«Нас ждёт конфликт с Россией»: глава МИД Швеции призвал НАТО готовиться к противостоянию
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Североатлантический альянс и Евросоюз должны быть готовыми к продолжительной конфронтации с Россией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
Хотя Швеция является самым «молодым» членом Североатлантического альянса, ее представители уже делают резкие заявления относительно возможных перспектив конфликта с Российской Федерацией. Нет сомнений в том, что Стокгольм хочет так повысить свою значимость в военно-политическом блоке.
Мы должны понимать, что нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и ЕС. Мы должны готовиться к этому соответствующим образом
- заявил глава МИД Швеции в беседе с немецкой прессой.
Тобиас Билльстрём считает, что, прежде всего, готовиться к противостоянию с Россией надо странам Прибалтики и Польше. Правда, не очень понятно, к чему и как могут подготовиться карликовые прибалтийские республики. Но Запад и не скрывает, что именно их и поляков бросит в «топку» конфликта в случае начала реальной конфронтации с нашей страной.
Швеция, кстати, оставаться в стороне от милитаризации Прибалтики не собирается. Так, в планах Стокгольма – отправка в Латвию подразделений из состава механизированного батальона, а также увеличение военно-морского присутствия в районе острова Готланд и в Балтийском море в целом. Кроме того, Швеция продолжает играть важную роль в оказании военной помощи киевскому режиму, передавая украинским формированиям оружие и боеприпасы.
Вооруженные силы Швеции / https://www.forsvarsmakten.se
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