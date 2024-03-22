Российские специалисты займутся подготовкой полицейских из Никарагуа

После того как Национальная ассамблея (никарагуанский парламент) ратифицировала соответствующее соглашение с РФ, российские специалисты займутся подготовкой и переподготовкой полицейских из Никарагуа. Срок действия данного документа составляет десять лет.О ратификации договора сообщила пресс-служба законодательного органа Никарагуа.- сказано в сообщении.В рамках договоренности предполагается проведение российской стороной обучающих тренингов, семинаров и других мероприятий, направленных на приобретение никарагуанскими правоохранителями новых теоретических знаний и практических навыков. Это будет способствовать повышению эффективности полиции в борьбе с преступностью и поддержании общественного порядка.При подготовке особое внимание будет уделено вопросам борьбы с международным наркотрафиком и организованной преступностью, а также обеспечению безопасности граждан.Глава комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Ирис Монтенегро подчеркнула особую важность данного соглашения для правоохранительных органов Никарагуа. А председатель комиссии по вопросам мира, обороны, управления и прав человека Филиберто Родригес заявил, что данная инициатива углубит связь между никарагуанским народом и национальной полицией.

Национальная ассамблея одобрила законодательное предложение по утверждению Соглашения о сотрудничестве в области переподготовки и повышения квалификации кадров полицейских органов

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