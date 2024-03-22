Это исконные территории нашей страны, и Россия продолжает проводить там незаконные выборы. Это касается и обозначенных вами президентских выборов

Власти Японии отказываются признавать выборы, которые Россия проводит на Южных Курилах. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.Токио рассматривает Южные Курилы как свои «северные территории», поэтому не признает ни российский суверенитет над островами, ни проводимые там российскими властями мероприятия, в том числе и выборы любого уровня.- заявила глава МИД Японии.Кроме того, руководитель японского дипломатического ведомства подчеркнула, что из-за событий на Украине любые переговоры с Россией по заключению мирного договора и решению вопроса Южных Курил невозможны. Каким образом украинский конфликт влияет на ситуацию на Дальнем Востоке и российско-японские отношения, она, разумеется, пояснять не стала. Но это и так понятно - США требуют от Японии максимальной солидарности с позицией Запада по украинскому вопросу, а эта солидарность заключается в намеренном ухудшении отношений с Россией.Власти Японии, помимо Южных Курил, отказались признавать результаты президентских выборов и в тех регионах Российской Федерации, которые Токио рассматривает как «украинские» (Крым, Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики). Таким образом, Токио в очередной раз продемонстрировал свою недружественную позицию по отношению к нашей стране, невзирая на то, что ухудшение отношений между странами негативно сказывается и на состоянии японской экономики.