сегодня, 13:05
      Это исконные территории нашей страны, и Россия продолжает проводить там незаконные выборы
      Вам неоднократно было сказано, что Курилы - территория России и не стоит губу на них раскатывать. Да и во время 2 МВ нужно было правильного союзника выбирать. У вас американские базы сколько территории занимают, вот и озаботьтесь этим.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +9
        Сегодня, 13:15
        Да здравствует Айнская Народная Демократическая Республика!! От Хоккайдо до Рюкю! Это - её исконные территории, подло оккупированные захватчиками Ямато..
    7. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 13:06
      Откат за захват Японией южного Сахалина. Слишком много Япония захотела пометь в результате Русско-японской войны. Сработал принцип сжатой пружины.
      Так что острова теперь наши.
    8. Русь Ранг пользователя
      Русь
      +2
      Сегодня, 13:09
      А нас это не волнует, а нас это не колышет....
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 13:10
      «Это исконные территории нашей страны»: глава МИД Японии отказалась признать результаты российских выборов на Южных Курилах

      Не в этой жизни. Украинская параллельная вселенная есть, теперь японская на подходе
    10. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +3
      Сегодня, 13:13
      Потеряла лицо Таня-тян -
      Плачет о мяче, укатившемся в пруд.
      Возьми себя в руки, дочь самурая.
    11. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:16
      Не япона мама ,так не пойдёт .Тут считаем, там не считаем, а там ивася в бумагу заворачиваем.Хотя и ивася вам дальневосточного не видеть ещё долго.Экономическая зона России японским рыбакам надолго закрыта.А за Фукусиму вы нам ещё ответите.
    12. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:16
      Это исконные территории нашей страны, и Россия продолжает проводить там незаконные выборы.

      « Поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились ! » 1945 год поставил точку, теперь это Россия.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 13:24
        Цитата: carpenter
        1945 год поставил точку, теперь это Россия.
    13. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      0
      Сегодня, 13:18
      Я бы удивился, если б было иначе. Японцы будут показывать зубы, пока по ним не отхватят.
    14. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:19
      Ну хоть на остальной территории РФ признает? Хотя нам без разницы. Мы на ее мнение вассаби положили.
    15. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +5
      Сегодня, 13:19
      Власти Японии отказываются признавать выборы, которые Россия проводит на Южных Курилах. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
      У нас МИД будет заниматься разрешением этого вопроса, или опять будет озвучена только глубокая озабоченность?
      Нужно брать пример Ю.Кореи в решении территориальных споров с Японией:
      Токио добивается «возврата» группы небольших островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря. Их общая площадь составляет менее 0,2 км² и они совершенно безлюдны. В 1952 году Сеул в одностороннем порядке включил в свой состав гряду Лианкур, сославшись на «их историческую принадлежность Корее». В конце XX века на прилегающей территории было обнаружено месторождение природного газа, после чего в Токио тут же вспомнили, что острова «принадлежат» им.
      Своего пика он достиг после того, как японские власти стали «регистрировать» своих граждан на спорных островах.
      И как же на эту провокацию ответила Южная Корея?

      В Сеуле вспомнили, что во время Второй мировой войны Корейский полуостров представлял собой японскую колонию. Тогда Япония рекрутировала молодых кореянок в военно-полевые бордели. Фактически отправляли в сексуальное рабство. В это же время их мужья подвергались жестокой эксплуатации на японских предприятиях, 70 из которых функционируют до сих пор.
      За всё это Сеул потребовал компенсацию — как с японского государства, так и с частных корпораций. Свои требования подкрепил массовыми исками в корейские суды. В итоге Япония была вынуждена выплатить сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов. В то же время частные корпорации отказались платить.
      В ответ корейский суд наложил арест на активы Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Вопрос об аресте активов ещё несколько десятков частных японских компаний, а также целого ряда государственных корпораций находится на рассмотрении.
      В итоге Токио был вынужден заморозить свои претензии, а заодно пойти на уступки в экономической сфере.
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 13:44
        Цитата: Gomunkul
        Нужно брать пример Ю.Кореи в решении территориальных споров с Японией ... Сеул потребовал компенсацию ... Япония была вынуждена выплатить сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов ... Токио был вынужден заморозить свои претензии, а заодно пойти на уступки в экономической сфере

        Чёта я не увидел, в каком месте Япония отказалась от территориальных претензий? Чисто экономические разборки.
        Опять же и Япония и Южная Корея – это шестёрки США с американскими оккупационными войсками на территории, поэтому их выяснения отношений – это борьба нанайских мальчиков.
      2. двейра63 Ранг пользователя
        двейра63
        0
        Сегодня, 13:59
        Такую "реквизицию" женщин во время русско-японской войны, японцы проводили на территории Маньчжурии, о чем пишет в своих мемуарах Антон Иванович Деникин. Хорошо бы и Китай присоединился к Корее. Или уже забыли начало 20 века?
    16. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:20
      А я тут на сайте получил предупреждение за " Саппоророжье".У нас есть Подпорожье,будет Запорожье а вот что делать Саппоро? lol
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 13:53
        Цитата: tralflot1832
        а вот что делать Саппоро?

