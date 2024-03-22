Песков: Россия находится в состоянии войны, это должен понимать каждый
На сегодняшний день Россия находится в состоянии войны, хотя де-юре все еще продолжается специальная военная операция. Фактический переход СВО в войну состоялся после того, как к конфликту присоединился коллективный Запад. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российская спецоперация на Украине превратилась в войну после того, как в конфликт вмешались США вместе со своими вассалами из Европы, это должен понимать каждый в России. При этом на правовой статус это никак не повлияло, мы также проводим СВО, войну ни одна из сторон другой не объявляла. Вот такая ситуация, когда фактически идет война, а юридически спецоперация.
- заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".
По его словам, на сегодняшний день часть российской территории оккупирована киевским режимом, поэтому земли новых регионов нужно освобождать в любом случае, чтобы спасти там людей. Так что боевые действия будут продолжаться. Кроме того, Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое угрожает российскому суверенитету. Москва предпримет все необходимые действия, чтобы никто не мог угрожать российским территориям и людям, их населяющим.
Информация