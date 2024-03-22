Зеленский призвал Запад передать больше систем ЗРК Patriot «для защиты» Харькова и Запорожья
Очень ожидаемой стала реакция президента Украины Владимира Зеленского на нынешнюю массированную атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которую киевские чиновники назвали самой массированной за все время военного конфликта. Глава киевского режима опубликовал в своем телеграм-канале сразу несколько заявлений по этому поводу.
В одном из них он снова обратился к западным союзникам с призывом передать Украине больше зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot. Причем Зеленский почему-то упомянул только один украинский регион и город, для защиты которых срочно необходимы эти системы ПВО/ПРО. Речь идет о Запорожье и Харькове. Причем Запорожская область по итогам референдума 2022 года включена в состав РФ, киевский режим пока контролирует около трети территории региона, включая административный центр.
— написал Зеленский.
Пытаясь надавить на западных спонсоров, Зеленский упрекнул их в промедлении оказания военной помощи Украине, отметив, что в отличие от тамошних политиков у российских дронов и ракет нет «задержек и нерешительности». При этом в другом посте глава киевского режима, противореча самому себе, поблагодарил «защитников неба» за большое количество сбитых российских ракет и беспилотников.
Касаясь заявления о необходимости прикрытия от воздушных атак прифронтовых регионов, получается, что Зеленский сам того не желая признал, что ранее поставленные союзниками системы ПВО, включая ЗРК Patriot, в основном используются для защиты Киева и других городов намного западнее ЛБС, которые значительно реже подвергаются атакам ВС РФ. Впрочем, эту избирательность использования зенитных комплексов еще в августе прошлого года подтвердил ныне уволенный с этой должности спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Тогда он сообщил, что Киев лучше других регионов защищен ПВО, а систем противовоздушной обороны для защиты всей страны не хватает. При этом Игнат назвал педалирование темы неравномерности защиты украинских регионов от воздушных угроз «российским нарративом».
Кроме того, Зеленский в своем обращении совершенно бездоказательно заявил, что российские ракеты и дроны содержат компоненты, произведенные компаниями из других государств, в том числе тех, которые поддерживают антироссийские санкции. Украинский президент даже умудрился «посчитать» точное количество этих деталей, которые, как он заявил, ввозятся в РФ по «серым схемам» импорта. Так, по данным главы киевского режима, в конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов, а в ракете «Кинжал» якобы не менее 49 типов деталей, которые Россия не производит.
Впрочем, удивляться этой неведомой осведомленности Зеленского не приходится, все это обычная киевская пропаганда с целью оказать давление на западных партнеров. Украинские источники до сих пор именуют российские дроны-камикадзы «Герань» иранскими «Шахедами». Хотя уже и на Западе признали, что в РФ налажено собственное массовое производство этих барражирующих боеприпасов.
Между тем, украинские интернет-ресурсы публикуют карту ночных атак ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории. Судя по ней, массированные удары наносились почти по всем регионам. Чтобы прикрыть такие территории, странам НАТО придется, пожалуй, передать почти все свои системы ПВО Украине. С учетом того, насколько сейчас озабочены собственной безопасностью европейские члены альянса, этого точно не произойдет.
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