        О, Саппоро! Место проведения зимней Олимпиады-1972! Кстати, там и родилась легенда про силу русского слова нашего чемпиона-лыжника А. Веденина.
        По ходу гонки повалил густой, липкий снег. В советской сборной Веденин славился умением качественно готовить инвентарь, и здесь не растерялся: стал обрабатывать лыжи специальным средством. Это заметил японский репортёр, который немного говорил по-русски. Он спросил у нашего лыжника: "Неужели это поможет? Ведь такой снег валит!". Веденин был настолько занят подготовкой лыж, что раздражённо бросил: "Да и … с ним!" Репортёр из Страны восходящего солнца не знал всех нюансов нашего великого и могучего. И после победы Веденина, в японской газете вышла статья с заголовком: «Выиграть Олимпиаду советскому лыжнику помогло волшебное слово “дахусим”
        Этой японке (и всем ей сочувствующим) тоже вполне можно ответить волшебным русским словом. yes
    17. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:29
      ...глава МИД Японии отказалась признать результаты российских выборов на Южных Курилах

      Ну и в рот, вам, "бутерброд". От этого непризнания ни жарко ни холодно. hi
    18. Алевил Ранг пользователя
      Алевил
      +3
      Сегодня, 13:30
      Я даже хокку сочинил на сей повод

      Был наглый молодой -
      Выбили два зуба.
      Вновь обнаглел под старость лет -
      Отстрелили голову.
      Не помогли достигнуть мудрости
      Виды горы Фудзияма.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Алевил
        Я даже хокку сочинил

        Это уже не хокку, а танка ! lol
        1. Моторист Ранг пользователя
          Моторист
          0
          Сегодня, 15:36
          Про хоки с танками я уже как-то писал - не наша это литература. Извиняюсь за повтор комментария.

          Цитата: Моторист
          Цитата: ГНМ
          Было время, западал на японскую культуру:... Басё...
          Но тем не менее, не будем на ночь о плохом:



          Что за стих?! Японцы в курсе, что должны быть смысл и рифма? Вот, перевожу - не благодарите:

          Сидит на ветке ворон,
          От голода страдает -
          Не смог за день собрать он
          Пожрать своим птенцам.

          Но вечер наступает,
          И птах соображает,
          Что скоро он, возможно,
          Добычей станет сам.
    19. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 13:30
      ""Кроме того, руководитель японского дипломатического ведомства подчеркнула, что из-за событий на Украине любые переговоры с Россией по заключению мирного договора и решению вопроса Южных Курил невозможны. ""

      Ну так тем более тогда. Об чем сыр бор вообще? А из-за подобной политики Японии, которая наяривает на страну бомбившую её гражданское население атомными бомбами, теперь и после окраинского конфликта никаких договоров по вопросу Южных Курил быть не может. За что боролись, на то и напорются.
    20. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      0
      Сегодня, 13:31
      Кто в теме... Нам в будущем, это чем-то грозит?
      По мне так, пусть утрутся , своим признанием-непризнанием!
    21. Пионер1984
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 13:34
      Предлагаю не признавать суверенитет Японии над Хоккайдо.Да здравствует Айнская Народная Республика!
    22. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      0
      Сегодня, 13:40
      Ну да только эти территории и остались истино японскими , ведь вся остальная территория оккупированная США am
    23. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:40
      «Это исконные территории нашей страны»
      Так чего же ты щуришься?
      Пойди и возьми!
    24. uralex Ранг пользователя
      uralex
      0
      Сегодня, 13:49
      В стиле Хокку))):
      В лунном свете волны бьются о скалы Южных Курил.
      А где-то в ночной тишине слышен стон.
      Это плач МИД Японии, который тихо прикурил...
    25. Таймень Ранг пользователя
      Таймень
      +1
      Сегодня, 13:58
      Вот к чему ведут заигрывания,то с Западом,то с Востоком.Не лизаться надо,а строго гонять все их в шею.
    26. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      +1
      Сегодня, 14:05
      Никогда эти исконные территории не были японскими!!! Еще этой японской мрази необходимо напомнить, что они вытворяли с нашими пленными, когда испытывали на них
      биологическое и химическое оружие. Им бы заткнуться и не говорить, а то не ровен час волной смоет.
    27. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 14:11
      И что??????????? Попробуйте забрать, раз такие смелые!
    28. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +1
      Сегодня, 14:38
      особо не заморачиваясь надо предъявить претензии на Хоккайдо....
    29. spotlight Ранг пользователя
      spotlight
      +1
      Сегодня, 14:56
      Необходимо заявить о непризнании вхождения в состав Японии Южно-Российской территории Хоккайдо.
    30. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 15:09
      Пусть сначала вернут Хоккайдо. Это исконно русские земли. До тех пор не может быть никаких переговоров о Курилах.
    31. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:23
      Это исконные территории нашей страны, и Россия продолжает проводить там незаконные выборы. Это касается и обозначенных вами президентских выборов

      - заявила глава МИД Японии.

      Это результат заигрывания с Японией ,вот получите и распишитесь
    32. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 15:23
      Мы искренне рады, что вам плохо.

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