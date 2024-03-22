После ударов российских военных по энергетическим объектам Украины киевскому режиму требуется немедленная помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. Американский посол в Киеве Бриджит Бринк прокомментировала атаки РФ на украинские объекты и заявила, что они якобы нарушают международные законы.Об этом она написала на своей странице в социальной сети.- заявила госпожа дипломат.Говоря о российских атаках, она имела в виду массированный ракетный удар наших военных, который был нанесен 22 марта. Его называют самой масштабной атакой РФ на энергетику Украины за последнее время.По мнению крымского депутата Госдумы Михаила Шеремета, действия Вооруженных сил России стали ответом на варварские обстрелы Белгорода и других приграничных российских населенных пунктов со стороны ВСУ. Он считает, что такие удары должны продолжаться и усиливаться до тех пор, пока киевский режим не будет вынужден капитулировать.А недавно, согласно информации британской газеты Financial Times, Соединенные Штаты потребовали от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты. Это требование, предполагают журналисты, связано не только с опасениями по поводу ответных действий РФ, но также и с негативным влиянием таких действий на мировые цены на нефть и нефтепродукты. Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что американские чиновники подняли данный вопрос перед руководством украинской разведки и СБУ.

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