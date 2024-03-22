Зеленский призвал Запад передать больше систем ЗРК Patriot «для защиты» Харькова и Запорожья

36
Зеленский призвал Запад передать больше систем ЗРК Patriot «для защиты» Харькова и Запорожья

Очень ожидаемой стала реакция президента Украины Владимира Зеленского на нынешнюю массированную атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которую киевские чиновники назвали самой массированной за все время военного конфликта. Глава киевского режима опубликовал в своем телеграм-канале сразу несколько заявлений по этому поводу.

В одном из них он снова обратился к западным союзникам с призывом передать Украине больше зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot. Причем Зеленский почему-то упомянул только один украинский регион и город, для защиты которых срочно необходимы эти системы ПВО/ПРО. Речь идет о Запорожье и Харькове. Причем Запорожская область по итогам референдума 2022 года включена в состав РФ, киевский режим пока контролирует около трети территории региона, включая административный центр.



Системы «Пэтриот» должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения

— написал Зеленский.

Пытаясь надавить на западных спонсоров, Зеленский упрекнул их в промедлении оказания военной помощи Украине, отметив, что в отличие от тамошних политиков у российских дронов и ракет нет «задержек и нерешительности». При этом в другом посте глава киевского режима, противореча самому себе, поблагодарил «защитников неба» за большое количество сбитых российских ракет и беспилотников.

Касаясь заявления о необходимости прикрытия от воздушных атак прифронтовых регионов, получается, что Зеленский сам того не желая признал, что ранее поставленные союзниками системы ПВО, включая ЗРК Patriot, в основном используются для защиты Киева и других городов намного западнее ЛБС, которые значительно реже подвергаются атакам ВС РФ. Впрочем, эту избирательность использования зенитных комплексов еще в августе прошлого года подтвердил ныне уволенный с этой должности спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Тогда он сообщил, что Киев лучше других регионов защищен ПВО, а систем противовоздушной обороны для защиты всей страны не хватает. При этом Игнат назвал педалирование темы неравномерности защиты украинских регионов от воздушных угроз «российским нарративом».

Кроме того, Зеленский в своем обращении совершенно бездоказательно заявил, что российские ракеты и дроны содержат компоненты, произведенные компаниями из других государств, в том числе тех, которые поддерживают антироссийские санкции. Украинский президент даже умудрился «посчитать» точное количество этих деталей, которые, как он заявил, ввозятся в РФ по «серым схемам» импорта. Так, по данным главы киевского режима, в конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов, а в ракете «Кинжал» якобы не менее 49 типов деталей, которые Россия не производит.

Впрочем, удивляться этой неведомой осведомленности Зеленского не приходится, все это обычная киевская пропаганда с целью оказать давление на западных партнеров. Украинские источники до сих пор именуют российские дроны-камикадзы «Герань» иранскими «Шахедами». Хотя уже и на Западе признали, что в РФ налажено собственное массовое производство этих барражирующих боеприпасов.

Между тем, украинские интернет-ресурсы публикуют карту ночных атак ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории. Судя по ней, массированные удары наносились почти по всем регионам. Чтобы прикрыть такие территории, странам НАТО придется, пожалуй, передать почти все свои системы ПВО Украине. С учетом того, насколько сейчас озабочены собственной безопасностью европейские члены альянса, этого точно не произойдет.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    36 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 13:18
      Зеленский призвал Запад передать больше систем ЗРК Patriot для защиты Харькова и Запорожья

      Сейчас, сейчас - ответил Запад... Где то у меня с десяток лишних ни кому не нужных ЗРК "Patriot" завалялось... laughing Кстати, а Одессу, Николаев и Кривой Рог защищать не будем или обычными дробовиками обойдутся...??? am
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 13:30
        Цитата: Lev_Russia
        Сейчас, сейчас - ответил Запад... Где то у меня с десяток лишних ни кому не нужных ЗРК "Patriot" завалялось... Кстати, а Одессу, Николаев и Кривой Рог защищать не будем или обычными дробовиками обойдутся...???

