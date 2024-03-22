Бронетехника и миномётные снаряды: власти Косово анонсировали первые два пакета военной помощи Украине
Оказать военную помощь Украине, помимо большинства участников НАТО, решило и руководство Косово. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на результаты прошедшей 19 марта 2024 года встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как «Рамштайн-20».
На этом мероприятии выступил министр обороны Косово Эюп Македончи. Он напомнил, что у Приштины есть некие обязательства по оказанию помощи Киеву. Поэтому, отметил Македончи, Косово выделит Украине два пакета военной помощи.
В первый пакет военной помощи войдут, по словам главы косовского военного ведомства, бронированная техника и грузовые автомобили. Их должны доставить на Украину уже на следующей неделе.
О том, какие именно единицы бронетехники будут отправлены на Украину из Косово, не сообщается. Но известно, что косовские формирования (т.н. «силы безопасности Косово») используют бронированные машины американского и турецкого производства. В их числе HMMWV, Otokar Cobra, Otokar Akrep, BMC Kirpi и ряд других машин. Не исключено, что Украине передадут какие-то из подобных бронеавтомобилей.
Второй пакет военной помощи будет включать в себя минометные и артиллерийские снаряды. По утверждению Македончи, он направлен на удовлетворение текущих потребностей украинских вооруженных сил в артиллерийских боеприпасах.
Заявляя о своем участии в оказании военной помощи Украине, Косово пытается продемонстрировать свою «нужность» Североатлантическому альянсу. С другой стороны, учитывая сложную обстановку в самом Косово из-за ситуации в северной части края, где проживает значительное количество сербов, сомнительно, что Приштина обладает возможностями передать Украине сколько-нибудь значительное количество бронетехники.
- Kosovo Security Force
Информация