Франция начала резку стали для головной АПЛ проекта SNLE-3G следующего поколения

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Франция начала резку стали для головной АПЛ проекта SNLE-3G следующего поколения

Франция приступила к реализации программы строительства серии атомных подводных лодок следующего, 3-го поколения, которые в перспективе должны заменить стоящие на вооружении стратегические субмарины класса "Триумфатор" (Triomphant). Резка стали для первой подлодки прошла 20 марта на верфи компании Naval Group в Шербуре (Нормандия).

О сроках официальной закладки субмарины пока ничего не сообщается, но сборка секций планируется на 2026 - 2027 года, спуск на воду в начале 2030-х и передача флоту после 2035 года. Всего французы планируют построить четыре подлодки типа SNLE-3G (3 Generation), которые должны обеспечивать ядерное сдерживание до 80-х годов.



Мы гордимся, что сегодня символически начинаем производство корпуса первой стратегической АПЛ третьего поколения. Эта масштабная программа требует мобилизации всех наших навыков, талантов и ресурсов. Для ее реализации мы задействуем оборонно-промышленную и технологическую базу по всей стране

– заявил гендиректор Naval Group Пьер Эрик Поммелле.


Новая программа SNLE 3G (3 Génération), целью которой является разработка ПЛАРБ следующего третьего поколения, стартовала в 2017 году, исследовательская стадия завершилась в 2021 г., после чего начались работы по техническому проекту. Как пишут французские медиа, новая АПЛ будет похожа на субмарины предыдущего поколения Triomphant, но побольше водоизмещением. АПЛ будет нести 16 баллистических ракет и иметь четыре торпедных аппарата для собственной защиты.
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    16 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 13:06
      Ща чо , каждый этат строительства будете праздновать? Типа в третьем отсеке дырочку для кабеля просверлили , вяликое достижение , на зло нам?
      1. DoctorRandom Ранг пользователя
        DoctorRandom
        +1
        Сегодня, 13:24
        А где, собственно, праздник? В РФ точно также происходит процедура и объявление первой резки стали для будущей подлодки.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 13:32
          Франция начала резку стали для головной АПЛ проекта SNLE-3G следующего поколения

          Ну начала и начала... Помешать не можем, значит нужно принять к сведенью... Ну и что-то ответное придумывать... am
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            -1
            Сегодня, 13:40
            Цитата: Lev_Russia
            Франция начала резку стали для головной АПЛ проекта SNLE-3G следующего поколения

            Ну начала и начала... Помешать не можем, значит нужно принять к сведенью... Ну и что-то ответное придумывать... am

            Синий цвет французского флага символизирует море, красный цвет - вино, а белый кусок нужно оторвать и размахивать над головой, вызывая Волгу, когда французские войска прибудут на Украину.
            1. bars042 Ранг пользователя
              bars042
              +1
              Сегодня, 13:49
              когда французские войска прибудут на Украину
              "Цельных" войск пока нету, а, вот всяких графьёв: Адриен Бодон де Мони-Пажоль (покойный) укокошили:

              В последний день своей жизни Бодон вместе с товарищем, опытным французским боевиком Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используется, в том числе, для корректировки РСЗО HIMARS. Этот момент был заснят российским беспилотником, после чего в машину французов прилетел "Ланцет". Оба получили смертельные ранения
              1. DirtyLiar Ранг пользователя
                DirtyLiar
                +1
                Сегодня, 15:09
                Ну забыли на "Ланцеты" поставить систему распознавания "Граф/не граф". Бывает.
        2. Попандос Ранг пользователя
          Попандос
          0
          Сегодня, 14:30
          В РФ точно также происходит процедура и объявление первой резки стали

          Это у нас, а них
          Эта масштабная программа требует мобилизации всех наших навыков, талантов и ресурсов.
    2. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      -2
      Сегодня, 13:11
      А потянет ли французский бюджет 4 ПЛАРБ и авианосец? меня терзают смутные сомненья)))
      1. DoctorRandom Ранг пользователя
        DoctorRandom
        +1
        Сегодня, 13:23
        Опять вы чужие деньги считаете. Не надоело?
        1. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 13:56
          Я не считаю чужие деньги - вообще и никогда, принцип у меня такой. Я здраво оцениваю возможности французской экономики, тем более, что мои знакомые живут в Париже и возле Сен - Назера. Потому, что там творится, я знаю, как говорится "из первых рук".
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 13:16
      спуск на воду в начале 2030-х и передача флоту после 2035 года.
      Обновлять свои АПЛ конечно необходимо, но сколько воды утечет к этому времени и еще не известно чем закончатся воинственные заявления Макрона. А они про "ядерное сдерживание" до 2080 г думают.
    4. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:23
      То-то Макрон так раздухарился! У него к 2035 году наверное новая АПЛ будет. Бойтесь все галльского петуха...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Дилетант
        То-то Макрон так раздухарился! У него к 2035 году наверное новая АПЛ будет. Бойтесь все галльского петуха...

        Кого боятся? Этих что ли?
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 13:43
          Французская армия едет на Украину.
    5. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 13:27
      Хотелось бы верить, что в производстве этой стали не присутствует российское железо.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 13:34
      «Франция начала резку стали для головной АПЛ» —

      — А то , что для Австралии "нарезали" , утилизировали? ...

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