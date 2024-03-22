«Нас ждёт конфликт с Россией»: глава МИД Швеции призвал НАТО готовиться к противостоянию

18
«Нас ждёт конфликт с Россией»: глава МИД Швеции призвал НАТО готовиться к противостоянию

Североатлантический альянс и Евросоюз должны быть готовыми к продолжительной конфронтации с Россией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Хотя Швеция является самым «молодым» членом Североатлантического альянса, ее представители уже делают резкие заявления относительно возможных перспектив конфликта с Российской Федерацией. Нет сомнений в том, что Стокгольм хочет так повысить свою значимость в военно-политическом блоке.



Мы должны понимать, что нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и ЕС. Мы должны готовиться к этому соответствующим образом

- заявил глава МИД Швеции в беседе с немецкой прессой.

Тобиас Билльстрём считает, что, прежде всего, готовиться к противостоянию с Россией надо странам Прибалтики и Польше. Правда, не очень понятно, к чему и как могут подготовиться карликовые прибалтийские республики. Но Запад и не скрывает, что именно их и поляков бросит в «топку» конфликта в случае начала реальной конфронтации с нашей страной.

Швеция, кстати, оставаться в стороне от милитаризации Прибалтики не собирается. Так, в планах Стокгольма – отправка в Латвию подразделений из состава механизированного батальона, а также увеличение военно-морского присутствия в районе острова Готланд и в Балтийском море в целом. Кроме того, Швеция продолжает играть важную роль в оказании военной помощи киевскому режиму, передавая украинским формированиям оружие и боеприпасы.
  • Вооруженные силы Швеции / https://www.forsvarsmakten.se
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +1
    Сегодня, 14:18
    Прожечь пролив от устьлуги до лондона. Спг возить.Ф
    У кого то 300 лет тому уже покупали прибалтов. Верни навзад швед эстляндию и лифляндию
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:25
      Хотя Швеция является самым «молодым» членом Североатлантического альянса, ее представители уже делают резкие заявления относительно конфликта с РФ.

      Ну почему всегда так...??? Чем меньше страна (клоп), тем больше вони... Самая большая от прибалтов... Надеются что старший (не по возрасту...) брат заступится...??? А если нет, чего делать то будете...??? am
  2. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +6
    Сегодня, 14:18
    Хотя Швеция является самым «молодым» членом Североатлантического альянса, ее представители уже делают резкие заявления относительно возможных перспектив конфликта с Российской Федерацией.

    Это только в членах НАТО Швеция числится молодой, а душой то она ещё с допетровских времён всегда была против России.
    1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 14:32
      Цитата: кредо
      Это только в членах НАТО Швеция числится молодой, а душой то она ещё с допетровских времён всегда была против России.

      Ну да, "кемска волость" им покою не даёт. yes
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:34
      Это только в членах НАТО Швеция числится молодой, а душой то она ещё с допетровских времён всегда была против России.

      НАТО это альянс коллективной безответственности... Вступив в него можешь нести любую русофобскую хрень... Все равно НАТО за слова ответит... am
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 14:19
    А вот нам... Европа? Какой Данила, какой плейер (с) Брат. Нас целая рать (с) Бабы одним словом, сами придумали, сами обидились. negative Донкихоты
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 14:20
    ... нас ждет длительный конфликт с Россией. Мы должны готовиться к этому...
    Не успела Швеция вскочить в вагончик НАТО, как тут же начала призывать готовится к войне с Россией. Такие там нужны - агрессивно-крикливые и "готовые", но за чужой спиной.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:21
    «Нас ждёт конфликт с Россией»: глава МИД Швеции призвал НАТО готовиться к противостоянию
    . Давно им рога никто не сшибал...
    У гейропейцев вообще память короткая, а у шведов сроки передержки, побольше чем у всех остальных.
    Впрочем, полиптикум всех стран гейропы воспитан наглам и полосатиками... из одного гнезда/инкубатора, из одной кормушки кормятся.
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:21
    Мне одному кажется что этот швед одержимый дьяволом. bully Да и кстати ,в спокойнейшей Швеции кто то кого-то пристрелил на днях.Кто кого не известно ,но известно из чего - это не пистолет и автомат западного производства ,а банальный АК 47.Евровидение будет зажигательным подозреваю.Да и сегодня два самолётики кто то заминировал над скандинавией,пришлось им возвращаться в точку вылета.Кто это так " наследил".
  7. Пионер1984
    Пионер1984
    +1
    Сегодня, 14:22
    А чего там готовиться?Конфликт будет короткий и очень горячий,а потом всё.Остеклованная пустыня.
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:25
    Торопитесь на тот свет?
    Противостояние не будет долгим. Уничтожение врага на его территории всеми доступными средствами.
  9. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 14:25
    Еще один альтернативно-одаренный.
  10. Last centurion Ранг пользователя
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 14:30
    Он вообще в курсе сколько минут ракете с ЯО лететь из "северных морей" до Швеции? Вот ровно столько и продлится конфликт. Только пусть сунутся.
    А надувать щеки от важности и при этом мелко гадить по углам - это их понятная обычная политика.
  11. igorra Ранг пользователя
    igorra
    0
    Сегодня, 14:44
    Какой может быть у нас конфликт со шведами? С радиоактивной территорией вообще не может быть никаких конфликтов. Максимум охотники будут отстреливать мутировавших северных оленей...
  12. Olive1 Ранг пользователя
    Olive1
    0
    Сегодня, 14:54
    Тобиус не просыхает, наверное. Или на веществах
  13. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    0
    Сегодня, 15:03
    "Мы должны понимать, что нас ждет длительный конфликт с Россией"
    Неправильно сказал швед. Должен был сказать, что его страну ждёт уничтожение и смерть. Не будет никакого длительного конфликта, не должно быть.
  14. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 15:45
    Ну люди не понимают причинно-следственных связей.
    Не "нужно готовиться к противостоянию с Росссией, потому что назревает конфликт", а "конфликт назревает, потому что вы готовитесь к противостоянию с Россией".
  15. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 16:28
    Люди, лишенные ума. Им не нравится их маленькая красивая швеция? Будет маленькая некрасивая швеция. Из которой шведы будут бежать вместе с мигрантами к мигрантам на родину. А те их будут селить в резервации.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»