Песков: Россия находится в состоянии войны, это должен понимать каждый

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Песков: Россия находится в состоянии войны, это должен понимать каждый

На сегодняшний день Россия находится в состоянии войны, хотя де-юре все еще продолжается специальная военная операция. Фактический переход СВО в войну состоялся после того, как к конфликту присоединился коллективный Запад. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российская спецоперация на Украине превратилась в войну после того, как в конфликт вмешались США вместе со своими вассалами из Европы, это должен понимать каждый в России. При этом на правовой статус это никак не повлияло, мы также проводим СВО, войну ни одна из сторон другой не объявляла. Вот такая ситуация, когда фактически идет война, а юридически спецоперация.



Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден

- заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".

По его словам, на сегодняшний день часть российской территории оккупирована киевским режимом, поэтому земли новых регионов нужно освобождать в любом случае, чтобы спасти там людей. Так что боевые действия будут продолжаться. Кроме того, Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое угрожает российскому суверенитету. Москва предпримет все необходимые действия, чтобы никто не мог угрожать российским территориям и людям, их населяющим.
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    63 комментария
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 13:32
      Золотые слова. Согласен,полностью.
      1. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +4
        Сегодня, 13:45
        Вот именно в состоянии войны, а господин Песков все продолжает впрягаться за звездунов
        1. Таймень Ранг пользователя
          Таймень
          +11
          Сегодня, 13:54
          Песков уже сказал,что его не совсем поняли.Это СВО.Короче пургомёт в своём репертуаре.Оправдание писали на Рамблере.
          1. Венд Ранг пользователя
            Венд
            -3
            Сегодня, 14:01
            Цитата: Таймень
            Песков уже сказал,что его не совсем поняли.Это СВО.Короче пургомёт в своём репертуаре.Оправдание писали на Рамблере.

            Ну как говорится, как сказал, так и поняли. laughing laughing Оправдываться поздно laughing laughing
          2. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +2
            Сегодня, 14:04
            Цитата: Таймень
            Песков уже сказал,что его не совсем поняли.Это СВО.Короче пургомёт в своём репертуаре.Оправдание писали на Рамблере.

            Прямо с языка сняли.
            Мы то прекрасно понимаем, что находимся в состоянии войны.
            А они ещё и не начинали.
            Наконец то на третий год войны стали обнулять вражеские электростанции (в которых есть доли акций наших олигархов). И то после атаки наших НПЗ. Бизнес наших олигархов в российских НПЗ важнее и дороже бизнеса в украинских электростанциях.
            А нам лапшу на уши вешают, что это очередная ВОВ.
            Кому - война, а кому - мать родная. am
        2. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +8
          Сегодня, 13:57
          а господин Песков все продолжает впрягаться за звездунов

          А он сам-то кто? Он же их той шайки.
          Это называется - Социально близкий элемент.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +7
        Сегодня, 13:56
        Золотые слова. Согласен,полностью.

        Они бы были таковыми, когда их произнесли наши высокопоставленные лица 30 или 40 лет назад, а сейчас это просто констатация факта.
        А вот то, что он сказал далее:
        Кроме того, Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое угрожает российскому суверенитету.

        вызывает закономерный вопрос относительно Польши, блока трёх стран НАТО на территории Прибалтики и трёх стран на Скандинавском полуострове. С ними как быть? soldier
      3. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +6
        Сегодня, 13:58
        Золотые слова. Согласен,полностью.
        Народ теряющий родных и близких это и без писка знает, а вот кто действительно должен это понять так власти РФ и элиты, которые до сих пор грезять ламповым Куршевелем, своей недвижимостью в испаниях и шопингах во всяких франциях...
      4. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        +1
        Сегодня, 14:04
        Пока не объявлена война, войны нет. Конвенция 1907 г. устанавливает последствия объявления войны, в том числе для других стран.
    2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +8
      Сегодня, 13:33
      Ну так начинайте уже воевать,доннер веттер smile
    3. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +8
      Сегодня, 13:36
      [/quote]На сегодняшний день Россия находится в состоянии войны, хотя де-юре все еще продолжается специальная военная операция. Фактический переход СВО в войну состоялся после того, как к конфликту присоединился коллективный Запад. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.[quote]

