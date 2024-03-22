Бронетехника и миномётные снаряды: власти Косово анонсировали первые два пакета военной помощи Украине

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Бронетехника и миномётные снаряды: власти Косово анонсировали первые два пакета военной помощи Украине

Оказать военную помощь Украине, помимо большинства участников НАТО, решило и руководство Косово. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на результаты прошедшей 19 марта 2024 года встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как «Рамштайн-20».

На этом мероприятии выступил министр обороны Косово Эюп Македончи. Он напомнил, что у Приштины есть некие обязательства по оказанию помощи Киеву. Поэтому, отметил Македончи, Косово выделит Украине два пакета военной помощи.



В первый пакет военной помощи войдут, по словам главы косовского военного ведомства, бронированная техника и грузовые автомобили. Их должны доставить на Украину уже на следующей неделе.

О том, какие именно единицы бронетехники будут отправлены на Украину из Косово, не сообщается. Но известно, что косовские формирования (т.н. «силы безопасности Косово») используют бронированные машины американского и турецкого производства. В их числе HMMWV, Otokar Cobra, Otokar Akrep, BMC Kirpi и ряд других машин. Не исключено, что Украине передадут какие-то из подобных бронеавтомобилей.

Второй пакет военной помощи будет включать в себя минометные и артиллерийские снаряды. По утверждению Македончи, он направлен на удовлетворение текущих потребностей украинских вооруженных сил в артиллерийских боеприпасах.

Заявляя о своем участии в оказании военной помощи Украине, Косово пытается продемонстрировать свою «нужность» Североатлантическому альянсу. С другой стороны, учитывая сложную обстановку в самом Косово из-за ситуации в северной части края, где проживает значительное количество сербов, сомнительно, что Приштина обладает возможностями передать Украине сколько-нибудь значительное количество бронетехники.
  • Kosovo Security Force
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11 комментариев
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  1. DIM(a) Ранг пользователя
    DIM(a)
    +1
    Сегодня, 13:47
    И Эти тудаже...
    каждый гномик желает доказать свою важность и значимость!)
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 13:57
      И Эти тудаже...каждый гномик желает доказать свою важность и значимость!)

      Ну куда ж без Косово... Жалко, что на сербов напали в 90-е... Сейчас с нашей помощью возможно они бы и отбились, да ещё бы и косовским албанцам накатили... am
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Lev_Russia
        И Эти тудаже...каждый гномик желает доказать свою важность и значимость!)

        Ну куда ж без Косово... Жалко, что на сербов напали в 90-е... Сейчас с нашей помощью возможно они бы и отбились, да ещё бы и косовским албанцам накатили... am

        Мал клоп - да вонюч.
        Косово - Сербия.
        Смотрели вчера футбольный матч Россия-Сербия?
        Особенно понравилось, как российские и сербские футболисты помогали друг другу подняться на ноги после столкновений. Вот это фэйер-плей. good
  2. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 13:50
    Очередная клистирная трубка между Западом и Украиной для вариантов перемещения оружия!
    И очередное подтверждение тому,что любое ничтожество получающее корм от Запада, готово подпрыгивая от усердия отрабатывать это !
  3. Germanboy Ранг пользователя
    Germanboy
    0
    Сегодня, 13:52
    В европе каждая страна чтото передает, дарит или продает украине. Для них это большая честь помочь украине. России матушке хоть бы ктото помог на официальном уровне.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:00
      России матушке хоть бы ктото помог на официальном уровне.

      А мы вполне самодостаточные, да и как то не очень хочется быть похожими на нищебродную, выпрашивающую Окраину... Ну а помощь нам любит тишину... drinks
  4. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 13:54
    Интересно, это недоразумение понимает, что оно творит? Когда Россия закончит с Украиной, она же не забудет, что Косово - это Сербия.
    1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 14:02
      Цитата: ТермиНахТер
      Интересно, это недоразумение понимает, что оно творит? Когда Россия закончит с Украиной, она же не забудет, что Косово - это Сербия.

      Пока у них на территории есть осиное гнездо в виде базы Бондстил , они себя считают бессмертными . А на признание или непризнание России им параллельно . Русских там ненавидят не меньше , чем в троебалтике.
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:54
    Косово, ещё один не раздавленный прыщ wink
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:58
    Полезные шавки... пока хозяин в силе и подкармливает, будут скакать и тявкать...
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 14:05
    Одно бандитское недогосударство просто не может остаться в стороне от помощи другому бандитско-бандеровскому пока государству (юридически). Все закономерно.

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