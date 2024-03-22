За неимением реальных побед: Пилоты ВМС США в Красном море ставят отметки о количестве сбитых дронов и сброшенных бомб
Пилоты палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet ВМС США, несущие боевое дежурство в акватории Красного моря, ведут подсчет и ставят соответствующие отметки на борту о количестве сбитых дронов и сброшенных бомб. По крайне мере один самолет с соответствующими значками был замечен на палубе авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), сообщает новостное онлайн-издание Business Insider (BI).
Это флагманский корабль эскадры американских ВМС, направленной в ближневосточный регион по распоряжению президента США Джо Байдена в октябре прошлого года после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. С января этого года самолеты с авианосца наносят удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их атаки торговых судов и кораблей западной военной коалиции в Красном море и Аденском заливе.
Снимок, демонстрирующий F/A-18E на палубе авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», на прошлой неделе опубликовали ВМС США. На борту самолета нарисованы силуэты двух беспилотников и одиннадцати бомб. Издание отмечает, что изображения дронов напоминают иранские беспилотники KAS-04, которые используют хуситы. Силуэты бомб, очевидно, указывают на количество сброшенных боеприпасов в ходе воздушных атак по целям на территории Йемена.
Издание отмечает, что такая маркировка используется пилотами еще со времен Первой мировой войны и обычно указывает количество сбитых в воздушном бою самолетов противника. Но за неимением у йеменских хуситов авиации, американские летчики, выходит, решили бахвалиться количеством якобы сбитых ими дронов и даже сброшенных авиабомб.
Если этот своего рода пижонский тренд станет массовым, то вскоре на бортах американских боевых самолетов можно будет увидеть, например, значки, указывающие количество тренировочных вылетов, учебных пусков ракет и бомбометаний. Ну а чем еще хвастаться, когда целая западная военная коалиция во главе с США никак не может одолеть «парней в тапочках» на части территории Йемена, которые почти полностью остановили торговое судоходство в Красном море и Суэцком канала и продолжают атаковать военные корабли коалиции.
А ведь именно ради защиты морской навигации и была затеяна очередная военная кампания американцев и их союзников на Ближнем Востоке. Недаром, как пишет BI, Центральное командование США (CENTCOM) отказалось отвечать на запрос издания по поводу маркировки на бортах самолетов и вообще комментировать успехи операции в Красном море. Очевидно, по причине отсутствия оных.
- ВМС США
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