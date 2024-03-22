Минобороны подтвердило ночную атаку высокоточным оружием на объекты энергетики Украины

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Минобороны подтвердило ночную атаку высокоточным оружием на объекты энергетики Украины

ВС Росси нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. В ночной атаке участвовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны-камикадзе типа "Герань". Основными целями выступили объекты энергетики, украинского ВПК, железнодорожные узлы, арсеналы и склады, а также места временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

По данным Минобороны, в результате ночных ударов удалось нарушить работу предприятий по выпуску и ремонту вооружений и техники, также уничтожена техника и средства поражения, полученные Украиной от Запада. Удалось сорвать переброску к переднему краю резервов ВСУ, а также накрыты места дислокации украинских военных и наемников, отведенные в тыловые районы для восстановления.



Все цели массированного удара достигнуты

- говорится в новой сводке военного ведомства.

Кроме того, в период с 16 по 22 марта нанесено 49 "ударов возмездия" за обстрелы Белгородской и Курской областей. Были задействованы ракеты воздушного базирования, включая гиперзвуковые комплексы "Кинжал", ракетные комплексы "Искандер", дроны-камикадзе. Удары наносились по центрам принятия решений ВСУ (в Киеве заявляют, что прилетело по объектам ГУР), аэродромам, цехам по ремонту техники, складам БПЛА и безэкипажных катеров, базам МТО и местам дислокации украинских военных.
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    33 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +10
      Сегодня, 14:49
      Подтверждение с мест, шум визг на весь свет... чего ещё надо подтверждать?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +14
        Сегодня, 14:58
        Цитата: rocket757
        Подтверждение с мест, шум визг на весь свет... чего ещё надо подтверждать?

        В свинарнике сегодня много шума: интернет пропал.
        Обратили внимание: сегодня намного меньше минусаторов, и про ЦИПСО никто не галдит.
        Подгорели пуканы.
        Нужно продолжать гасить свет. good
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +17
          Сегодня, 15:01
          Вот да , минусаторов сегодня гораздо меньше , да и ДнепроГЭС остановили. Начальник "Укрднепрэнерго" так и сказал -"мы теряем ее" , ну и я так понял к обеду они ее потеряли. Не ну а как еще должна проходить "десоветизация", пусть не благодарят. hi
          1. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            0
            Сегодня, 15:26
            Некоторые ГЭС нужно было дронами с воды долбать!По пяток дронов на каждую ГЭС,и по столько же на платину!
            1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 15:36
              Сейчас на трехтонниках ( ФАБ 3000 для ТУ 22) крылышки поставили , те ТЭС и ГЭС что ближе к ленточке можно и ими хорошо ушатывать, ну ,а полупогружные дроны тоже как вариант. good
              1. Denissdaf Ранг пользователя
                Denissdaf
                0
                Сегодня, 16:31
                С телом плотины вряд ли фаб-3000 справится, не говоря уже о дроне. А с какой целью ломать плотину, как мостовую конструкцию?
            2. nik-mazur Ранг пользователя
              nik-mazur
              +2
              Сегодня, 15:41
              Цитата: Бережливый
              По пяток дронов на каждую ГЭС,и по столько же на платину

              Боюсь, вы не очень представляете, какой запас прочности у ГЭС. Если каждый дрон будет нести хотя бы тонн по десять взрывчатки, то тогда ещё будет какой-то шанс плотину пробить. Но это не точно. Конечно, при условии, что там сетей и заграждений нет.
              1. vkfriendly Ранг пользователя
                vkfriendly
                0
                Сегодня, 16:25
                А кто собрался бить по плотинам есть диспетчерская где пульты управления, есть машинный, зал куда в принципе и прилетело.
                https://t.me/boris_rozhin/117382

        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:16
          Ещё пару тройку таких налетов и там встанет всё!
          Понятно, что на передовой замес будет продолжатся, но настрой им опустит ничем... куда там ещё возможно.
      2. gmss Ранг пользователя
        gmss
        +3
        Сегодня, 15:07
        збиті всі ракети, але є нюанс laughing
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +6
        Сегодня, 15:08
        Электроэнергия- нЭпатрыотЫчна! Бо ГЭС строили " кляти москали" во времена СССР!
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 16:18
          Уже заметили, что с реализацией декомунизации у них становится сильно хуже... своего то, дермократичного, там так чутка, что без микроскопа не разглядеть.
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +14
      Сегодня, 14:50
      С нетерпением ждём повторной атаки этой ночью. am good
      Нужно поддерживать темп.
      Давно пора отправить Украину в каменный век.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +7
        Сегодня, 14:54
        Давно пора отправить Украину в каменный век

