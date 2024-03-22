Опубликованы кадры прилёта крылатой ракеты по ДнепроГЭС

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Опубликованы кадры прилёта крылатой ракеты по ДнепроГЭС

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара одной из российских крылатых ракет по расположенной в оккупированной Киевом части Запорожской области гидроэлектростанции ДнепроГЭС.

Судя по весьма эмоциональным комментариям автора видео, в кадр попала не первая ракета, направляющаяся к объекту энергетической инфраструктуры. При этом заметно, что на лету крылатая ракета отстреливает тепловые ловушки для защиты от систем ПВО. В настоящее время пожары на ДнепроГЭС еще не потушены. Противник оценивает ущерб как очень серьезный, что, собственно, заметно по опубликованным кадрам. Также сообщается, что видео с камер наблюдения, на которых видна ракетная атака на ДнепроГЭС, транслировалось в прямом эфире на YouTube. Трансляцию смотрели более полутора сотен зрителей.






ДнепроГЭС, по которой был нанесен удар, является самой мощной гидроэлектростанцией Украины (1569 МВт). Станция входит в единую энергетическую систему страны и выполняет роль "пикового регулятора". Обеспечивает более 10% суточного распределения электроэнергии как по правому, так и по левому берегу Днепра.

В случае проблем с работой ДнепроГЭС Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией. АЭС, которые обеспечивают большую часть генерации, не способны гибко реагировать при помощи отключения и включения энергоблоков на колебания потребления электроэнергии.

После ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры 2022-2023 годов объем генерации "маневрировался" за счет ГЭС и ТЭС, что позволило сохранить функциональность всей энергетики страны.



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    36 комментариев
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    1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 14:26
      АЭС тоже нужно вырубать.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 15:22
        Теперь срочно нужно вынести все нефтеперерабатывающие предприятия,и браться за мосты!
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 16:33
          У наших властей "замечательный" подход, чтобы сложить Днепрогэс надо было дождаться ударов по Белгороду с гибелью мирных жителей и эвакуацией детей...
        2. Сарбоз Ранг пользователя
          Сарбоз
          0
          Сегодня, 16:37
          Цитата: Бережливый
          Теперь срочно нужно вынести все нефтеперерабатывающие предприятия

          Сколько можно повторять одно и то же, единственный худо-бедно пыхтящий НПЗ в Кременчуге остановлен в январе этого года. Всё, теперь переработки на Украине нет. Всё "палево" теперь импортное.
    2. ZVOнарь Ранг пользователя
      ZVOнарь
      +16
      Сегодня, 14:26
      Пока вы читаете эту статью и смотрите фотографии прилётов, эстонская разведка сообщила, что Российская Федерация начала специальную военную операцию
      1. Комментарий был удален.
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +3
        Сегодня, 16:04
        Да ладно ? Откуда они узнали ? laughing
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 14:28
      Вот это и есть симметричный ответ! С лучиной в каменный век...
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:28
      Вопрос... а со станцией всё??? Они смогут её использовать, восстановить?
      1. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +3
        Сегодня, 14:31
        а со станцией всё???
        Ну они даже ее еще не потушили, не то, чтоб ущерб оценить...
      2. Ехим Ранг пользователя
        Ехим
        +6
        Сегодня, 14:31
        Могут, если денег найдут на восстановление машинного зала, ориентировочный срок восстановления 1,5-2года если не будет новых прилетов)
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 14:37
          Понятно, либо ишак сдохнет, либо шах помрёт...
          Кстати, кроме денег много чего надо такого, что за просто так не найдёшь... а на заказ, это ещё тот гемор.
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 16:09
            Кстати, кроме денег много чего надо такого,

            Ага а ещё и Мариуполь с его металлургическими заводами теперь у России .
        2. dimy44 Ранг пользователя
          dimy44
          +2
          Сегодня, 14:42
          Если будет кому восстанавливать, всех подряд гребут на фронт, а там спецы нужны. Ну разве что партнеры помогут, если смелости хватит там работать)
        3. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +4
          Сегодня, 15:16
          Цитата: Ехим
          Могут, если денег найдут на восстановление машинного зала,

          Думаю не все так просто . Даже с деньгами . Такое оборудование на складе не пылится ,его специально изготавливают .А строил станцию весь СССР
          1. 30 вис Ранг пользователя
            30 вис
            +2
            Сегодня, 15:47
            Цитата: APASUS
            .А строил станцию весь СССР

