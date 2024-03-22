«Создают 100-тысячные группировки»: командующий сухопутными войсками ВСУ спрогнозировал наступление ВС РФ этим летом

Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки более 100 тысяч человек

В последние месяцы риторика высокопоставленных украинских военных заметно изменилась. Теперь они уже не обсуждают, как будут летом «захватывать Крым», а с тревогой предупреждают о рисках мощного наступления российской армии.По утверждению командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, российские войска неизбежно предпримут в этом году наступление. Командующий считает, что наступление произойдет летом, а для его осуществления Россия будто бы сосредоточила группировки численностью более 100 тысяч военнослужащих.- подчеркнул генерал-лейтенант ВСУ.По мнению Павлюка, к началу лета 2024 года российская армия может сосредоточить определенные силы для проведения наступательных операций на одном из направлений. Примечательно, что еще совсем недавно украинская пропаганда рассуждала о том, что у России «закончились» и ракеты, и снаряды, и солдаты. Теперь, оказывается, не только не закончились, но еще есть и свежие силы для проведения нового наступления.Именно по этой причине украинская армия сейчас в ускоренном порядке строит линии обороны. Только получается это дело у противника плохо. Даже депутаты Рады обращали внимание на слабость фортификационных сооружений и неготовность украинской армии к масштабной обороне в целом.На целом ряде участков оборонительных сооружений почти нет, на других они очень слабы и сдержать интенсивное наступление не смогут, утверждает и ряд зарубежных экспертов.