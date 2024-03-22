Минобороны подтвердило ночную атаку высокоточным оружием на объекты энергетики Украины
ВС Росси нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. В ночной атаке участвовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны-камикадзе типа "Герань". Основными целями выступили объекты энергетики, украинского ВПК, железнодорожные узлы, арсеналы и склады, а также места временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
По данным Минобороны, в результате ночных ударов удалось нарушить работу предприятий по выпуску и ремонту вооружений и техники, также уничтожена техника и средства поражения, полученные Украиной от Запада. Удалось сорвать переброску к переднему краю резервов ВСУ, а также накрыты места дислокации украинских военных и наемников, отведенные в тыловые районы для восстановления.
- говорится в новой сводке военного ведомства.
Кроме того, в период с 16 по 22 марта нанесено 49 "ударов возмездия" за обстрелы Белгородской и Курской областей. Были задействованы ракеты воздушного базирования, включая гиперзвуковые комплексы "Кинжал", ракетные комплексы "Искандер", дроны-камикадзе. Удары наносились по центрам принятия решений ВСУ (в Киеве заявляют, что прилетело по объектам ГУР), аэродромам, цехам по ремонту техники, складам БПЛА и безэкипажных катеров, базам МТО и местам дислокации украинских военных.
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