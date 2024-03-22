«Создают 100-тысячные группировки»: командующий сухопутными войсками ВСУ спрогнозировал наступление ВС РФ этим летом

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«Создают 100-тысячные группировки»: командующий сухопутными войсками ВСУ спрогнозировал наступление ВС РФ этим летом

В последние месяцы риторика высокопоставленных украинских военных заметно изменилась. Теперь они уже не обсуждают, как будут летом «захватывать Крым», а с тревогой предупреждают о рисках мощного наступления российской армии.

По утверждению командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, российские войска неизбежно предпримут в этом году наступление. Командующий считает, что наступление произойдет летом, а для его осуществления Россия будто бы сосредоточила группировки численностью более 100 тысяч военнослужащих.



Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки более 100 тысяч человек

- подчеркнул генерал-лейтенант ВСУ.

По мнению Павлюка, к началу лета 2024 года российская армия может сосредоточить определенные силы для проведения наступательных операций на одном из направлений. Примечательно, что еще совсем недавно украинская пропаганда рассуждала о том, что у России «закончились» и ракеты, и снаряды, и солдаты. Теперь, оказывается, не только не закончились, но еще есть и свежие силы для проведения нового наступления.

Именно по этой причине украинская армия сейчас в ускоренном порядке строит линии обороны. Только получается это дело у противника плохо. Даже депутаты Рады обращали внимание на слабость фортификационных сооружений и неготовность украинской армии к масштабной обороне в целом.

На целом ряде участков оборонительных сооружений почти нет, на других они очень слабы и сдержать интенсивное наступление не смогут, утверждает и ряд зарубежных экспертов.
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    17 комментариев
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +7
      Сегодня, 14:33
      украинская армия сейчас в ускоренном порядке строит линии обороны

      С учётом 3-го года СВО так и хочется спросить: - "Чей крым"? И так же: - "Помогут ли вам ваши НАТО"?
      Наши предки породили Окраину - мы же ей и распустим.
      1. lab29 Ранг пользователя
        lab29
        0
        Сегодня, 14:36
        Это правильный вопрос)))
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 14:34
      Чёрт побери, как же хочется чтобы эти прогнозы бы правдой и сбылись. recourse
      1. spirit Ранг пользователя
        spirit
        0
        Сегодня, 15:28
        прогнозы бы правдой

        МО же объявили о создании нового корпуса и Армий.Вот только без мобилизации,я очень сомневаюсь что они наберут.Так что я жду обращения)))
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:35
      ЛЕТО, а какое... календарное или по погоде?
      У нас в разных местах очень по разному и весна начавшись, заканчивается быстро, заметить не успеваешь.
    4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 14:36
      Страшно бандеровцам? Даже, если это на половину правда, уже очень хорошо.
    5. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -5
      Сегодня, 14:37
      Они создают группировки более 100 тысяч человек

      Они 200 000 из 300 000 мобилизовнных найти не могут. А еще контратниктов столько же
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 14:46
        Они 200 000 из 300 000 мобилизовнных найти не могут

        Кто они?
        1. lexat7 Ранг пользователя
          lexat7
          +1
          Сегодня, 14:50
          Они это те которые не эти laughing
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 14:44
      фабы 1500-3000 перемолят любую оборонительную линию. У них такого нет... зато у нас есть.
      А когда на 3тысячную умпк прикрутят... нам и ТЯО не понадобится. good
      1. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +2
        Сегодня, 14:55
        фабы 1500-3000 перемолят любую оборонительную линию.
        Вот-вот, надо бы им помочь с ландшафтным дизайном, строят они там...
    7. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 14:47
      По мнению Павлюка, к началу лета 2024 года российская армия может сосредоточить определенные силы для проведения наступательных операций на одном из направлений

      Есть подозрения, что всё может начаться гораздо раньше.
    8. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:51
      То у орков все закончилось, танки все побили, гутарят 6000. Стиралки с ракетами фсе, все Сушки посбивали за два месяца, а тут нате вам.))
    9. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 15:07
      Сначала воздушная наступательная операция, потом артподготовка, потом прорыв!
    10. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 15:09
      командующий сухопутными войсками ВСУ спрогнозировал наступление ВС РФ

      Вот - новость, так - новость.
      Я тоже прогнозирую наше наступление либо весной, либо летом.
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:11
      По мне так все идет вокруг одного направления .Надо срочно выпросить денег .А дальше все что хочешь можно сказать .
    12. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 15:13
      Il pleure sans doute pour que des troupes de l'OTAN se positionnent entre lui et les troupes Russes...

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