      Это понимают все россияне, но Песков это понял на 3 третьем году проведения СВО!
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +3
        Сегодня, 13:58
        Пишут, он уже раскаялся, извинялся на камеру, никакой войны нет и не будет.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 15:03
          Цитата: Aken
          Пишут, он уже раскаялся, извинялся на камеру

          Что-то из его разъяснений не видно, чтобы он извинялся.
          МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
          "Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал он журналистам.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            -1
            Сегодня, 15:46
            Конечно же не извинялся. Это я приврал для красного словца и для смеха.
            Сама мысль, что Песков будет извиняться за свои слова, вызывает если и не смех, то ухмылку - точно.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        -2
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Тима
        На сегодняшний день Россия находится в состоянии войны, хотя де-юре все еще продолжается специальная военная операция. Фактический переход СВО в войну состоялся после того, как к конфликту присоединился коллективный Запад. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

        Это понимают все россияне, но Песков это понял на 3 третьем году проведения СВО!

        Ничего он не понял.
        Просто проговорился.
        Теперь заднюю будет включать.
    4. uralex Ранг пользователя
      uralex
      +8
      Сегодня, 13:37
      Ну, хоть де-факто стали называть вещи своими именами...
    5. tkoh
      tkoh
      -1
      Сегодня, 13:40
      Там он ещё про внутреннюю мобилизацию что-то говорил. Ой не нравится мне это. Как с ковидом что-ли будет? Введут режим самомобилизации и куар коды какие-нибудь...
      1. _Батя_ Ранг пользователя
        _Батя_
        +1
        Сегодня, 13:46
        Также обратил внимание на "внутреннюю мобилизацию", для Дмитрия Пескова очень громкие слова.
        Настораживает однако.
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +6
        Сегодня, 14:01
        Так уже известно что будет.
        Мир готовят к новой эпидемии. Наши врачи-вредители тоже готовятся.
        Как ВОЗ эпидемию начнёт, СВО свернётся в течение недели.
        Не верите? Вспомните, как 23 февраля 2022 года КОВИД одномоментно рассосался.
        1. Бомба Ранг пользователя
          Бомба
          -2
          Сегодня, 15:43
          Мир готовится к войне, а РФ к мобилизации 2.0
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 13:40
      Смерть одного - трагедия, смерть сотен тысяч-статистика.
      Песков стал экономистом, счетоводом? Сосчитал более 10 000 человек.
      Грусть.
      Когда взрослые тетки говлрили на улице:лишь бы наши мальчишки вернулись(про мужей)
      Это ещк не было войной.
      А вот когда увидели скупку черноземов - война будет?
      РомаА дал отмашку?
    7. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      0
      Сегодня, 13:42
      Запрет же был, употреблять слово "война" в отношении СВО, даже наказывали за это. Сейчас то как будет?
    8. Cartalon Ранг пользователя
      Cartalon
      +8
      Сегодня, 13:42
      На третий день, Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +4
        Сегодня, 13:56
        Похоже и сарая-то нет.!!
    9. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      +7
      Сегодня, 13:43
      Мы находимся в состоянии войны.
      Вот те раз, то это не война, это СВО, то теперь война, вы там сами определитесь уже
    10. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +13
      Сегодня, 13:43
      У меня вопрос: тем, кого оштрафовали на десятки тысяч за то, что они СВО войной называли. а ЛБС - фронтом, теперь деньги вернут с извинениями, или Пескова тоже оштрафуют за фейки?
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +7
        Сегодня, 13:51
        его нет, он ведь пургу несет
        1. Таймень Ранг пользователя
          Таймень
          +1
          Сегодня, 13:56
          Это точно.Уже оправдывался.
      2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        -1
        Сегодня, 14:05
        СВО не является войной. Война начинается только в момент объявления войны.
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +2
          Сегодня, 14:49
          Так почему Пескова не оштрафовали?
    11. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +5
      Сегодня, 13:45
      Мы находимся в состоянии войны.

