Украинский депутат призвал Запад немедленно передать Киеву ядерное оружие
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киеву необходимо уже прямо сейчас работать над возможностью получения ядерного оружия.
В своем Telegram-канале Гончаренко* написал, что не видит другого варианта для Украины, кроме получения ядерного оружия, наличие которого, по мнению украинского парламентария, способно обеспечить безопасность страны. Украинский политик заявил, что, по его мнению, руководству страны необходимо направить все силы на получение ядерных вооружений.
Гончаренко* также призвал руководство стран Евросоюза отправить ограниченный контингент своих армий в приграничные с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся на этом участке подразделения ВСУ для участия в боях на фронте.
Ранее отставной генерал украинской армии, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что украинским политикам следует предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. По мнению Кривоноса, украинские политики могли бы выйти на уровень общения со своими американскими или британскими кураторами и предложить им дать разрешение на размещение ядерных вооружений на своей территории.
О неминуемых негативных для Украины и всего человечества последствиях в случае ядерной эскалации вооруженного конфликта украинские политики и отставные генералы, по всей видимости, не думают.
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