За неимением реальных побед: Пилоты ВМС США в Красном море ставят отметки о количестве сбитых дронов и сброшенных бомб

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За неимением реальных побед: Пилоты ВМС США в Красном море ставят отметки о количестве сбитых дронов и сброшенных бомб

Пилоты палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet ВМС США, несущие боевое дежурство в акватории Красного моря, ведут подсчет и ставят соответствующие отметки на борту о количестве сбитых дронов и сброшенных бомб. По крайне мере один самолет с соответствующими значками был замечен на палубе авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), сообщает новостное онлайн-издание Business Insider (BI).

Это флагманский корабль эскадры американских ВМС, направленной в ближневосточный регион по распоряжению президента США Джо Байдена в октябре прошлого года после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. С января этого года самолеты с авианосца наносят удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их атаки торговых судов и кораблей западной военной коалиции в Красном море и Аденском заливе.



Снимок, демонстрирующий F/A-18E на палубе авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», на прошлой неделе опубликовали ВМС США. На борту самолета нарисованы силуэты двух беспилотников и одиннадцати бомб. Издание отмечает, что изображения дронов напоминают иранские беспилотники KAS-04, которые используют хуситы. Силуэты бомб, очевидно, указывают на количество сброшенных боеприпасов в ходе воздушных атак по целям на территории Йемена.

Издание отмечает, что такая маркировка используется пилотами еще со времен Первой мировой войны и обычно указывает количество сбитых в воздушном бою самолетов противника. Но за неимением у йеменских хуситов авиации, американские летчики, выходит, решили бахвалиться количеством якобы сбитых ими дронов и даже сброшенных авиабомб.

Если этот своего рода пижонский тренд станет массовым, то вскоре на бортах американских боевых самолетов можно будет увидеть, например, значки, указывающие количество тренировочных вылетов, учебных пусков ракет и бомбометаний. Ну а чем еще хвастаться, когда целая западная военная коалиция во главе с США никак не может одолеть «парней в тапочках» на части территории Йемена, которые почти полностью остановили торговое судоходство в Красном море и Суэцком канала и продолжают атаковать военные корабли коалиции.

А ведь именно ради защиты морской навигации и была затеяна очередная военная кампания американцев и их союзников на Ближнем Востоке. Недаром, как пишет BI, Центральное командование США (CENTCOM) отказалось отвечать на запрос издания по поводу маркировки на бортах самолетов и вообще комментировать успехи операции в Красном море. Очевидно, по причине отсутствия оных.
  • ВМС США
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15 комментариев
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  1. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    -2
    Сегодня, 15:10
    Нада значек руки, которая карандаш держит... сколько они передернули laughing
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 15:10
    ведут подсчет и ставят соответствующие отметки на борту о количестве сбитых дронов и сброшенных бомб.

    Когда хвалиться нечем, приходиться хвалиться хоть чем-нибудь... Ну а как еще "исключительным" доказывать свою "исключительность"...??? laughing
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      0
      Сегодня, 15:20
      А наши пилоты в Сирии сколько самолётов и вертолетов сбили?
    2. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      -2
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Lev_Russia
      Когда хвалиться нечем, приходиться хвалиться хоть чем-нибудь..

      Это они себе приговор рисуют , за каждую ракету -год срока , за каждый сбитый в ходе интервенции беспилотник - миллион долларов ( золотом ) штраф. Вот и посчитаем ,сколько себе 301 сроку заработал wassat
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:32
        Согласитесь - гордиться и хвалиться несколько разные вещи... hi
  3. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 15:14
    Есть ли у хуситов самолеты, которые можно сбить, или я что-то пропустил? Российские самолеты недавно сбили несколько дронов над нефтеперерабатывающими заводами и Белгородом, или я что-то пропустил? Затонули ли какие-нибудь американские корабли после многих месяцев атак? Или я что-то пропустил?
    Хотите прочитать что-нибудь интересное? Родственник члена экипажа траулера "Капитан Лобанов" подтвердил, что судно было ошибочно поражено ракетой во время учений Балтийского флота.
    Трое погибли и четверо получили ранения (они находятся в больнице Пионерска).
    Официально на борту произошел пожар.
  4. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    0
    Сегодня, 15:16
    Прям как у нас. Когда со всех утюгов трубят о количестве выпущенных снарядов:))
  5. dimy44 Ранг пользователя
    dimy44
    -2
    Сегодня, 15:19
    Пусть на лбу татуировки ставят, сразу будет видно - герой зашел, налить ему за счет заведения!
  6. Heda Ранг пользователя
    Heda
    -2
    Сегодня, 15:25
    американские летчики, выходит, решили бахвалиться количеством якобы сбитых ими дронов и даже сброшенных авиабомб.

    А на Су-34 случаем не за сброшенные бомбы звезды рисовали?
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      0
      Сегодня, 15:48
      На Су 34, очень вероятно , что это укровоины в радугу ушли на своих ведрах летающих. wink
  7. Decimalegio Ранг пользователя
    Decimalegio
    0
    Сегодня, 15:33
    Я понимаю напряженную обстановку, но видимо автор не понимает, что в США пилот может ставить маркеры поражения на том, что он сбил. Иногда сюда примешивается и немного юмора. Над А10 в качестве маркера убийства появилась корова, которую на самом деле сбил пилот во время миссии CAS. Или просто посмотрите на фото.

    Они не будут balkenkreuz, но это то, что момент проходит
  8. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:51
    Бомберы и ударники всегда во всех войнах отмечали боевылеты.
    А не воздушные победы.
    Иногда, если удавалось, отражая атаку, сбить истребитель - добавляли и его.
  9. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 15:57
    Цитата: Mедвежонок
    Есть ли у хуситов самолеты, которые можно сбить, или я что-то пропустил? Российские самолеты недавно сбили несколько дронов над нефтеперерабатывающими заводами и Белгородом, или я что-то пропустил? Затонули ли какие-нибудь американские корабли после многих месяцев атак? Или я что-то пропустил?
    Хотите прочитать что-нибудь интересное? Родственник члена экипажа траулера "Капитан Лобанов" подтвердил, что судно было ошибочно поражено ракетой во время учений Балтийского флота.
    Трое погибли и четверо получили ранения (они находятся в больнице Пионерска).
    Официально на борту произошел пожар.

    Смотрите, сейчас запишут в ципсо, пораженцы и распростронителя фейков. А впроцем ничего нового.
  10. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 16:04
    Цитата: Single-n
    Прям как у нас. Когда со всех утюгов трубят о количестве выпущенных снарядов:))

    Нашим пилотам то же самое предложете или это другое? Или для вас открытие сделать, что звездочка ставится за каждые 10 боевых вылетов?
  11. Ярослав-45
    Ярослав-45
    0
    Сегодня, 16:17
    Очередной высер от западных СМИ

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