      Если мы находимся в состоянии войны, то должны действовать и законы войны и военного времени. Хотя бы на территории военных действий и ближайшем тылу. Во время войны не существует моратория на смертную казнь. Сама война это - смерть.
      Должен быть отменен мораторий на смертную казнь хотя бы на территории военных действий и ближайшем тылу. Также должны быть ужесточены законы за предательство и пособничество врагу. А то ловим, ловим, ловим предателей, а они что-то не переводятся.. Вон в Москве накрыли целую группу предателей... Также должен быть отменен мораторий на ответственность за недонесение родственников предателей. Ведь, очевидно, что они не могут ничего не знать о предательстве. Все, как во время войны - ВОВ: должна быть введена ответственность родственников для предателей Родины.
      Конечно, это потребует приостановки некоторых действующих законов. Но, на войне - как на войне. Нельзя давать ни одного шанса врагу, гадам. В условиях войны нельзя разбираться в методах и в гуманизме. На войне любые методы хороши, если они направлены на уничтожение врага и достижение нашей победы.
      1. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +8
        Сегодня, 14:00
        Про ту группу, о которой Вы пишете, сообщают, что при обысках нашли ножи, топорик, мачете и перцовые баллончики. То есть то, что без паспорта продают в любых магазинах соответствующей направленности. Про то, что они теракты готовили (с таким "вооружением"?) нам предлагается верить на слово. Вы что, хотите чтобы Вас шлёпнули за найденный в кармане перцовый баллончик? А ведь если кому-то будет не хватать единички в отчёте до выполнения плана по месячной раскрываемости, то ещё как шлёпнут. Просто потому, что под руку попались, а план горит.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Сегодня, 14:48

          Цитата: УАЗ 452
          Про ту группу, о которой Вы пишете, сообщают, что при обысках нашли ножи, топорик, мачете и перцовые баллончики. То есть то, что без паспорта продают в любых магазинах соответствующей направленности. Про то, что они теракты готовили (с таким "вооружением"?) нам предлагается верить на слово