        Согласно википедии у США около 1106 пусковых Пэтриота. Они вполне могут поставлять их в большом количестве.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +2
          Сегодня, 13:31
          Японцы могут свои Пэтриоты предоставить укронацистам.
          Наш МИД уже высказался по этому поводу.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +1
            Сегодня, 13:50
            Поздно пить боржоми, когда почки отказали. am
            ДнепроГЭС умер. Его уже не оживить. am good
            Фарш нельзя провернуть назад.
            Хотелось бы верить, что наши опять не остановятся на полпути и уничтожат ВСЕ электростанции на Украине. am good
        2. Eroma Ранг пользователя
          Eroma
          +2
          Сегодня, 13:50
          Весь вопрос не количестве, а в цене! Один ЗРК стоит 1 миллиард баксов, а каждая ракета 2 миллиона. И это не танки с хранения, отгрузка которых на боеспособность армия США не влияет. Их надо либо реально произвести и реально потратить деньги, либо ослабить ПВО США, ради защиты города, название которого они даже выговорить не могут laughing
        3. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 13:53
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Согласно википедии у США около 1106 пусковых Пэтриота. Они вполне могут поставлять их в большом количестве
          За счёт собственной обороны?
          1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
            Лт. запаса ВВС
            0
            Сегодня, 13:55
            Цитата: Голландец Михель
            За счёт собственной обороны?

            У них половина из этого числа на хранении, то есть не особо нужны значит.
        4. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 16:07
          «Не читайте до обеда советских газет» - какое слово надо заменить ?
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 13:37
        Хмурый и вспотевший Зе вошёл в кабинет в виде овала и встал в нерешительности.
        За шикарным столом, сложив на нём ноги, сидел посапывая Джо.

        "Я бы хотел" - начал было Зе и осёкся, потому что в этот момент Джо поднял руку и жестом показал, чтобы тот замолчал.
        "Я знаю чтобы ты хотел" - сказал Джо не открывая глаза и не меняя позы и продолжил, -"но я не вижу того, что нужно мне."

        "Как же, как же, я всё привёз" - засуетился Зе и выкатил на центр кабинета два огромных чемодана с человеческий рост - "Всё здесь и в том количестве о котором Вы просили".
        Джо мгновенно открыл глаза, не вставая с кресла оценил их объём и уже бодро вскочив, расплылся в улыбке, напоминающий акулий оскал.
        "Ну вот, теперь я вижу, что ты молодец Зе. Давай закатывай их ко мне в кладовку." bully
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 13:38
          А у Вас несомненно талант, батенька... Когда роман ждать...??? hi
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            0
            Сегодня, 13:46
            А у Вас несомненно талант, батенька... Когда роман ждать...??? hi

            Благодарю, но на занятие эпистолярным жанром времени пока не хватает. hi
            1. LIONnvrsk Ранг пользователя
              LIONnvrsk
              0
              Сегодня, 14:11
              Цитата: кредо
              но на занятие эпистолярным жанром

              Ну, это несколько другое.... если только бы Вы не "Роман в письмах" писали yes
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 16:34
        Зеленский больше никто и звать его никак! Он с сегодняшнего дня и.о. Президента Украины до 20 мая, потом просто шут.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 13:18
      Украинский президент даже умудрился «посчитать» точное количество этих деталей,
      Очень напоминает картинка басню "Мартышка и очки" !
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +2
        Сегодня, 13:45
        Точно!
        "Пид стристь мавпочка нэдобачаты стала..." (по версии Глибова) laughing
    3. termos Ранг пользователя
      termos
      +1
      Сегодня, 13:19
      Ну учитывая ценник на эти комплексы, смешно ожидать, что вот прям взяли и дали им) Тем более, тушенка недавно их слишком близко к ЛБС подогнала из-за постоянных атак ФАБами, за что поплатились потерей пары штук, если не ошибаюсь.
    4. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +2
      Сегодня, 13:23
      Очки напялил, чтобы типа умным выглядеть. А чего не за роялем то сидит? Так Запад быстрее внимание обратил бы.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 13:36
        Очки напялил, чтобы типа умным выглядеть.

