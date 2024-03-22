Украинский депутат призвал Запад немедленно передать Киеву ядерное оружие

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Украинский депутат призвал Запад немедленно передать Киеву ядерное оружие

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киеву необходимо уже прямо сейчас работать над возможностью получения ядерного оружия.

В своем Telegram-канале Гончаренко* написал, что не видит другого варианта для Украины, кроме получения ядерного оружия, наличие которого, по мнению украинского парламентария, способно обеспечить безопасность страны. Украинский политик заявил, что, по его мнению, руководству страны необходимо направить все силы на получение ядерных вооружений.



Гончаренко* также призвал руководство стран Евросоюза отправить ограниченный контингент своих армий в приграничные с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся на этом участке подразделения ВСУ для участия в боях на фронте.

Ранее отставной генерал украинской армии, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что украинским политикам следует предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. По мнению Кривоноса, украинские политики могли бы выйти на уровень общения со своими американскими или британскими кураторами и предложить им дать разрешение на размещение ядерных вооружений на своей территории.

О неминуемых негативных для Украины и всего человечества последствиях в случае ядерной эскалации вооруженного конфликта украинские политики и отставные генералы, по всей видимости, не думают.
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    56 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 13:42
      Алексей Гончаренко заявил, что Киеву необходимо уже прямо сейчас работать над возможностью получения ядерного оружия

      Господи, ну наградили же родители рожей... Как приятно вспоминать как в Крыму по ней настучали... Ну какое ЯО, Лёша, для мартышки с гранатой... Вам СВО уже не хватает, желаете третью мировую с ядерным апокалипсом...??? am
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +6
        Сегодня, 13:44
        Не додали тогда и выпустили понапрасну. Он буйным оказался.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 13:46
        Обезьяны с гранатой.
        Ядерное оружие им подавай. laughing
        А губозакаточные инструменты вам не нужны?
        Как Паниковский: Дай миллион! Дай миллион! laughing lol wassat
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 13:55
          украинским политикам следует предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы
          Майдан головного мозга ! (Если он есть, мозг...)
          1. Joker62 Ранг пользователя
            Joker62
            +1
            Сегодня, 14:03
            Цитата: Uncle Lee
            украинским политикам следует предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы
            Майдан головного мозга ! (Если он есть, мозг...)

            И как сказала великая и остроумная актриса Фаина Раневская:
            Мозги не брови, его не рисуешь.
            laughing
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 14:36
              Цитата: Joker62
              И как сказала великая и остроумная актриса Фаина Раневская:
              Мозги не брови, его не рисуешь.

              Фаина Георгиевна говорила:
              Мозги - не брови - если нет, не нарисуешь.
              1. fif21 Ранг пользователя
                fif21
                +1
                Сегодня, 15:12
                Цитата: ROSS 42
                Мозги - не брови - если нет, не нарисуешь.

                Поэтому , в связи с весенним обострением - успокоительное и в стационар . yes
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Бородач
          Ядерное оружие им подавай.

          Дайте уже этому губастенькому резиновые перчатки и ёршик, он с ними лучше смотрится! yes
        3. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          +1
          Сегодня, 15:10
          Цитата: Бородач
          Ядерное оружие им подавай.

          Как только дадут , можно смело уничтожать бандеровцев нейтронным оружием . Тараканы , свиньи , бандеровцы гарантированно помрут , а дома и калоши останутся целыми . hi
      3. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        0
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Lev_Russia
        Господи, ну наградили же родители рожей...

        Не пойму,у него чего губы накаченные?
      4. Zoer Ранг пользователя
        Zoer
        0
        Сегодня, 14:15
        Цитата: Lev_Russia
        Господи, ну наградили же родители рожей...

        Да-да, лицо изуродованное "интеллектом" laughing
        Цитата: Lev_Russia
        Вам СВО уже не хватает, желаете третью мировую с ядерным апокалипсом...???