          Заступничек нашёлся. У этих ребяток ещё кое-что обнаружили, о чём вы забыли упомянуть.
          РИА Новости. Дома у задержанных при обысках изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*.
          1. УАЗ 452 Ранг пользователя
            УАЗ 452
            +3
            Сегодня, 14:58
            У коллекционеров, к примеру, много чего найтись может, включая форму, награды третьего рейха. Всех их в кутузку? И что-то мне подсказывает, что у реально готовящих теракт вооружение будет посерьёзнее ножей (ими тоже можно много дел наделать, но ведь они сейчас у каждого первого!), а вот всяких вражьих флагов, и фотографий в обнимку с Зеленским вряд ли получится найти.
            И переписку, если о задержании и характере предъявленных обвинений широко оповестили общественность, хотя бы выборочно нужно было опубликовать. Если уж подробно зачем-то перечислили количество ножей и аэрозольных пистолетов (а почему количество баллончиков не обнародовано? упущение!).
      2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        -5
        Сегодня, 14:05
        Россия не находится в состоянии войны.
    12. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 13:45
      А в Кремле это тоже поняли? Или пока только Песков? belay
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +2
        Сегодня, 13:50
        А чё... Пескова в Кремль уже не пускают?! feel
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +2
          Сегодня, 14:03
          Может и не пускают - чтобы там свою пургу не нёс. Тогда понятно, почему на большинство задаваемых ему вопросов он отвечает "я не в курсе".
      2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        -1
        Сегодня, 14:06
        Песков ляпнул не подумав. Хотя понятие "находиться в состнинии войны" не существует, термин ни о чем. Война либо объявляется одной из сторон, либо ее не существует.
    13. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 13:52
      Мы находимся в состоянии войны
      Ну если об этом официально заявил Песков, то возможно киеву и его "партнерам" стоит ждать новых "сюрпризов"? Или это пока только официальное разрешение называть СВО войной, что многие уже делают и без этого?
      1. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +4
        Сегодня, 14:02
        До этого за это штрафовали, а теперь... Впрочем, возможно и теперь будут штрафовать, может, это только Пескову можно.
      2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        -3
        Сегодня, 14:07
        Нельзя. СВО не война, четко и однозначно.
    14. Баюн Ранг пользователя
      Баюн
      +3
      Сегодня, 13:56
      Сказка, сказка и ничего кроме сказки. Как-то эстонский князь подарил русскому Царю Золотого Петушка: "Вот, как случись война, так он СРАЗУ и прокукарекает".
    15. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +9
      Сегодня, 13:59
      Так почему вы трусливо прячетесь за обревеартуру СВО. Газ .нефть и другие материалы и сырье потоками идет на и через усраину?
    16. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Сегодня, 13:59
      Пушка. Они заряжают пушку! Зачем? А они будут стрелять!
    17. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 14:01
      Слова конечно в духе времени. У нас не карантин, а самоизоляция. СВО, а не война. Частичная мобилизация, а не мобилизация. Не только у нас, вообще не хотят, при капитализме, поступать как было положено всегда. Такую логику ко всему можно применять? Типа, это не просроченный платёж(кредит, коммуналка и тп), а это задержка оплаты! И не надо тогда штрафовать! Нет, а почему им можно бл?!
    18. Семен Семенов_2 Ранг пользователя
      Семен Семенов_2
      +7
      Сегодня, 14:01
      Сколько народа оштрафовали, даже за "нет вобле". А теперь значит можно, что случилось, кто умылся и прозрел?
    19. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +6
      Сегодня, 14:02
      Если это война, то когда начнем воевать? Сам сказал - мы еще не начинали. Если это не война, то это какая-то странная "невойна".

      Мудрое у нас руководство, куда нам его понять.
    20. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +3
      Сегодня, 14:03
      Ну так объявите войну и тогда запрещена будет поставка нейтральными странами оружия любой стороне войны и можно топить любое судно с оружием или взрывать поезда, хоть в Польше, а любая страна поставляющая оружие автоматически не является нейтральной, то есть в состоянии войны с Россией.
    21. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +6
      Сегодня, 14:03
      Слова, слова... требуется подтверждение делами и прочим!!!
    22. Million Ранг пользователя
      Million
      +3
      Сегодня, 14:10
      Песков-это персонаж.который целует руки иноагентам и отмазывает Киркорова и прочих инстасамок?
    23. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +3
      Сегодня, 14:11
      Кому Песков говорит очередную свою пургу ? Народ России сам всё это знает давно. Это нужно говорить в ООН каждый день, что Запад развязывает войну против России.
    24. Анюта Славная Ранг пользователя
      Анюта Славная
      +1
      Сегодня, 14:14
      СВО это СВО...Какая может быть СВО,если воюют не с бандитами,хулиганами,наркоманами,а с ВСУ,с действующей армией Украины.
    25. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 14:18
      Песков: Россия находится в состоянии войны, это должен понимать каждый

      Мы это понимали с февраля 2022 года, понимает ли это руководство страны?
    26. Shamil88 Ранг пользователя
      Shamil88
      +2
      Сегодня, 14:23
      Вся вина на Вас, это ваша бесхребетность довела СВО до такого состояния, запад воспользовался шансом который дал им Кремль, они начали с аптечек и с бронежилетов, осторожно, увидели вашу реакцию, точнее её отсутствие, и теперь кроме ЯО все виды вооружения поставляют, почему теперь простой народ должен решать проблемы которую вы создали из за своей трусости и недальновидности, призывает к мобилизации те кто никогда в окопах не будут, своих детишек сначала верни с Европы, мобилизатор.
    27. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +3
      Сегодня, 14:44
      Россия находится в состоянии войны

      А чего тогда мосты через Днепр до сих пор работают? Через которые идёт снабжение вражеских войск. Почему совместные бизнеса до сих пор существуют. Транзит через "врага" идёт, деньги ему выплачиваются.
    28. amr Ранг пользователя
      amr
      +1
      Сегодня, 15:02
      Российская спецоперация на Украине превратилась в войну после того, как в конфликт вмешались США вместе со своими вассалами из Европы, это должен понимать каждый в России.