            " Человек сказал Днепру:
            - Я стеной тебя запру.
            Ты
            С вершины
            Будешь
            Прыгать,
            Ты
            Машины
            Будешь
            Двигать! Был богат
            Наш край родной.
            Чтобы солнце
            Запорожья
            Загорелось
            Над страной!" Не в коня корм ... бандероукриЫни , цэ нэ трэба ... Ну что ж ... СССР Днепро ГЭС породил , Россия со временем её и восстановит ..
        4. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          +1
          Сегодня, 16:05
          Деньгами обклеят и заработает ? Запчасти откуда возьмутся ?
      3. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 14:53
        Писали большая часть генераторов этих минус, но видимо не все.
      4. fiv Ранг пользователя
        fiv
        +1
        Сегодня, 16:13
        Скорее всего, очень и очень нескоро, а может и никогда. Судя по пожару, горело масло. Там в основных механизмах очень много масла, его пожар значит потерю давления в системе смазки, турбины с генераторами быстро не остановить, самое меньшее, если агрегаты не пострадали - они останавливались без смазки. Трущимся поверхностям ( очень большой площади) конец. Агрегаты уникальные. Больше нет таких. Так что, ДнепроГЭС по крайней мере несколько агрегатов - в утиль. Мощность генераторов от 72 до 119 МВт.
    5. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +4
      Сегодня, 14:29
      Ну, по-взрослому, так по-взрослому...
      Чубатые сами напросились hi
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 14:32
      Хорошо пошла и взрыв впечатляет. А если учесть, что прилетело несколько, то понятно разрушение машинных залов. Утренний "привет" из Москвы.
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +8
      Сегодня, 14:32
      Красота. Надо бы продолжить, весна, уже не помёрзнут громадяне. На крайняк можно поскакать для сугрева.))
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:39
      Мне одному кажется что ракеты заходили на цель с двух сторон с юго - востока и юго- запада?
    9. igorra Ранг пользователя
      igorra
      +5
      Сегодня, 14:40
      Как же я надеюсь, что это первая ласточка и обесточена будет вся бандеровская Украина. Ни одного киловатта, ни одного литра горючки не должно быть у нацистов.
    10. RealPilot Ранг пользователя
      RealPilot
      +3
      Сегодня, 14:46
      Цитата: lukash66
      Красота. Надо бы продолжить, весна, уже не помёрзнут громадяне. На крайняк можно поскакать для сугрева.))

      В точку! Осенью-зимой бы такие удары привели к большим жертвам среди гражданских, что явно плохо. А теперь - можно и разнести...
    11. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +2
      Сегодня, 14:48
      Можем же когда захотим, а точнее когда доведут.
    12. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +5
      Сегодня, 14:52
      На третий год вспомнили что у фашистов гэс целые, эстонцы видимо в штабе сидят...
    13. spotlight Ранг пользователя
      spotlight
      +2
      Сегодня, 14:52
      Наконец то, все о чем твердили диваншевики начинает претворяться в жизнь.
    14. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 15:00
      Совместными усилиями идет успешное уничтожение советского наследства.
    15. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      +2
      Сегодня, 15:01
      А если б с этого начать... Нет, я ,конечно, понимаю, что все мы сильны задним умом... Но - все-таки?
      Не "в ответ на...", а "для того, чтобы не..."
    16. Arisaka Ранг пользователя
      Arisaka
      +1
      Сегодня, 15:07
      Не знаю, сколько стоит ресурсов и денег восстановление, но на Саяно-шушенскую ушло 430млн долларов и несколько лет. Да, она больше днепрогэса, но порядки понять можно.
      Это, наверное, как 10 БДК.
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +1
        Сегодня, 15:15
        И да и нет. Главная трудность в том что оборудование такого типа практически уникально.. Его проектирую под конкретную ГЭС.. Да и заводов для производства подобных систем с десяток на всю планету
        А БДК можно десятками штамповать.Это просто у нас с верфями швах.
      2. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: Arisaka
        Не знаю, сколько стоит ресурсов и денег восстановление, но на Саяно-шушенскую ушло 430млн долларов и несколько лет.

        И это при наличии всей документации, а также живого и работающего по профилю завода-изготовителя предыдущего комплекта оборудования.
    17. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +2
      Сегодня, 15:11
      Серьезный удар. Тут конечно вопрос :"что мешало это сделать год назад?" Когда герани летели. Тогда был хороший шанс положить энергосистему Украины.
    18. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 15:45
      Мосты, мосты и ещё раз мосты. Сразу наши почувствуют на фронте пользу.
    19. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +2
      Сегодня, 15:56
      Вы всё врёте: это "Мосфильм" и пропаганда. Все ракеты сбиты ППО.
    20. Prometey Ранг пользователя
      Prometey
      0
      Сегодня, 16:39
      Помимо прочего , я считаю, что Киев должен быть разрушен.

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