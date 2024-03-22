Российские специалисты займутся подготовкой полицейских из Никарагуа

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Российские специалисты займутся подготовкой полицейских из Никарагуа

После того как Национальная ассамблея (никарагуанский парламент) ратифицировала соответствующее соглашение с РФ, российские специалисты займутся подготовкой и переподготовкой полицейских из Никарагуа. Срок действия данного документа составляет десять лет.

О ратификации договора сообщила пресс-служба законодательного органа Никарагуа.

Национальная ассамблея одобрила законодательное предложение по утверждению Соглашения о сотрудничестве в области переподготовки и повышения квалификации кадров полицейских органов

- сказано в сообщении.

В рамках договоренности предполагается проведение российской стороной обучающих тренингов, семинаров и других мероприятий, направленных на приобретение никарагуанскими правоохранителями новых теоретических знаний и практических навыков. Это будет способствовать повышению эффективности полиции в борьбе с преступностью и поддержании общественного порядка.

При подготовке особое внимание будет уделено вопросам борьбы с международным наркотрафиком и организованной преступностью, а также обеспечению безопасности граждан.

Глава комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Ирис Монтенегро подчеркнула особую важность данного соглашения для правоохранительных органов Никарагуа. А председатель комиссии по вопросам мира, обороны, управления и прав человека Филиберто Родригес заявил, что данная инициатива углубит связь между никарагуанским народом и национальной полицией.
  • МВД РФ
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14 комментариев
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  1. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:08
    ы исчо визг не подняли , что мы у них под носом свои порядки ставим.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 13:26
      исчо визг не подняли , что мы у них под носом свои порядки ставим.

      Сейчас поднимут... Ну а мы потихоньку будем их "задний двор" под себя обустраивать... laughing Они наш "задний двор" более 30-ти лет под себя обустраивали, пока мы с ними в дружбу играли... am
  2. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    -1
    Сегодня, 13:09
    Музыканты очень любят проводить семинары....Просто семинаристы какие-то.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:14
      данная инициатива углубит связь между никарагуанским народом и национальной полицией.
      У нас бы так.
  3. ved_med12 Ранг пользователя
    ved_med12
    -1
    Сегодня, 13:12
    А практику, через сво! laughing

    Текст Вашего комментария....И бла, бла...
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:21
    российские специалисты займутся подготовкой и переподготовкой полицейских из Никарагуа.
    Дело нужное и необходимое. А нам почему бы и не помочь ребятам-"сандинистам" вставшим в свое время на путь борьбы с империализмом.
  5. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:26
    Подготовка к строительству канала началась?
    1. vargo Ранг пользователя
      vargo
      0
      Сегодня, 13:31
      Сперва повышение стабильности и безопасности политического строя. Потом обеспечение безопасности вложений (база или контингент инструкторов), а потом уже прямой проект. Правда не дешево такой каналец встанет. Его раза в 2-3 длиннее делать придется чем Панамский. Да и рельеф не помогает.
      1. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        0
        Сегодня, 13:36
        Те доллары, которые есть у Китая, как раз из зеленых фантиков, которыми США шантажируют "инакомыслящих", превратятся в высокорентабельную недвижимость. Правда охранять ее от липких американских лапок будет ещё та "головная боль".
    2. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Дилетант
      Подготовка к строительству канала началась?

      Не знаю к чему там подготовка, но наши в Никарагуа регулярно бывают,
      Бойцы 34 горной бригады в Никарагуа:
    3. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Дилетант
      Подготовка к строительству канала началась?

      Кстати с Панамским каналом сейчас огромные проблемы, там засуха,
      а большая часть канала по искусственным пресноводным озерам проходит.
      Пропускная способность канала резко снижена.
  6. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 13:31
    И аналог Бастрыкина будет?
  7. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:10
    Ха!
    У себя порядок наведите, а потом уж учить. МВД сейчас в разобранном состоянии.
  8. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 15:28
    Блин, я пацаном был (СССР), а ещё тогда название страны "Никарагуа" периодически всплывало в новостях. У нас с ними давние тесные связи. Хорошо, что продолжаем.

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