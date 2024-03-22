«Украине нужна помощь сейчас» – посол США прокомментировала атаки РФ на украинские объекты

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«Украине нужна помощь сейчас» – посол США прокомментировала атаки РФ на украинские объекты

После ударов российских военных по энергетическим объектам Украины киевскому режиму требуется немедленная помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. Американский посол в Киеве Бриджит Бринк прокомментировала атаки РФ на украинские объекты и заявила, что они якобы нарушают международные законы.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети.



Украине нужна наша помощь прямо сейчас

- заявила госпожа дипломат.

Говоря о российских атаках, она имела в виду массированный ракетный удар наших военных, который был нанесен 22 марта. Его называют самой масштабной атакой РФ на энергетику Украины за последнее время.

По мнению крымского депутата Госдумы Михаила Шеремета, действия Вооруженных сил России стали ответом на варварские обстрелы Белгорода и других приграничных российских населенных пунктов со стороны ВСУ. Он считает, что такие удары должны продолжаться и усиливаться до тех пор, пока киевский режим не будет вынужден капитулировать.

А недавно, согласно информации британской газеты Financial Times, Соединенные Штаты потребовали от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты. Это требование, предполагают журналисты, связано не только с опасениями по поводу ответных действий РФ, но также и с негативным влиянием таких действий на мировые цены на нефть и нефтепродукты. Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что американские чиновники подняли данный вопрос перед руководством украинской разведки и СБУ.
  • Посольство США на Украине
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26 комментариев
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  1. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +7
    Сегодня, 14:39
    Угу... нас бомбят демократично... а их трогать- ни, ни... нарушение международного права... в зад такое международное право!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 14:42
      Бринк прокомментировала атаки РФ на украинские объекты и заявила, что они якобы нарушают международные законы.

      Значит нарушают...??? А как насчёт ударов по гражданскому населению Белгорода... Они ничего не нарушают...??? И уточните, Бринк, а по посольству США в Киеве можно...??? am
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Lev_Russia
        Бринк прокомментировала атаки РФ на украинские объекты и заявила, что они якобы нарушают международные законы.

        Значит нарушают...??? А как насчёт ударов по гражданскому населению Белгорода... Они ничего не нарушают...??? И уточните, Бринк, а по посольству США в Киеве можно...??? am

        Эта Бринк легко может приехать на плацдарм в Крынках, помочь ВСУ прямо сейчас. am good
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 16:40
        Хитрые матрасы хотят заставить заплатить глупых европейцев. Вчера у них ничего не вышло в ЕС отказались направить прибыль от замороженных активов России на помощь Украине, даже голосовать не стали.
        При этом в самих штатах конгрессмены ушли в отпуск до 9 апреля, так что бабла не будет еще месяц точно.
    2. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      -1
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Mouse
      Угу... нас бомбят демократично... а их трогать- ни, ни... нарушение международного права... в зад такое международное право!

      Участились атаки на НПЗ со стороны украины,ударили по карману властных структур,вот и ответка.или кто то всерьёз думает,что это месть за Белгород?
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 16:09
        А как же договорняк о неуничтожении бизнесов друг друга?
        1. lis-ik Ранг пользователя
          lis-ik
          0
          Сегодня, 16:13
          Цитата: Тарелка
          А как же договорняк о неуничтожении бизнесов друг друга?

          Вот и ответка за нарушение договоренностей.
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:39
    «Украине нужна помощь сейчас» – посол США прокомментировала атаки РФ на украинские объекты

    А кто дал США полномочия помогать убивать русских людей? Мы можем сделать то же самое с американцами, разбросавшими мослы по всему миру...
  3. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +2
    Сегодня, 14:39
    киевскому режиму требуется немедленная помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран

    Так конкретно в чём эта помощи будет заключаться?
    Если гуманитарная - это одно, а если военная, то мы пока мосты через Днепр не взрывали дабы обеспечить этой технике беспрепятственно самой доехать до пункта утилизации.
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 15:31
      Помощь от США всегда одинаковая - "до последнего украинца".
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 14:44
    заявила, что они якобы нарушают международные законы.Украине нужна наша помощь прямо сейчас
    Ну, так свечку в руки и вперед подсвечивать тем кто бьет по мирному населению и инфраструктуре на территории РФ и при этом по ее мнению "не нарушает международные законы". А когда НАТО во главе с Сша, равнял с землей Югославию и др. страны о "международных законах" думали? Американский выползок в ранге дипломата цинично открывает рот по этому поводу.
  5. Русь Ранг пользователя
    Русь
    0
    Сегодня, 14:46
    . киевскому режиму требуется немедленная помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.