        Вполне себе селюковская, хинзирская логика- нихай, что у меня корова сдохла, за то у соседа сарай сгорел))) Ничего нового.
      5. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        0
        Сегодня, 15:28
        Когда аист принес маленького Лёшика его родителям они долго смеялись и, поначалу хотели оставить у себя самого аиста.
    2. termos Ранг пользователя
      termos
      +5
      Сегодня, 13:42
      Товарищ прапорщик, остановите поезд!
      -Поезд стой, раз-два
      Ага, вот прям так взяли и дали этому биомусору ЯО))))) Биомусор-то не в состоянии понять, что прилететь может и в ответку. Это раз. Два - кто-то может не избежать искушения продать подобную игрушку, ведь это выгоднее, чем просто взять и запустить по России, тем более что ее могут и сбить. И тогда игрушка может хозяевам самим куда-то прилететь. Уж ближневосточные друзья были бы только рады.
      1. termos Ранг пользователя
        termos
        +3
        Сегодня, 13:49
        В-третьих, по-моему хозяев и такая война устраивает - за счет жизней представителей самой низшей прослойки Западного лагеря))) Ну и самое забавное - по-моему если такие резкие заявления зазвучали - прилеты были болезненные, так держать) Пердаки в бессилии серьезно полыхнули)))
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 14:02
        Цитата: termos
        Ага, вот прям так взяли и дали этому биомусору ЯО)))))

        Я вот иногда думаю - начиналось всё со спальников, аптечек и передвижных крематориев, сейчас "Абрамсы" и "Леопарды" на Украине горят. Носители ядерного оружия Фы-16 "уже вот-вот почти"...До тактического ЯО когда дойдёт?

        И ещё.
        Смотрю я на эту обезьяну и гадаю - если ему завтра дать ракету с ядерной башкой - заржавеет у него или нет тут же ею по Белгороду, например, шарахнуть? А в Америке это понимают или нет?
        1. termos Ранг пользователя
          termos
          +3
          Сегодня, 14:05
          Да не дадут им никогда в жизни такую штуку, за ЯОв мире ведут строжайший контроль. Просто потому что они не идиоты, не в те руки попадет - самим же потом разгребать. Американцы первыми и громче всех орали при развале СССР, чтобы у свиней отобрали ЯО. Их и текущая война устраивает, подсвинки - это практически бесплатный расходник.
          1. Не_боец Ранг пользователя
            Не_боец
            0
            Сегодня, 14:08
            "Грязную бомбу" они и сами могут соорудить, ничего там сложного нет. Ну разве что хватанёшь дозу при изготовлении.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +3
      Сегодня, 13:43
      Вее таки квн великая школа юмора и смеха.
      Великим Ухрам амцы передадуь технологии ракет для полета на луну.
      Всех бандер эвакуировать и основать в других галакьиках новые высокоразвиьые цивилизации
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:44
      — На фотографии видно что из палаты №6 ...
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — На фотографии видно что из палаты №6 ...

        Хотя бы таких "пациентов" начать утилизировать - раз верхушка укрорейха неприкосновенна.
        Жаль нет на Украине последователей Н. Кузнецова. Не используем его методы. request
    5. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      0
      Сегодня, 13:47
      Не думают? Они?! Да, это открытие! То, что они не думают, они ярко продемонстрировали ещё 10 лет назад на "майдане". Русские так себя могут вести разве что с пьяну.
    6. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      0
      Сегодня, 13:48
      Лицо явно подходит для изучения психотерапевтам.
      1. termos Ранг пользователя
        termos
        0
        Сегодня, 13:50
        скорее генетикам)))
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:55
        Цитата: Аргон
        Лицо явно подходит для изучения психотерапевтам
        Скорее, для волосатого кулака с кастетом wink
        1. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          0
          Сегодня, 13:56
          Что в принципе может быть одним и тем же laughing
      3. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        0
        Сегодня, 15:31
        Только хардкор, только лоботомия, для практикантов нейрохирургов.
    7. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +1
      Сегодня, 13:49
      Момент прилета КР Х-101 по ДнепроГЭС
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Сегодня, 13:52
        И что интересно,везде где специалисты работают то русские или только любят говорить на русском.
        П.с. за видео отдельный респект! Очень такие видосы заходят))
        1. Алексей Лантух Ранг пользователя
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 13:59
          Радикальные националисты страшная сила, способные полстраны загнать в концлагеря. И неважно кто они по национальности: русские, украинцы, татары или армяне.
          1. Аргон Ранг пользователя
            Аргон
            0
            Сегодня, 13:59
            Я про голос на заднем плане в видео. Работники ГЭС наверное снимали и комментили
    8. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:51
      О неминуемых негативных для Украины и всего человечества последствиях в случае ядерной эскалации вооруженного конфликта украинские политики и отставные генералы, по всей видимости, не думают.

      Простые люди на Украине, еще могут мыслить, а все высокопоставленные, это сбежавшие пациенты из психлечебницы, которые пытаются найти на западе своих коллег по "психушке".
    9. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      0
      Сегодня, 13:52
      Глупый, глупый петушок.