        Да, а то подрасслабили их... Пусть в подвалах гниды сидят...
      2. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +2
        Сегодня, 15:07
        Полагаю, будет зависеть от их поведения на границе и в Белгороде. Если урок не усвоен, налеты продолжатся.
        1. Алексей Лантух Ранг пользователя
          Алексей Лантух
          +5
          Сегодня, 15:36
          зависеть от их поведения на границе и в Белгороде

          Вряд ли это про Белгород. Скорее ответ по ударам по нефтезаводам.
      3. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +1
        Сегодня, 15:23
        Поскольку смерть всегда рядом, нужно прилагать усилия и действовать без промедления.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +7
      Сегодня, 14:59
      Все цели массированного удара достигнуты

      Помнится здесь некоторые щирые комментаторы писали, что на т. н. украине объекты энергетики укрепили мешками с песком или дерьмом, уже не помню... Ну и помогли укрепления??? Будет команда, вас за несколько часов с вашим дерьмом перемесят...
    4. Hwostatij Ранг пользователя
      Hwostatij
      +8
      Сегодня, 15:02
      Минобороны подтвердило ночную атаку высокоточным оружием на объекты энергетики Украины

      Главное - на останавливаться. Бурштынская ТЭС, пограничные подстанции, все 750 и 330кВ должны быть погашены. А там - даешь по гераньке в каждую КТП'ушку мощностью выше 300 КВА
    5. acetophenon Ранг пользователя
      acetophenon
      +4
      Сегодня, 15:04
      Кроме того, в период с 16 по 22 марта нанесено 49 "ударов возмездия" за обстрелы Белгородской и Курской областей.
      Задолбали эти мздуны. Не надо мздить!!! Надо бить так, чтобы мздить не приходилось!
    6. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 15:05
      Время настало, проводить воздушную наступательную операцию, а потом и наземную! Тем более война идёт как мы теперь знаем.
    7. Русь Ранг пользователя
      Русь
      0
      Сегодня, 15:09
      . в период с 16 по 22 марта нанесено 49 "ударов возмездия" за обстрелы Белгородской и Курской областей.

      Получай фашист гранату!
    8. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:10
      Ну и что отрадно , вчера все таки ушатали батарею зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а в сводке МО РФ это сегодня подтвердили . Ну я так понял "працувальникам" из ППО Украины эта батарея сильно не нужна была, они и так сбивают успешно 80% ракет и ударных бпла своими обьектами энергетической и военно- воздушной инфраструктуры. good
    9. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      +4
      Сегодня, 15:16
      Шото не слышно хрура Буданова. Или памперсы о жопы оторвать не может.
    10. Деревенский я...... Ранг пользователя
      Деревенский я......
      +3
      Сегодня, 15:26
      Хи, а комментов с украины действительно не видно.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 16:04
        Судорожно собирают деньги на телепортацию в Польшу.
    11. SUKRAM Ранг пользователя
      SUKRAM
      +3
      Сегодня, 15:33
      very good news indeed,
      but the main targets should be the road and rail bridges / tunnels leading into Ukelele
      as it is thee,s main things that are letting the Ukelele nazis get their weapons

      no stuff coming in, = sooner war stops and also RU losses.
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: SUKRAM
        no stuff coming in, = sooner war stops

        А с чего вы решили, что ничего не будет поступать?
        1. vkfriendly Ранг пользователя
          vkfriendly
          0
          Сегодня, 16:38
          Пишет если мосты разрушить то ухрам ни чего поступать не будет из оружия и наши меньше гибнуть будут.
    12. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 15:35
      49 "ударов возмездия"

      Стали бесить такие формулировки. Нацизм надо просто стирать с земли безо всяких "ответок".
    13. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +1
      Сегодня, 15:39
      Хоть какая то хорошая новость. Надо отбить у них желание ракетами по мирным в Белгороде.
      1. Igor1915 Ранг пользователя
        Igor1915
        +1
        Сегодня, 16:11
        Надо отбить желание вообще сопротивляться .
    14. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      0
      Сегодня, 16:11
      Хорошо бы вообще электричество пропало , как говорил Ви Ленин - " это наипервейшая задача батенька! "

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