      я чего то пропустил? а разве СВО началось не из-за того что к вассалм в Европе США захотела прибавиь еще и некогда нашу Украину? к чему эти пассажи?
      Словоблудие какое-то!

      По мне, так надо именно сейчас долбануть по какому-то куску суши-острову-пустыне-че там пустое есть в Европе, так как судя по движухи, европа начинается накачиваться оружием, выделяться бюджеты, я непонимаю мы ждем когда они вооружатся и запустят заводы??? мы чего ждем?
      или по плану массонов, сейчас ждем когда европа вооружится до зубов, и мы также затаримся, а потом стенка на стенку? Опять немцы и русккие как последние 2 войны будем побеждать друг друга пока в это время кто-то набивает карманы?
      Продолжение этого цирка играет не на нашу сторону!
    29. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      0
      Сегодня, 15:41
      Ну так если у нас война, то обнулите, или заморозте людям кредиты. Введите фиксированные цены на ЖКХ. Переводите страну на военные рельсы и объявляйте тотальную мобилизацию, но только после выполнения первых пунктов, а то по возвращения с войны как бы солдаты не обнаружили выкинуте на улицы свои семьи.
    30. wanna Ранг пользователя
      wanna
      -1
      Сегодня, 15:46
      Значит, этой весной мы станем свидетелями Пятая битва за Харьков?
    31. Turkir Ранг пользователя
      Turkir
      -1
      Сегодня, 15:51
      В начале СВО мы уже под Киевом, а потом стамбульские разборки с Мединским и приглашенным Абрамовичем, потом мы отступаем, отдавая территории и граждан, которые нас радостно встречали.
      Шаг вперёд и два назад - интересный танец под названием СВО.
    32. SUKRAM Ранг пользователя
      SUKRAM
      0
      Сегодня, 15:54
      in this sene, then the Balts and Finland are also in the frame, as the west,led by the yanks are prodding them all on.
      its a tricky scenario, but if things came to the worse, then thee,s small countrie should know that they will not last long at all
      its quite a disturbing picture really
    33. old friend Ранг пользователя
      old friend
      -1
      Сегодня, 15:56
      Если идет война, может, пора начинать отзыв послов и закрытие посольств в ЕС? Достаточно оставить 1 посольство при ЕС - в Брюсселе. Зачем столько дипломатов в странах, где МИД РФ, все равно, ничем уже помочь всоей стране не может? Заодно бы выкинули из РФ кучу официальных ес-овских шпионов. Все идет к большой войне - так почему бы не поднять градус еще выше? В качестве последнего предупреждения, так сказать.
      Вообще, до сих пор непонятна позиция РФ по конфликту на Украине. Неужеле нельзя сделать заявление в Совбезе ООН, что любые воинские иностранные контингенты на территории Украины = объявлению войны с ядерными ударами по всей территории врага? Почему руководство "стесняется" четко сказать всем, что либо Украина будет в составе РФ, либо ее не будет вообще? Весь лепет насчет нейтрального статуса (после начала боевых действий) - самообман и идиотизм. Это сидение на 2 стульях скорее приведет к 3 мировой, чем жесткая и ясная позиция.
    34. hohohol Ранг пользователя
      hohohol
      0
      Сегодня, 16:05
      Кроме того, Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое угрожает российскому суверенитету. Москва предпримет все необходимые действия, чтобы никто не мог угрожать российским территориям и людям, их населяющим.

      После таких заявлений Польше стоит задуматься не о присвоение западных территорий Украины, а о том как бы при своих остаться. Про прибалтику и речи не идет. Да и Кольский полуостров может полностью стать Российским, вместе со Шпицбергеном.

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