      (текст комментария слишком короткий)
    10. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:52
      Ага и звездный крейсер класса "Разрушитель"))) где таких имбецилов только находят?)))
    11. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      0
      Сегодня, 13:52
      Ну да , они только ядерного оружия ещё не продавали арабам , Израиль очумеет от щастья am
    12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:53
      "Зъйисты-то вин зъйисть... Та хто ж йиому дасть!?" (из анекдота про слона)
    13. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 13:54
      Да чего уж там, проси "Звезду смерти" у Галактического совета все равно ничего не дадут - с такой рожей он даже на пустые бутылки может не рассчитывать. laughing
    14. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      0
      Сегодня, 13:54
      Киеву необходимо уже прямо сейчас работать над возможностью получения ядерного оружия.

      И не будут над ними птицы летать,
      и не будут рядом с ними звери дикие бегать,
      только будут в земле их кости лежать
      и сиять неземным светом...
    15. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 13:56
      Гончаренко* написал, что не видит другого варианта для Украины, кроме получения ядерного оружия, наличие которого, по мнению украинского парламентария, способно обеспечить безопасность страны

      Хм, а как же Джавелины, Байрактары, «три топора», Химарсы, Леопарды, Абрамсы, Таурусы и Ф-16? Неужели они оказались бесполезны в деле спасения украинской демократии и незалежности?
    16. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 13:57
      Ай как хотца чтобы другие за них воевали а они тихо но быстро из 404 слиняли всем составом. А ничего что находящиеся на их территории чужие войска нам пофиг, по яо вообще бред, ну ничем это не поможет никому. В общем бред подмастерья младшего помошника старшего клоуна.
    17. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 13:57
      Слушаешь " избранников украинского народа" и убеждаешься в тупости этого нврода.
    18. Баюн Ранг пользователя
      Баюн
      0
      Сегодня, 14:00
      - Упырина для упыринцев!
      - Нет, братцы, "атомного оружия" я вам не дам.
    19. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 14:01
      Для "полного мирового счастья" таким, как Гончаренко и ему подобным осталось только дать ЯО. Пагубность этого сегодня пока еще понимают на Западе, а вот, что может случится завтра трудно предсказать.
    20. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      +1
      Сегодня, 14:12
      А еще попросите киностудию Lucasfilm Ltd передать Украине "Звезду смерти".
    21. Пионер1984
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 14:15
      Надеюсь этому полупокеру не удастся спетлять.Желающих увидеть его на фонарном столбе очень много.Впрочем не одного его.
    22. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      0
      Сегодня, 14:15
      уже по содержанию заголовка угадал депутата ;) Человек-флюгер...
    23. Павленко Валерий Ранг пользователя
      Павленко Валерий
      0
      Сегодня, 14:23
      Гончаренко, мы народ РФ заявляем, что надо каждому жителю РФ, дать тебе по хохотальнику, выдержиш, будеш жить .
    24. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 14:24
      В этом случае придется применить нам: превентивно.
    25. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 14:29
      Сначала Запад, а потом и наши передадут.
    26. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 15:02
      Tento poslanec má inteligenci houpacího koně. Touží vidět jaderný hřib..
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 15:03
        У этого депутата интеллект как у лошадки-качалки. Он мечтает увидеть ядерный гриб..
    27. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      0
      Сегодня, 15:19
      украинские политики и отставные генералы, по всей видимости, не думают.

      Вы о чем? Там у них мыслительный орган уже атрафирован, у них развиты органы для прыжков и и руки для попрошайничествп...
    28. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:22
      Алексей Гончаренко заявил, что Киеву необходимо уже прямо сейчас работать над возможностью получения ядерного оружия

      Поймали тебя тогда в Крыму ,зачем отпустили ? У нас столько в тайге дорог не построено ,столько каналов не выкопано
    29. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 15:22
      Тут даже комментировать нечего, всё уже сказано до нас.
    30. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 15:35
      Шнобель то у нардепа от важности все пухнет.
    31. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 15:52
      В своем Telegram-канале Гончаренко* написал, что не видит другого варианта для Украины, кроме получения ядерного оружия, наличие которого, по мнению украинского парламентария, способно обеспечить безопасность страны.

      Просто напомню: тот же самый Гончаренко 12 лет назад:


      Это всё, что нужно знать о так называемых пророссийских политиках на Украине. Ему покажешь медный грош... ©
    32. Валерий Демченко Ранг пользователя
      Валерий Демченко
      0
      Сегодня, 16:01
      Этот гомик тогда в числе первых отправится в ад

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