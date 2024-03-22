Бронетехника и миномётные снаряды: власти Косово анонсировали первые два пакета военной помощи Украине

Оказать военную помощь Украине, помимо большинства участников НАТО, решило и руководство Косово. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на результаты прошедшей 19 марта 2024 года встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как «Рамштайн-20».На этом мероприятии выступил министр обороны Косово Эюп Македончи. Он напомнил, что у Приштины есть некие обязательства по оказанию помощи Киеву. Поэтому, отметил Македончи, Косово выделит Украине два пакета военной помощи.В первый пакет военной помощи войдут, по словам главы косовского военного ведомства, бронированная техника и грузовые автомобили. Их должны доставить на Украину уже на следующей неделе.О том, какие именно единицы бронетехники будут отправлены на Украину из Косово, не сообщается. Но известно, что косовские формирования (т.н. «силы безопасности Косово») используют бронированные машины американского и турецкого производства. В их числе HMMWV, Otokar Cobra, Otokar Akrep, BMC Kirpi и ряд других машин. Не исключено, что Украине передадут какие-то из подобных бронеавтомобилей.Второй пакет военной помощи будет включать в себя минометные и артиллерийские снаряды. По утверждению Македончи, он направлен на удовлетворение текущих потребностей украинских вооруженных сил в артиллерийских боеприпасах.Заявляя о своем участии в оказании военной помощи Украине, Косово пытается продемонстрировать свою «нужность» Североатлантическому альянсу. С другой стороны, учитывая сложную обстановку в самом Косово из-за ситуации в северной части края, где проживает значительное количество сербов, сомнительно, что Приштина обладает возможностями передать Украине сколько-нибудь значительное количество бронетехники.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»