        Так мешки под глазами от бессонных ночей от ломки после наркоты меньше заметны... laughing
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          +1
          Сегодня, 15:40
          Кокс был некачественным - в Европе заказывали. Скоро совсем ослепнет, если в Патриотах США не поставят нужный (им до Колумбии ближе).
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:23
      Кто в курсе ,НАТО сегодня давало предупреждение украинским нацистам: Ахтунг !!! В небе ВКС России! Или был неждачник?
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +2
        Сегодня, 13:33
        Цитата: tralflot1832
        Кто в курсе ,НАТО сегодня давало предупреждение украинским нацистам:

        Радары НАТО видят до Урала , а когда в небо пошли стратеги ,началась диарея ( а вдруг по их душу ) , Бандеровцы регулярно получают информацию от НАТО . hi
    6. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:23
      Запорожье и Харьков пока больше не надо защищать, однако. Другие города теперь защищать надо, однако. yes
    7. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      +2
      Сегодня, 13:23
      что Киев лучше других регионов защищен ПВО
      Ну да, главное свой зад прикрыть, а там как получится... Получили. И не спасет их пресловутый Пэтриот от Кинжалов, даже если янки и свои расчеты с ними пришлют.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 13:29
        Цитата: dimy44
        Получили. И не спасет их пресловутый Пэтриот от Кинжалов, даже если янки и свои расчеты с ними пришлют.

        Да , этот разрекламированный комплекс ПВО , так себе , хуже чем С-300 , 400 ,500 .. Но зеля и это старье просить не умеет , подарков не будет , бери кредиты и плати ! Запад нищим не подает ! hi
    8. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +3
      Сегодня, 13:24
      Так, я не понял. Он зачем очки нацепил? Если нанюхался или накурился, то надо было тёмные
      1. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +1
        Сегодня, 13:27
        то надо было тёмные
        Не положено ему темные, темные байден носит. Нафтизина закапает и так сойдет.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 13:51
          Цитата: dimy44
          Не положено ему темные, темные байден носит
          Лакеи всегда равняются на хозяев. Надо чтобы в черных очках сидел! wink
    9. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 13:28
      Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение.
      Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского недогосударства, так и для недостраны в целом.

      Зеленский-законная цель для ликвидации, причем всеми участниками конфликта.
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 13:31
      Системы «Пэтриот» должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины
      А свои куда дели вы ведь в своих заявлениях "всех победю". Сейчас американцы кинутся поставлять "Patriot" пачками только успевай принимать при том, что новая батарея "Patriot" стоит более одного миллиарда долларов, из них 400 миллионов долларов приходится на саму систему и 690 миллионов – на ракеты в батарее.
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 13:50
      поблагодарил «защитников неба»
      Как, опять? Из ста запущенных дронов двести сбили? wink
      1. termos Ранг пользователя
        termos
        0
        Сегодня, 13:58
        Ну если они достигли земли - значит сбили)))) Вон, Днепрогэс примагнитила парочку ракет, летевших на Банковую, тем самым спасла верхушку с бубочкой в главе от неминуемой гибели))) Потрясающая эффективность)
    12. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 13:51
      Клоун, ты лучше фанеру закажи и по ночам тихонько колоти дельтаплан....
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:05
      Дайте, дайте и ещё дайте.... профессионал, король средь попрошаек.
    14. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:32
      Зеленский призвал Запад передать больше систем ЗРК Patriot «для защиты» Харькова и Запорожья

      А с какого хрена наркоман зарится на российское Запорожье?
    15. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 15:36
      Наркоша зрение стал терять? Еще не то будет, когда придется в темноте сидеть.
    16. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 16:09
      Эээээ .... а зачем ? Говоруна повитрянных сил нового послушать, так сбивают почти всё....

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»