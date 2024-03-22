Опубликованы кадры прилёта крылатой ракеты по ДнепроГЭС

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара одной из российских крылатых ракет по расположенной в оккупированной Киевом части Запорожской области гидроэлектростанции ДнепроГЭС.Судя по весьма эмоциональным комментариям автора видео, в кадр попала не первая ракета, направляющаяся к объекту энергетической инфраструктуры. При этом заметно, что на лету крылатая ракета отстреливает тепловые ловушки для защиты от систем ПВО. В настоящее время пожары на ДнепроГЭС еще не потушены. Противник оценивает ущерб как очень серьезный, что, собственно, заметно по опубликованным кадрам. Также сообщается, что видео с камер наблюдения, на которых видна ракетная атака на ДнепроГЭС, транслировалось в прямом эфире на YouTube. Трансляцию смотрели более полутора сотен зрителей.ДнепроГЭС, по которой был нанесен удар, является самой мощной гидроэлектростанцией Украины (1569 МВт). Станция входит в единую энергетическую систему страны и выполняет роль "пикового регулятора". Обеспечивает более 10% суточного распределения электроэнергии как по правому, так и по левому берегу Днепра.В случае проблем с работой ДнепроГЭС Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией. АЭС, которые обеспечивают большую часть генерации, не способны гибко реагировать при помощи отключения и включения энергоблоков на колебания потребления электроэнергии.После ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры 2022-2023 годов объем генерации "маневрировался" за счет ГЭС и ТЭС, что позволило сохранить функциональность всей энергетики страны.

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