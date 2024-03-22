В Москве сотрудниками ФСБ задержаны сторонники РДК, планировавшие насильственные акции

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В Москве сотрудниками ФСБ задержаны сторонники РДК, планировавшие насильственные акции

Российские силовики пресекли создание на территории Москвы ячейки так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (организация признана террористической и запрещена в России), задержано несколько сторонников РДК*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели операцию по задержанию семерых сторонников РДК* в городе Москва. Как пояснили в ведомстве, все задержанные поддерживают действия боевиков из "Русского добровольческого корпуса"*, воюющих на Украине против российской армии. В Москве они планировали создать ячейку РДК*, чтобы проводить насильственные действия в отношении правоохранителей и иностранцев.



Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев

- сообщили в ФСБ.

При обысках в местах проживания задержанных обнаружена нацистская символика, флаги, различные гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*. Также изъяты мачете, ножи, аэрозольный пистолет, перцовые баллончики.

Напомним, что именно РДК* взял на себя ответственность за атаки на Белгородскую область России. Владимир Путин сравнил боевиков РДК* с власовцами и заявил, что к предателям всегда будут относиться так, словно они вооружены.

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    15 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 14:02
      [quote][/quote]. Предали Родину, народ.... нет и места на нашей земле.
      1. kromer Ранг пользователя
        kromer
        +3
        Сегодня, 14:08
        Цитата: rocket757
        Предали Родину, народ.... нет и места на нашей земле.


        На нашей земле таким места нет, но в крематории место всегда найдётся. А прах в канализацию.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -2
          Сегодня, 14:10
          Какие ещё насильственные акции?
          Собрались на групповое изнасилование?
          ЛГБТ- пропаганда в РФ запрещена.
          Что за заголовок статьи? am
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 14:13
          Это, уже детали, но... закон есть закон, как суд решит, так и будет.
          Впрочем, законы необходимо поправлять/менять, сообразно обстановке и очевидным перспектива дальнейшего развития ситуации... это ведь тоже делается, согласно установленных, законных процедур!
          Противоречий нет.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:15
        «Легион имя мне, потому что нас много»,— ответили демоны
        «Власовцы» России, когда вас посадят,
        Не хрена на жалость нашу вам давить -
        Вам же говорили, вас предупреждали,
        Что вас как предателей будут всех судить
        И тогда не плачьте – мол, не виноваты,
        Когда суд докажет вашу в том вину -
        Боретесь с Россией, значит вы солдаты
        Вы врага солдаты в нынешней войне...
        Вас под белы ручки выведут из зала,
        И засунут в черный, мрачный воронок -
        В камеру посадят – так вам всем и надо…
        Закатают, твари, вас на полный срок….
        am am am am am am am
    2. Комментарий был удален.
    3. Павленко Валерий Ранг пользователя
      Павленко Валерий
      +1
      Сегодня, 14:17
      Власти РФ, жестко допросить, еще выявить остальных и публично через повешение, на Красной площади, ни каких судов и прочее.
      1. Пионер1984
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 14:20
        Ну,для начала,надо вернуть смертную казнь и способ исполнения через повешение.
    4. Пионер1984
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 14:18
      По госизмене пора смертную казнь возвращать.
    5. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -2
      Сегодня, 14:19
      Как то наиграно..
      Ну.. будет на совести Путина
    6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 14:21
      Дело за малым: надо их повесить.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Дело за малым: надо их повесить.

        Надо однозначно, но скорее всего оной участи они избегут в силу чрезмерной гуманности нашего законодательства. Если докажут участие в акциях, да ещё с тяжкими последствиями, то может подведут под пожизненное, а если они будут представлены всего лишь как "идеологические приверженцы" то могут раскрутиться на срок поменьше, но по любому его надо накрутить до четвертины, т.к. тут и ОПГ налицо.
        Я бы повесил. Времена нынче к добродетели не располагают, тем более в отношении предателей. hi
    7. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 14:22
      Нужен СМЕРШ и решать проблемы по месту их происхождения.
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 14:32
      Кучно пошли! Молодцы чекисты!
    9. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Фактор
      Нужен СМЕРШ и решать проблемы по месту их происхождения.

      Да хотя бы суд , и т.д.
      И отчёт в течении 6 лет по тв (12 раз в год)
      А это будет?
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:20
      Походу дали команду на отлов отмороженных ,уж слишком много материала пошло на эту тему

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