«Это исконные территории нашей страны»: глава МИД Японии отказалась признать результаты российских выборов на Южных Курилах
Власти Японии отказываются признавать выборы, которые Россия проводит на Южных Курилах. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
Токио рассматривает Южные Курилы как свои «северные территории», поэтому не признает ни российский суверенитет над островами, ни проводимые там российскими властями мероприятия, в том числе и выборы любого уровня.
- заявила глава МИД Японии.
Кроме того, руководитель японского дипломатического ведомства подчеркнула, что из-за событий на Украине любые переговоры с Россией по заключению мирного договора и решению вопроса Южных Курил невозможны. Каким образом украинский конфликт влияет на ситуацию на Дальнем Востоке и российско-японские отношения, она, разумеется, пояснять не стала. Но это и так понятно - США требуют от Японии максимальной солидарности с позицией Запада по украинскому вопросу, а эта солидарность заключается в намеренном ухудшении отношений с Россией.
Власти Японии, помимо Южных Курил, отказались признавать результаты президентских выборов и в тех регионах Российской Федерации, которые Токио рассматривает как «украинские» (Крым, Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики). Таким образом, Токио в очередной раз продемонстрировал свою недружественную позицию по отношению к нашей стране, невзирая на то, что ухудшение отношений между странами негативно сказывается и на состоянии японской экономики.
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