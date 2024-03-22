В Москве сотрудниками ФСБ задержаны сторонники РДК, планировавшие насильственные акции

Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев

Российские силовики пресекли создание на территории Москвы ячейки так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (организация признана террористической и запрещена в России), задержано несколько сторонников РДК*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.Сотрудники ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели операцию по задержанию семерых сторонников РДК* в городе Москва. Как пояснили в ведомстве, все задержанные поддерживают действия боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, воюющих на Украине против российской армии. В Москве они планировали создать ячейку РДК*, чтобы проводить насильственные действия в отношении правоохранителей и иностранцев.- сообщили в ФСБ.При обысках в местах проживания задержанных обнаружена нацистская символика, флаги, различные гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*. Также изъяты мачете, ножи, аэрозольный пистолет, перцовые баллончики.Напомним, что именно РДК* взял на себя ответственность за атаки на Белгородскую область России. Владимир Путин сравнил боевиков РДК* с власовцами и заявил, что к предателям всегда будут относиться так, словно они вооружены.