    Тапки на бегу не потеряйте...
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:46
    Отстань старушка, у старика Джо выборы.Он начал использовать последние козыри внутри США - гранты и льготные кредиты,на 48 млрд $, для IT компаний,для производства чипов в США.Украина подождёт.
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:47
    Полосатики, обвиняют других в нарушении чего то там, международного... ОЧЕНЬ СМЕШНО,!!!
  8. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:47
    Где нить рядом с посольством сшы что нить уронить бы побольше, нехай в матерь градов бандеровских Львив съезжают.))
  9. Pavel73 Ранг пользователя
    Pavel73
    0
    Сегодня, 14:48
    Только попробуйте сунуться!
  10. Stenolaz Ранг пользователя
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 14:52
    Лицемерная , захлебнись своей слюной.
  11. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:53
    А я вот считаю, что нам надо (в...ь) в смысле вмазать по посольству пен дос тана в бандерлогии и потом сказать, что это РЭБ бандерогеев во всем виноват, типа ошибки у всех случаются. При бомбежках Сербии матрасы тоже "случайно" ударили по посольству Китая. С кем не бывает.
  12. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 15:00
    Американский посол в Киеве Бриджит Бринк прокомментировала атаки РФ на украинские объекты и заявила, что они якобы нарушают международные законы

    Да какого посола ты? Даже не мужика послали.... Вы это сионистам скажите вашим прирученным, которые в Газе убивают детей и женщин. Я прошедший чечню и самого себя оперировал в бою и не только... волосы дыбом шевелятся от того, что по инсайдам видел. И инсайды того что у нас... Хотели Россию развалить? Да после такого, что твориться я сам на амбразуру пойду... Мир с ума реально сходит. Холокост евреев 3-м рейхом, который штаты сами и оплачивали, теперь тем же еврееям карт бланш дают.
  13. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:06
    С одной стороны наглое лицедейство США

    А с другой стороны, зачем нам самим разрушать Запорожскую ГЭС? Пердимонокль, однако

    По новым дополнениям к нашей Конституции сегодня Запорожье- это же территория РФ, временно оккупированная киевской хунтой.

    Почему не разбомбили ГЭС в Киеве- первую, верхнюю ступень Днепропетровского каскада?
    Плавал бы сегодня Киев в своем дерьме.
  14. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 15:06
    Какие удобные у пендов "международные законы". Им самим и их прихлебателям можно класть на эти "законы" болт, а с других можно спрашивать? Удобно устроились черти. Только это уже работать не будет. И чем дальше, тем больше.
  15. Arisaka Ранг пользователя
    Arisaka
    0
    Сегодня, 15:09
    Главное добавить "госпожа" в тексте не забыть.
  16. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 15:20
    Надо было "обесточить" в первую очередь ставку Зели в Кукуеве вместе с иностранными посольствами.
  17. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 15:27
    Ах вот вы как заговорили! Это вам не Югославию бомбить безнаказанно. Что не нравиться да? Это только начало ещё. Вам ещё придется в спешке свое посольство эвакуировать, как в свое время в Сайгоне.
  18. cmax Ранг пользователя
    cmax
    0
    Сегодня, 15:42
    Бесполезно этим debilam, что то доказывать. У них и какашки самые демократичные в мире.
  19. hohohol Ранг пользователя
    hohohol
    0
    Сегодня, 15:44
    Цитата: Mouse
    в зад такое международное право!

    Вы даже не сможете подтереться этим так называемым "международным правом". Его нет в бумажном виде, его вообще нет.

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